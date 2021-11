2021-11-05 11:46:11.837 More Than $84.3 Million Won In October

Million Dollar Winners $2.4 million Lotto winner: GRAIN VALLEY CASEYS 2808 101 BUCKNER TARNSEY RD $1 million Powerball winner: KANSAS CITY DOWNTOWN MKT 284, 10 E 13TH ST Draw Games Winners Powerball winners: $100,000 CABOOL THE GAS STATION, 319 OZARK ST $50,000 FULTON MPC 97, 500 HWY 54 S JEFFERSON CITY BREAK TIME 3043, 810 STADIUM BLVD O’FALLON WALLIS PETROLEUM 501, 102 MCDONALD LANE PLATTE CITY PRICE CHOPPER 415, 2600 ENSIGN HILL DR Mega Millions winners: $2,500 HOLLAND CAR-MAC'S, 85 STATE HWY O $2,000 STEWARTSVILLE LAWSON'S QUICK STOP, 104 HILL ST WARRENSBURG CORNER STORE THE, 424 SE DD HWY $1,500 GRANDVIEW QUICK STOP, 12114 BLUE RIDGE EXT TOWN AND COUNTRY SCHNUCKS MARKET 142, 1060 SCHNUCKS WOODML PLZ $1,000 CHESTERFIELD GAS MART 32, 18403 CONVENIENCE WAY Cash4Life winners: $2,500 BALLWIN DISCOUNT SMOKE SHOP 17, 14666 MANCHESTER RD CLINTON WALMART #20 SUP, 1712 E OHIO ST HARRISONVILLE WALMART #96 SUP, 1700 N STATE ROUTE 291 MARCELINE EAGLES 726, 301 N CHESTNUT ST MARSHFIELD CASEYS 3222, 919 W WASHINGTON ST WEST ALTON GAS-MART 21, 14010 US HWY 67 Show Me Cash winners: $233,000 ST. CHARLES HUCKS FOOD STORE 237, 1020 COUNTRY CLUB RD $217,000 CEDAR HILL WALLIS PETROLEUM 508, 7005 HWY NN AT HWY 30 $98,000 MEXICO XPRESS MART, 1109 E LIBERTY ST $74,000 ST. PETERS HUCKS FOOD STORE 222, 2875 ST. PETERS HOWELL RD $60,000 ST. PETERS COUNTRY CLUB EXPRESS WAS, 6280 MID RIVERS MALL DR Pick 4 winners: $6,000 ARNOLD CIRCLE K 1636, 1980 RICHARDSON RD BERKELEY GAS MART 16, 4403 N HANLEY RD FENTON MAHIL PETROLEUM, 101 OLD SUGAR CREEK RD HAYTI NAE'S KWIK STOP, 310 W WASHINGTON HAYTI NAE'S KWIK STOP, 310 W WASHINGTON HAYTI NAE'S KWIK STOP, 310 W WASHINGTON HAYTI NAE'S KWIK STOP, 310 W WASHINGTON HAYTI NAE'S KWIK STOP, 310 W WASHINGTON HAZELWOOD QUIKTRIP 615, 5909 HOWDERSHELL RD JENNINGS CROWN MART 17, 8319 JENNINGS STATION RD JENNINGS CROWN MART 17, 8319 JENNINGS STATION RD JOPLIN DOCS STOP, 2703 EAST. 32ND ST KANSAS CITY MIDWEST FUELS, 5901 TROOST. AVE KANSAS CITY QUIKTRIP 178, 10601 STATE LINE RD KIMBERLING CITY RAPID ROBERT'S 120, 11907 ST. HWY 13 MARYLAND HEIGHTS QUIKTRIP 622, 11829 LACKLAND RD O’FALLON MPC 18, 2700 TECHNOLOGY DR O’FALLON MPC 18, 2700 TECHNOLOGY DR O’FALLON MPC 18, 2700 TECHNOLOGY DR O’FALLON MPC 18, 2700 TECHNOLOGY DR O’FALLON MPC 18, 2700 TECHNOLOGY DR O’FALLON MPC 18, 2700 TECHNOLOGY DR O’FALLON MPC 18, 2700 TECHNOLOGY DR O’FALLON MPC 18, 2700 TECHNOLOGY DR O’FALLON MPC 18, 2700 TECHNOLOGY DR O’FALLON MPC 18, 2700 TECHNOLOGY DR ST. LOUIS BEVERLY HILLS SUPERMARKET, 6714 NATURAL BRIDGE RD ST. LOUIS ZOOM, 1300 N TUCKER BLVD ST. CHARLES MIDTOWN 66, 524 1ST. ST. CAPITOL DR ST. LOUIS A-1 MART & PKG LIQUOR, 2875 PATTERSON RD ST. LOUIS BUCKYS EXPRESS 397, 9791 PAGE AVE ST. LOUIS GRAND CURRENCY EXCHANGE, 4318 N GRAND BLVD ST. LOUIS JOEL'S BENTON PARK BP, 1815 ARSENAL ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 272, 6600 CLAYTON RD ST. LOUIS UNITED MART BP, 4901 UNION BLVD ST. LOUIS UNITED MART BP, 4901 UNION BLVD ST. LOUIS UNITED MART BP, 4901 UNION BLVD ST. LOUIS UNITED MART BP, 4901 UNION BLVD $3,750 BLACK JACK BLACK JACK LIQUOR, 12420 OLD HALLS FERRY RD CHARLESTON CHARLES TOP NOTCH PKG LI, 606 W MARSHALL ST CHARLESTON DISCOUNT CIGS & BEER 96, 410 E MARSHALL ST CLAYCOMO ROCKET STOP 2, 336 NE 69 HWY COLUMBIA SCHNUCKS MARKET 714, 1400 FORUM BLVD ELSBERRY ABEL'S QUIK SHOP 10, 200 N MAIN ST FLORISSANT DUNN MART, 1395 DUNN RD FLORISSANT QUICK 7, 501 PAUL AVE HAYTI JIM'S GROCERY, 611 N 3RD ST HAYTI NAE'S KWIK STOP, 310 W WASHINGTON HIGH RIDGE SCHNUCKS MARKET 122, 20 DILLON PLAZA HOLLAND CAR-MAC'S, 85 STATE HWY O JEFFERSON CITY J C EAGLE STOP, 3505 MISSOURI BLVD ST. LOUIS QUIKTRIP 671, 904 S VANDEVENTER AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 671, 904 S VANDEVENTER AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 671, 904 S VANDEVENTER AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 671, 904 S VANDEVENTER AVE ST. JOHN MPC 87, 8970 ST. CHARLES ROCK RD ST. LOUIS 7-ELEVEN 26796E, 2107 SCHUETZ RD ST. LOUIS BUCKYS EXPRESS 397, 9791 PAGE AVE ST. LOUIS BUCKYS EXPRESS 397, 9791 PAGE AVE ST. LOUIS CIG-LIQ OUTLET, 1375 DUNN RD ST. LOUIS KINGHWY PHILLIPS 66, 4300 S KINGSHIGHWAY ST. LOUIS PHILLIPS 66, 2609 DUNN RD ST. LOUIS PHILLIPS 66, 2609 DUNN RD ST. LOUIS PHILLIPS 66, 2609 DUNN RD ST. LOUIS PULSE PETROLEUM CO, 5003 GOODFELLOW BLVD ST. LOUIS QUIKTRIP 639, 12100 LUSHER RD ST. LOUIS YEATMAN MKT #2, 4300 LEE AVE WENTZVILLE PETRO MART 27, 40 WENTZVILLE PKWY WENTZVILLE PETRO MART 27, 40 WENTZVILLE PKWY $3,500 BRIDGETON BRIDGETON PHILLIPS 66 1, 12218 ST. CHARLES RK RD BRIDGETON BRIDGETON PHILLIPS 66 1, 12218 ST. CHARLES RK RD CHARLACK ON THE RUN 606, 8566 ST. CHARLES ROCK RD FLORISSANT FLORISSANT FOOD & PACKAGE LIQ, 1925 WASHINGTON ST FLORISSANT MINI MARKET 4, 1763 N NEW FLORISSANT RD FLORISSANT ON THE RUN 611, 4132 N HWY 67 GRANDVIEW EVERYDAY, 5802 E 125TH ST JEFFERSON CITY CONVENIENT FD MRT 14-003, 701 EASTLAND DR S JENNINGS JENNINGS CONVENIENCE CTR, 9311 LEWIS & CLARK BLVD KANSAS CITY QUIKTRIP 221, 9600 N OAK TRAFFICWAY KANSAS CITY QUIKTRIP 221, 9600 N OAK TRAFFICWAY MOLINE ACRES STELMACKI SUPER MKT, 9965 LEWIS & CLARK BLVD MOLINE ACRES STELMACKI SUPER MKT, 9965 LEWIS & CLARK BLVD MOLINE ACRES STELMACKI SUPER MKT, 9965 LEWIS & CLARK BLVD MOLINE ACRES STELMACKI SUPER MKT, 9965 LEWIS & CLARK BLVD MOLINE ACRES STELMACKI SUPER MKT, 9965 LEWIS & CLARK BLVD MOLINE ACRES STELMACKI SUPER MKT, 9965 LEWIS & CLARK BLVD MOLINE ACRES STELMACKI SUPER MKT, 9965 LEWIS & CLARK BLVD MOLINE ACRES STELMACKI SUPER MKT, 9965 LEWIS & CLARK BLVD MOLINE ACRES STELMACKI SUPER MKT, 9965 LEWIS & CLARK BLVD MOLINE ACRES STELMACKI SUPER MKT, 9965 LEWIS & CLARK BLVD MOLINE ACRES STELMACKI SUPER MKT, 9965 LEWIS & CLARK BLVD O’FALLON QUIKTRIP 675, 140 O’FALLON LOOP RD OVERLAND QUIKTRIP 625, 8815 PAGE AVE PAGEDALE PHILLIPS 66, 1342 PENNSYLVANIA AVE PINEVILLE MACADOODLES, 53 MACADOODLE PL ST. LOUIS MOBIL MART, 13500 TESSON FERRY RD ST. LOUIS QUIKTRIP 637, 1615 S KINGSHIGHWAY BLVD ST. LOUIS QUIKTRIP 671, 904 S VANDEVENTER AVE SIKESTON DISCOUNT TOBACCO WARE HOUSE, 1001 E MALONE ST. CHARLES ST. ANDREWS MINI MART, 2000 CAMPUS DR ST. LOUIS CROWN MART 15, 3868 DR MARTIN LUTHER KI ST. LOUIS CROWN MART, 5590 ML KING DR ST. LOUIS DESTA'S MARKET, 2503 N TAYLOR AVE ST. LOUIS DESTA'S MARKET, 2503 N TAYLOR AVE ST. LOUIS DESTA'S MARKET, 2503 N TAYLOR AVE ST. LOUIS DESTA'S MARKET, 2503 N TAYLOR AVE ST. LOUIS DESTA'S MARKET, 2503 N TAYLOR AVE ST. LOUIS GAS MART 36, 11050 RIVERVIEW DR ST. LOUIS GOOD TIME PKG LIQUOR, 9916 HALLS FERRY RD ST. LOUIS GOOD TIME PKG LIQUOR, 9916 HALLS FERRY RD ST. LOUIS KING'S LIQUOR BEER WINE CIG, 3436 N UNION BLVD ST. LOUIS KING'S LIQUOR BEER WINE CIG, 3436 N UNION BLVD ST. LOUIS KINGS LIQUOR MART, 4192 JENNINGS STATION RD ST. LOUIS KINGS LIQUOR MART, 4192 JENNINGS STATION RD ST. LOUIS QUICK STOP, 6800 OLIVE BLVD STE A ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 272, 6600 CLAYTON RD ST. LOUIS UNITED MART BP, 4901 UNION BLVD ST. PETERS PETRO MART 37, 664 JUNGERMANN RD $3,250 BERKELEY HANLEY MOBIL, 6800 N HANLEY RD BERKELEY QUIKTRIP 612, 6805 N HANLEY RD BRENTWOOD ON THE RUN 633, 2120 SOUTH BRENTWOOD BRIDGETON SCHNUCKS MARKET 191, 11253 ST. CHARLES RK RD CHARLESTON CASEYS 2907, 211 S STORY ST CHESTERFIELD 7-ELEVEN 26281D, 13491 OLIVE BLVD CHESTERFIELD SCHNUCKS MARKET 133, 141 HILLTOWN VILLAGE CTR FERGUSON QUIKTRIP 676R, 10768 W FLORISSANT AVE FERGUSON QUIKTRIP 676R, 10768 W FLORISSANT AVE FESTUS CWIC CHIPS, 1245 AMERICAN LEGION DR FLORISSANT GABIS LIQUOR, 710 S NEW FLORISSANT RD HAWK POINT THOELE CONV STORE, 62 S HWY 47 HAYTI CRAWFORD AMOCO, 1300 E HWY 84 HIGHLANDVILLE EXPRESS MART, 179 GLOSSIP AVE JENNINGS JENNINGS CONVENIENCE CTR, 9311 LEWIS & CLARK BLVD KANSAS CITY 7-ELEVEN 13266C, 11107 GRANDVIEW RD KANSAS CITY FUELTRIP 2, 10416 BLUE RIDGE BLVD KANSAS CITY MIDWEST FUELS, 5901 TROOST. AVE MALDEN CASEYS 1899, 1313 N DOUGLAS ST MARSHALL MURPHY USA 7183, 846 CHEROKEE DR MARSHALL MURPHY USA 7183, 846 CHEROKEE DR NEW MADRID RAMEY SUPER MARKET 2, 1 VILLA SHOPPING CTR O’FALLON WALLIS PETROLEUM 501, 102 MCDONALD LANE OVERLAND QUIKTRIP 630, 2621 WOODSON RD RAYTOWN HY-VEE 1542, 9400 E 350 HWY ST. LOUIS BEVERLY HILLS SUPERMARKET, 6714 NATURAL BRIDGE RD ST. LOUIS BEVERLY HILLS SUPERMARKET, 6714 NATURAL BRIDGE RD ST. LOUIS UNITED MART 1, 949 CHAMBERS RD ST. LOUIS ZOOM, 1300 N TUCKER BLVD ST. LOUIS ZOOM, 1300 N TUCKER BLVD SIKESTON BREAK TIME 3151, 1302 S MAIN ST. LOUIS A1 FOOD & PKG LIQUOR, 10625 NEW HALLS FERY RD ST. LOUIS CROWN MART, 5590 ML KING DR ST. LOUIS GAS MART 14, 710 GOODFELLOW BLVD ST. LOUIS HANLEY HILL GROC & LIQ, 7921 PAGE AVE ST. LOUIS JOEL'S BENTON PARK BP, 1815 ARSENAL ST. LOUIS KING'S LIQUOR BEER WINE CIG, 3436 N UNION BLVD ST. LOUIS KING'S LIQUOR BEER WINE CIG, 3436 N UNION BLVD ST. LOUIS ON THE RUN 613, 5840 S LINDBERGH ST. LOUIS ON THE RUN 624, 9950 BIG BEND BLVD ST. LOUIS QUICK MART, 1310 N GRAND BLVD ST. LOUIS QUIKTRIP 679, 8000 WATSON RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 139, 10233 MANCHESTER RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 272, 6600 CLAYTON RD ST. LOUIS SPIRITS PLUS, 