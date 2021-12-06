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Re: TRAFFIC ALERT I 89 N N MM 105.5 (JUST BEFORE GEORGIA EXIT)

TT unit has been removed and the road way is now clear. Please drive carefully. 

Thank you,

Trinity Stewart

Emergency Communications Dispatcher I

Williston PSAP

2777 Saint George Rd

Williston, VT 05495

(802) 878-7111 / PSAP Fax: 878-3173

From: Field, Louise via DPS.VSPMedia <dps.vspmedia@list.vermont.gov> Sent: Monday, December 6, 2021 6:37 AM To: DPS - Roadway Alert <DPS.RoadwayAlert@vermont.gov> Cc: Finley, Christopher <Christopher.Finley@vermont.gov> Subject: TRAFFIC ALERT I 89 N N MM 105.5 (JUST BEFORE GEORGIA EXIT)

 

EXTERNAL SENDER: Do not open attachments or click on links unless you recognize and trust the sender.

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

ST ALBANS BARRACKS

 

 

 

  • I 89  NORTH - NEAR MM 105.5  - JUST BEFORE THE GEORGIA EXIT   - NORTH BOUND PASSING LANE  WILL BE CLOSED SLOW LANE WILL BE OPEN
  • TT UNIT OFF THE ROAD LANE WILL BE CLOSED WHILE TOWING SERVICES WORK TO REMOVE THE VEHICLE

 

 

THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE.  SPECIFIC DETAILS ARE NOT AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE. 

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES.  PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

Louise M. Field

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

Louise.Field@vermont.gov 

(802)878-7111

 

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Re: TRAFFIC ALERT I 89 N N MM 105.5 (JUST BEFORE GEORGIA EXIT)

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