Le test rapide COVID-19 de Biozek Medical passe la dernière série de tests de validation

PARIS, FRANCE, November 1, 2021 /EINPresswire.com/ -- La précision du test rapide COVID-19 Antigen de Biozek Medical a été validée par des tests effectués par la cellule de validation du test antigène à flux latéral SRAS-CoV-2 de Porton Down et de l'Université d'Oxford. Les études de validation sont supervisées par des conseillers scientifiques externes, le directeur des laboratoires, des fournitures et de l'innovation du ministère de la Santé et des Soins sociaux, le directeur du PHE Porton Down et les responsables du DHSC.

Le test rapide de Biozek faisait partie de ceux qui ont été envoyés au programme d'évaluation par le ministère de la Santé et des Soins sociaux. Depuis sa création en août 2020, le programme de validation des tests antigéniques a évalué plus de 140 tests. Parmi ceux-ci, environ 30 % répondaient aux normes de l'évaluation de phase 2. La cassette de test rapide Biozek COVID-19 Antigen a passé la validation de la phase 3a, la dernière série d'évaluation réalisée.

Le test rapide de Biozek Medical avait déjà été évalué dans le cadre de l'évaluation externe de la qualité des sites effectuant des tests de diagnostic de l'antigène du SRAS-CoV-2 pour la population néerlandaise, menée par l'Institut national de la santé publique et de l'environnement. La cassette de test rapide de l'antigène Biozek COVID-19 a correctement identifié le SARS-CoV-2 dans les échantillons principaux, a correctement identifié tous les échantillons négatifs, a donné de bons résultats en termes de sensibilité analytique et a été considérée comme un outil de diagnostic fiable.

Les caractéristiques de performance souhaitables du test rapide Biozek comprennent une spécificité très élevée et une sensibilité très élevée par rapport aux charges virales associées à l'infectiosité. Biozek Medical est connu pour fournir des solutions de test de classe mondiale et les produire dans un format rentable et facile à administrer, permettant ainsi l'évolutivité et l'augmentation des capacités de production pour répondre à la forte demande de la communauté médicale ou des clients gouvernementaux.

À propos de Biozek Medical

Biozek Medical est une société de biotechnologie basée aux Pays-Bas, connue dans le secteur médical comme un fournisseur de solutions. Elle fournit à ses clients des équipements de test précis et rentables en s'associant à des fabricants renommés de fournitures médicales. Biozek cherche à tirer parti de la demande accrue de kits de tests au point de service qui a accompagné la décentralisation des hôpitaux et la spécialisation accrue des établissements médicaux. Biozek vise à améliorer la santé des gens avec une nouvelle génération de tests pour la santé des femmes, les maladies infectieuses et les marqueurs tumoraux.

Grâce au développement de nouvelles plateformes technologiques et de nouveaux processus commerciaux, Biozek a ouvert de nouvelles zones technico-commerciales dans l'industrie des tests au point de service. En peu de temps, Biozek est devenu un leader mondial des produits de diagnostic in vitro ainsi que des tests rapides. Les tests rapides Biozek pour le COVID-19, la dengue, la syphilis et d'autres maladies infectieuses sont reconnus comme des produits de classe mondiale. Dans le but d'aider la communauté médicale à faire face à la pandémie actuelle, Biozek a créé une collection de tests rapides COVID-19 qui offrent des résultats rapides et précis : Le test rapide d'anticorps COVID-19, qui utilise des échantillons de sérum ou de plasma, et deux tests rapides d'antigène COVID-19, qui sont réalisés par écouvillonnage nasal ou de gorge ou par extraction de salive.

Biozek Medical jouit d'une réputation bien établie pour avoir fourni une large gamme de solutions de diagnostic innovantes à des clients du monde entier. Biozek est spécialisée dans la recherche et le développement d'outils de diagnostic médical et d'immunodiagnostic, ainsi que de produits DIV et de kits de test au point de service. En combinant les tests rapides les plus récents de Biozek avec les dernières technologies électroniques, elle continue à trouver des solutions innovantes pour la communauté médicale et à créer un meilleur flux de travail pour les institutions de point de soins. Pour plus d'informations, visitez le site www.biozek.com.