1600 S FLORISSANT RD ST. LOUIS ST. LOUIS MOBIL FOOD MART, 2601 DELMAR AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 641, 604 BIG BEND RD UNIVERSITY CITY 7-ELEVEN 20118B, 8159 OLIVE BLVD WILDWOOD DIERBERGS TOWN-CENTER, 2460 TAYLOR RD WOODSON TERRACE 7-ELEVEN 20206B, 4300 WOODSON RD $3,125 BERKELEY QUIKTRIP 612, 6805 N HANLEY RD BERKELEY QUIKTRIP 612, 6805 N HANLEY RD BLUE SPRINGS HAPPY HOUR, 1801 NW STATE ROUTE 7 BLUE SPRINGS PRICE CHOPPER 104, 1101 SW STATE ROUTE 7 BRIDGETON BOTTLE HOUSE, 12354 NATURAL BRIDGE RD BRIDGETON BRIDGETON MOBIL, 12239 NATURAL BRIDGE RD BRIDGETON CIRCLE K 1615, 11201 OLD ST. CHARLES RD CHAFFEE CHAFFEE ONE STOP, 304 N MAIN ST COLUMBIA BREAK TIME 3168, 4701 E ELK PARK DR COLUMBIA MIDWAY LITTLE GENERAL, 6751 HIGHWAY 40 W CREVE COEUR ON THE RUN 610, 11109 OLIVE BLVD DES PERES CIRCLE K 1649, 12804 MANCHESTER RD FENTON MAHIL PETROLEUM, 101 OLD SUGAR CREEK RD FLORISSANT DIERBERGS-FLORISSANT, 222 N HWY 67 FLORISSANT HALLS FERRY FUEL & FOOD, 12815 NEW HALLS FERRY RD FLORISSANT HALLS FERRY FUEL & FOOD, 12815 NEW HALLS FERRY RD FLORISSANT HALLS FERRY FUEL & FOOD, 12815 NEW HALLS FERRY RD FLORISSANT PATTERSON PHILLIPS 66, 2885 PATTERSON RD FLORISSANT QUICK 7, 501 PAUL AVE HAZELWOOD QUIKTRIP 615, 5909 HOWDERSHELL RD HAZELWOOD QUIKTRIP 650R, 7400 N LINDBERGH BLVD HAZELWOOD ROYALS LIQUOR, 7927 N LINDBERGH HOLLAND CAR-MAC'S, 85 STATE HWY O INDEPENDENCE QUIKTRIP 205, 11101 EAST. 40 HWY INDEPENDENCE QUIKTRIP 205, 11101 EAST. 40 HWY JACKSON JACKSON ZX, 1831 E JACKSON BLVD JEFFERSON CITY J C EAGLE STOP, 3505 MISSOURI BLVD JENNINGS CROWN MART 17, 8319 JENNINGS STATION RD JENNINGS CROWN MART 17, 8319 JENNINGS STATION RD JENNINGS JENNINGS CONVENIENCE CTR, 9311 LEWIS & CLARK BLVD JENNINGS JENNINGS CONVENIENCE CTR, 9311 LEWIS & CLARK BLVD JENNINGS JENNINGS CONVENIENCE CTR, 9311 LEWIS & CLARK BLVD JOPLIN DOCS STOP, 2703 EAST. 32ND ST JOPLIN DOCS STOP, 2703 EAST. 32ND ST KANSAS CITY APPLEMARKET 70, 4300 BLUE RIDGE BLVD KANSAS CITY DISCOUNT SMOKES & LIQUOR, 17 NE US 69 HWY KANSAS CITY DOWNTOWN MKT 284, 10 E 13TH ST KANSAS CITY GOOD STOP, 2604 E 27TH ST KANSAS CITY QUIKTRIP 176, 1201 WESTPORT RD KANSAS CITY QUIKTRIP 238, 5025 NE ANTIOCH RD KANSAS CITY ROCK STOP- ROCKHILL STORE, 900 E 63RD ST KANSAS CITY US FUELS, 1301 PROSPECT AVE LEE’S SUMMIT CLOUD 9 CONVENIENCE 201, 201 SE GRAND AVE MAPLEWOOD QUIKTRIP 610, 2633 S BIG BEND BLVD MAPLEWOOD SCHNUCKS MARKET 225, 7355 MANCHESTER ROAD MARSTON MO #12, 641 E ELM RT EE MARYLAND HEIGHTS QUIKTRIP 644, 12200 DORSETT RD NEW MADRID CASEYS 2064, 510 US HWY 61 O’FALLON CIRCLE K 1637, 2035 HIGHWAY K RAYTOWN QUIKTRIP 209, 9323 E 350 HWY ST. LOUIS CROWN MART 18, 4540 UNION BLVD ST. LOUIS JR MARKET INTERNATIONAL, 2230 OLIVE ST ST. LOUIS LUCKYS MARKET & GRILL, 2331 CHAMBERS RD SIKESTON NEW GAS & GOODIES, 1207 W MALONE AVE SIKESTON SIKESTON KWIK STOP INC, 905 S MAIN ST SPANISH LAKE CHARLIE'S FOOD MART, 12316 BELLEFONTAINE SPANISH LAKE CHARLIE'S FOOD MART, 12316 BELLEFONTAINE SPANISH LAKE CHARLIE'S FOOD MART, 12316 BELLEFONTAINE SPANISH LAKE CHARLIE'S FOOD MART, 12316 BELLEFONTAINE SPANISH LAKE CHARLIE'S FOOD MART, 12316 BELLEFONTAINE SPRINGFIELD KUM & GO 560, 215 S KANSAS EXPY SPRINGFIELD SIGNAL FOOD STORE #107, 2415 S CAMPBELL ST. CHARLES SCHNUCKS MARKET 228, 60 HARVESTER SQ ST. LOUIS ARCH CITY DELI, 430 S 15TH ST ST. LOUIS BUCKYS EXPRESS 397, 9791 PAGE AVE ST. LOUIS CHAMBERS CONOCO, 1955 CHAMBERS RD ST. LOUIS CHAMBERS CONOCO, 1955 CHAMBERS RD ST. LOUIS CHAMBERS CONOCO, 1955 CHAMBERS RD ST. LOUIS CHAMBERS CONOCO, 1955 CHAMBERS RD ST. LOUIS CHAMBERS CONOCO, 1955 CHAMBERS RD ST. LOUIS CHAMBERS CONOCO, 1955 CHAMBERS RD ST. LOUIS CIRCLE K 1610, 5590 TELEGRAPH RD ST. LOUIS CIRCLE K 1621, 5215 LUCAS AND HUNT RD ST. LOUIS CIRCLE K 1658, 7449 OLIVE BLVD ST. LOUIS CIRCLE K 1672, 1402 S HANLEY RD ST. LOUIS COMPTON BP, 3140 OLIVE ST ST. LOUIS CONOCO BROADWAY, 4355 S BROADWAY ST. LOUIS DIERBERGS-BRENTWOOD POIN, 8450 EAGER RD ST. LOUIS GAS MART 33, 12095 BENHAM RD ST. LOUIS GAS MART 6, 209 E GRAND AVE ST. LOUIS GOOD TIME, 7008 W FLORISSANT AVE ST. LOUIS GRAND CURRENCY EXCHANGE, 4318 N GRAND BLVD ST. LOUIS JOEL'S BENTON PARK BP, 1815 ARSENAL ST. LOUIS KING'S LIQUOR BEER WINE CIG, 3436 N UNION BLVD ST. LOUIS KING'S LIQUOR BEER WINE CIG, 3436 N UNION BLVD ST. LOUIS KING'S LIQUOR BEER WINE CIG, 3436 N UNION BLVD ST. LOUIS MPC 12, 12188 BELLEFONTAINE RD ST. LOUIS MPC 74, 8729 JENNING STA RD ST. LOUIS ON THE RUN 624, 9950 BIG BEND BLVD ST. LOUIS PAGEDALE MARKET, 6707 PAGE AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 624, 9101 GRAVOIS RD ST. LOUIS QUIKTRIP 628R, 2791 DUNN RD ST. LOUIS QUIKTRIP 648, 3291 S KINGSHIGHWAY BLVD ST. LOUIS REGAL FOOD MARKET, 2800 N SARAH ST ST. LOUIS RIVERVIEW CIRCLE BP, 9102 HALLS FERRY RD ST. LOUIS RIVERVIEW CIRCLE BP, 9102 HALLS FERRY RD ST. LOUIS SALAM SUPERMARKET, 2918 N VANDEVENTOR AVE ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 107, 7450 HAMPTON AVE ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 192, 1020 LOUGHBOROUGH AVE ST. LOUIS SPIRITS PLUS, 1600 S FLORISSANT RD ST. LOUIS ST. LOUIS MOBIL FOOD MART, 2601 DELMAR AVE ST. LOUIS UNITED MART BP, 7430 NATURAL BRIDGE RD ST. LOUIS UNITED MART BP, 7430 NATURAL BRIDGE RD ST. LOUIS UNITED MART BP, 4901 UNION BLVD ST. LOUIS UNITED MART BP, 4901 UNION BLVD ST. LOUIS UNITED MART BP, 4901 UNION BLVD ST. LOUIS UNITED MART BP, 4901 UNION BLVD ST. LOUIS WALLIS PETROLEUM 521, 3225 HAMPTON AVE ST. LOUIS WALLIS PETROLEUM 521, 3225 HAMPTON AVE STEELE CABLE'S GROC, 23183 STATE LINE RD WAYNESVILLE LMC CONVENIENCE STORE, 1302 HISTORIC 66 W WAYNESVILLE LMC CONVENIENCE STORE, 1302 HISTORIC 66 W WAYNESVILLE WEST GATE EXPRESS, 101 DISCOVERY DR WEBSTER GROVES GAS MART 29, 7996 BIG BEND BLVD WENTZVILLE ON THE RUN 1619, 42 W HWY N WENTZVILLE WENTZVILLE ONE STOP SHOP, 401 E PEARCE BLVD WEST ALTON GAS MART 31, 14700 US HWY 67 WEST ALTON WALLIS PETROLEUM 528, 13898 HWY 367 N WEST ALTON WALLIS PETROLEUM 528, 13898 HWY 367 N $3,000 BEL RIDGE QUIKTRIP 601, 9099 NATURAL BRIDGE RD BELLEFONTAINE QUIKTRIP 605, 10845 LILAC AVE BENTON REEVES BOOMLAND #2, 6399 STATE HWY 77 BENTON REEVES BOOMLAND #2, 6399 STATE HWY 77 BERKELEY CROWNWAY OIL, 9790 NATURAL BRIDGE RD BROOKFIELD COUNTY LINE CONVENIENCE, 322 W HELM ST CHARLACK ON THE RUN 606, 8566 ST. CHARLES ROCK RD CHARLESTON DISCOUNT CIGS & BEER 96, 410 E MARSHALL ST CHARLESTON DISCOUNT CIGS & BEER 96, 410 E MARSHALL ST CHARLESTON DISCOUNT CIGS & BEER 96, 410 E MARSHALL ST CHARLESTON DISCOUNT CIGS & BEER 96, 410 E MARSHALL ST CHARLESTON DISCOUNT CIGS & BEER 96, 410 E MARSHALL ST CHARLESTON DISCOUNT CIGS & BEER 96, 410 E MARSHALL ST CHARLESTON DISCOUNT CIGS & BEER 96, 410 E MARSHALL ST EARTH CITY EARTH CITY 66 8, 3402 RIDER TRAIL SOUTH FERGUSON MINI MARKET 3, 1132 N FLORISSANT RD FERGUSON QUIKTRIP 676R, 10768 W FLORISSANT AVE FLORISSANT DUNN MART, 1395 DUNN RD FLORISSANT HUCKS FOOD STORE 264, 3500 PATTERSON RD FLORISSANT MINI MARKET, 3840 PARKER RD FLORISSANT NEW HALLS FERRY PIT STOP, 12785 NEW HALLS FERRY RD FLORISSANT ON THE RUN 611, 4132 N HWY 67 HANNIBAL ABEL'S QUIK SHOP 20, 100 SHINN LANE HAYTI HAYTI TRAVEL CENTER, 1200 E HWY 84 HAZELWOOD QUIKTRIP 650R, 7400 N LINDBERGH BLVD INDEPENDENCE HY-VEE 1260, 1525 E 23RD ST INDEPENDENCE HY-VEE 1260, 1525 E 23RD ST JEFFERSON CITY SCHULTE'S FRESH FOODS, 1904 SOUTHWEST BLVD KANSAS CITY JORDAN LIQUORS, 8601 E TRUMAN RD KANSAS CITY QUIKTRIP 178, 10601 STATE LINE RD KIRKWOOD HUCKS FOOD STORE 270, 10170 MANCHESTER RD LADUE SCHNUCKS MARKET 188, 8867 LADUE RD OVERLAND QUIKTRIP 625, 8815 PAGE AVE RAYTOWN CLOUD 9 CONVENIENCE 6709, 6709 RAYTOWN RD RAYTOWN QUIKTRIP 156, 8733 E 63RD ST RAYTOWN ZEDZ 2, 10901 E STATE ROUTE 350 RIVERSIDE QUIKTRIP 170, 4600 NW GATEWAY DR ST. LOUIS BEVERLY HILLS SUPERMARKET, 6714 NATURAL BRIDGE RD ST. LOUIS F & G FOODS, 5932 WEST FLORISSANT AVE ST. LOUIS QUICK MART, 9725 LACKLAND ROAD ST. LOUIS QUIKTRIP 658, 2600 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 658, 2600 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 658, 2600 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 658, 2600 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 671, 904 S VANDEVENTER AVE ST. LOUIS SALAMA MARKET, 4956 ST. LOUIS AVE SPRINGFIELD PRICE CUTTER 34, 1831 W KEARNEY ST ST. CHARLES CIRCLE K 1642, 2702 DROSTE RD ST. CHARLES CIRCLE K 1642, 2702 DROSTE RD ST. CHARLES PETRO MART 69, 2240 N 3RD ST ST. LOUIS 7-ELEVEN 27838C, 703 UNION RD ST. LOUIS 7-ELEVEN 29046E, 5604 GRAVOIS AVE ST. LOUIS 7-ELEVEN 29046E, 5604 GRAVOIS AVE ST. LOUIS CIRCLE K 1614, 3294 TELEGRAPH RD ST. LOUIS CIRCLE K 1621, 5215 LUCAS AND HUNT RD ST. LOUIS CIRCLE K 1658, 7449 OLIVE BLVD ST. LOUIS CIRCLE K 1658, 7449 OLIVE BLVD ST. LOUIS CIRCLE K 1658, 7449 OLIVE BLVD ST. LOUIS CIRCLE K 1658, 7449 OLIVE BLVD ST. LOUIS CIRCLE K 1658, 7449 OLIVE BLVD ST. LOUIS CIRCLE K 1672, 1402 S HANLEY RD ST. LOUIS CROWN MART, 4608 DR ML KING DR ST. LOUIS CROWN MART, 4608 DR ML KING DR ST. LOUIS CROWN MART, 4608 DR ML KING DR ST. LOUIS CROWN MART, 4608 DR ML KING DR ST. LOUIS CROWN MART, 4608 DR ML KING DR ST. LOUIS GAS MART 33, 12095 BENHAM RD ST. LOUIS GAS MART 33, 12095 BENHAM RD ST. LOUIS GRAND CURRENCY EXCHANGE, 4318 N GRAND BLVD ST. LOUIS KINGS LIQUOR MART, 4192 JENNINGS STATION RD ST. LOUIS KINGS LIQUOR MART, 4192 JENNINGS STATION RD ST. LOUIS