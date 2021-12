Une étude d’EasyDMARC montre que plus de la moitié des organisations à but non lucratif ne sont pas à l'abri du phishing

Il y a une augmentation progressive du nombre de domaines avec DMARC

Couverture du protocole DMARC dans le secteur des organisations à but non lucratif

MIDDLETOWN, DELAWARE, UNITED STATES, December 8, 2021 /EINPresswire.com/ -- Les organisations à but non lucratif (OBNL) détiennent des données sensibles ciblées par les hackers. EasyDMARC peut aider à défendre les campagnes de financement et à protéger les donateurs des OBNL en éliminant l'usurpation du domaine de messagerie ou « email spoofing », également connu sous le nom de « phishing ».

Pour les OBNL, défendre leur cause n'est que la partie émergée de l’iceberg. L'argent fait aussi la loi ! La réussite des campagnes de dons est primordiale pour renouveler leur budget, avoir un impact et sensibiliser les gens. C'est pourquoi la communication par email est essentielle pour les OBNL, comme canal principal permettant de mener des campagnes de collecte de fonds et de crowdfunding efficaces.

Dans son Rapport mondial sur l’utilisation des Technologies par les ONG, Funraise.org a indiqué que 71 % des ONG envoient des emails à leurs adhérents au moins une fois par trimestre. Les mises à jour par courrier électronique figurent parmi les trois outils de communication et de collecte de fonds les plus efficaces, avec les sites web et les réseaux sociaux. Malheureusement, l’emailing fait partie des moyens par lesquels les cybercriminels nuisent le plus aux OBNL : ils s’attaquent directement au carnet d’adresses de leurs donateurs.

Dans son étude sur les OBNL, EasyDMARC a analysé les 2000 principaux domaines du secteur à but non lucratif et a trouvé des résultats tout aussi préoccupants. Environ 40 % des 2000 principales organisations mentionnées utilisent DMARC, ce qui signifie que les autres organisations à but non lucratif ont besoin de la mise en place et la configuration de DMARC pour protéger leurs clients et leurs employés du phishing. Le graphique ci-dessous présente les politiques au cours des 5 dernières années et une augmentation significative de l'adoption globale du protocole DMARC de 2017 à 2021. Il y a une augmentation progressive du nombre de domaines avec DMARC défini sur les politiques « p=reject » ou « p=quarantine ».

Visual GRAPH-FR

Il y a une augmentation progressive du nombre de domaines avec DMARC

EasyDMARC a constaté que 57 % des OBNL ne disposaient pas des politiques DMARC conçues pour bloquer l'utilisation non autorisée de leurs domaines de messagerie. Cela signifie que les cybercriminels peuvent générer de fausses adresses email pour le compte de ces organisations afin de mener des attaques d'ingénierie sociale appelées « phishing ».

Les OBNL gèrent généralement de grandes listes, parfois sensibles, de membres, d’adhérents, de militants et de bienfaiteurs. La combinaison de données personnelles, de possibilités de paiement pour les dons et du contexte émotionnel d’une oeuvre caritative offre un terrain avantageux aux hackers pour réaliser des escroqueries d'ingénierie sociale, de phishing et de compromission d’emails professionnels. Pour ne rien arranger, le NTEN (Nonprofit Technology Enterprise Network) a indiqué dans son Rapport sur l'état de la cybersécurité des OBNL que 68,2 % des OBNL ne disposent pas de procédures et de politiques pour répondre à une cyberattaque.

Pour les OBNL, il est donc essentiel de commencer à sécuriser leur environnement de messagerie. Non seulement pour protéger l’efficacité de leurs campagnes de financement, mais aussi pour assurer la sécurité de leurs membres, de leurs donateurs et de leur propre réputation au sein du secteur à but non lucratif. Pour aider les OBNL à maintenir la confiance de leur communauté, EasyDMARC fournit des outils flexibles et faciles à mettre en œuvre qui les préservent des cybercriminels.

Le service est gratuit pour les petites organisations, avec des programmes adaptables pour les OBNL, et peut être mis en œuvre en moins de 24 heures. EasyDMARC permet aux organisations à but non lucratif de sécuriser leur écosystème de messagerie autour de 4 000 enregistrements d'emails essentiels : DMARC, SPF, DKIM, BIMI. Une fois mises en place, ces protections garantissent que les hackers ne puissent pas usurper le domaine de messagerie de l'entreprise.

Le second avantage d'EasyDMARC pour les OBNL est que leurs emails sont beaucoup moins susceptibles de se trouver dans le dossier de courriers indésirables des destinataires visés : donateurs, abonnés de newsletter, ou partenaires. Comme l'explique Gerasim Hovhannisyan, PDG d'EasyDMARC : « Une fois la mise en œuvre de DMARC réalisée sur leurs domaines de messagerie, les OBNL peuvent s’adresser à leurs adhérents et au grand public plus facilement et plus directement, sans que cela soit compromis par des filtres anti-spam. Nous sommes heureux de pouvoir aider ces organisations à améliorer leur efficacité de communication, afin que leur voix soit entendue par davantage de personnes, leur permettant de recueillir plus de fonds pour servir leur cause.»

Grâce à une sécurité de messagerie considérablement améliorée par la sécurisation de leurs enregistrements DMARC avec EasyDMARC, les organisations à but non lucratif peuvent ensuite se concentrer sur ce qu'elles font le mieux : atteindre, informer et appeler les membres à la participation pour améliorer la vie au sein de leur communauté et de leur société.

----------

À propos d'EasyDMARC

EasyDMARC fournit aux entreprises des solutions pour assurer la sécurité de leurs emails et de leur marketing direct dans le cyberespace, rapidement et sans expertise particulière. Les solutions EasyDMARC protègent les entreprises contre les fuites de données, les pertes financières, les attaques de phishing par email et empêchent l'utilisation non autorisée de leur nom de domaine et de leurs adresses email. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://easydmarc.com/.

----------

Sources

https://www.nten.org/wp-content/uploads/2018/11/Cybersecuritireport2018NTEN.pdf

https://www.funraise.org/techreport/infographics