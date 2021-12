Jose Eshkenazi Publicidad en canchas de futbol Jose Eshkenazi Publicidad en canchas de futbol Jose Eshkenazi Publicidad en canchas de futbol

MIAMI, FLORIDA, UNITED STATES, December 2, 2021 / EINPresswire.com / -- Ante la incertidumbre generada por los recientes sucesos, el experto en marketing deportivo Jose Eshkenazi Smeke comentó que las ligas deportivas están preparadas para afrontar estos nuevos retos.Durante las siguientes semanas conoceremos los impactos de esta nueva variante. Es tiempo de estar preparados no alarmados. El camino es fortalecer las medidas sanitarias, enfatizó el ejecutivo líder en publicidad virtual Jose Eshkenazi Smeke A la fecha los eventos masivos no han sido un detonador de contagios. La organización de la Formula Uno en la Ciudad de México fue un éxito en ese sentido. En el caso de México al ser los eventos deportivos mayoritariamente en espacios abiertos probablemente ha apoyado a disminuir las posibilidades de contagio, señalo Jose Eshkenazi Smeke.Sobre la capacidad de México para poder establecer los mecanismos para garantizar la realización de eventos deportivos añadió: La vacunación es la pieza inicial para enfrentar este reto y México a pesar de todos sus retos ha podido avanzar en este capítulo. La Ciudad de México y su área metropolitana han avanzado notablemente en la materia. Ciertamente no enfrentamos un debate alrededor de la aplicación de la vacuna en la sociedad mexicana en comparación con los retos en otros países.Efectivamente diversos medios señalaron el éxito de la Formula Uno en la CDMX basado en la implementación del F1 Fast Pass.Adicionalmente sobre los impactos que tienen los eventos deportivos con espectadores en los ratings de la televisión, el experto en publicidad deportiva en televisión estableció: “Los ratings de las transmisiones de eventos deportivos tanto en México como fuera del país han sido notorios. Lo observamos en la NFL y también en la Liga MX BBVA Bancomer a las audiencias le gusta ver partidos con aficionados. Es parte de la gran fiesta en comunidad que nos aportan los eventos deportivos.”Sobre el futuro de las audiencias en la televisión comentó que: “A pesar del reinicio de las operaciones observamos que las audiencias de las transmisiones de los eventos deportivos se mantienen. Es de esperar que los eventos deportivos y los realities se mantengan como la pieza medular de los contenidos en televisión.”Finalmente, el ejecutivo Jose Eshkenazi comentó: El entretenimiento como industria está en un cambio profundo. La reciente situación que vivimos permitió el desarrolo de los NTF en deportes, el crecimeinto de los esports, entre otras cosas. por eso podemos decir que algunas áreas están logrando triunfar mientras otras áreas de la industria enfrentan retos importantes. Afortunadamente en la categoría de publicidad virtual observamos un crecimiento en nuestras divisiones de eventos deportivos y realities. Nuestros clientes están encontrando los resultados que les fortalecen sus estrategias de marketing con los productos que ofrecemosAbout Jose Eshkenazi SmekeJose Eshkenazi Smeke is the CEO of Soccer Media Solutions , a Mexico-based sports marketing company, and a sports marketing and digital marketing specialist. He is passionate about the outdoors, digital advertising, and combining the two.