KINGS LIQUOR MART, 4192 JENNINGS STATION RD ST. LOUIS KINGS LIQUOR MART, 4192 JENNINGS STATION RD ST. LOUIS MPC 83, 3311 MORGANFORD RD ST. LOUIS MPC 83, 3311 MORGANFORD RD ST. LOUIS PAGEDALE MARKET, 6707 PAGE AVE ST. LOUIS PAGEDALE MARKET, 6707 PAGE AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 628R, 2791 DUNN RD ST. LOUIS QUIKTRIP 628R, 2791 DUNN RD ST. LOUIS QUIKTRIP 639, 12100 LUSHER RD ST. LOUIS QUIKTRIP 639, 12100 LUSHER RD ST. LOUIS QUIKTRIP 648, 3291 S KINGSHIGHWAY BLVD ST. LOUIS QUIKTRIP 648, 3291 S KINGSHIGHWAY BLVD ST. LOUIS SALAM SUPERMARKET, 2918 N VANDEVENTOR AVE ST. LOUIS SALAM SUPERMARKET, 2918 N VANDEVENTOR AVE ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 104, 8800 MANCHESTER RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 227, 4171 LINDELL BLVD ST. LOUIS ST. JOHNS MARKET, 3314 BROWN RD ST. LOUIS ULTIMATE GROCERY, 8316 LACKLAND RD ST. ROBERT DISCOUNT SMOKE SHOP 37, 215 ST. ROBERT BLVD STE 5 ST. ROBERT ON THE RUN 250, 122 ST. ROBERTS BLVD $1,500 CHARLESTON REEVES BOOMLAND, 100 BEASLEY PARK RD CHARLESTON REEVES BOOMLAND, 100 BEASLEY PARK RD FENTON ROAD RANGER 145, 205 N HIGHWAY DRIVE FLORISSANT GABIS LIQUOR, 710 S NEW FLORISSANT RD FLORISSANT HUCKS FOOD STORE 264, 3500 PATTERSON RD GRANDVIEW DISCOUNT SMOKES AND LIQUOR, 13100 SPRING ST INDEPENDENCE QUIKTRIP 165, 2321 LEE’S SUMMIT RD KANSAS CITY PRICE CHOPPER 21, 500 NE BARRY RD MEHLVILLE PETRO MART 26, 4205 BUTLER HILL RD MEHLVILLE PETRO MART 26, 4205 BUTLER HILL RD MOLINE ACRES STELMACKI SUPER MKT, 9965 LEWIS & CLARK BLVD ST. LOUIS BEVERLY HILLS SUPERMARKET, 6714 NATURAL BRIDGE RD ST. LOUIS QUIKTRIP 671, 904 S VANDEVENTER AVE ST. LOUIS SMART SHOP, 8835 NATURAL BRIDGE RD ST. LOUIS CIRCLE K 1658, 7449 OLIVE BLVD ST. LOUIS KINGHWY PHILLIPS 66, 4300 S KINGSHIGHWAY ST. LOUIS MERELLO CONVENIENCE, 10901 OLD HALLS FERRY RD ST. LOUIS MPC 67, 4216 W NATURAL BRIDGE AV ST. LOUIS SAMS MEAT MARKET, 9241 W FLORISSANT AVE ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 227, 4171 LINDELL BLVD ST. ROBERT ON THE RUN 250, 122 ST. ROBERTS BLVD UNIVERSITY CITY 7-ELEVEN 20118B, 8159 OLIVE BLVD $1,000 BERKELEY QUIKTRIP 612, 6805 N HANLEY RD BLACK JACK BLACK JACK LIQUOR, 12420 OLD HALLS FERRY RD BRECKNRDG HLS QUICK SHOP MARKET, 3009 WOODSON RD FLORISSANT QUIKTRIP 670, 2105 N HWY 67 FORISTELL TRAVELCENTERS OF AMERICA 175, 3265 N SERVICE RD E FREDERICKTOWN CHUCKS SHORT STOP, 319 E MAIN ST JENNINGS CROWN MART 17, 8319 JENNINGS STATION RD JENNINGS CROWN MART 17, 8319 JENNINGS STATION RD JENNINGS GOODTIMES 3, 9484 LEWIS & CLARK BLVD KANSAS CITY QUIKTRIP 178, 10601 STATE LINE RD SPANISH LAKE CHARLIE'S FOOD MART, 12316 BELLEFONTAINE SPRINGFIELD KUM & GO 1554, 2885 E CHESTNUT EXPWY ST. LOUIS CIRCLE K 1611, 1940 UNION RD ST. LOUIS CIRCLE K 1611, 1940 UNION RD ST. LOUIS SPIRITS PLUS, 1600 S FLORISSANT RD ST. LOUIS SPIRITS PLUS, 1600 S FLORISSANT RD ST. LOUIS UNITED MART BP, 7430 NATURAL BRIDGE RD ST. LOUIS UNITED MART BP, 7430 NATURAL BRIDGE RD Club Keno winners: WARSAW $25,000 KWIKSTOP, 1606 COMMERCIAL ST O’FALLON $17,526 FRONTIER BOWL, 177 FRONTIER PARK DR O’FALLON $17,526 FRONTIER BOWL, 177 FRONTIER PARK DR CALIFORNIA $16,500 BREAK TIME 3008, 200 W BUCHANAN ST STE GENEVIEVE $11,995 OLD BRICK HOUSE, 90 S 3RD ST HERMANN $10,204 SHARP CORNER, 414 MARKET ST WEST ALTON $9,192 3RD CHUTE WEST LLC, 14005 N STATE ROUTE 94 BELTON $8,862 EAGLES 4492, 310 MAIN ST BLUE SPRINGS $8,826 FIREHOUSE BAR, 1222 NW WOODS CHAPEL RD ARNOLD $8,822 LOCAL HOUSE RESTAURANT & BAR, 3946 JEFFCO BLVD ST. LOUIS $7,500 JOEY B'S FOOD & DRINK, 189 CONCORD PLAZA LEE’S SUMMIT $7,279 WESTSIDE GRILL & BAR, 221 SE STATE RT 291 M RAYMORE $6,500 HARMON TIRE CO, 101 S MADISON AVE ST. LOUIS $5,374 SOCIAL BAR AND GRILL, 4265 REAVIS BARRACKS RD ST. LOUIS $5,216 KEETONS DOUBLE PLAY, 4944 CHRISTY BLVD O’FALLON $5,000 BLEACHERS BAR- FRANKS, 454 HWY P ST. LOUIS $4,950 BLARNEY STONE, 4333 TELEGRAPH RD LEE’S SUMMIT $4,645 QUIKTRIP 208, 800 NE WOODS CHAPEL RD HAMILTON $4,500 QUICK SHOP, 1003 S HUGHES ST HOLLAND $4,500 CAR-MAC'S, 85 STATE HWY O MANCHESTER $4,500 DEBZ CORNER LLC, 685 BIG BEND RD CAPE GIRARDEAU $4,461 FOOD GIANT 545, 1120 N KINGSHIGHWAY ST FLORISSANT $4,280 JOE MOMMA'S, 27 FLORISSANT OAK SHOPNG RAYTOWN $4,013 DJ'S HANGOUT, 10002 E 63RD TERRACE ST. LOUIS $3,854 THE OFF TRACK SALOON, 7301 S BROADWAY KIMBERLING CITY $3,702 AMERICAN LEGION 637, 2 WOODLAND AVE BRANSON $3,634 STAR BAR GRILL BRANSON, 100 FALL CREEK DRIVE LOHMAN $3,630 LOHMAN EAGLE STOP, 8715 STATE ROUTE C SPRINGFIELD $3,600 ENTERPRISE PARK LNS BAR, 1625 S ENTERPRISE AVE DREXEL $3,544 DREXEL HIDEOUT LLC, 108 E MAIN ST BALLWIN $3,542 BUFFALO WILD WINGS GRILL & BAR, 15425 MANCHESTER RD #38 SPRINGFIELD $3,000 FOXHOLE BAR & GRILL, 2350 N CLIFTON ST O’FALLON $2,372 FRONTIER BOWL, 177 FRONTIER PARK DR O’FALLON $2,372 FRONTIER BOWL, 177 FRONTIER PARK DR INDEPENDENCE $2,325 FOOD MART, 11100 E 40 HIGHWAY ST. PETERS $2,325 AMVETS MEMORIAL POST. 106, 360 BROWN RD PLEASANT HILL $2,200 ROOSTERS SPORTS BAR, 100 S STATE ROUTE 7 ST. LOUIS $2,163 ON THE RUN 365, 10500 NATURAL BRIGE RD O’FALLON $1,880 BLEACHERS BAR- FRANKS, 454 HWY P KEARNEY $1,860 STABLES GRILL, 627 W STATE RT 92 INDEPENDENCE $1,815 QUIKTRIP 165, 2321 LEE’S SUMMIT RD RAYMORE $1,815 HARMON TIRE CO, 101 S MADISON AVE AFFTON $1,800 AFFTON ELKS 2635, 6330 HEEGE RD CAMPBELL $1,800 ONE MORE LAST. CHANCE, 14509 US HWY 62 MONTREAL $1,800 WILLOWE'S BAR & GRILL, 2010 STATE RD A UNIT 2A ST. LOUIS $1,800 MIMIS SUBWAY BAR & GRILL, 46 N FLORISSANT RD KNOB NOSTER $1,768 RAT HOLE THE, 123 NE 661 ST. PETERS $1,741 HOBO ENTERPRISES, 200 MAIN ST CUBA $1,650 MPC 53, 5922 HWY 19 MARTHASVILLE $1,650 MAVERICKS BAR AND GRILL LLC, 16016 STATE HIGHWAY 47 KANSAS CITY $1,531 HY-VEE GAS 1321, 207 NE ENGLEWOOD RD STE B KANSAS CITY $1,500 THE RUNAWAY LOUNGE, 2418 NW VIVION RD ROLLA $1,500 SPUT'S PLACE, 17829 MARIES RD HWY 63 ST. LOUIS $1,500 JOEY B'S FOOD & DRINK, 189 CONCORD PLAZA ST. PAUL $1,500 DOG PRAIRIE TAVERN, 2348 ST. PAUL RD WARRENSBURG $1,500 OLD BARNEYS, 112 HOUT ST ST. LOUIS $1,479 WEBERS CAFE AFFTON, 8713 GRAVOIS RD CAMDENTON $1,320 FIRESTATION BAR AND GRILL, 146 ILLINOIS ST. SW INDEPENDENCE $1,320 PRICE CHOPPER 400, 16611 E 23RD ST ST. LOUIS $1,320 HOTSHOTS SPORTS BAR/GRL, 4021 UNION INDEPENDENCE $1,300 QUIKTRIP 165, 2321 LEE’S SUMMIT RD KENNETT $1,300 TOBACCO SHOPPE, 410 ST. FRANCIS ST PINEVILLE $1,300 DISCOUNT SMOKE & LIQUOR, 22176 US HWY 71 ST. CHARLES $1,300 LINDENWOOD PUB, 138 N KINGSHIGHWAY ST. LOUIS $1,300 QUIKTRIP 629, 4450 MERAMEC BOTTOM RD MARYLAND HEIGHTS $1,275 BREWHOUSE THE, 12525 BENNINGTON PL ST. PETERS $1,275 GETTEMEIERS, 269 SALT LICK RD CLINTON $1,270 SQUARE 109, 109 S WASHINGTON ST HIGGINSVILLE $1,250 BREAK TIME 3036, 2600 HIGHWAY BLVD KANSAS CITY $1,250 POKE-A-DOT LOUNGE, 8934 WORNALL RD LEE’S SUMMIT $1,250 RUSH HOUR 3, 901 NE COLBERN ST. PETERS $1,250 THOELE CONV STORE #250, 403 MID RIVERS MALL DR ST. LOUIS $1,231 HUCKS FOOD STORE 252, 3443 WATSON RD BOWLING GREEN $1,200 SOUTHSIDE BAR & GRILL LLC, 110 W MAIN ST FLORISSANT $1,200 ON THE RUN 611, 4132 N HWY 67 LAKE ST. LOUIS $1,200 MATTINGLY'S SPORTS BAR & GRILL, 6245 RONALD REAGAN DR LEE’S SUMMIT $1,200 SIDE POCKETS, 224 N OLDHAM PKWY MARTHASVILLE $1,200 MAVERICKS BAR AND GRILL LLC, 16016 STATE HIGHWAY 47 O’FALLON $1,200 BLEACHERS BAR- FRANKS, 454 HWY P BLUE SPRINGS $1,188 FIREHOUSE BAR, 1222 NW WOODS CHAPEL RD BLUE SPRINGS $1,100 VERTIGO BAR & GRILL, 625 NW MOCK AVE CALIFORNIA $1,100 BREAK TIME 3008, 200 W BUCHANAN ST CALIFORNIA $1,100 BREAK TIME 3008, 200 W BUCHANAN ST FROHNA $1,100 WEST END TAVERN & GROC, 6153 MAIN ST ST. LOUIS $1,092 DIERBERGS-LEMAY, 2516 LEMAY FERRY RD BELTON $1,061 SKY WINE & SPIRITS, 103 N SCOTT AVE FLORISSANT $1,043 STREILERS PUB, 555 HOWDERSHELL RD CARDWELL $1,009 MR. T'S LIQUOR STORE, 510 US HWY 412 INDEPENDENCE $1,000 HARVEYS NEON BAR, 10129 E US HIGHWAY 40 MANCHESTER $1,000 CHEERS RESTAURANT & BAR, 61 NATIONAL WAY SHOPPING CTR WARRENSBURG $1,000 FITTER'S PUB, 131 W PINE ST Scratchers Winners “7-11-21” Scratchers winners: $7,000 CONWAY MORGAN STORE, 19526 HWY J $3,000 ARNOLD, MO WEBERS FRONT ROW, 3930 VOGEL RD STOVER THE WET SPOT BAR AND GRILL, 33880 IVY BEND RD $2,000 MONROE CITY MONROE CITY AMOCO, 1007 HWY 24 AND 36 E $1,000 KANSAS CITY WALMART #2955 SUP, 1701 W 133RD ST “$1,000 In a Flash” Scratchers winners: $1,000 ADVANCE FOOD GIANT 596, 33330 STATE HWY 25 ST. LOUIS KINGS LIQUOR MART, 4192 JENNINGS STATION RD ST. ROBERT CB'S MINI MART, 14130 HWY Z THEODOSIA CASH SAVER PANTRY, 160 HWY WAPPAPELLO FOOD RITE, 50 HWY RA “$100 Million Cash Bonanza” Scratchers winners: $20,000 OSAGE BEACH MURPHY EXPRESS 8545, 4294 OSAGE BEACH PKWY $4,000 FLORISSANT MINI MARKET, 3840 PARKER RD KANSAS CITY PRICE CHOPPER 105, 5800 WILSON RD $1,000 CAPE GIRARDEAU SCHNUCKS MARKET 702, 19 S KINGSHIGHWAY ST DONIPHAN MUNCH-N-PUMP DONIPHAN, 3835 STATE HWY 142 EAST EUREKA CIRCLE K 1613, 100 OLD TOWNE DR EUREKA PHILLIPS 66, 301 W 5TH ST EUREKA PHILLIPS 66, 301 W 5TH ST FENTON QUICK STOP, 1091 GRAVOIS RD FERGUSON SCHNUCKS MARKET 233, 49 N FLORISSANT RD GLADSTONE ZEDZ 10, 7020 N OAK TRFY INDEPENDENCE HY-VEE 1261, 4545 S NOLAND RD INDEPENDENCE PRICE CHOPPER 650, 2301 S STERLING AVE MARYLAND HEIGHTS CIRCLE K 1685, 1999 MCKELVEY RD MOBERLY MOBERLY MART, 1400 N MORLEY ST ORAN ORAN KWIK STOP, 1203 ST. HWY