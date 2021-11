Der COVID-19-Schnelltest von Biozek Medical hat die letzte Runde der Validierungstests bestanden

BERLIN, GERMANY, November 1, 2021 /EINPresswire.com/ -- Die Genauigkeit des COVID-19-Antigen-Schnelltests von Biozek Medical wurde durch Tests der gemeinsamen SARS-CoV-2-Lateral-Flow-Antigentest-Validierungszelle von PHE Porton Down und der Universität Oxford weiter validiert. Die Validierungsstudien werden von externen wissenschaftlichen Beratern, dem Director of Laboratories, Supplies and Innovation des Department of Health and Social Care, dem Director of PHE Porton Down und den zuständigen DHSC-Leitern überwacht.

Der Schnelltest von Biozek gehörte zu denjenigen, die vom Ministerium für Gesundheit und Soziales für das Bewertungsprogramm vorgeschlagen wurden. Seit seiner Einrichtung im August 2020 hat das Antigentest-Validierungsprogramm über 140 Tests bewertet. Davon erfüllten etwa 30 % die Standards für die Phase-2-Evaluierung. Die Biozek COVID-19 Antigen-Schnelltestkassette hat die Phase 3a-Validierung bestanden, die letzte Runde der durchgeführten Evaluierung.

Der Schnelltest von Biozek Medical wurde zuvor im Rahmen der vom Nationalen Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt durchgeführten externen Qualitätsbewertung von Standorten, die SARS-CoV-2-Antigen-Tests für die niederländische Bevölkerung durchführen, bewertet. Die Biozek COVID-19 Antigen-Schnelltestkassette identifizierte SARS-CoV-2 in Kernproben korrekt, identifizierte alle negativen Proben korrekt, zeigte eine gute analytische Sensitivität und erwies sich als zuverlässiges Diagnoseinstrument.

Zu den wünschenswerten Leistungsmerkmalen des Biozek-Schnelltests gehören eine sehr hohe Spezifität und eine sehr hohe Sensitivität gegenüber den mit der Infektiosität verbundenen Viruslasten. Biozek Medical ist dafür bekannt, dass es erstklassige Testlösungen anbietet und diese in einem kosteneffektiven und einfach zu handhabenden Format herstellt, was eine Skalierbarkeit und erhöhte Produktionskapazitäten ermöglicht, um die hohe Nachfrage in der medizinischen Gemeinschaft oder bei Regierungskunden zu befriedigen.

Über Biozek Medical

Biozek Medical ist ein in den Niederlanden ansässiges Biotechnologieunternehmen, das in der gesamten Medizinbranche als Lösungsanbieter bekannt ist. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Herstellern von medizinischem Zubehör bietet das Unternehmen seinen Kunden genaue und kostengünstige Testgeräte. Biozek ist bestrebt, die steigende Nachfrage nach Point-of-Care-Testkits zu nutzen, die mit der Dezentralisierung von Krankenhäusern und der zunehmenden Spezialisierung innerhalb medizinischer Einrichtungen einhergeht. Mit einer neuen Generation von Tests für Frauengesundheit, Infektionskrankheiten und Tumormarker will Biozek die Gesundheit der Menschen verbessern.

Durch die Entwicklung neuer technologischer Plattformen und Geschäftsprozesse hat Biozek neue technologisch-kommerzielle Bereiche in der Point-of-Care-Testindustrie erschlossen. In kurzer Zeit hat sich Biozek zu einem weltweit führenden Anbieter von In-vitro-Diagnostikprodukten und Schnelltests entwickelt. Die Biozek-Schnelltests für COVID-19, Dengue, Syphilis und andere Infektionskrankheiten sind als Weltklasseprodukte anerkannt. In dem Bestreben, die medizinische Gemeinschaft bei der Bewältigung der aktuellen Pandemie zu unterstützen, hat Biozek eine Reihe von COVID-19-Schnelltests entwickelt, die schnelle und genaue Ergebnisse liefern: Der COVID-19-Antikörper-Schnelltest, für den Serum- oder Plasmaproben verwendet werden, und zwei COVID-19-Antigen-Schnelltests, die entweder durch Nasen- oder Rachenabstriche oder Speichelentnahme durchgeführt werden.

Biozek Medical hat sich einen guten Ruf für die Bereitstellung einer breiten Palette innovativer diagnostischer Lösungen für Kunden in aller Welt erworben. Biozek hat sich auf die Forschung und Entwicklung von medizinischen Diagnostik- und Immundiagnostik-Tools sowie von IVD-Produkten und Point-of-Care-Testkits spezialisiert. Durch die Kombination der neuesten Biozek-Schnelltests mit modernster Elektronik findet das Unternehmen immer wieder innovative Lösungen für die medizinische Gemeinschaft und schafft einen besseren Arbeitsablauf für Point-of-Care-Einrichtungen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.biozek.com.

