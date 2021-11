MEMPHIS Electronic: un Management Buyout per guidare la crescita globale.

Logo MEMPHIS Electronic Logo Neumonda Holding Marco Mezger, Chief Operating Officer (COO) and Prof. Dr. Peter Poechmueller, Chief Executive Officer (CEO)

Memphis Electronic punta alla crescita per rispondere alla domanda di memoria con un Management Buyout supportato da Walden International.

MILANO, ITALY, November 16, 2021 / EINPresswire.com / -- Nell´anno del suo trentesimo anniversario, il distributore specializzato in componenti di memoria e produttore di moduli di memoria MEMPHIS Electronic cambia il proprio assetto societario per rispondere meglio alla crescente domanda di soluzioni di memoria da parte del mercato globale attraverso un management buyout condotto da Walden International, una delle maggiori società di Venture Capital a livello mondiale specializzata in investimenti nel settore tecnologico.Come parte di questa transizione é stata costituita una nuova holding chiamata Neumonda , la quale avrá il controllo su un ampio portafoglio di soluzioni diviso in tre entità separate:• MEMPHIS Electronic – Distributore di componenti e moduli di memoria che continuerà ad espandere il proprio portafoglio prodotti e ad offrire ai propri clienti soluzioni di memoria nuove e legacy. Intelligent Memory – Manufacturer con focus su memorie DRAM il quale è pronto a entrare in una nuova era ampliando il proprio portafoglio prodotti a soluzioni di storage basate su tecnologia NAND flash. Queste saranno rese disponibili tramite il proprio network di distributori globali.• Neumonda Technology – Società tecnologica che possiede proprietà intellettuali (IP) per la realizzazione di un rivoluzionario sistema di testing e di failure analysis a livello di applicazione, il quale permette di testare le memorie nelle reali condizioni di utilizzo. Tale sistema permetterà ai produttori di soluzioni di memoria di rispondere alle sfide lanciate dalla crescente complessità di applicazioni in ambiti come l´Industrial Internet of Things (IIOT), l´Intelligenza Artificiale (AI) e l´Edge Computing.“Il mercato delle memorie è in forte crescita grazie alla spinta della digitalizzazione e dell´automazione in vari settori”, dice Hing Wong, Managing Director di Walden International. “Memphis gode di una esperienza trentennale unica nel suo genere e i nostri investimenti coordinati porteranno questa esperienza e le nuove soluzioni di testing a livello di applicazione verso i mercati globali con una crescita sostenibile”.Il Prof. Peter Pöchmüller continuerà a guidare l´innovazione nella veste di Chief Executive Officer (CEO) e di Chief Technology Officer (CTO) con focus principale sulla società Neumonda Technology per espandere ulteriormente il portafoglio di proprietà intellettuali.Marco Mezger, personalità di spicco nel mondo dei semiconduttori, guiderà la crescita del gruppo Neumonda e delle società sussidiarie come Executive Vice President (EVP) e Chief Operating Officer (COO).“La pandemia ha accelerato l´utilizzo della tecnologia in tutti i settori dell´economia e ha quindi creato una enorme domanda di soluzioni di memorie e di storage” spiega Marco Mezger. “Con la nostra nuova struttura societaria stiamo creando un centro di competenza unico nel mercato mirato a rispondere a tale domanda in tutte le fasi della catena del valore e che ci permetterà di crescere a livello globale”.Chi è MEMPHIS ElectronicMEMPHIS Electronic é un distributore specializzato in componenti di memoria, moduli di memoria e soluzioni a base NAND flash. Fondata nel 1991, la societá ha 30 anni di esperienza sul mecato. Grazie al focus completo sulle memorie e alla collaborazione con piú di 20 produttori, MEMPHIS é in grado di fornire una ampia gamma di soluzioni per applicazioni embedded. Attraverso 12 uffici a livello globale, MEMPHIS é in grado di fornire supporto a livello locale aiutando i propri clienti nella selezione delle soluzioni tecnologiche piú adatte alla propria applicazione.Chi è Walden InternationalWalden International è una società di Private Equity internazionale in attività dal 1987. La società è in grado di fornire ai propri investitori accesso a opportunità in ambito IT con il vantaggio di una rete panasiatica. I fondi dell'azienda ammontano a 2,6 miliardi di dollari di capitale impegnato. Walden International ha investito in più di 500 aziende in 12 Paesi, con più di 100 IPO in 15 borse e più di 70 operazioni di M&A.