W OSAGE BEACH MURPHY EXPRESS 8545, 4294 OSAGE BEACH PKWY POPLAR BLUFF MURPHY EXPRESS 8654, 303 S WESTWOOD BLVD STE. GENEVIEVE OZORA TRAVEL PLAZA, 17049 NEW BREMEN RD SALEM PHIL-MART, 500 S MAIN SPRINGFIELD HY-VEE 1641, 1720 W BATTLEFIELD RD A ST. JOSEPH CITY STAR 1, 320 EDMOND ST ST. LOUIS GAS MART 12, 4036 BAYLESS AVE “$100,000 Break The Bank” Scratchers winners: $20,000 PLEASANT HOPE LANEYS, 500 S MAIN ST $5,000 BONNE TERRE CHEAP SMOKES BONNE TERRE, 914 BENHAM ST CAMDENTON C & N QUICK STOP, 691 S ST. HWY 5 CLINTON SLUGGER'S 66 SERVICE, 1805 E OHIO COLLINS PILOT TRAVEL CENTERS 385, 9890 SW HWY 13 POPLAR BLUFF KROGER FOOD & DRUG 386, 2770 N WESTWOOD BLVD ST. LOUIS MERELLO CONVENIENCE, 10901 OLD HALLS FERRY RD WARRENTON FASTLANE NORTH 23, 1010 STATE HWY 47 $1,000 ALEXANDRIA AYERCO 26, 36430 US HWY 61 ARNOLD CIRCLE K 1636, 1980 RICHARDSON RD ARNOLD ZINGERS MART 1, 1502 JEFFCO BLVD AURORA CASEYS 3258, 820 S ELLIOTT AVE BISMARCK ROY'S 10, 600 CENTER ST BOLIVAR C-STORE BOLIVAR, 1342 HIGHWAY U BRANSON WHITE OAK MOARK 20, 4017 W ST. HWY 76 BRANSON WEST RAPID ROBERTS 125, 11035 E STATE HWY 76 BRIDGETON QUIKTRIP 664, 11444 ST. CHARLES RK RD BUTLER CASEYS 1423, 109 W FORT SCOTT ST CABOOL CASEYS 2855, 316 OZARK ST CABOOL THE GAS STATION, 319 OZARK ST CAMPBELL PHILLIPS 66 STATION, 108 E GRAND AVE CAPE GIRARDEAU WALLIS PETROLEUM 536, 420 S KINGSHIGHWAY ST COLUMBIA MIDWAY LITTLE GENERAL, 6751 HIGHWAY 40 W COLUMBIA MOSER'S FOODS 7, 4840 N HWY 763 CREVE COEUR DIERBERGS-HERITAGE PL, 12595 OLIVE BLVD DESLOGE WALLIS PETROLEUM 503, 413 N STATE ST DESLOGE WALLIS PETROLEUM 503, 413 N STATE ST DIXON COUNTRY MART EXPRESS, 508 EAST. 5TH ST DIXON COUNTRY MART EXPRESS, 508 EAST. 5TH ST EAGLE ROCK L&L STORES, 32435 STATE HWY 86 ELDON BRUMBY'S SPORTS STOP LLC, 205 E 4TH ST ELDORADO SPRINGS PITT STOP, 115 E US HIGHWAY 54 FAIR GROVE KUM & GO 1435, 249 W OLD MILL RD FARMINGTON HARPS FUEL 206, 125 W KARSCH FERGUSON MINI MARKET 3, 1132 N FLORISSANT RD FLORISSANT ON THE RUN 611, 4132 N HWY 67 FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 101, 8200 N LINDBERGH BLVD FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 198, 13987 NEW HALLS FERRY RD FREDERICKTOWN MURPHY USA 7230, 1021 WALTON DR GLADSTONE DISCOUNT LIQUOR, 6034 NE ANTIOCH RD GLADSTONE MY OTHER PLACE, 5700 NE ANTIOCH RD GLADSTONE WALMART #1120 SUP, 7207 N M1 HWY GRANDVIEW VALERO, 12499 BLUE RIDGE BLVD HANNIBAL QUICK STOP, 3827 HWY MM HILLSBORO EXPRESS MART-HILLSBORO, 900 PEACH TREE PLAZA HOLTS SUMMIT KWIK RUN, 120 E SIMON BLVD HOLTS SUMMIT SPEEDY B'S 5, 115 W SIMON IMPERIAL MPC 27, 5209 WARREN RD INDEPENDENCE PRICE CHOPPER 650, 2301 S STERLING AVE INDEPENDENCE QUIKTRIP 152, 4005 S LITTLE BLUE PKWY INDEPENDENCE WALMART #1014 SUP, 4000 S BOLGER RD INDEPENDENCE ZEDZ 3, 3459 S STERLING AVE JEFFERSON CITY BREAK TIME 3043, 810 STADIUM BLVD JEFFERSON CITY WALMART #5477 SUP, 401 SUPERCENTER DR JOPLIN CASEYS 3020, 2764 W 32ND ST JOPLIN DISCOUNT SMOKES & LIQUOR, 26206 S FIR RD JOPLIN KUM & GO 442, 1631 E 4TH ST JOPLIN PILOT TRAVEL CENTERS 317, 4500 HWY 43 KANSAS CITY 7-ELEVEN 29066B, 8901 WORNALL RD KANSAS CITY 9TH ST. XPRESS MART, 2519 E 9TH ST KANSAS CITY EXPRESS STOP, 5712 INDEPENDENCE AVE KANSAS CITY QUIKTRIP 178, 10601 STATE LINE RD KANSAS CITY STADIUM LIQUOR, 5110 BRISTOL KIMBERLING CITY RAPID ROBERT'S 120, 11907 ST. HWY 13 KIRKSVILLE CASEYS 3230, 503 S FRANKLIN ST KIRKSVILLE CASEYS 3230, 503 S FRANKLIN ST LAKE ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 135, 101 CIVIC CENTER DRIVE LEBANON EXPRESS STOP STORE #3, 379 N JEFFERSON AVE LEETON CASEYS 1284, 404 N LEE ST LIBERTY HY-VEE GAS 1384, 300 N 291 HWY MACON BREAK TIME 3164, 805 N MISSOURI ST MARSHALL CASEYS 3282, 1350 W COLLEGE ST MONROE CITY BUCKMAN'S CONV STORE, HWY 24 & 36 EAST MONTGOMERY CITY CROSSROADS GENERAL STORE 5, 707 S STURGEON ST MOUND CITY KWIK ZONE 104, 908 STATE ST N KANSAS CITY QUIKTRIP 228, 2525 BURLINGTON ST NEVADA CASEYS 3343, 401 N OSAGE BLVD PECULIAR CASEYS 2616, 625 STATE ROUTE J PECULIAR PRICE CHOPPER 110, 501 SCHUG AVE PERRYVILLE RHODES 101 STOP, 2020 LAKE DR PINEVILLE DISCOUNT SMOKE & LIQUOR, 22176 US HWY 71 POLO CASEYS 2669, 302 MAIN ST POTOSI MURPHY USA 6894, 2 MEMORIAL DRIVE POTOSI POTOSI C STORE, 830 E HIGH ST RAYTOWN RAYTOWN CONOCO, 8701 B RAYTOWN RD RAYTOWN VALERO, 6509 RAYTOWN RD REPUBLIC MURPHY USA 7782, 1140 US HIGHWAY 60E REPUBLIC PRICE CUTTER 17, 1013 E 60 HWY RIDGEDALE WILD BILL'S TRAVEL CTR, 3799 RIDGEDALE RD RIVERSIDE RED X, 2401 NW PLATTE RD ROLLA DISCOUNT SMOKE SHOP 30, 704 N BISHOP AVE STE 1 ST. CLAIR RANCH HOUSE THE, 230 W GRAVOIS AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 687R, 2166 HAMPTON AVE ST. LOUIS SAVE A LOT 424, 1631 S JEFFERSON AVE ST. LOUIS SAVE A LOT 427, 9430 MIDLAND BLVD SAVANNAH JESSE'S LAST. STOP 2, 503 N US HWY 71 SAVANNAH NOBLES LIQUOR AND TOBACCO, 304 N 71 HIGHWAY SAVANNAH NOBLES LIQUOR AND TOBACCO, 304 N 71 HIGHWAY SEDALIA BREAK TIME 3167, 23400 RADIO HILL ROAD SEDALIA CASEYS 3257, 3050 S LIMIT AVE SEDALIA WALMART #219 SUP, 3201 W BROADWAY BLVD SENATH CASEYS 2255, 316 EAST. COMMERCIAL ST SHELL KNOB HARTER HOUSE SHELL KNOB, 24988 STATE HWY 39 SIKESTON BREAK TIME 3133, 420 N MAIN ST SIKESTON BREAK TIME 3151, 1302 S MAIN SPRINGFIELD BREAK TIME 3123, 1211 E GRAND ST SPRINGFIELD CASEYS 3871, 3661 W SUNSHINE ST SPRINGFIELD KUM & GO 1470, 1810 E KEARNEY ST SPRINGFIELD KUM & GO 1484, 1211 W SUNSHINE ST SPRINGFIELD KUM & GO 1554, 2885 E CHESTNUT EXPWY SPRINGFIELD KUM & GO 473, 620 N NATIONAL AVE SPRINGFIELD KUM & GO 483, 2404 E SUNSHINE ST SPRINGFIELD KUM & GO 561, 3445 E KEARNEY ST SPRINGFIELD PRICE CUTTER 20, 335 N NOLTING SPRINGFIELD RAPID ROBERT'S 124, 1655 S KANSAS EXPY ST. CHARLES FASTLANE MUEGGE 40, 2301 S OLD HIGHWAY 94 ST. CHARLES HUCKS FOOD STORE 237, 1020 COUNTRY CLUB RD ST. CHARLES QUIKTRIP 660, 1500 ZUMBEHL ST. JOSEPH CASEYS 2468, 2332 S 22ND ST ST. JOSEPH IMPERIAL SUPER GAS, 811 S 6TH ST ST. JOSEPH SMOKERS HUB, 4506A S 169 HWY ST. LOUIS 7-ELEVEN 32813D, 6197 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS DIERBERGS-MCKNZIE PNT, 7233 WATSON RD ST. LOUIS PHILLIPS 66, 10001 PAGE AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 633, 3475 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS R & R MINI MART & LIQUOR, 603 AIRPORT RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 118, 5519 OAKVILLE SHPG CTR ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 125, 6920 OLIVE BLVD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 143, 3430 S GRAND BLVD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 209, 12332 MANCHESTER RD ST. LOUIS SOUTH TOWN 66, 5245 TOWNE SOUTH RD ST. LOUIS UNITED MART BP, 7430 NATURAL BRIDGE RD ST. LOUIS WALLIS PETROLEUM 521, 3225 HAMPTON AVE ST. PETERS PETRO MART 8, 6098 MID RIVERS MALL DR ST. ROBERT KUM & GO 578, 130 OLD ROUTE 66 STE GENEVIEVE MIDWAY GENERAL STORE LLC, 13545 HWY 32 SUGAR CREEK SUGAR CREEK CONOCO, 10600 E 24 HWY SULLIVAN CIRCLE K 1677, 408 S HWY 185 SULLIVAN SMOKER FRIENDLY 805, 254 S SERVICE RD EAST SUNRISE BEACH WOODS SUPERMARKET 477, 13655 N STATE HWY 5 TAYLOR FASTLANE TAYLOR 63, 6725 HWY 6 TRENTON HY-VEE WINE & SPIRITS 1667, 1601 E 9TH ST. H URBANA BULLSEYE 21, 104 S DALLAS ST VAN BUREN SMALLEYS LIQUOR & GROCER, 705 MAIN ST WARSAW WALMART # 250 SUP, 103 W POLK ST WAYNESVILLE KUM & GO 1568, 1395 GW LANE WAYNESVILLE KUM & GO 1568, 1395 GW LANE WAYNESVILLE WEST GATE EXPRESS, 101 DISCOVERY DR WENTZVILLE FASTLANE WENTZVILLE 36, 21 E HIGHWAY N WILLOW SPRINGS CASEYS 1403, 211 W MAIN “$100,000 Casino Royale” Scratchers winners: $20,000 JEFFERSON CITY JACK FLASH JEFFERSON CITY, 910 FAIRGROUNDS RD TIPTON CASEYS 1147, 338 E HWY 50 $10,000 MARYLAND HEIGHTS SCHNUCKS MARKET 117, 2030 DORSETT RD $5,000 PLEASANT VALLEY QUIKTRIP 179, 8600 PLEASANT VALLEY RD $1,000 AFFTON CIRCLE K 1630, 9998 TESSON FERRY RD AMSTERDAM LEONA'S MINI-MART, 8022 BENTON ST ASHLAND BEE LINE SNACK SHOP 11, 530 E BROADWAY BRIDGETON SHORT STOP MARKET, 3072 MCKELVEY RD CARTHAGE PUMP N PETES 38, 2816 HAZEL ST CENTRALIA PRENGERS EXTREME MART, 327 E SINGLETON ST COLUMBIA BREAK TIME 3115, 1000 SMILEY LN COLUMBIA MOSER'S FOODS 9, 900 N KEENE ST COLUMBIA PETRO MART 44, 3300 FALLING LEAF LN DIXON MPC 39, 308 S ELLEN ST EUREKA SCHNUCKS MARKET 196, 245 E 5TH ST FENTON QUICK STOP, 1091 GRAVOIS RD FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 276, 1160 SHACKELFORD RD GARDEN CITY CASEYS 2443, 52 N F HWY HIGH RIDGE QUICK STOP, 2915 HIGH RIDGE BLVD HIGH RIDGE QUICK STOP, 2915 HIGH RIDGE BLVD IMPERIAL IMPERIAL BOWL, 6045 W OUTER RD INDEPENDENCE 7-ELEVEN 24442E, 17801 E US HWY 24 JEFFERSON CITY HY-VEE 1303, 3721 W TRUMAN BLVD JOPLIN KUM & GO 447, 2307 W 7TH ST KANSAS CITY PRICE CHOPPER 105, 5800 WILSON RD KANSAS CITY WALMART #2857 SUP, 8551 N BOARDWALK AVE KEARNEY PRICE CHOPPER 404, 701 WATSON DR KENNETT CASEYS 2065, 1117 ST. FRANCIS ST MANSFIELD SIGNAL FOOD STORE #110, 711 N BUS HIGHWAY 60 MAPLEWOOD SCHNUCKS MARKET 225, 7355 MANCHESTER ROAD MARSHFIELD CASEYS 3222, 919 W WASHINGTON ST MINERAL POINT B&M QUICK STOP, 13348 EAST. STATE HWY 8 NIXA HARTER HOUSE SUPERMARKET, 815 N KENNETH ST O’FALLON FASTLANE DEER RUN 38, 1322 N MAIN ST PACIFIC BUDS MARKET, 312 E OSAGE PARKVILLE MINIT MART 752, 6316 N STATE RT 9 PERRYVILLE ROZIER'S FOOD CENTRE, 217 N MAIN ST REPUBLIC WALMART #1009 SUP, 1150 US HIGHWAY 60 E ROCK