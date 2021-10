Supreme Court affirms death penalty for arranged killingspanspan lang= about=/user/17 typeof=schema:Person property=schema:name datatype=Mayo, Lynne/span/span spanThu, 10/28/2021 - 06:31/span div diva href=/search?f%5B0%5D=news_type%3A134 rel=nofollowNewsLink/a/div /div divpThe Supreme Court today affirms the death sentence in a href=https://appellatecases.courtinfo.ca.gov/search/case/dockets.cfm?dist=0amp;doc_id=1896873amp;doc_no=S165195amp;request_token=NiIwLSEmTkw3WyAtSCItSEJJUFg0UDxfJSNOQzNSICAgCg%3D%3DemPeople v. Navarro/em/a for a 2002 killing in Orange County that the defendant — a gang member and also a former FBI informant — arranged at the behest of the victim’s sister./p /div div divRelated Links/div div diva href=http://www.atthelectern.com/supreme-court-affirms-death-penalty-for-arranged-killing/Supreme Court affirms death penalty for arranged killing/a/div diva href=https://www.courts.ca.gov/opinions/documents/S165195.PDFOpinion/a/div diva href=https://jcc.granicus.com/player/clip/2299?meta_id=91837Oral Argument Webcast/a/div /div /div div divSorting Weight/div div-9/div /div div divHas been sent/div divOn/div /div