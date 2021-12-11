“買房養老”變“歸家無期” 試問臺灣人權何在？
HONG KONG, HONG KONG, CHINA, December 12, 2021 /EINPresswire.com/ -- 2021年11月25日，中國創新投資有限公司（“中國創新”，港股1217.HK）執行董事向心先生及其夫人龔青女士，因涉“洗錢罪”在臺北地方法院開庭審理，向心先生在庭審後對媒體表示：“檢察官起訴的都不是事實，希望法官主持公道，讓我們早日回家”。
一句“早日回家”，道出了兩位港人遭受無端污蔑、被限制出境兩年後最淳樸、最簡單的心聲！是啊，家人閑坐，燈火可親。回家權，本是放之四海而皆准、每個人都享有的最最基本的生活權利。但如今卻被臺北檢方以子虛烏有之“罪名”剝奪長達兩年之久！試問島內人權何在？正義何在？
拋開上市公司執行董事的事業身份，向心先生跟千千萬萬普通人一樣，是父親、是兒子、是女婿，是丈夫，他當然也跟普通人一樣在工作之餘規劃著自己的退休生活。跟許多有意移民臺灣的香港人一樣，向心先生之所以選擇在臺灣置業，是因為熱愛臺灣、鐘意於更休閒宜居的臺灣過老年生活，同時也因為看到臺灣得天獨厚的價值，決定投資臺灣。向心先生多次公開讚歎臺灣民眾善良、民風純樸，「房地永久產權」更具兩岸四地獨有優勢，所以與朋友約定一起來臺「抱團」養老。
然而，滿懷歡喜、一腔熱情，卻換來如此心寒的局面。來臺買房養老，卻被臺灣當局以各種莫須有之罪名限制出境，歸家路漫漫。
試問，臺灣房地產商日後在全世界發佈樓盤銷售廣告時，是否應附加一句備註作為溫馨提示：“尊敬的客戶，根據過往經驗，您來臺灣買房將有機會被司法機關扣留，甚至有被控“洗錢罪”之危...所以，投資臺灣有風險，買房養老須謹慎。”
事實證明，該起事件，自始至終就是一個挑戰法律公平公正、挑戰人間道義、挑戰民主與人權、挑戰廣大民眾智商的荒唐鬧劇。從最初的「被共諜」，臺灣檢方調查兩年之久卻苦無證據，只得“不起訴”；如今又如法炮製「被洗錢」案，一計不成，再來一計，向心夫婦自始至終是沒有選擇權的「被演員」！但幕後導演究竟是誰？對向心夫婦而言已無意追究和關注，他們如今只有一個樸素的願望：既然來臺買房養老，被以如此另類方式表“不歡迎”，那就讓其回家吧。
試問歸期是何期？涉“洗錢”案的結果，將於2022年2月24日宣判。希望這場打著法律旗號的鬧劇，儘早結束！莫讓喜歡臺灣養老氛圍而有心來臺投資地產經濟的普通民眾，傷心而歸，更切勿讓臺灣司法史上留下“司法踐踏民權、以法律之名傷害投資客”之暗淡篇章。
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一句“早日回家”，道出了兩位港人遭受無端污蔑、被限制出境兩年後最淳樸、最簡單的心聲！是啊，家人閑坐，燈火可親。回家權，本是放之四海而皆准、每個人都享有的最最基本的生活權利。但如今卻被臺北檢方以子虛烏有之“罪名”剝奪長達兩年之久！試問島內人權何在？正義何在？
拋開上市公司執行董事的事業身份，向心先生跟千千萬萬普通人一樣，是父親、是兒子、是女婿，是丈夫，他當然也跟普通人一樣在工作之餘規劃著自己的退休生活。跟許多有意移民臺灣的香港人一樣，向心先生之所以選擇在臺灣置業，是因為熱愛臺灣、鐘意於更休閒宜居的臺灣過老年生活，同時也因為看到臺灣得天獨厚的價值，決定投資臺灣。向心先生多次公開讚歎臺灣民眾善良、民風純樸，「房地永久產權」更具兩岸四地獨有優勢，所以與朋友約定一起來臺「抱團」養老。
然而，滿懷歡喜、一腔熱情，卻換來如此心寒的局面。來臺買房養老，卻被臺灣當局以各種莫須有之罪名限制出境，歸家路漫漫。
試問，臺灣房地產商日後在全世界發佈樓盤銷售廣告時，是否應附加一句備註作為溫馨提示：“尊敬的客戶，根據過往經驗，您來臺灣買房將有機會被司法機關扣留，甚至有被控“洗錢罪”之危...所以，投資臺灣有風險，買房養老須謹慎。”
事實證明，該起事件，自始至終就是一個挑戰法律公平公正、挑戰人間道義、挑戰民主與人權、挑戰廣大民眾智商的荒唐鬧劇。從最初的「被共諜」，臺灣檢方調查兩年之久卻苦無證據，只得“不起訴”；如今又如法炮製「被洗錢」案，一計不成，再來一計，向心夫婦自始至終是沒有選擇權的「被演員」！但幕後導演究竟是誰？對向心夫婦而言已無意追究和關注，他們如今只有一個樸素的願望：既然來臺買房養老，被以如此另類方式表“不歡迎”，那就讓其回家吧。
試問歸期是何期？涉“洗錢”案的結果，將於2022年2月24日宣判。希望這場打著法律旗號的鬧劇，儘早結束！莫讓喜歡臺灣養老氛圍而有心來臺投資地產經濟的普通民眾，傷心而歸，更切勿讓臺灣司法史上留下“司法踐踏民權、以法律之名傷害投資客”之暗淡篇章。
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