HILL WALLIS PETROLEUM 522, 9401 MANCHESTER RD ROCK HILL WALLIS PETROLEUM 522, 9401 MANCHESTER RD ROLLA KROGER STORE J-537, 605 W FOURTH ST ROLLA MPC 43, 1100 N BISHOP AVE SHELBINA AYERCO 36, 301 N CENTER SPARTA CASEYS 1383, 7182 STATE HWY 14 E SPARTA CASEYS 3017, 7530 STATE HWY 14 E SPRINGFIELD KUM & GO 563, 3015 W REPUBLIC RD SPRINGFIELD WALMART #179 SUP, 3520 W SUNSHINE ST ST. ANN CIRCLE K 1616, 10691 ST. CHARLES ROCK RD ST. JOSEPH MINIT MART 572, 4101 N BELT HWY ST. LOUIS GAS MART 18, 1212 FEE FEE RD ST. LOUIS GAS MART 23, 2099 S 7TH ST ST. PETERS CIRCLE K 1639, 6105 MEXICO RD ST. PETERS ON THE RUN 621, 6191 MID RIVERS MALL DR SULLIVAN PILOT TRAVEL CENTERS 673, 825 N LOOP DR TRENTON LANDES OIL INC 28TH ST. AMOCO, 1841 E 28TH ST VILLA RIDGE WAYSIDE, 3302 HWY 100 WEST ALTON GAS MART 31, 14700 US HWY 67 “$2,500 A Week for Life” Scratchers winners: $1,000 ST. LOUIS CIRCLE K 1655, 2707 MCCAUSLAND AVE “$300 Million Cash Explosion” Scratchers winners: $20,000 KANSAS CITY PRICE CHOPPER 11, 4820 N OAK TRFWY $4,000 CARDWELL MR T'S EXPRESS, 525 ST. HWY F CHILLICOTHE HY-VEE GAS 1077, 1230 WASHINGTON ST DONIPHAN 24/7 MINI MART, 333 LEROUX ST FENTON DIERBERGS-FENTON, 450 OLD SMIZER MILL ROAD SALISBURY CASEYS 2510, 502 N WEBER AVENUE ST. CHARLES PETRO MART 16, 3799 ELM STREET ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 258, 60 HAMPTON VILLAGE PLAZA $1,000 ALEXANDRIA AYERCO 26, 36430 US HWY 61 ARBYRD LANGSTON GROC SERV STA, 791 STATE HWY 108 ARNOLD CIRCLE K 1636, 1980 RICHARDSON RD ARNOLD CIRCLE K 1636, 1980 RICHARDSON RD ARNOLD QUICK STOP, 1841 OLD STATE RT 21 ASHLAND FASTLANE ASHLAND 58, 602 EAST. BROADWAY AUXVASSE SHOW ME OIL, 804 S MAIN ST BELTON HY-VEE 1034, 1307 E NORTH AVE BERKELEY PETRO MART 72, 8601 AIRPORT RD BLUE SPRINGS ZZOOM LIQUOR AND TOBACCO, 1501 SW US HIGHWAY 40 CEDAR HILL CIRCLE K 1602, 8401 INDUSTRIAL DR CHESTERFIELD PETRO MART 71, 14898 W CLAYTON RD CHESTERFIELD PETRO MART 71, 14898 W CLAYTON RD CHESTERFIELD PETRO MART 71, 14898 W CLAYTON RD COLUMBIA HY-VEE GAS 1081, 501 E NIFONG BLVD COLUMBIA I-70 EAGLE STOP, 1704 N PROVIDENCE RD COLUMBIA LEATHERWOOD HILLS, 1641 W ROUTE K COLUMBIA MIDWAY AUTO/TRUCK PLAZA, 6401 W US HWY 40 COLUMBIA PETRO MART 49, 5481 E ST. CHARLES RD CONCORDIA 7TH HEAVEN, 104 S MAIN CREVE COEUR ON THE RUN 610, 11109 OLIVE BLVD CREVE COEUR PETRO MART 65, 767 N NEW BALLAS RD ELLISVILLE TIDAL WAVE WASH CENTER, 127 CLARKSON RD FARMINGTON CASEYS 1137, 529 POTOSI ST FARMINGTON HARPS FOOD STORE 206, 125 W KARSCH FARMINGTON HARPS FOOD STORE 206, 125 W KARSCH FAYETTE CASEYS 2691, 200 S CHURCH ST FESTUS 7-ELEVEN 29027B, 1301 VETERANS BLVD FESTUS EXPRESS MART-FESTUS WEST, 801 COLLINS DR S FLORISSANT HUCKS FOOD STORE 264, 3500 PATTERSON RD FREDERICKTOWN CHEROKEE PASS MOBIL, 6726 HWY 67 GLADSTONE WALMART #1120 SUP, 7207 N M1 HWY GRAIN VALLEY TEMP STOP 117, 723 MAIN ST HANNIBAL ABEL'S QUIK SHOP 20, 100 SHINN LANE HANNIBAL AYERCO 24, 304 US HWY 61 S HIGH RIDGE SCHNUCKS MARKET 122, 20 DILLON PLAZA HOLDEN CASEYS 1089, 400 W 2ND ST HOLLISTER SPIRITS SHOP, 2909 S BUSINESS 65 HOLTS SUMMIT MOSER'S FOODS 2, 252 W SIMON BLVD IMPERIAL GAS MART VII, 2099 OLD STATE RT 21 INDEPENDENCE PRICE CHOPPER 100, 4201 S NOLAND RD INDEPENDENCE PRICE CHOPPER 650, 2301 S STERLING AVE INDEPENDENCE PRICE CHOPPER 650, 2301 S STERLING AVE INDEPENDENCE SUNFRESH 161, 18001 E US HWY 24 JACKSON JACKSON ZX, 1831 E JACKSON BLVD JEFFERSON CITY BREAK TIME 3045, 1940 W MAIN JEFFERSON CITY BREAK TIME 3050, 1907 E MCCARTY JOPLIN CASEYS 3450, 2808 W 7TH ST JOPLIN DOWNSTREAM Q STORE, 4777 DOWNSTREAM BLVD KANSAS CITY DISCOUNT SMOKES & LIQUOR, 17 NE US 69 HWY KANSAS CITY PASEO XPRESS MART, 4341 PASEO BLVD KANSAS CITY PILOT TRAVEL CENTERS 768, 1300 N CORRINGTON AVE KANSAS CITY PILOT TRAVEL CENTERS 768, 1300 N CORRINGTON AVE KANSAS CITY WORLDS LIQUOR 11, 9351 N OAK TFWY KANSAS CITY WORLDS LIQUOR 11, 9351 N OAK TFWY LAKE ST. LOUIS GAS N SHOP, 100 LAKE ST. LOUIS BLVD LAKE ST. LOUIS LAKESIDE PUB, 10600 VETERANS MEM PKWY LEBANON NIANGUA RIVER OASIS INC, 4 NRO RD LEE’S SUMMIT HY-VEE GAS 1381, 1201 SW 3RD ST LEE’S SUMMIT PRICE CHOPPER 157, 937 NE WOODS CHAPEL RD MARSHFIELD CASEYS 3222, 919 W WASHINGTON ST MEXICO ABEL'S QUIK SHOP 16, 503 W MONROE ST MINERAL POINT ROY'S #1, 10088 OLD 8 E MONETT CASEYS 2258, 728 W US HWY 60 MOUNTAIN GROVE CASEYS 1146, 208 S MAIN NIXA JOJI QUICK STOP, 1202 N MAIN ST OAKVILLE WALLIS PETROLEUM 511, 6161 TELEGRAPH RD O’FALLON CIRCLE K 1643, 602 N MAIN ST O’FALLON WALLIS PETROLEUM 501, 102 MCDONALD LANE OSCEOLA SUGARFOOT CONVENIENCE STORE, 5430 NE HWY 82 PARK HILLS CASEYS 3803, 10 FLAT RIVER DR PARK HILLS CASEYS 3803, 10 FLAT RIVER DR PITTSBURG ALPS, 25817 STATE HWY 64 RAYTOWN VALERO, 6509 RAYTOWN RD RICH HILL PUMP N PETES 16A, 208 N 14TH ST ROLLA BREAK TIME 3162, 1805 N BISHOP AVE ST. LOUIS GAS MART, 7250 LANSDOWNE AVE ST. LOUIS ZX ZEPHYR XPRESS, 4123 TELEGRAPH RD SALEM CASEYS 2020, 201 S MAIN ST SCOTT CITY CASEYS 2151, 1110 MAIN ST SEDALIA CASEYS 2347, 1601 E BROADWAY BLVD SIKESTON BREAK TIME 3133, 420 N MAIN ST SPRINGFIELD KUM & GO 474, 2930 S NATIONAL AVE SPRINGFIELD MACADOODLES, 1455 E INDEPENDENCE SPRINGFIELD PRICE CUTTER PLUS 50, 3260 E BATTLEFIELD ST SPRINGFIELD WEST BYPASS EAGLE STOP, 3459 W DIVISION ST ST. ANN CROWNWAY MART #2, 3161 ASHBY RD ST. JAMES ON THE RUN 140, 101 HWY B ST. JOSEPH CASEYS 2468, 2332 S 22ND ST ST. JOSEPH CULVER'S SWISS HIGHLD66, 3011 N BELT HWY ST. LOUIS 7-ELEVEN 32813D, 6197 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS CIRCLE K 1623, 9931 WATSON RD ST. LOUIS CIRCLE K 1624, 8600 WATSON RD ST. LOUIS CIRCLE K 1625, 5253 MATTIS RD ST. LOUIS ZINGERS MART 5, 4466 S LINDBERGH BLVD ST. PETERS FASTLANE COTTLEVILLE 34, 994 KNAUST. RD ST. PETERS SCHNUCKS MARKET 110, 577 MID RIVERS MALL DR ST. PETERS THOELE CONV STORE #250, 403 MID RIVERS MALL DR ST. ROBERT ON THE RUN 250, 122 ST. ROBERTS BLVD SUNRISE BEACH WOODROW'S, 35 SHAWNEE FOUR DR SUNRISE BEACH WOODS SUPERMARKET 477, 13655 N STATE HWY 5 UNION CASEYS 2081, 812 HIGHWAY 50 W UNION MORE THAN CONVENIENCE, 516 HWY 50 WEST VALLEY PARK PETRO MART 28, 1 VANCE ROAD VALLEY PARK PETRO MART 73, 859 MERAMEC STATION RD VERONA VERONA 1 STOP, 300 E MAIN ST WARRENSBURG CASEYS 3887, 303 N MAGUIRE ST WARRENTON WALMART #1021 SUP, 500 WARREN COUNTY CTR WAYNESVILLE SMITTY'S 56, 300 ICHORD AVE WEBB CITY KUM & GO 569, 2587 N RANGE LINE RD WELLSVILLE CASEYS 1035, 222 W HUDSON ST WENTZVILLE HAWKS NEST. LIQUOR, 359 LUETKENHAUS BLVD WENTZVILLE PETRO MART 27, 40 WENTZVILLE PKWY WEST PLAINS CASEYS 1531, 403 W BROADWAY “$300,000,000 Golden Ticket” Scratchers winners: $1,000 CHESTERFIELD PARKWAY BP, 909 CHESTERFIELD PKWY E HANNIBAL AYERCO 23, 4121 MARKET ST “$4,000,000 Payout” Scratchers winners: $1,000 MEXICO BREAK TIME 3124, 420 W MONROE ST PERRYVILLE ST. JOE'S GENERAL STORE, 1230 W ST. JOSEPH ST VIENNA VIENNA QUIK SPOT, 104 US 63 & JCT 42 “$50,000 Crossword Extra” Scratchers winners: $50,000 KANSAS CITY MINIT MART 765, 9901 NE BARRY RD $5,000 JEFFERSON CITY BREAK TIME 3043, 810 STADIUM BLVD RAYMORE HARMON TIRE CO, 101 S MADISON AVE SEDALIA SMOKER FRIENDLY 817, 1700 E BROADWAY ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 192, 1020 LOUGHBOROUGH AVE “$7,000,000 Mega Money” Scratchers winners: $5,000 BELLEFONTAINE QUIKTRIP 605, 10845 LILAC AVE ST. LOUIS OAKVILLE BP, 5639 TELEGRAPH RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 136, 8650 BIG BEND BLVD $1,000 FESTUS EXPRESS MART-FESTUS WEST, 801 COLLINS DR S GAINESVILLE BULLSEYE 36, 78 1ST. STREET “100X The Bucks” Scratchers winners: $5,000 LICKING ROUTE 63 LIQUOR, 102 INDUSTRIAL ST ST. LOUIS RIVERVIEW CIRCLE BP, 9102 HALLS FERRY RD $1,000 BLUE EYE MO #6, 4833 E HWY 86 BROOKLINE BRIARWOOD ONE STOP, 5092 W SUNSHINE ST CHILLICOTHE HY-VEE GAS 1077, 1230 WASHINGTON ST DESLOGE WALLIS PETROLEUM 503, 413 N STATE ST ELLISVILLE AUTO SPA ETC, 8 ELLISVILLE TOWNE CTR D FLEMINGTON TNT QUICK SHOP, 17839 HIGHWAY RB JEFFERSON CITY BEE LINE SNACK SHOP 6, 5805 BUS 50 WEST JEFFERSON CITY SCHULTE'S FRESH FOODS, 1904 SOUTHWEST BLVD KANSAS CITY MILLENNIUM SUPER STORE 1, 1501 CLEVELAND AVE KANSAS CITY MINIT MART 784, 9917 E BANNISTER RD MOBERLY BRATCHER MARKET, 301 S MORLEY ST RAYMORE HARMON TIRE CO, 101 S MADISON AVE RIDGEDALE WILD BILL'S TRAVEL CTR, 3799 RIDGEDALE RD RIDGEDALE WILD BILL'S TRAVEL CTR, 3799 RIDGEDALE RD SALEM CASEYS 2245, 800 E SCENIC RIVERS BLVD SPRINGFIELD AM PM FOOD MART, 2720 W KEARNEY ST SPRINGFIELD PRICE CUTTER 35, 1260 E ST. LOUIS ST. LOUIS 7-ELEVEN 27838C, 703 UNION RD ST. LOUIS CIRCLE K 1624, 8600 WATSON RD ST. PETERS DIERBERGS-94 CROSSING, 6211 MID RIVERS MALL DR ST. ROBERT ON THE RUN 250, 122 ST. ROBERTS BLVD TAYLOR AYERCO 25, 8800 HWY 24 WARRENTON SCHNUCKS 710, 499 E VETERANS MEMORIAL PKWY WENTZVILLE ON THE RUN 1619, 42 W HWY N “100X The Cash” Scratchers winners: $1,000 ARNOLD JEFFCO BP, 3700 JEFFCO BLVD “10X The Money” Scratchers winners: $5,000 MAITLAND CITY STAR KWIK STOP, 209 ELM ST “200X The Money” Scratchers winners: $5,000 MEHLVILLE PETRO MART 26, 4205 BUTLER HILL RD $1,000 ARNOLD 7-ELEVEN STORE 20200C, 3695 W OUTER RD BOWLING GREEN ABEL'S QUIK SHOP 15, 1220 E CHAMP CLARK DR CAMERON SHELL FOOD MART, 1514 BOB GRIFFIN RD CHARLACK ON THE RUN 606, 8566 ST. CHARLES ROCK RD ELLINGTON TOWN & COUNTRY 2671, 335 TRIMMER LN FENTON MAHIL PETROLEUM, 101 OLD SUGAR CREEK RD