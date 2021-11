Farben, die Innenräume beleben - Mexikanische, Marokkanische-Stil Produkte für die Innenarchitektur

Mexikanische Fliesen - Bunte Fliesen aus Mexiko Cerames Kupfer Lampe - Echte Kupfer Lampenschirm

Der Cerames-Shop bietet allen Liebhabern guten Designs handwerkliche Produkte von höchster Qualität aus fernen Ecken der Welt.

Farben, die Innenräume beleben. Echte, lebhafte und saftige Farben, originelle mexikanische und marokkanische Muster ergänzen die Küche hervorragend und bestimmen sie oft sogar.” — Cerames

WARSCHAU, POLEN, November 8, 2021 /EINPresswire.com/ -- Das Cerames-Geschäft, das unkonventionelle Produkte für die Einrichtung von Häusern, Wohnungen oder Geschäftsräumen anbietet, wie z. B. farbenfrohe Fliesen, auffällige Waschbecken, elegante Lampen oder dekorative Accessoires, lockt mit immer neuen Vorschlägen. Das von Cerames angebotene Design ist eine einzigartige Option für Liebhaber origineller Inneneinrichtungen, die von exotischen Reisen und der Kultur Mexikos oder Marokkos inspiriert sind.

Das Cerames-Geschäft ist ständig auf der Suche nach neuen Produkten, deren Design ein perfektes Gegengewicht zum oft recht eintönigen Angebot der Einrichtungsketten darstellt. Cerames ist vor allem für seine ungewöhnlichen Fliesen bekannt. Beginnen wir mit der Besprechung der interessantesten Produkte aus dem Angebot des Shops.

Mexikanische Fliesen

Mexikanisches Design ist farbenfroh und heiß, genau wie die mexikanischen Menschen selbst. An Dekorationen im mexikanischen Stil kommt man nicht vorbei, und Innenräume, die mit handgefertigten Fliesen aus Mexiko geschmückt sind, erfreuen nicht nur eingefleischte Fans dieses ungewöhnlichen Dekotrends. Die mexikanischen Fliesen, die vor allem mit farbenfrohen Patchworks in Verbindung gebracht werden, gibt es in einer beeindruckenden Farbpalette, auch in unifarbener Ausführung, die zu einzigartigen Mosaiken zusammengesetzt werden kann.

Die von mexikanischen Kunsthandwerkern handbemalten Patchwork-Fliesen waren in den letzten Jahren der Hit in der Inneneinrichtung, und es sieht so aus, als würden sie uns noch lange erhalten bleiben. Patchwork-Kompositionen bestehen aus sorgfältig ausgewählten Mustern und Farben, so dass sie ein kohärentes, wirkungsvolles Ganzes ergeben. Ihr Reiz liegt auch in der Einzigartigkeit der Ornamente, denn als Handarbeit unterscheiden sie sich voneinander. Aufgrund ihrer Langlebigkeit sind Mexikanische Fliesen perfekt für die anspruchsvollen Bedingungen einer Küche oder eines Badezimmers geeignet, und ihre einzigartige Schönheit verleiht jedem Interieur einen heißen Touch.

Kupfer Lampen

Elegante, handgeschmiedete Kupferlampen ergänzen seit kurzem das Angebot von Cerames an stilvollen handwerklichen Accessoires. Ihr Design und ihre Herstellungsmethode beruhen auf jahrhundertealter indianischer Handwerkskunst aus präkolumbianischer Zeit. Die Kupferprodukte, wie diese eleganten Lampen, stammen aus der traditionellen Handwerksstadt Santa Clara del Cobre. Es ist erwähnenswert, dass das Angebot des Cerames-Shops nicht nur Kupferlampen, sondern auch Badewannen oder Waschbecken umfasst. Sie alle werden nach einer alten Methode hergestellt.

Was ist das Besondere an mexikanischen handgeschmiedeten Kupfer lampen? Abgesehen von ihrer offensichtlichen Schönheit ist es ihre ästhetische Vielseitigkeit. Ihre ungewöhnlichen Formen und einzigartigen Texturen passen sowohl zu rustikalen oder kolonialen als auch zu modernen oder sogar industriellen Innenräumen. Die Farbe Kupfer hat die einzigartige Fähigkeit, ein Interieur zu erwärmen, was besonders den Räumen zugute kommt, die in den beiden letztgenannten Stilen eingerichtet sind. Kupferlampen sind ein starkes, auffälliges Dekorationselement in einer Wohnung, das das Erscheinungsbild eines Raumes oder einer Küche auf ungewöhnliche Weise ergänzt. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass das Angebot an mexikanischem Kupfer im Cerames-Shop durch verschiedene Accessoires wie Kupfervasen, -tassen, -teller und -bügel ergänzt wird.



Tunesische und Marokkanische Fliesen

Die außergewöhnlichen marokkanischen und tunesischen Fliesen vereinen die moderne Präzision des Untergrunds und die Kunstfertigkeit der von Hand aufgetragenen Muster mit der Technik der Serigraphie, dem Prototyp des Drucks. Anschließend werden die Fliesen glasiert und gebrannt. Dieses Verfahren garantiert eine hohe Strapazierfähigkeit und Abriebfestigkeit, was sie ideal für den Einsatz in Küche und Bad macht. Fliesen mit charakteristischen Mustern, die von den in der Kunst dieser Länder beliebten Arabesken inspiriert sind, können zu eindrucksvollen Patchworks arrangiert werden. Die Marokkanische Fliesen patchwork "Pazzo", die die Herzen der Liebhaber arabischer Ornamente erobern, sind für solche Kompositionen besonders geeignet.

Gemusterte Fliesen sehen perfekt aus und funktionieren perfekt in Badezimmern, zum Beispiel als dekoratives Element der Duschkabine, als Rahmen um den Spiegel oder als gemusterter Abschluss des Raums über der Badewanne. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Fliesen auch in massiver Ausführung erhältlich sind. Die glatte Oberfläche dieser Fliesen ist der perfekte Hintergrund für bunte Patchworks.



Kunsthandwerk im Landesinneren

Die Einführung von traditionellem Kunsthandwerk aus exotischen Teilen der Welt in die eigenen vier Wände ist eine originelle und gewagte Einrichtungsidee. Mexikanische oder marokkanische Fliesen bringen positive Energie und ungewöhnliche Wärme ins Haus, dank der ganzen Bandbreite an Farben, für die sie berühmt sind. Patchwork-Kompositionen mit reichen Ornamenten oder Mosaike aus einfarbigen Fliesen in kräftigen Farben sind ein Interieur-Hit, der nicht nur die Anhänger des Kolonialstils, sondern auch die Liebhaber moderner Interieurs erfreut. Das Gleiche gilt für stilvolle Kupferlampen, die jeden Ästheten in ihren Bann ziehen.

Mexikanische Wand Fliesen - Kuche und Badezimmer Ideen