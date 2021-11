Global P.O.S et Proximis se rapprochent sur la e-Carte Cadeau Easy2Play

Easy2Play x Proximis

PARIS, FRANCE, November 16, 2021 / EINPresswire.com / -- Global P.O.S, spécialiste du paiement digitalisé et des solutions prépayées, et Proximis , premier éditeur de solutions Web to Store, s’associent pour proposer une solution native de gestion de e-cartes cadeau.La digitalisation des bons d’achats et titres cadeaux s’est accélérée avec deux phénomènes récents : la crise sanitaire et l’essor du commerce unifié. La carte cadeau dématérialisée est en progression continue depuis plusieurs années. Les solutions proposées autour du concept sont innovantes, écoresponsables ou solidaires, mais surtout de plus en plus personnalisées." Avec un marché estimé à 4 milliards d’euros et un taux de croissance à deux chiffres, la carte cadeau est devenue un des moyens de paiement les plus privilégiés des Français pour leurs achats en ligne. Pendant le confinement, nous avons remarqué un intérêt très fort des employeurs ou des CSE pour les solutions entièrement dématérialisées ", note Stéphane Djiane, CEO de Global POS Une alliance pour développer la carte cadeau digitalePartant du constat que chaque intégration de solution demande des développements spécifiques, le groupe Global P.O.S s’est rapproché de Proximis pour associer leur savoir faire sur une solution e-Carte Cadeau disponible en standard dans la marketplace.Proximis, l’expert Retail, permet de fluidifier le parcours d’achat et simplifie les opérations commerçantes grâce à une technologie pionnière, le Checkout Unifié, qui harmonise d’une part, les parcours d’achat et de retour, et de l’autre, utilise l’intégralité des stocks disponibles dans le réseau pour augmenter les ventes.La carte cadeau Easy2Play permettra aux clients Proximis de bénéficier d’un nouveau support de vente intégré à leur site marchand et de faire profiter leur client d’un parcours augmenté au travers d’une expérience sans couture : achat de carte, consultation de solde, paiements multi-support...Point fort de la solution, le module e-carte cadeau Easy2Play s’intègre parfaitement dans le backoffice Proximis. Ceci facilite la gestion courante des opérateurs qui disposent des outils pour gérer les remboursements, le crédit et assurer un support de qualité aux utilisateurs.Pour en savoir plus, contactez sestines@globalpos.fr