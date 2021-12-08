TRAFFIC ALERTUS RTE 2 (ROOSEVELT HWY) & BOLTON VALLEY ACCESS ROAD
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
WILLISTON BARRACKS
NEW RELEASE – HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION
US RTE 2 (ROOSEVELT HWY) AT THE INTERSECTION WITH BOLTON VALLEY ACCESS ROAD WILL HAVE THE EAST BOUND LANE CLOSED DUE TO A TRAFFIC CRASH WITH A BOX TRUCK.
THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE – SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORIST SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111