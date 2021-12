Impact.com runder 2021 af med markante milepæle, ny Google Pay-integration, $150 mio. i funding

Mariegaard blevet ansat som landechef Impact.com logo

Virksomhedens højdepunkter omfatter også to opkøb, og åbning af kontorer I Sverige og Danmark

DENMARK, DENMARK, December 8, 2021 / EINPresswire.com / -- impact .com startede 2021 ved at tilslutte sig Shopify Plus som en certificeret app-partner for influencer og affiliate marketing. I løbet af året annoncerede impact.com også ny produkt funktionalitet til B2B-partnerskaber via et partnerskab med HubSpot, en teknologisk integration med BigCommerce og senest en integration med Google Pay. Derudover købte impact.com Trackonomics, en SSP for udgiveres partnerskabsprogrammer, der sørger for tilskrivning og ROI på produkt niveau, og Affluent, en analyse- og automatiseringsplatform designet til at hjælpe bureauer med at administrere partnerskabsprogrammer for brands. Tidligere i år afslørede virksomheden også økonomisk vækst, der oversteg $100 millioner i månedlig tilbagevendende omsætning og afsluttede en finansieringsrunde på $150 millioner til en værdiansættelse på $1,5 milliarder som forberedelse til en børsnotering.De sidste to år har været en kamp op ad bakke for digital marketing. Da både Apple og Google i 2020 gjorde sværere end nogensinde før at komme ud til kunderne. Samtidig har der været en stigning i e-handel; det er dog blevet mødt med stigende forbrugerreaktioner mod reklamer. Som sådan har marketingfolk flyttet deres fokus mod at udnytte partnerskaber til at skabe forbindelse til forbrugerne gennem tredjeparts betroede anmeldelser og anbefalinger, en tendens, der forventes at fortsætte i en overskuelig fremtid. Med en tilstrømning af influencer- og affiliate-strategier, sammen med handelsindhold, er partnerskabs industrien rustet til at levere løsninger, hvor annoncering har fejlet."I takt med at nutidens markedsføring landskab skifter for at imødekomme ændrede forbrugeradfærd og de skyhøje annoncepriser på de store teknologiske platforme, har vi set et større behov for innovation inden for partnerskab økonomien. Vi har tacklet dette direkte gennem vores produktinnovation, teknologiske integrationer, opkøb og ny kapital finansiering for at give vores kunder den førende globale partnerskab administration platform, der er tilgængelig for alle partnerskabstyper,” sagde David A. Yovanno, CEO for impact.com . "Den moderne forbruger har kontrol over deres egen indkøbsrejse og søger aktivt efter pålidelige, ægte og autentiske løsninger fra pålidelige kilder for at imødekomme deres behov. impact.com leverer en markedsplads, kontraktløsning, sporing, betaling, rapportering og mere gennem platformen og er svaret for ethvert brand, udgiver og bureau, der er ivrige efter at nå forbrugerne på den måde, de ønsker at blive nået til."Ud over impact.coms virksomhedsvækst har virksomheden aktivt vist sin brancheekspertise i år. I oktober udgav impact.com to nye rapporter, der fandt, at brands med mindst 20 indholds udgiver partnere er dobbelt så tilbøjelige til at se øget omsætning, og udgiver forventer, at omsætningen fra handelsindhold vil vokse med mere end 50 %. Tidligere i år lancerede virksomheden også Partnerships Experience 2021, en første af sin slags virtuel partnerskabsbegivenhed med talere fra Canva, Hubspot, Conde Nast og HSBC, introducerede The Partnership Economy podcast og debuterede Partnerships Experience Academy, et gratis online akademi, der uddanner elever om, hvordan man driver vækst gennem affiliate marketing og partnerskaber.For nylig udnævnte impact.com HubSpot-veteranen Kim Walsh til Chief Growth Officer, hvor hun vil støtte langsigtet kommerciel succes, efterhånden som virksomheden bevæger sig mod børsnotering i 2022.impact.coms prisvindende arbejde blev også anerkendt af branchen i 2021 med et par stykker nedenfor:Årets leverandør på The Drum for Digital IndustriesMest innovative brug af Martech (sølv) ved B2B Martech AwardsBedste Performance Marketing Technology ved Performance Marketing Awards (PMAs)Bedste rejse-, fritids- og livsstilskampagne med TUI på PMA'erBedste Influencer Marketing Platform (Bronze) ved Influencer Marketing AwardsMest effektiv brug af affiliate marketing med Canva ved Drum Digital Advertising Awards APACBedste administrerede affiliateprogram USA: impact.com & DMi: Transform TUSHY's Bottom-Heavy Affiliate Program ved International Performance Marketing Awards (IPMA's)Bedste SaaS-platform: Impacts partnerskabssky ved International Performance Marketing Awards (IPMA's)OM impact.comImpact.com, verdens førende platform til administration af partnerskaber, transformerer den måde, virksomheder administrerer og optimerer alle typer partnerskaber på – inklusive traditionelle belønningspartnere, influencers, udgivere af handelsindhold, B2B og mere. OM impact.comImpact.com, verdens førende platform til administration af partnerskaber, transformerer den måde, virksomheder administrerer og optimerer alle typer partnerskaber på – inklusive traditionelle belønningspartnere, influencers, udgivere af handelsindhold, B2B og mere. Virksomhedens kraftfulde, specialbyggede platform gør det nemt for virksomheder at skabe, administrere og skalere et økosystem af partnerskaber med de brands og fællesskaber, som kunder stoler på for at foretage indkøb, få information og underholde sig selv derhjemme, på arbejdet eller på gå. Besøg www.impact.com for at lære mere om, hvordan impact.coms teknologiplatform og partnerskabs markedsplads driver omsætningsvækst for globale brands som Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics og Levi's.