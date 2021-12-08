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TRAFFIC ALERTUS RTE 2 (ROOSEVELT HWY) & BOLTON VALLEY ACCESS ROAD

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

WILLISTON BARRACKS

 

NEW RELEASE – HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION

 

US RTE 2 (ROOSEVELT HWY) AT THE INTERSECTION WITH BOLTON VALLEY ACCESS ROAD WILL HAVE THE EAST BOUND LANE CLOSED DUE TO A TRAFFIC CRASH WITH A BOX TRUCK. 

 

THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE – SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.

 

MOTORIST SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

 

 

Louise M. Field

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

Louise.Field@vermont.gov 

(802)878-7111

 

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