A Sokin implementa aplicação multilíngue para aumentar a inclusão financeira

LONDON, UNITED KINGDOM, October 28, 2021 / EINPresswire.com / -- A Sokin , a próxima geração de operadores de pagamentos globais, lançou a sua Conta Monetária Global em quatro idiomas adicionais, para apoiar aqueles que estão fora do ecossistema financeiro centrado no idioma ingiês.A aplicação multilíngue foi desenvolvida para impulsionar a inclusão financeira entre os não-bancários ou sub-bancários, assim como apoiar aqueles que não vivem e trabalham no seu país de língua-mãe, e os clientes recém- chegados ao país.A interface da aplicação pode ser visualizada em espanhol, francês, alemão e português, assim como em inglês, com outros idiomas planeados para os próximos meses.Esta notícia ocorre após o lançamento bem sucedido da Conta Monetária Global da Sokin, acessível através da sua avançada aplicação móvel peer-to-peer, em agosto de 2021.Disponível para iOS Android , a Sokin é a primeira plataforma de pagamentos a utilizar o modelo de subscrição e a utilizá-lo para transferências em escala global, ao contrário de outros operadores que cobram uma taxa por transação. Os titulares da conta pode aceder a transferências internacionais ilimitadas e a câmbio de moeda em 38 moedas em mais de 200 países e territórios - um alcance internacional muito maior do que outros no mercado.A Sokin anunciou que concluiu a segunda fase do seu plano de implementação de cartões de débito contactless em Espanha, Alemanha, França, Grécia, Itália, Holanda, Bulgária, Roménia, Polónia e Gibraltar, após um lançamento bem sucedido no Reino Unido. Os cartões de débito Sokin estarão disponíveis em mais de 80 países*. Espera-se que 27 países europeus tenham acesso aos cartões de débito até ao final de 2021, suportados pela rede fiável da Mastercard.Vroon Modgill, CEO da Sokin, afirmou: "O lançamento da nossa aplicação multilíngue e a expansão europeia dos cartões de débito Sokin é um momento crucial para nós, pois continuamos a procurar alcançar um futuro financeiramente inclusivo para todos, onde quer que se encontrem a nível mundial. As pessoas estão no centro da história da Sokin, e entendemos as complexidades que as pessoas têm para superar as barreiras específicas que podem impedir o acesso à alfabetização e inclusão financeira apropriada. É por isso que asseguramos que as considerações para uma maior acessibilidade permaneçam na vanguarda do desenvolvimento do nosso produto. Ao fazê-lo, criamos uma conta monetária global que transcende fronteiras e é verdadeiramente feita para todos."Notas do EditorA Sokin é a operadora oficial de pagamentos globais em moeda estrangeira para os conhecidos clubes de futebol Arsenal, Everton, Fulham FC e AS Mónaco, com outros a serem anunciados em breve, e tem parcerias com a Mastercard na Europa, Ásia e Singapura. Outros territórios serão incluídos em breve.Sobre a SokinA Sokin é um operador monetário global com foco na criação de uma plataforma de pagamentos aberta e transparente. É o único operador de pagamentos que permite pagamentos globais por uma taxa mensal fixa, dando aos consumidores o poder de fazer pagamentos e transferências ilimitadas. Não há custos adicionais ou taxas ocultas, apenas câmbio de moeda e transferências de dinheiro simples, facilitando e democratizando o processo. A Sokin foi fundada pela Vroon Modgill em 2019, a empresa está sediada em Londres e tem 10 escritórios em todo o mundo.Para mais informações, visite www.sokin.com Sokin é um nome comerciai, e uma marca registada da Plata Capital Ltd. Para mais informações sobre o acesso à aplicação Sokin e serviços de pagamento relacionados, no seu país de residência, consulte www.sokin.com Mastercard é uma marca registada e o desenho dos círculos é uma marca registada da Mastercard International Incorporated. Os cartões Sokin fornecidos a residentes no EEE são emitidos pela Transact Payments Malta Limited, de acordo com a licença da Mastercard International. A Transact Payments Malta Limited está devidamente autorizada e regulamentada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Malta como Instituição Financeira ao abrigo da Lei das Instituições Financeiras de 1994. Número de registo C 91879.*Sujeito e pendente de licenciamento local e requisitos regulamentares. Consulte sokin.com/reaufamentação para mais informações.