Sokin va transformer le secteur des transferts de fonds au Canada grâce à son compte en devises

La fintech londonienne est 51 % moins chère en ce qui concerne les transferts d'argent internationaux*

Nous nous évertuons à simplifier et à démocratiser le processus actuel et à fournir une solution de paiement numérique adaptée aux différentes communautés qui vivent et travaillent au Canada.” — Vroon Modgill, PDG de Sokin

LONDON, UNITED KINGDOM, December 15, 2021 / EINPresswire.com / -- Sokin , le fournisseur de paiements internationaux de nouvelle génération, s'est engagé à soutenir la population de migrants internationaux du Canada, estimée à 8 millions**, en proposant aux consommateurs qui envoient de l'argent à l'étranger un accès à des transferts d'argent internationaux 51 % moins chers*.Le compte en devises de Sokin, qui a déjà connu le succès dans 32 pays, est une alternative inclusive et rentable au système actuel de transferts de fonds du Canada, connu pour être coûteux, compliqué et lent. Depuis le lancement de son produit en août 2021, Sokin a enregistré 60 000 inscriptions sur sa plateforme et 100 000 autres sur sa liste d'attente dans le monde entier.Fondée en 2019, Sokin rend le transfert et la gestion de l'argent à travers les frontières moins chers, transparents et pratiques. Les consommateurs vivant et travaillant au Canada peuvent accéder à un réseau international plus vaste que ce qui est actuellement disponible via d'autres fournisseurs sur le marché, ce qui lui permet de se démarquer des marques bien connues qui facturent des frais élevés, des entreprises de renom ayant quitté le marché canadien au cours des derniers mois.Sokin est la première plateforme de paiement à adopter le modèle de l'abonnement, tout comme Spotify et Netflix, et à permettre aux consommateurs de recevoir et d'envoyer des transferts d'argent illimités et d'accéder à des opérations de change rentables dans 38 devises, notamment la roupie, le peso et le dollar, vers plus de 200 pays et territoires pour un montant mensuel fixe, sans frais cachés.Sokin est capable de soutenir la population migrante croissante du Canada, qui comprend des nationalités telles que l'Inde, la Chine, les Philippines, le Pakistan, le Nigeria et les États-Unis, grâce à un large portefeuille de devises et à une interface d'application qui reste la même, quel que soit la situation géographique de l'utilisateur. Le compte en devises de Sokin est également accessible en français ainsi qu'en anglais, portugais, espagnol et allemand."Le marché canadien est énorme pour Sokin, car nous sommes convaincus que notre compte en devises peut aider tous les canadiens qui ont besoin d'une alternative peu coûteuse au système actuel de transferts de fonds, connu pour être cher et très lent", a déclaré Vroon Modgill, PDG de Sokin. "Le Canada dispose d'un système de paiement avancé et notre offre numérique, axée sur le client, offre un service à une échelle beaucoup plus grande avec des économies importantes accessibles à tous les canadiens."Vroon a conclu en ces termes : "Dans le souci d'améliorer la vie des autres, nous nous évertuons à simplifier et à démocratiser le processus actuel et à fournir une solution de paiement numérique adaptée aux différentes communautés qui vivent et travaillent au Canada."* Basé sur le coût moyen d'un transfert numérique de 200 USD en utilisant le compte de base de Sokin. Source des données : Banque mondiale ** Portail de données relatives à la migration : Profil du Canada, mis à jour en 2020– Fins –Notes à l'intention des rédacteursLe compte en devises de Sokin est accessible via une application mobile avancée de type pair à pair, disponible gratuitement sur iOS et Android.La carte de débit de Sokin devrait être introduite sur le marché canadien au printemps 2022.Sokin propose un produit grand public (compte en devises) ainsi qu'un produit pour entreprises. Veuillez consulter le site www.sokin.com pour de plus amples renseignements.Sokin est le fournisseur officiel de services de paiement internationaux pour les clubs de football bien connus, notamment Arsenal, Everton, Fulham FC et AS Monaco, ainsi que pour l'équipe de la NFL, les Miami Dolphins, et d'autres devraient être annoncés prochainement. Sokin a conclu un partenariat avec Mastercard en Europe, en Asie et à Singapour. D'autres territoires seront lancés prochainement.À propos de SokinSokin est un fournisseur mondial de comptes en devises qui se concentre sur la création d'une plateforme de paiements ouverte et transparente. Il s'agit du seul fournisseur de services de paiement permettant d'effectuer des paiements à l'échelle mondiale pour un montant mensuel fixe, ce qui offre aux consommateurs la possibilité d'effectuer un nombre illimité de paiements et de transferts. Il n'y a pas de frais supplémentaires ni de frais cachés, juste un échange de devises et des transferts d'argent directs, ce qui simplifie et démocratise le processus. Sokin a été fondée par Vroon Modgill en 2019, l'entreprise a son siège social à Londres et compte 10 bureaux dans le monde.Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.sokin.com Sokin est un nom commercial et une marque déposée de Plata Capital Ltd. Pour plus de renseignements sur l'accès à l'application Sokin et aux services de paiement associés dans votre pays de résidence, veuillez vous référer au site www.sokin.com . Mastercard est une marque déposée, et le dessin des cercles est une marque de Mastercard International Incorporated.