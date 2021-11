E360S

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, November 3, 2021 / EINPresswire.com / -- Solutions Environnementales 360 Ltd. (E360S) est heureuse d’annoncer l’acquisition du Le Géant du Conteneur et ses filiales, basé à Châteauguay dans la province de Québec.Depuis 1995, Le Géant du Conteneur, dont le siège social est situé dans la ville de Châteauguay, Québec, est intégrée verticalement et se spécialise dans la gestion des déchets solides non dangereux et de construction pour les clients industriels, commerciaux et institutionnels. Le Géant du Conteneur, grâce à ses importants investissements en capital dans ses installations à la fine pointe de la technologie, est maintenant en mesure de réacheminer plus de 75 % des déchets de construction hors des sites d’enfouissement.Le Président Fondateur d’E360S, M. Donato Ardellini, a déclaré: Il s’agit d’un investissement de renom pour E360S, car Le Géant du Conteneur se spécialise et se démarque dans son créneau et promet d’importantes possibilités de croissance. Cette acquisition sert de porte d’entrée pour E360S dans l’attrayant marché des déchets solides de la région du Grand Montréal, qui est la deuxième ville en importance au Canada. Cette acquisition crééra également des synergies importantes avec nos précédentes acquisitions au Québec, soit Anachem et Centre de Location St-Rémi. Elles permettront d’offrir aux clients de Le Géant du Conteneur une gamme complète de services environnementaux. En outre, d’importants investissements réalisés par Le Géant du Conteneur dans ses installations afin de réduire le détournement accru des déchets vers les sites d’enfouissement s’aligne avec la politique environnementale d’E360S visant à réduire l’impact environnemental de la gestion de ces déchets et la diminution de son empreinte carbone. Nous sommes heureux d’accueillir Mario Landry, Bianca Freeman ainsi que toute l’équipe de Le Géant du Conteneur dans la famille de Solutions Environnementales 360 Ltd. En conclusion, nous continuons d’aller de l’avant avec notre objectif afin de faire de E360S la société de gestion environnementale la plus efficace et fiable en Amérique du Nord.Nous sommes heureux d’accueillir Mario Landry et Bianca Freeman qui resteront dans l’entreprise et deviendrons actionnaires de E360S et souhaitons aussi la bienvenue au 60 employés dédiés du Le Géant du Conteneur dans la famille de Solutions Environnementales 360 Ltd. Nous poursuivons notre objectif afin de faire de E360S la société de gestion environnementale la plus efficace et fiable en Amérique du Nord.Mme Bianca Freeman a déclaré : Depuis maintenant de nombreuses années que Mario et moi bâtissons avec passions les entreprises : Le Géant du Conteneur, Mélimax, Conteneur Rouville et DMS dans le secteur de la gestion des matières résiduelles. Aujourd’hui, c’est avec une immense fierté et le sentiment du devoir accompli, que nous passons le flambeau à E360S. C’est également avec enthousiasme que nous continuerons de développer des synergies pour faire grandir E360S dans les prochaines années et de poursuivre ce travail avec toute notre équipe. Solutions Environnementales 360 Ltd. est une entreprise qui partage les mêmes valeurs que nous et sa vision de développement a su nous séduire. Enfin, cette transaction permettra à tous nos clients d’obtenir une offre de service des plus complètes en matière de gestion environnementale.À propos de Solutions Environnementales 360 Ltd.Fondée en octobre 2018 par M. Donato Ardellini, vétéran de l’industrie, E360S se consacre à devenir la société de gestion environnementale la plus importante et la plus fiable en Amérique du Nord. En mode croissance grâce à des acquisitions stratégiques et une croissance organique, E360S fournit des solutions environnementales et de gestion intégrée des déchets aux municipalités et aux clients industriels, commerciaux et institutionnels. E360S est basée à Aurora en Ontario au Canada et opère dans toute l’Alberta, l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique.Pour plus de détails :