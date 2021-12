LIVE WITH PASSION SA lance une chaîne YouTube supplémentaire pour couvrir les études de cas coaching de performance

Roger Lannoy's Études De Cas Les Clés De L'Abondance Programme De Coaching

Les études de cas visent à mettre en évidence ce qui est possible grâce au programme de coaching de Roger Lannoy

La façon dont leurs vies ont été transformées est ma plus grande réussite et j'ai lancé cette chaîne YouTube pour m'assurer que leurs histoires soient racontées” — Roger Lannoy

MARTIGNY, VALAIS, SUISSE, December 24, 2021 / EINPresswire.com / -- LIVE WITH PASSION SA a annoncé le lancement de la toute nouvelle chaîne YouTube de Roger Lannoy. Sa mission est de partager des études de cas coaching de performance.Le coach de vie affirme que les résultats de ses clients parlent d'eux-mêmes. Pour les partager, Roger Lannoy, coach de vie international, conférencier et auteur, annonce le lancement de sa nouvelle chaîne YouTube afin de mettre en lumière les transformations qu'il a contribué à opérer dans la vie de ses clients. Cette nouvelle chaîne YouTube a été créée spécifiquement pour répondre aux besoins des entrepreneurs et se concentre sur le partage d'études de cas coaching de performance. Le programme de coaching de Roger Lannoy, "Les Clés de l'Abondance", a aidé plus de 224'000 personnes dans le monde francophone et sa nouvelle chaîne présente désormais certaines de leurs histoires.Roger Lannoy, PDG de Live With Passion SA, rapporte : "Les résultats de mes clients parlent d'eux-mêmes". Roger Lannoy, CEO / Propriétaire / Fondateur de LIVE WITH PASSION SA a déclaré : "Laissez-moi vous donner les clés qui vous permettront de vous transformer en la meilleure version de vous-même avec un effet durable". - dit Roger Lannoy qui expose la mission de cette nouvelle chaîne YouTube afin que chacun puisse dorénavant saisir encore mieux toute la portée et l'ampleur de ces clés. Il poursuit, en citant : "Si vous avez toujours voulu faire passer votre entreprise ou votre carrière au niveau supérieur , devenir un leader plus efficace et un entrepreneur invincible, ne cherchez pas plus loin".Roger Lannoy, coach en haute performance , est l'un des coachs et conférenciers internationaux les plus recherchés. Il a aidé des centaines de milliers de personnes à surmonter des obstacles et à réaliser leurs rêves. Roger Lannoy a passé plus de 20 ans à coacher et à motiver des personnes dans le monde entier. Il a pu constater de visu les changements étonnants que ses étudiants ont pu opérer.Le PDG / propriétaire / fondateur de LIVE WITH PASSION SA poursuit : "L'objectif de la nouvelle chaîne YouTube est de présenter les percées, les transformations et les succès remarquables des coachés aux futurs étudiants qui envisagent de s'inscrire au programme de coaching 'Les Clés De L'Abondance' ", déclare Roger Lannoy.Les études de cas visent à mettre en évidence ce qui est possible grâce au programme de coaching de Roger Lannoy. Voici quelques-unes des études de cas à venir :Comment améliorer ses compétences en communication, comment avoir une relation saine, comment améliorer ses compétences en affaires, comment augmenter ses ventes, comment éliminer les pensées négatives, comment surmonter la peur du changement, comment développer un état d'esprit de gagnant, comment être un leader éthique, comment trouver l'épanouissement personnel, comment créer de la passion dans une relation, comment éliminer rapidement les dettes, comment planifier sa journée pour réussir, comment éliminer les croyances limitatives, comment gravir les échelons d'une carrière, comment renégocier son salaire et plus encore.Le coach Roger Lannoy a aidé des centaines de milliers de personnes. Sa première chaîne YouTube - Roger Lannoy YouTube - compte plus de 139'000 abonnés et plus de 10 millions de vues. En tant que coach de vie, il aide les gens à réaliser leurs rêves. Sa dernière chaîne YouTube présente des témoignages directs de ses clients, qui utilisent son programme de coaching en ligne "Les Clés de l'Abondance" pour changer radicalement leur vie.Le coaching de la performance de pointe attire généralement la plupart des clients de Roger Lannoy qui ont profité du programme "Les Clés de l'Abondance". C'est ce qui fait bouger l'aiguille, peu importe où et quoi, que ce soit dans les affaires, le sport ou d'autres domaines de la vie. "La façon dont leurs vies ont été transformées est ma plus grande réussite et j'ai lancé cette chaîne YouTube pour m'assurer que leurs histoires soient racontées", a déclaré Lannoy. "Pour les personnes qui ne sont pas sûres que ce programme peut vraiment faire la différence, ces histoires et ces témoignages constituent une preuve puissante qu'il le peut", déclare Roger Lannoy.Depuis le lancement de la nouvelle chaîne YouTube le 27.05.21, les nouveaux spectateurs sont invités à regarder les études de cas coaching de performance et à s'abonner à la nouvelle chaîne YouTube ici : https://www.youtube.com/channel/UCVuGA9LX5Kgre-_yDOxQttg Vous trouverez de plus amples informations sur LIVE WITH PASSION SA sur : https://lesclesdelabondance.org

