À l'Expo 2020 Dubaï, Aceh présente des produits phares à l'exportation

Indonesia Pavilion Visitor looking at Indonesia Export-ready products from Indonesia SMEs

DUBAI, UAE, November 23, 2021 / EINPresswire.com / -- Un certain nombre des principaux produits d'exportation d' Aceh ont reçu une grande attention de la part des visiteurs de l'Expo 2020 Dubaï, Émirats arabes unis (EAU), le vendredi 29 octobre 2021. La délégation du gouvernement d'Aceh par l'intermédiaire du Département de Industrie et commerce (Disperindag) Aceh est en charge du programme d'expositions roulantes du pavillon indonésien à l'Expo 2020 Dubaï, du 29 octobre au 4 novembre 2021.En ce qui concerne les produits d'exportation supérieurs d'Aceh qui sont inclus ou mejeng dans l'exposition standard internationale, entre autres, la décoration intérieure, les accessoires, les sacs à main Aceh (sacs à motifs Aceh), la mode, la nourriture et les boissons (café Arabica et robusta), les huiles essentielles et herbes et épices (poivre, clous de girofle, muscade, chocolat, etc.). Le chef de l'équipe de l'exposition roulante, le Dr Ir Dyah Erti Idawati MT, a déclaré que les produits de qualité supérieure exposés à l'Expo 2020 Dubaï étaient les produits de 14 petites et moyennes industries d'Aceh.“La délégation du gouvernement d'Aceh présente et promeut les produits de qualité supérieure d'Aceh qui sont orientés vers l'exportation. Ces produits ont été sélectionnés ou curés par l'OE, à savoir Royalindo, qui est en charge du pavillon indonésien et a été agréé par le ministère indonésien du Commerce”, a déclaré Dyah Erti, vendredi 29 octobre 2021.Dyah a estimé que l'Expo 2020 Dubaï pourrait ouvrir des opportunités de marché pour les PME d'Aceh dans de nombreux pays, ainsi que le potentiel d'une nouvelle coopération en termes de commerce, d'affaires et de l'industrie halal. “Les opportunités de marché potentielles à l'événement Expo 2020 Dubaï ne concernent pas seulement les Émirats arabes unis, mais aussi le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Europe et le reste du monde”, a déclaré Dyah, qui est également président de l'Aceh Regional Conseil national de l'artisanat (Dekranasda).Sur la base des dossiers du Département de l'industrie et du commerce d'Aceh, la réalisation des exportations d'Aceh vers les Émirats arabes unis en 2020 était de 215 198 USD et la réalisation des exportations d'Aceh vers les pays du Moyen-Orient était de 15 ,55,611 USD. “Par conséquent, on estime que cela peut encore être amélioré en ouvrant l'accès au marché des produits d'Aceh, dont l'un passe par la promotion des produits d'Aceh en participant à l'événement Expo 2020 Dubaï”, a-t-il conclu.