FESTUS 7-ELEVEN 29027B, 1301 VETERANS BLVD FLORISSANT MATTINGLY'S INN, 8108 N LINDBERGH GLADSTONE ZEDZ 10, 7020 N OAK TRFY INDEPENDENCE MINIT MART 586, 2561 S 291 HWY KANSAS CITY MURPHY USA 7559, 8281 N CHURCH RD KINGDOM CITY WESTLAND TRAVEL CENTER 45, 3296 GOLD AVE LICKING ROUTE 63 LIQUOR, 102 INDUSTRIAL ST OZARK WALMART #379 SUP, 2004 W MARLER LN ST. CHARLES DISCOUNT SMOKE SHOP 21, 1476 SOUTH DR ST. LOUIS CIRCLE K 1607, 9035 GRAVOIS RD ST. LOUIS CIRCLE K 1612, 1435 KIRKWOOD RD ST. LOUIS DIERBERGS-MCKNZIE PNT, 7233 WATSON RD ST. LOUIS JOEL'S BENTON PARK BP, 1815 ARSENAL ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 143, 3430 S GRAND BLVD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 258, 60 HAMPTON VILLAGE PLAZA WARSAW OSAGE MINI MART, 915 E MAIN ST WILDWOOD ON THE RUN 609, 16509 MANCHESTER RD “20X” Scratchers winners: $1,000 BLUE SPRINGS CVS PHARMACY 08570, 1616 N 7TH HWY BOWLING GREEN AYERCO 35, 18048 BUS HWY 161 S BRANSON RHODES FAMILY PRICE CHOPPER, 2210 W HWY 76 CLINTON COUNTRY MART 74, 1405 E OHIO ST JOPLIN KUM & GO 453, 1503 S RANGELINE RD POLO CASEYS 2669, 302 MAIN ST SALEM PHIL-MART, 500 S MAIN SALEM SMOKER FRIENDLY 803, 803 HIGHWAY 32 W STE C SPANISH LAKE CHARLIE'S FOOD MART, 12316 BELLEFONTAINE ST. CHARLES MPC 16, 2675 W CLAY ST ST. LOUIS CONOCO BROADWAY, 4355 S BROADWAY WASHINGTON FISCHER FOOD SHOP, 307 W 5TH ST “20X” Scratchers winners: $1,000 BLUE SPRINGS CVS PHARMACY 08570, 1616 N 7TH HWY BOWLING GREEN AYERCO 35, 18048 BUS HWY 161 S BRANSON RHODES FAMILY PRICE CHOPPER, 2210 W HWY 76 CLINTON COUNTRY MART 74, 1405 E OHIO ST JOPLIN KUM & GO 453, 1503 S RANGELINE RD POLO CASEYS 2669, 302 MAIN ST SALEM PHIL-MART, 500 S MAIN SALEM SMOKER FRIENDLY 803, 803 HIGHWAY 32 W STE C SPANISH LAKE CHARLIE'S FOOD MART, 12316 BELLEFONTAINE ST. CHARLES MPC 16, 2675 W CLAY ST ST. LOUIS CONOCO BROADWAY, 4355 S BROADWAY WASHINGTON FISCHER FOOD SHOP, 307 W 5TH ST “300X” Scratchers winners: $3,000 BALLWIN CLAYMONT AUTO REPAIR, 15401 CLAYTON RD BARNHART EAGLE MART, 7017 US HIGHWAY 61 67 $1,000 POTOSI POTOSI C STORE, 830 E HIGH ST ST. LOUIS CIRCLE K 1611, 1940 UNION RD WAYLAND COUNTY MKT EXPRESS 789, 104 LAKE AVE “50X Payout” Scratchers winners: $1,000 KIRKSVILLE XPRESS MART 6, 1023 E JEFFERSON ST NEVADA RICKETTS SOUTHSIDE PLAZA, 18960 E BB HWY PARK HILLS CONVENIENCE BARN 4, 154 PARKWAY DR ST. CHARLES PETRO MART 16, 3799 ELM STREET “Big Riches” Scratchers winners: $25,000 MAPLEWOOD U-GAS, 3033 S HANLEY RD $5,000 RIVERSIDE QUIKTRIP 170, 4600 NW GATEWAY DR ST. CHARLES QUIKTRIP 660, 1500 ZUMBEHL ST. LOUIS JOEL'S BENTON PARK BP, 1815 ARSENAL TARKIO CASEYS 41, 912 WALNUT ST $2,500 COLUMBIA PETRO MART 49, 5481 E ST. CHARLES RD ST. JOSEPH FASTGAS 3, 4217 FREDERICK ST. LOUIS CIRCLE K 1657, 13655 MANCHESTER RD ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE $1,000 AFFTON GAS MART 45, 9765 MACKENZIE RD INDEPENDENCE DISCOUNT SMOKES & LIQUOR, 9935 E TRUMAN RD IRONTON 21 EXPRESS, 8776 N HWY 21 SPRINGFIELD KUM & GO 566, 1701 W SMITH ST ST. LOUIS 7-ELEVEN 27838C, 703 UNION RD “Bingo Plus” Scratchers winners: $55,558 FESTUS ON THE RUN 300, 620 TRUMAN RD $10,003 KIRKSVILLE HY-VEE 1335, 500 N BALTIMORE ST $3,003 BARNHART EXPRESS MART-WEST, 1621 MARRIOT LN BISMARCK ROY'S 10, 600 CENTER ST LEBANON BREAK TIME 3150, 101 E 7TH ST $1,009 SPRINGFIELD FAST. N FRIENDLY GOLDEN ST. 19, 3109 W SUNSHINE ST SUNRISE BEACH CG'S MINI MART, 11947 N STATE HWY 5 $1,003 MARQUAND MARQUAND CNTRY CUPBOARD, 5403 HWY A “Black Pearls” Scratchers winners: $100,000 HAYTI R & P SERVICE, I 55 & HWY 84 $20,000 KANSAS CITY PROSPECT XPRESS MART, 7033 PROSPECT AVE $5,000 GLADSTONE HY-VEE 1219, 7117 N PROSPECT AVE $1,000 BLUE SPRINGS EVERYDAY 301, 301 SW STATE ROUTE 7 BLUE SPRINGS MEINERS PHILLIPS 66-BS, 1005 NE CORONADO DR BOIS D’ARC HOODS REST/TRAVEL STORE, I-44 EXT 61/1651 S HWY K BRANSON WHITE OAK MOARK 10, 3200 GREEN MTN DR CAPE GIRARDEAU DRURY PETROLEUM, 3276 WILLIAM ST CHESTERFIELD CIRCLE K 1647, 14804 CLAYTON RD COLUMBIA BREAK TIME 3115, 1000 SMILEY LN DEXTER MO #3, 402 HWY BUS 60 E DIXON MPC 39, 308 S ELLEN ST FENTON ROAD RANGER 145, 205 N HIGHWAY DRIVE FLORISSANT DIERBERGS-FLORISSANT, 222 N HWY 67 FREEMAN FREEMAN COUNTRY MKT, 27500 S STATE RT C GRAIN VALLEY PRICE CHOPPER 325, 1191 NE MCQUERRY RD GRANDVIEW EVERYDAY, 5802 E 125TH ST HILLSBORO INGRAMS MARKET, 3812 HWY Z JEFFERSON CITY JACK FLASH JEFFERSON CITY, 910 FAIRGROUNDS RD JENNINGS SCHNUCKS MARKET 145, 8037 W FLORISSANT AVE KANSAS CITY BENTON XPRESS MART, 1800 BENTON BLVD KANSAS CITY WINDSTARS ON GRAND, 1704 GRAND BLVD KINGDOM CITY PETRO STOPPING CENTERS 318, 3304 GOLD RD LEE’S SUMMIT FUEL EXPRESSO 37, 420 NW CHIPMAN RD MARSHALL MURPHY USA 7183, 846 CHEROKEE DR NEWBURG STUCKEYS DOOLITTLE, 90 TRUMAN NIANGUA HANNAH'S GENERAL STORE 1, 241 E MADISON O’FALLON CIRCLE K 1643, 602 N MAIN ST O’FALLON WALLIS PETROLEUM 516, 879 BRYAN RD PERRYVILLE PERRYVILLE MOTOMART, 1300 S PERRYVILLE BLVD POPLAR BLUFF HEARTLAND X'PRESS, 4155 S WESTWOOD BLVD RAYMORE RAYMORE PRICE CHOPPER 285, 900 W FOXWOOD DR RAYTOWN PREMIER BOWLING & RECREA, 11400 E STATE ROUTE 350 SEDALIA RUSH HOUR 9, 1320 S LIMIT SPRINGFIELD KUM & GO 551, 2149 S CAMPBELL AVE ST. CHARLES NEW TOWN MOTO MART 3369, 3750 NEW TOWN BLVD ST. CHARLES PETRO MART 16, 3799 ELM STREET ST. JOSEPH QUICK STOP #4, 6739 MEMORIAL HWY ST. PETERS PETRO MART 37, 664 JUNGERMANN RD SUNRISE BEACH WOODS SUPERMARKET 477, 13655 N STATE HWY 5 THEODOSIA BULLSEYE 22, JCT HWY 160 W CO RD 639 TOWN AND COUNTRY SCHNUCKS MARKET 142, 1060 SCHNUCKS WOODML PLZ WASHBURN PQ MART LLC, 112 S OLDWIRE RD WENTZVILLE DIERBERGS-WENTZVILLE CRS, 1820 WENTZVILLE PKWY WENTZVILLE WALLIS PETROLEUM 517, 1197 HIGHWAY Z WEST PLAINS ALLIGATOR JACKS, 4714 US HWY 160 “Break The Bank” Scratchers winners: $1,000 UNIONVILLE 7TH HEAVEN, 2006 MAIN ST “Cash Flurries” Scratchers winners: $20,000 INDEPENDENCE HY-VEE GAS 1260, 1523 E 23RD ST. S ST. LOUIS QUIKTRIP 641, 604 BIG BEND RD $10,000 CAPE GIRARDEAU THE OUTLETS, 341 S SPRIGG ST CLEVER KUM & GO 434, 414 N PUBLIC AVE LEE’S SUMMIT HY-VEE 1380, 301 NE RICE RD $5,000 ARNOLD ZINGERS MART 1, 1502 JEFFCO BLVD BUCKNER THRIFTWAY, 12 E MONROE ST ST. LOUIS CROWN MART, 1451 N KINGSHIGHWAY BLVD ST. LOUIS 7-ELEVEN 27408B, 6909 SOUTHWEST AVE ST. LOUIS CIRCLE K 1638, 9311 S BROADWAY $1,000 AFFTON WALLIS PETROLEUM 533, 8445 GRAVOIS RD ARNOLD SCHNUCKS MARKET 127, 3900 VOGEL RD ARNOLD WALMART #1514 SUP, 2201 MICHIGAN AVE AURORA WALMART #92 SUP, 3020 S ELLIOTT AVE BELTON QUIKTRIP 171, 7920 E 171ST. ST BETHANY KWIK ZONE 103, 4126 MILLER ST BLUE SPRINGS CASEYS 2037, 2424 SW 7 HWY BLUE SPRINGS MEINERS PHILLIPS 66-BS, 1005 NE CORONADO DR BOURBON BOURBON ONE STOP SHOP, N 161 OUTER RD BRECKNRIDGE HILLS UNIQUE MART, 9641 ST. CHARLES ROCK RD CAMDEN POINT TREX MART 1, 17850 COUNTY RD E HWY CAMERON RIGHT CHOICE, 403 N WALNUT ST CAPE GIRARDEAU WALLIS PETROLEUM 536, 420 S KINGSHIGHWAY ST CAPE GIRARDEAU WALLIS PETROLEUM 536, 420 S KINGSHIGHWAY ST CARROLLTON BENTON BP, 908 E BENTON ST CARTHAGE MAZOO LIQUOR GRAND AVE, 2506 GRAND AVE CASSVILLE FASTRIP, 104 S MAIN ST CEDAR HILL EXPRESS MART-CEDAR HILL, 8200 INDUSTRIAL DR CHESTERFIELD LONGROAD FUELS INC, 110 LONG RD CLINTON CLINTON BP, 1607 N 2ND ST COLUMBIA MOSER'S FOODS 7, 4840 N HWY 763 COLUMBIA MPC 94, 126 S PROVIDENCE RD COLUMBIA PETRO MART 42, 1004 N STADIUM COLUMBIA QUIKTRIP 661, 3211 CLARK LN CONWAY HANNAHS GENERAL STORE 4, 725 W JEFFERSON AVE CRYSTAL CITY CASEYS 2036, 1245 N TRUMAN BLVD DARDENNE PRAIRIE QUIKTRIP 657, 1150 FEISE RD DONIPHAN FREDS OF DONIPHAN, 100 H AND S DRIVE EXCELSIOR SPG QUICK CORNER SHOP, 1099 ITALIAN WAY FAIR GROVE KUM & GO 1435, 249 W OLD MILL RD FAYETTE CASEYS 2691, 200 S CHURCH ST FLORISSANT HALLS FERRY FUEL & FOOD, 12815 NEW HALLS FERRY RD FLORISSANT QUIKTRIP 670, 2105 N HWY 67 FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 198, 13987 NEW HALLS FERRY RD FORISTELL CENTERFIELDS CONV STORE, 3150 HIGHWAY T FULTON CASEYS 2086, 2407 N BLUFF ST FULTON MPC 97, 500 HWY 54 S GRAIN VALLEY QUIKTRIP 259, 1110 N BUCKNER TARSNEY RD GRANDVIEW DISCOUNT SMOKE & LIQUOR WRHSE, 6100 E STATE ROUTE 150 GROVER WILDWOOD BP, 2400 HWY 109 HERCULANEUM QUIKTRIP 611, 850 MCNUTT ST HOLTS SUMMIT BREAK TIME 3042, 163 W SIMON BLVD INDEPENDENCE LINQ FOOD MART 2, 18700 EAST. US HWY 24 JEFFERSON CITY BREAK TIME 3045, 1940 W MAIN JEFFERSON CITY CASEYS 2033, 102 EASTLAND DR JEFFERSON CITY CONVENIENT FD MRT 14-001, 426 BROOKS ST KANSAS CITY BIG B'S, 3800 E GREGORY BLVD KANSAS CITY BP GAS STATION, 8025 HICKMAN MILL DR KANSAS CITY BROADWAY SHELL, 3786 BROADWAY ST KANSAS CITY BROOKLYN XPRESS MART, 2202 E 31st ST KANSAS CITY PRICE CHOPPER 105, 5800 WILSON RD KANSAS CITY PRICE CHOPPER 105, 5800 WILSON RD KANSAS CITY SWOPE XPRESS MART, 2601 SWOPE PKWY KANSAS CITY TOP NOTCH LIQUOR & C STORE, 2119 INDEPENDENCE AVE KINGSVILLE SHELL XPRESS, 1601 NW US HIGHWAY 50 KIRBYVILLE M M FOOD MART, 134 STATE HWY MM KIRKSVILLE AYERCO 29, 2214 N BALTIMORE KIRKSVILLE FOOD MART, 2700 N BALTIMORE ST LAKE ST. LOUIS CIRCLE K 1652, 1001 LAKE ST. LOUIS BLVD LEE’S SUMMIT BREAK TIME 3161, 3021 NE INDEPENDENCE AVE LEE’S SUMMIT PRICE CHOPPER 157, 937 NE WOODS CHAPEL RD LEETON CASEYS 1284, 404 N LEE ST LEWISTOWN COUNTY MKT EXPRESS 788, 106 E MAIN LEXINGTON BREAK TIME 3054, 904 HWY 13 MANCHESTER PETRO MART 62, 14181 MANCHESTER MARSTON MO #12, 641 E ELM