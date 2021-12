L'Institut de recherche en dermatologie de Montréal lance un nouveau site web et un programme de subventions

L'opportunité de financement permet d'accélérer la recherche sur les maladies tropicales négligées liées à la peau

Ce programme a non seulement le potentiel de stimuler la recherche clinique, mais d'ouvrir la voie à de nouvelles interventions qui peuvent avoir un impact significatif sur la vie des individus. ” — Dr. Robert Bissonnette

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, December 15, 2021 / EINPresswire.com / -- L'Institut de recherche en dermatologie de Montréal (IRDM) dévoilera bientôt son nouveau site web et lancera un programme de subventions pluriannuel visant à accélérer la recherche sur les maladies tropicales négligées (MTN) liées à la peau. Cette opportunité de financement unique permettra de sensibiliser et d'inspirer la recherche dans un domaine de la dermatologie ayant historiquement souffert d’un financement plus limité.Les MTN liées à la peau sont pour la plupart des maladies infectieuses qui sont surtout présentes dans les pays en voie en développement. Représentant près de la moitié de toutes les MTN, elles constituent une cause importante de morbidité et de mortalité. Le programme de subventions de recherche de l'IRDM soutiendra le travail des scientifiques dans ce domaine dans le but d'améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement de ces affections ayant un impact important sur la qualité de vie.« L'Institut de recherche en dermatologie de Montréal est fier de financer des études sur les MTN, menées par des chercheurs de la communauté montréalaise », mentionne Dr Robert Bissonnette, l'un des fondateurs de l'organisme. « Ce programme a non seulement le potentiel de stimuler la recherche clinique, mais aussi d'ouvrir la voie à de nouvelles interventions qui peuvent avoir un impact significatif sur la vie des individus. »Le programme de subventions de l'IRDM est ouvert à tout chercheur indépendant qui détient un poste universitaire principal dans l'une des quatre universités de Montréal (c.-à-d. l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'Université du Québec à Montréal ou l'Université Concordia). Pour plus d'informations sur le programme ou sur le processus de demande, veuillez visiter le site web de l'IRDM : https://irdm.ca/?utm_source=pr-wire&utm_medium=referral&utm_campaign=website-launch-fr À propos de l'Institut de recherche en dermatologie de MontréalL'Institut de recherche en dermatologie de Montréal (IRDM) est un organisme bienfaisance enregistré en 2017 par trois dermatologues québécois : Dre Catherine Maari, Dre Chantal Bolduc et Dr Robert Bissonnette. Sa mission est de promouvoir l'éducation et de mener des recherches sur la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement des maladies dermatologiques.- 30 -Pour plus d'informations :