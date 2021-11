Il test rapido COVID-19 della Biozek Medical supera l'ultima serie di test di convalida

ROME, ITALY, November 1, 2021 /EINPresswire.com/ -- L'accuratezza del test rapido sull'antigene COVID-19 della Biozek Medical è stata ulteriormente convalidata attraverso i test eseguiti dalla cella di convalida congiunta PHE Porton Down e Università di Oxford per il test sull'antigene SARS-CoV-2 a flusso laterale. Gli studi di convalida sono supervisionati da consulenti scientifici esterni, dal direttore dei laboratori, delle forniture e dell'innovazione presso il Dipartimento della salute e dell'assistenza sociale, dal direttore di PHE Porton Down e dai responsabili del DHSC.

Il test rapido di Biozek era tra quelli riferiti al programma di valutazione dal Department of Health and Social Care. Da quando è stato istituito nell'agosto 2020, il programma di validazione dei test antigenici ha valutato oltre 140 test. Di questi, circa il 30% ha soddisfatto gli standard per la fase 2 di valutazione. La cassetta per test rapido Biozek COVID-19 Antigen ha superato la convalida di fase 3a, l'ultimo ciclo di valutazione condotto.

Il test rapido della Biozek Medical era stato precedentemente valutato nell'ambito della valutazione esterna della qualità dei siti che eseguono test diagnostici sull'antigene SARS-CoV-2 per la popolazione olandese, condotta dall'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente. La cassetta per il test rapido sull'antigene Biozek COVID-19 ha identificato correttamente la SARS-CoV-2 nei campioni principali, ha identificato correttamente tutti i campioni negativi, si è comportata bene per quanto riguarda la sensibilità analitica ed è stata considerata uno strumento diagnostico affidabile.

Le caratteristiche di prestazione desiderabili del test rapido Biozek includono una specificità molto alta e una sensibilità molto alta contro le cariche virali associate all'infettività. Biozek Medical è nota per fornire soluzioni di test di livello mondiale e per produrli in un formato conveniente e facile da amministrare, consentendo così la scalabilità e l'aumento delle capacità di produzione per soddisfare l'elevata domanda della comunità medica o dei clienti governativi.

Informazioni su Biozek Medical

Biozek Medical è una società di biotecnologie con sede nei Paesi Bassi, conosciuta in tutto il settore medico come fornitore di soluzioni. Fornisce ai clienti apparecchiature di analisi accurate e convenienti collaborando con rinomati produttori di forniture mediche. Biozek cerca di far leva sull'aumento della domanda di kit di test point of care che ha accompagnato la decentralizzazione degli ospedali e la maggiore specializzazione all'interno delle strutture mediche. Biozek mira a migliorare la salute delle persone con una nuova generazione di test per la salute delle donne, le malattie infettive e i marcatori tumorali.

Attraverso lo sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche e processi aziendali, Biozek ha aperto nuove aree tecno-commerciali nel settore dei test point of care. In breve tempo, Biozek è diventata un leader globale dei prodotti diagnostici in vitro e dei test rapidi. I test rapidi Biozek per COVID-19, dengue, sifilide e altre malattie infettive sono riconosciuti come prodotti di classe mondiale. Nel tentativo di aiutare la comunità medica ad affrontare l'attuale pandemia, Biozek ha creato una collezione di test rapidi COVID-19 che offrono risultati rapidi e accurati: Il COVID-19 Antibody Rapid Test, che utilizza campioni di siero o plasma, e due COVID-19 Antigen Rapid Test, che sono condotti sia attraverso il tampone nasale o della gola o l'estrazione della saliva.

Biozek Medical ha una reputazione consolidata per la fornitura di una vasta gamma di soluzioni diagnostiche innovative a clienti di tutto il mondo. Biozek è specializzata nella ricerca e nello sviluppo di strumenti diagnostici medici e immunodiagnostici, così come di prodotti IVD e kit di test point of care. Attraverso la combinazione dei nuovissimi test rapidi Biozek con l'elettronica di ultima generazione, continua a trovare soluzioni innovative per la comunità medica e a creare un flusso di lavoro migliore per le istituzioni point-of-care. Per ulteriori informazioni, visitare www.biozek.com

