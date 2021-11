Biozek Medical se torna verde com sua mais nova instalação de fabricação

LISBON, IN, PORTUGAL, November 1, 2021 /EINPresswire.com/ -- Com a conclusão de sua mais nova fábrica, a Biozek Medical cumpre seu compromisso com iniciativas verdes e práticas de fabricação ecologicamente corretas. A equipe corporativa da Biozek Medical já havia desenvolvido planos para melhorar sua sustentabilidade ambiental, implementando medidas destinadas a prevenir a poluição, conservar recursos, reduzir e minimizar o desperdício, eliminar poluentes descartados e reduzir as emissões de dióxido de carbono.

Em um esforço para prevenir a contaminação, a Biozek Medical atualizou e modificou uma ampla gama de processos de produção que resultarão em emissões reduzidas. A nova instalação contará com muito mais técnicas de conservação previamente implementadas em outras instalações para usar menos água e energia, como iluminação com eficiência energética, software de gerenciamento de recursos e equipamentos de produção mais eficientes.

A unidade de fabricação da Biozek Medical usa embalagens ecológicas, incluindo tintas ecológicas, reduziu o uso de plásticos provenientes do oceano por meio de práticas de embalagem responsáveis e está trabalhando para atingir "zero resíduos de aterro" por meio de vários métodos de minimização de resíduos e reutilização de muitos materiais de produção. Os possíveis resíduos gerados durante a produção incluem líquidos, gases e sólidos. A Biozek Medical implementou estratégias que conseguem reduzir a quantidade de resíduos gerados eliminando o que não é necessário, reutilizando o que pode e reciclando o que deve ser descartado. As estratégias de minimização de resíduos implementadas até o momento incluem, mas não estão limitadas a reciclagem de ar limpo, gás natural e água, implementação de sistemas de reutilização de água, recuperação de solventes de produção para reutilização e compra de materiais reciclados, quando possível.

A Biozek Medical continua a aperfeiçoar seu progresso na melhoria dos processos de fabricação ambientalmente sustentáveis, reconhecendo que a importância de tomar ações decisivas na luta contra as mudanças climáticas continua sendo uma das questões mais importantes que as empresas e comunidades enfrentam hoje.

Sobre Biozek Medical

A Biozek Medical é uma empresa de biotecnologia com sede na Holanda, conhecida por oferecer uma ampla gama de soluções e serviços diagnósticos inovadores para clientes em todo o mundo. A Biozek é especializada em pesquisa e desenvolvimento de produtos de diagnóstico in vitro, como kits de teste de ponto de atendimento, bem como ferramentas de diagnóstico médico e imunodiagnóstico. Combinando ferramentas eletrônicas de última geração e os mais recentes testes rápidos, a Biozek continua a fornecer soluções inovadoras para a comunidade médica.

Em toda a indústria médica, a Biozek é reconhecida como uma empresa fornecedora de soluções. Ela oferece produtos de teste econômicos e altamente precisos aos seus clientes, trabalhando com fornecedores de equipamentos médicos de primeira linha. O aumento da especialização de hospitais e instalações médicas, juntamente com a descentralização dos hospitais, permitiu que a Biozek capitalizasse o uso e aumentasse o interesse em kits de teste de ponto de atendimento. Um dos objetivos da Biozek Medical é produzir produtos de baixo custo e fáceis de usar para ajudar a melhorar a expectativa de vida e o acesso a cuidados de saúde para pessoas em países em desenvolvimento.

Desejando ajudar as comunidades médicas a lidar de forma mais eficaz com a pandemia atual, a Biozek criou uma variedade de testes rápidos, incluindo dois tipos de testes rápidos de antígeno COVID-19, um com um esfregaço nasal e outro com um método de fluido oral não invasivo. Biozek também criou o teste rápido de anticorpos COVID-19 usando amostras de soro ou plasma. Os testes rápidos Biozek são conhecidos por serem fáceis de usar e fornecem resultados rápidos e altamente precisos. A Biozek está alavancando novas áreas de tecnologia de negócios dentro do mercado de testes de ponto de atendimento ao criar plataformas de tecnologia e processos de negócios integrados. Durante seus anos de operação, a Biozek se tornou líder mundial na produção de testes rápidos e produtos de diagnóstico in vitro. Seus testes rápidos COVID-19 característicos, bem como seus testes para uma ampla gama de doenças, como dengue ou sífilis, são considerados de classe mundial. Para mais informações, visite www.biozek.com

