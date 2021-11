"Frauen-Coach Annie Brien spricht in neuer Podcast-Folge „Sekten-Verhalten“ über psychologische Manipulation im Job"

BERLIN, GERMANY, November 10, 2021 / EINPresswire.com / -- “# SheSpeaks – was Frauen im Job erleben”, der erste Podcast , der aufdeckt, was in Büros wirklich passiert: Die neueste Folge „Sekten-Verhalten: Psychologische Manipulation im Job“ erzählt die Geschichte einer Hörerin, die sich durch Sekten-ähnliches Verhalten eines Vorgesetzen zu beruflichen Gefälligkeiten verleiten ließ, die letztendlich zu ihrer Kündigung führten. Annie Brien selbst hat über zehn Jahre im Marketing gearbeitet. Sie durchlief alle Karrierestufen von der Praktikantin bis zur Vorgesetzten und arbeitete in großen Unternehmen bis hin zu Start-ups. “Als Frau in der Wirtschaft erlebte ich zahlreiche Herausforderungen und lernte genügend Kolleginnen kennen, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatten. Daher habe ich erkannt, dass diese Themen mehr öffentliche Aufmerksamkeit brauchen und dass mehr Menschen sensibilisiert und aufgeklärt werden müssen”, sagt die aufstrebende Podcasterin.Jeden Dienstag teilt Life- und Business-Coach Annie Brien die Erlebnisse ihrer Hörer:innen oder ihre eigenen Erfahrungen aus dem Berufsleben mit tausenden Abonnent:innen. Neben typischen Female Empowerment-Themen wie Sexismus, Bodyshaming am Arbeitsplatz oder den Backlash-Effekt, setzt der Podcast einen Fokus auf die Stärkung des Selbstwertgefühls der Hörer:innen.„#SheSpeaks – was Frauen im Job erleben“ war der erste Podcast in der DACH-Region, der über offen und ehrlich über die Erfahrungen von Frauen am Arbeitsplatz berichtet. Neben den wahren Fällen, teilt Annie Brien in jeder Folge psychologische Hintergründe und Handlungsempfehlungen für ihre Hörer:innen.Aufgrund vieler positiver Rückmeldungen und der großen Nachfrage, veröffentlicht Annie Brien nun auch an allen weiteren Wochentagen neue Episoden mit Coaching-Tipps in ihrem fünfminütigen “#SheSpeaks Shorties”, die für ein erfolgreiche Karriere, auch auf ein erfülltes Privatleben abzielen.“Ich höre die Shorties jeden Morgen im Bad, um motiviert in den Tag zu starten”, schwärmt Hörerin Vera.“Dank Annies Tipps war ich mutig genug, mich für meinen Traumjob zu bewerben”, berichtet Ramona, “ich bin in dem gesamten Bewerbungsprozess viel selbstbewusster aufgetreten und konnte endlich das Gehalt aushandeln, das ich mir schon lange gewünscht hatte.”Fans und neue Hörer:innen des Podcasts können www.findyourfreedom.de/podcast besuchen, um Feedback und Ideen zum Podcast zu geben oder ihre Geschichte zu teilen.Um den Podcast anzuhören, besuchen Sie:Über Annie BrienAnnie Brien ist ein professioneller und erfolgreicher Life- und Business-Coach und ist in ihrer über zehnjährige Berufserfahrung die Karriereleiter schnell hochgestiegen. Sie hat genug erlebt, um anderen damit helfen zu können. Heute arbeitet sie erfolgreich als psychologischer Coach und hilft Frauen, ihre berufliche und private Erfüllung zu finden.GesprächspartnerAnnie BrienInstagram: https://instagram.com/found.my.freedom E-Mail: info@anniebrien.comWebsite: https://www.findyourfreedom.de/podcast