RT EE MARYLAND HEIGHTS PETRO MART 02, 11900 DORSETT RD MARYLAND HEIGHTS SCHNUCKS MARKET 117, 2030 DORSETT RD MILAN 7TH HEAVEN DISCOUNT STORE, 22079 HWY 5 MOBERLY BRATCHERS FUEL, 221 S MORLEY MONETT MURPHY USA 6805, 879 E US HIGHWAY 60 MOUNTAIN GROVE MURPHY USA 6604, 2106 N MAIN AVE N KANSAS CITY POUR BOYS 2, 2601 CHOUTEAU TFWY NIXA SIGNAL FOOD STORE #104, 402 W MT VERNON ST NIXA WALMART #2702 SUP, 1102 N MASSEY BLVD O’FALLON FASTLANE DEER RUN 38, 1322 N MAIN ST OWENSVILLE WALMART #354 SUP, 1888 HIGHWAY 28 OZARK BULLSEYE 30, 1657 W STATE HWY J PARK HILLS C MART, 900 E MAIN ST REPUBLIC WALMART #1009 SUP, 1150 US HIGHWAY 60 E REPUBLIC WALMART #1009 SUP, 1150 US HIGHWAY 60 E RICHLAND CASEYS 2661, 201 W WASHINGTON RIVERSIDE RED X, 2401 NW PLATTE RD ROLLA BREAK TIME 3162, 1805 N BISHOP AVE ROLLA CASEYS 2204, 808 EAST. HIGHWAY 72 ROLLA DINO MART, 2003 N BISHOP ST. LOUIS QUICK MART, 9725 LACKLAND ROAD ST. LOUIS TIDAL WAVE WASH CENTER, 3720 S LINDBERGH SEDALIA BREAK TIME 3084, 318 W BROADWAY SEDALIA MURPHY USA 5783, 3203 W BROADWAY BLVD SELIGMAN RUBYS LIQUORS AND GAS, 32862 ST. HIGHWAY 37 SPRINGFIELD DR PHILS FOOD SHOP & STORAGE, 3328 N GLENSTONE AVE SPRINGFIELD KUM & GO 1463, 3434 W CHESTNUT PKWY SPRINGFIELD KUM & GO 1470, 1810 E KEARNEY ST SPRINGFIELD PRICE CUTTER 20, 335 N NOLTING ST. CHARLES CIRCLE K 1644, 1750 O’FALLON RD ST. CHARLES MIDTOWN 66, 524 1ST. ST. CAPITOL DR ST. CHARLES PETRO MART 16, 3799 ELM STREET ST. CLAIR WALLIS PETROLEUM 345, 1445 N MAIN ST ST. JOSEPH SPEEDY CONV 5, 1704 MITCHELL AVE ST. LOUIS BUCKYS EXPRESS 657, 4504 S LINDBERGH BLVD ST. LOUIS ENERGY EXPRESS 1615, 2965 TELEGRAPH RD ST. LOUIS LEMAY BP, 3307 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS WEST END MARKET, 1148 UNION BLVD ST. ROBERT ROAD RANGER 242, 22345 HWY 28 STEELE CABLE'S GROC, 23183 STATE LINE RD STRAFFORD KUM & GO 486, 125 S STATE HWY 125 SWEET SPRINGS CASEYS 2840, 140 E HWY 40 TRENTON TRENTON BP, 1904 E 9TH ST TWIN OAKS SCHNUCKS MARKET 173, 1393 BIG BEND BLVD STE 1 VALLEY PARK CORNER MARKET THE, 700 ST. LOUIS AVE VALLEY PARK PETRO MART 28, 1 VANCE ROAD WARRENSBURG EZ STOP, 801 E HALE LAKE RD WASHINGTON KRAKOW STORE, 3052 HWY A WASHINGTON MPC 78, 1000 E 5TH ST WEBB CITY MURPHY USA 5792, 1224 SOUTH MADISON WENTZVILLE QUIKTRIP 654, 1140 W PEARCE BLVD WEST ALTON GAS MART 30, 14000 US HIGHWAY 67 WEST PLAINS SNAPPY MART - NORTH, 1818 PORTER WAGONER BLVD WESTON TREXMART 6, 18310 STATE ROUTE 45 N “CA$H TO GO” Scratchers winners: $3,000 ST. CHARLES QUIKTRIP 602, 1640 S 5TH ST $1,000 ARNOLD WALLIS PETROLEUM 514, 3611 WEST OUTER RD KANSAS CITY PINAS LIQUOR, 13101 HOLMES RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 118, 5519 OAKVILLE SHPG CTR “Crossword Multiplier” Scratchers winners: $1,000 GLADSTONE ZEDZ 10, 7020 N OAK TRFY “Double Cash” Scratchers winners: $2,500 KANSAS CITY MIDTOWN CONVENIENCE STORE, 4300 INDIANA AVE $1,000 BUCKNER CASEYS 1093, 200 E MONROE ST CHARLESTON CASEYS 1711, 1202 S MAIN ST EXCELSIOR SPG QUICK SHOP, 13696 NEW GARDEN RD NIXA KUM & GO 494, 402 MASSEY BLVD ST. JOSEPH WOOD'S MINI MART, 1334 FREDERICK AVE ST. LOUIS A1 FOOD & PKG LIQUOR, 10625 NEW HALLS FERY RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 141, 9074 OVERLAND PLAZA WARRENSBURG CASEYS 1114, 602 E YOUNG AVE WEST PLAINS CASEYS 3260, 1702 GIBSON ST WEST PLAINS RAMEY SUPER MARKET 9, 1211 PKWY SHPPNG CTR 27 “Fat Wallet” Scratchers winners: $1,000 HAWK POINT MINI MARKET, 16 SOUTH HWY 47 “Festive Fortune” Scratchers winners: $50,000 WEST PLAINS RAMEY SUPER MARKET 9, 1211 PKWY SHPPNG CTR 27 $1,000 BLUE SPRINGS QUIKTRIP 180, 1301 NW WOODS CHAPEL RD BRANSON WEST CASEYS 3948, 66 MARINE CT MAPLEWOOD SCHNUCKS MARKET 225, 7355 MANCHESTER ROAD PILOT KNOB STEVE & GARRETTS LLC, 205 HWY 21 PLEASANT HILL PLEASANT HILL FAST. STOP, 301 S STATE ROUTE 7 RICH HILL PUMP N PETES 16A, 208 N 14TH ST SPRINGFIELD PRICE CUTTER 135-GAS, 1260 E ST. LOUIS ST WASHINGTON MURPHY USA 7416, 1645 A ROY DRIVE WENTZVILLE WENTZVILLE BP 13, 1450 S SERVICE RD HWY 70 W “Gold Mine” Scratchers winners: $1,000 BONNE TERRE HARPS FOOD STORE 204, 50 BERRY RD “Gold Rush” Scratchers winners: $1,000 DARDENNE PRAIRIE SCHNUCKS MARKET 213, 7909 HIGHWAY N “Holiday Cash” Scratchers winners: $100,000 WENTZVILLE QUIKTRIP 654, 1140 W PEARCE BLVD $1,000 CLINTON CLINTON BP, 1607 N 2ND ST FREDERICKTOWN BMW CONVENIENCE, 1005 WALTON DR MARYLAND HEIGHTS QUIKTRIP 644, 12200 DORSETT RD MOSCOW MILLS MOSCOW MILLS CORNER STORE, 305 HIGHWAY C ST. JOSEPH TREX MART 10, 3508 PEAR ST “Max-A-Million” Scratchers winners: $1,000 HAWK POINT MINI MARKET, 16 SOUTH HWY 47 “Merry Money” Scratchers winners: $300,000 JEFFERSON CITY EVERYDAY CONVENIENCE, 5408 BUSINESS 50 W $30,000 TIPTON TIPTON ONE-STOP, 350 US HIGHWAY 50 W $20,000 LIBERTY HY-VEE GAS 1384, 300 N 291 HWY $10,000 AURORA CASEYS 3258, 820 S ELLIOTT AVE BRANSON RUBY'S FOOD & FUEL, 2176 STATE HWY 248 $5,000 O’FALLON CIRCLE K 1637, 2035 HIGHWAY K SPRINGFIELD MINIT MART #27, 2540 N GLENSTONE AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 628R, 2791 DUNN RD $1,000 ASH GROVE PENNINGTONS SUPERMARKET, 112 E BOONE ST AVA CASEYS 3259, 102 BACORN AVE BEL RIDGE QUIKTRIP 601, 9099 NATURAL BRIDGE RD BEL RIDGE QUIKTRIP 601, 9099 NATURAL BRIDGE RD BELTON CASEYS 3903, 6801 E 163RD ST BELTON PRICE CHOPPER 359, 109 N CEDAR DR BENTON REEVES BOOMLAND #2, 6399 STATE HWY 77 BERKELEY CROWNWAY OIL, 9790 NATURAL BRIDGE RD BERKELEY PETRO MART 72, 8601 AIRPORT RD BLOOMFIELD BLOOMFIELD C MART, 405 STATE HWY 25 BLUE SPRINGS QUIKTRIP 241, 1201 N HWY 7 BONNE TERRE BONNE TERRE CONVENIENCE, 919 BENHAM ST BRANSON BULL CREEK FOOD MART, 1850 STATE HWY F BRIDGETON SCHNUCKS MARKET 191, 11253 ST. CHARLES RK RD CAMDENTON LAKE OASIS CONV STORE #1, 321 N BUSINESS HWY 5 CARL JUNCTION PUMP N PETES 9, 102 N MAIN ST CARTHAGE PUMP N PETES 18, 201 E CENTRAL AVE CHESTERFIELD DIERBERGS-4 SEASONS, 8 FOUR SEASONS CTR COLUMBIA GERBES 125, 2900 N PARIS RD COLUMBIA LEATHERWOOD HILLS, 1641 W ROUTE K COLUMBIA STEVE-O'S, 4600 PARIS RD #104 DEARBORN TREX MART 9, 17605 HWY Z DESLOGE MURPHY USA 6870, 403 N STATE ST DITTMER DITTMER BP, 10054 STATE ROAD Y DITTMER DITTMER BP, 10054 STATE ROAD Y EL DORADO SPRINGS CASEYS 3099, 100 E HWY 54 EL DORADO SPRINGGS CASEYS 3099, 100 E HWY 54 EL DORADO SPRINGS PITT STOP, 115 E US HIGHWAY 54 EL DORADO SPRINGS WOODS SUPERMARKET 474, 312 W US HIGHWAY 54 ELLISVILLE CLARKSON BP, 28 CLARKSON RD FENTON ON THE RUN 538, 102A DELORES DR FLORISSANT ENERGY EXPRESS 1988, 8231 N LINDBERGH BLVD FULTON SHORT STOP, 4425 ST. RD J HARRISONVILLE GRAB & GO, 21406 E 275TH ST HARRISONVILLE QUIKTRIP 247, 1402 N STATE RT 291 HAYTI R & P SERVICE, I 55 & HWY 84 HERMITAGE HOBO'S EAGLE STOP, COUNTY ROAD 325 & HWY 64 HILLSBORO RAINTREE MARKET, 5997 HIGHWAY B HOLTS SUMMIT CASEYS 3626, 115 TRIPLETT DR HOUSTON CASEYS 2861, 1029 S HWY 63 INDEPENDENCE AMERICAN LEGION 21, 16701 E HIGHWAY 40 INDEPENDENCE DISCOUNT SMOKE SHOP 11, 17515 E US 24 HWY INDEPENDENCE PRICE CHOPPER 650, 2301 S STERLING AVE INDEPENDENCE QUIKTRIP 201, 19010 E US HWY 24 STE 201 INDEPENDENCE QUIKTRIP 202, 16501 E US 40 HWY INDEPENDENCE SUNFRESH 161, 18001 E US HWY 24 JEFFERSON CITY GERBES 122, 2805 W TRUMAN BLVD JEFFERSON CITY SPEEDY B'S 9, 4404 RAINBOW DR KANSAS CITY BANNISTER MART, 8105 E BANNISTER RD KANSAS CITY FUEL EXPRESSO 9, 10500 NE COOKINGHAM DR KANSAS CITY MACALUSO'S THRIFTWAY, 5004 NE PARVIN RD KANSAS CITY PRICE CHOPPER 102, 1030 W 103RD ST KANSAS CITY QUIKTRIP 234, 6400 E 87TH ST KANSAS CITY TEMP STOP 115, 4411 NW BARRY RD KANSAS CITY WINDSTARS 5101, 5101 E FRONT ST KANSAS CITY WOODLAND FOOD MART, 8505 WOODLAND AVE KENNETT WALMART #190 SUP, 1500 1ST. ST KIRKSVILLE AYERCO 29, 2214 N BALTIMORE LAKE OZARK PASS N GAS-LAKE OZARK, #10 LAKELAND RD LAMAR PUMP N PETES 37, 101 E 12TH ST LEBANON EXPRESS STOP STORE 4, 1215 MILL CREEK RD LEE’S SUMMIT 7-ELEVEN 13283B, 909 SW OLDHAM PKWY LEE’S SUMMIT PRICE CHOPPER 157, 937 NE WOODS CHAPEL RD LEE’S SUMMIT QUIKTRIP 208, 800 NE WOODS CHAPEL RD LEE’S SUMMIT TEMP STOP 111, 26550 COLBERN RD MANSFIELD SIGNAL FOOD STORE #110, 711 N BUS HIGHWAY 60 MARCELINE COUNTY LINE CONVENIENCE, 110 S MISSOURI MARSHFIELD WALMART #78 SUP, 14740 STATE HWY 38 MARYLAND HEIGHTS ON THE RUN 622, 13553 RIVERPORT DR MARYLAND HEIGHTS QUIKTRIP 622, 11829 LACKLAND RD MARYVILLE CASEYS 3786, 1925 S MAIN ST MARYVILLE FINISH LINE, 620 N MAIN ST MEMPHIS GAS & MORE, 427 GRAND AVE MINERAL POINT ROY'S CONVENIENCE STORE, 11118 SPRINGTOWN RD MOBERLY BRATCHER MARKET, 301 S MORLEY ST MT VERNON TRKSTPS AMER C-STORE, 1000 E MT VERNON BLVD NEVADA WOODS SUPERMARKET 472, 1407 W AUSTIN BLVD NIXA MURPHY USA 6561, 1106 N MASSEY BLVD OAKVILLE WALLIS PETROLEUM 511, 6161 TELEGRAPH RD O’FALLON QUIKTRIP 662, 955 BRYAN RD OLD MONROE FASTLANE OLD MONROE 29, 2116 HWY C OLIVETTE ON THE RUN 614, 9371 OLIVE RD OSCEOLA SUGARFOOT CONVENIENCE STORE, 5430 NE HWY 82 OZARK PLAZA GAS, 640 E SOUTH ST PACIFIC BUDS MARKET, 312 E OSAGE PERRYVILLE CASEYS 2200, 621 N KINGS HIGHWAY PIEDMONT CASEYS 2017, 1104 S MAIN ST PIEDMONT PIEDMONT GAS MART, 523 S MAIN ST PINEVILLE MACADOODLES, 53 MACADOODLE PL PLATTE CITY PRICE CHOPPER 415, 2600 ENSIGN HILL DR RAYTOWN HY-VEE 1542, 9400 E 350 HWY REPUBLIC RAPID ROBERT'S 102, 1278 US HWY 60 E REPUBLIC WALMART #1009 SUP, 1150 US HIGHWAY 60 E RICHMOND HEIGHTS QUIKTRIP 647, 1530 SOUTH HANLEY RD ROGERSVILLE