Re: TRAFFIC ALERT I 89 N N MM 105.5 (JUST BEFORE GEORGIA EXIT)
TT unit has been removed and the road way is now clear. Please drive carefully.
Thank you,
Trinity Stewart
Emergency Communications Dispatcher I
Williston PSAP
2777 Saint George Rd
Williston, VT 05495
(802) 878-7111 / PSAP Fax: 878-3173
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
ST ALBANS BARRACKS
- I 89 NORTH - NEAR MM 105.5 - JUST BEFORE THE GEORGIA EXIT - NORTH BOUND PASSING LANE WILL BE CLOSED SLOW LANE WILL BE OPEN
- TT UNIT OFF THE ROAD LANE WILL BE CLOSED WHILE TOWING SERVICES WORK TO REMOVE THE VEHICLE
THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE. SPECIFIC DETAILS ARE NOT AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111