KUM & GO 498, 4996 S STATE HWY 125 ROGERSVILLE ROGERSVILLE SNACK SHOP, 412 S MILL ST ROLLA CASEYS 2204, 808 EAST. HIGHWAY 72 ST. LOUIS WALMART #1265 SUP, 10741 WEST FLORISSANT AVE SAVANNAH BROTHERS MARKET, 402 E PRICE AVE SEDALIA TEMP STOP 103, 4575 S LIMIT SENECA GAS-N-SNACK 2, 1608 CHEROKEE SPRINGFIELD HY-VEE GAS 1641, 1720 W BATTLEFIELD RD B SPRINGFIELD KUM & GO 488, 1704 W NORTON RD ST. CHARLES CIRCLE K 1644, 1750 O’FALLON RD ST. CHARLES COUNTRY CLUB CAR WASH, 1700 FORD LANE ST. CHARLES DISCOUNT WINE & SPIRITS, 3821 ELM ST ST. CHARLES QUIKTRIP 673, 2260 1ST. CAPITOL DR ST. JOHN MPC 87, 8970 ST. CHARLES ROCK RD ST. JOSEPH CULVER'S RIVERSIDE 66, 5430 FREDERICK ST. LOUIS 7-ELEVEN 26796E, 2107 SCHUETZ RD ST. LOUIS MPC 12, 12188 BELLEFONTAINE RD ST. LOUIS MPC 83, 3311 MORGANFORD RD ST. LOUIS QUIKTRIP 651, 2030 UNION RD ST. LOUIS QUIKTRIP 679, 8000 WATSON RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 107, 7450 HAMPTON AVE ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 227, 4171 LINDELL BLVD ST. LOUIS QUIKTRIP 641, 604 BIG BEND RD STEELE DEERFIELD TRAVEL CENTER, 1027 N WALNUT ST SUNRISE BEACH CG'S MINI MART, 11947 N STATE HWY 5 THAYER BEVERAGE SHOPPE THE, 14575 US 63 TIPTON TIPTON ONE-STOP, 350 US HIGHWAY 50 W UNION WALMART #99 SUP, 1445 E CENTRAL CT VALLEY PARK PETRO MART 73, 859 MERAMEC STATION RD WARRENSBURG WALMART #61 SUP, 301 E COOPER ST WASHINGTON WASHINGTON ELKS, 1459 W 5TH ST WEBSTER GROVES WEBSTER GROVE BP, 8665 BIG BEND BLVD WILLARD WILLARD EAGLE STOP, 652 S HUNT RD “Merry Multiplier” Scratchers winners: $1,000 LEE’S SUMMIT HY-VEE 1381, 310 SW WARD RD “Millionaire Money” Scratchers winners: $1,000 HOLTS SUMMIT BREAK TIME 3042, 163 W SIMON BLVD “Money Bags Multiplier” Scratchers winners: $1,000 CAPE GIRARDEAU BI-STATE SOUTHERN CONV STORE 2, 612 S SPRIGG ST “Money Match” Scratchers winners: $20,000 ST. ANN DISCOUNT SMOKE SHOP 6, 10507 ST. CHARLES RCK RD $5,000 FERGUSON QUIKTRIP 676R, 10768 W FLORISSANT AVE INDEPENDENCE STERLING APPLEMARKET, 11215 E US HIGHWAY 24 WARSAW OSAGE MINI MART, 915 E MAIN ST $1,000 FENTON ON THE RUN 625, 1000 BOWLES AVE INDEPENDENCE FASTSTOP #1, 3302 BLUE RIDGE CUTOFF KIRKSVILLE HY-VEE 1335, 500 N BALTIMORE ST LEBANON ONE STOP #4, 566 W COMMERCIAL ST PARK HILLS CASEYS 3803, 10 FLAT RIVER DR PIEDMONT BREAK TIME 3126, 615 N MAIN ST REPUBLIC KUM & GO 1458, 638 US HIGHWAY 60 E ST. LOUIS BELLEFONTAINE BP, 10844 BELLEFONTAINE RD “Rose Gold” Scratchers winners: $5,000 ASHLAND BREAK TIME 3169, 15040 EASTSIDE DR BLACK JACK BLACK JACK LIQUOR, 12420 OLD HALLS FERRY RD LEBANON CASEYS 1667, 669 W ELM PECULIAR PILOT TRAVEL CENTERS 672, 700 S STATE ROUTE J SPRINGFIELD KUM & GO 488, 1704 W NORTON RD SPRINGFIELD RAPID ROBERTS 126, 1221 E KINGSLEY ST ST. LOUIS FRAILEY'S, 4329 BUTLER HILL RD A ST. LOUIS PHILLIPS 66, 10001 PAGE AVE $1,000 ARNOLD U-PUMP, 501 JEFFCO BLVD ARNOLD WALMART #1514 SUP, 2201 MICHIGAN AVE ARNOLD ZINGERS MART 1, 1502 JEFFCO BLVD AVA TOWN & COUNTRY, 405 NW 12TH ST CAULFIELD BULLSEYE 24, 347 US HWY 160 CEDAR HILL SORELLIS ITALIAN RESTAURANT, 7044 STATE ROAD BB COLUMBIA PETRO MART 46, 2200 W ASH ST. STE 101 CUBA MACE SUPERMARKETS, 200 N FRANKLIN ELDON CASEYS 2671, 224 W 4TH ST FAIR GROVE FAIR GROVE SUPER STOP, 120 W OLD MILL RD FLORISSANT 7-ELEVEN 26184D, 105 DUNN RD FLORISSANT DIERBERGS-FLORISSANT, 222 N HWY 67 FOLEY SNOW HILL VARIETY, 38 BRUSSELS RD GRAIN VALLEY TEMP STOP 117, 723 MAIN ST GRANBY NEXT STOP #8, W 752 VALLEY ST HANNIBAL BUSY CORNER, 3906 MCMASTERS AVE HOLDEN ZEDZ 5, 549 NW HWY 131 INDEPENDENCE HY-VEE 1260, 1525 E 23RD ST INDEPENDENCE QUIKTRIP 161, 2601 S 291 HWY INDEPENDENCE STOP & SHOP #1, 151 W US HWY 24 JACKSON MO #10, 1024 N HIGH ST JEFFERSON CITY BREAK TIME 3049, 1200 MISSOURI BLVD JEFFERSON CITY J C EAGLE STOP, 3505 MISSOURI BLVD KANSAS CITY EVERYDAY MART, 5401 BLUE PKWY KANSAS CITY HY-VEE 1322, 5330 NW 64TH ST KANSAS CITY KC LIONS, 5425 PROSPECT AVE KANSAS CITY LIPARI BROTHERS SUNFRESH, 3110 PROSPECT AVE KANSAS CITY QUIKTRIP 221, 9600 N OAK TRAFFICWAY KANSAS CITY SUNFRESH 46, 11212 HOLMES RD LAKE OZARK WOODS SUPERMARKET 2066, 2107 BAGNELL DAM BLVD LATHROP MULE STOP, 101 CENTER ST LEBANON KUM & GO 1455, 501 COWAN DR LEE’S SUMMIT QUIKTRIP 191, 1450 NE M291 HWY LEE’S SUMMIT TEMP STOP 108, 100 SE TODD GEORGE PKWY LONE JACK LONE JACK 66, 205 S BYNUM RD MARSHALL CASEYS 1240, 1267 S ODELL AVE MARYLAND HEIGHTS PETRO MART 61, 12421 DORSETT RD MEXICO CASEYS 3084, 828 W MONROE ST MOBERLY 7TH HEAVEN DISCOUNT STORE, 300 W ROLLINS ST MONETT MONETT TRUCK STOP, 1100 S LINCOLN MONETT PACK & GO, 310 S KYLER ST MORRISVILLE HANNAHS GENERAL STORE 5, 1164 S MAPLE ST N KANSAS CITY SINCLAIR PETROLEUM FOOD MART, 1215 ARMOUR RD NIXA CASEYS 2619, 1894 N HWY CC OLD MONROE FASTLANE OLD MONROE 29, 2116 HWY C OSCEOLA CASEYS 3283, 540 TRUMAN RD PECULIAR PRICE CHOPPER 110, 501 SCHUG AVE PEVELY I-55 MOTOR PLAZA, 1707 HWY Z PLEASANT VALLEY FAST. & FRIENDLY, 6620 NE US HWY 69 REPUBLIC KUM & GO 1458, 638 US HIGHWAY 60 E RICHMOND RICHMOND CENEX, 415 E MAIN ST ROGERSVILLE UNDERWOOD EXPRESS MART 1, 409 S MILL ST ROLLA BREAK TIME 3076, 1300 HWY 72 E ROLLA ROLLA MOTOMART, 119 HOWARD JOHNSON DR SALISBURY CASEYS 2510, 502 N WEBER AVENUE SEDALIA JIFFY STOP FOOD MART 591, 1722 W BROADWAY ST. CHARLES QUIKTRIP 660, 1500 ZUMBEHL ST. JOHN QUIKTRIP 607R, 8583 ST. CHARLES ROCK RD ST. JOSEPH HY-VEE 1552, 201 N BELT HWY ST. LOUIS 7-ELEVEN 27838C, 703 UNION RD ST. LOUIS CIRCLE K 1624, 8600 WATSON RD ST. LOUIS CIRCLE K 1654, 1514 HAMPTON AVE ST. LOUIS CROWN MART 6, 1513 N 13TH ST ST. LOUIS DIERBERGS-LEMAY, 2516 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS GAS MART 18, 1212 FEE FEE RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 192, 1020 LOUGHBOROUGH AVE ST. PETERS CIRCLE K 1639, 6105 MEXICO RD STE. GENEVIEVE CASEYS 2246, 21998 STATE HIGHWAY 32 SULLIVAN CIRCLE K 1677, 408 S HWY 185 SWEET SPRINGS CASEYS 2840, 140 E HWY 40 VAN BUREN DAZEY'S, 60 JAMES ST VIENNA VIENNA QUIK SPOT, 104 US 63 & JCT 42 “Secret Santa” Scratchers winners: $25,000 SELIGMAN LUCKY T CONVENIENCE, HWY 37 NORTH $5,000 CAMERON CASEYS 1110, 405 W GRAND AVE $1,000 FLORISSANT MAGIC MART, 12779 NEW HALLS FERRY RD KANSAS CITY QUIKTRIP 204, 6835 E TRUMAN RD MEXICO BREAK TIME 3134, 1719 S CLARK ST “Show Me $25,000!” Scratchers winners: $1,000 BERKELEY PETRO MART 72, 8601 AIRPORT RD “Show Me $5,000!” Scratchers winners: $1,000 BRIDGETON EZ PANTRY, 10711 MARGATEHALL DR “Silver 7s” Scratchers winners: $1,000 HOUSE SPRINGS EXPRESS MART, 5701 OLD STATE ROUTE 21 KANSAS CITY JORDAN LIQUORS, 8601 E TRUMAN RD MOUNTAIN VIEW CASEYS 2032, 513 NORTH ELM “SKEE-BALL®” Scratchers winners: $100,000 GLADSTONE MY OTHER PLACE, 5700 NE ANTIOCH RD MARYLAND HEIGHTS QUIKTRIP 622, 11829 LACKLAND RD “Stacks of Cash” Scratchers winners: $5,000 KENNETT HUCKS FOOD & FUEL 321, 506 ST. FRANCIS ST $1,000 AURORA CASEYS 1324, 1020 W SOUTH ST CAMDENTON LAKERS EAGLE STOP, 535 E US HWY 54 CHARLACK 7-ELEVEN 25702, 8290 ST. CHARLES ROCK RD CHESTERFIELD LONGROAD FUELS INC, 110 LONG RD HOLLAND CAR-MAC'S, 85 STATE HWY O HOLLISTER KUM & GO 441, 195 GAGE DR INDEPENDENCE CASEYS 2213, 1110 E23RD ST. S KANSAS CITY PRICE CHOPPER 106, 8700 E 63RD ST LAMAR CASEYS 1631, 401 E 12TH ST LATHROP CASEYS 2540, 515 CENTER ST MARSHFIELD CASEYS 3222, 919 W WASHINGTON ST MARYVILLE MURPHY USA 6539, 1603 S MAIN ST NEW MELLE SHORT STOP CONVENIENCE, 30 W HWY D OWENSVILLE SMOKER FRIENDLY 831, 309 W LINCOLN AVE PINEVILLE OZARK BEVERAGE COMPANY, 14863 ROUTE E SPRINGFIELD CASEYS 2679, 3120 W REPUBLIC RD SPRINGFIELD CASEYS 3909, 1525 S GLENSTONE SPRINGFIELD KUM & GO 562, 3449 W KEARNEY ST ST. CHARLES CIRCLE K 1645, 3700 ELM ST ST. JOSEPH CASEYS 2468, 2332 S 22ND ST ST. JOSEPH CULVER'S RIVERSIDE 66, 5430 FREDERICK ST. LOUIS GUJJARS LLC, 2200 S BIG BEND BLVD ST. LOUIS MK FOOD MARKET, 12033 BELLEFONTAINE RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 266, 9540 WATSON RD TECUMSEH MILLER'S ONE STOP INC, 27279 US HWY 160 UNION FAS-TRIP 105, 1400 REBEL RD UNION UNION MOTOMART, 301 US HIGHWAY 50 E VILLA RIDGE WAYSIDE, 3302 HWY 100 “Stocking Stuffer” Scratchers winners: $1,000 COLUMBIA MOSER'S FOODS 7, 4840 N HWY 763 FLORISSANT GAS MART 40, 1280 N HWY 67 PARKVILLE QUIKTRIP 189, 8601 NW 45 HWY “Super Crossword Tripler” Scratchers winners: $30,000 CARTHAGE MAZOO LIQUOR BAKER BLVD, 119 N BAKER BLVD $20,000 KNOB NOSTER KNOB NOSTER 66, 422 N STATE STREET $10,000 BLUE SPRINGS CONOCO, 2401 NW STATE ROUTE 7 $5,000 ST. ANN CIRCLE K 1616, 10691 ST. CHARLES ROCK RD $1,500 ALEXANDRIA AYERCO 26, 36430 US HWY 61 FREDERICKTOWN MURPHY USA 7230, 1021 WALTON DR JOPLIN MISSOURI STORE, 6601 E 7TH ST $1,000 IRONTON TOWN & COUNTRY 2681, 616 N MAIN KANSAS CITY EXPRESS STOP, 5712 INDEPENDENCE AVE KANSAS CITY FAST. STOP, 5020 BLUE RIDGE CUT OFF KANSAS CITY SKYLINE MART, 4201 BLUE RIDGE BLVD MEXICO MOSER'S FOODS 8, 1101 W MONROE MEXICO XPRESS MART 6, 1411 W MONROE ST RANDOLPH HB OF RANDOLPH LLC, 3600 NE RANDOLPH RD ROLLA ON THE RUN 120, 1710 N BISHOP ST. CHARLES CIRCLE K 1642, 2702 DROSTE RD ST. LOUIS RIVERVIEW CIRCLE BP, 9102 HALLS FERRY RD SUGAR CREEK SUGAR CREEK CONOCO, 10600 E 24 HWY TAYLOR AYERCO 25, 8800 HWY 24 UNION FAS-TRIP 105, 1400 REBEL RD “Triple 333” Scratchers winners: $3,333 ST. LOUIS UNITED MART BP, 7430 NATURAL BRIDGE RD $1,000 SEDALIA BREAK TIME 3167, 23400 RADIO HILL ROAD