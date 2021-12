EasyDMARC-Forschung zeigt, dass mehr als die Hälfte der Non-Profit-Organisationen nicht vor Phishing geschützt sind

Share This Article

Die Anzahl der Domains mit DMARC nimmt allmählich zu

Abdeckung des DMARC-Protokolls für die Branche NPOs

MIDDLETOWN, DELAWARE, UNITED STATES, December 8, 2021 /EINPresswire.com/ -- Non-Profit-Organisationen (NPOs) verfügen über sensible Daten, auf die es Hacker abgesehen haben. EasyDMARC kann helfen, Spendenkampagnen und NPO-Spender zu schützen, indem es E-Mail-Domänen-Imitationen, auch bekannt als "Phishing", verhindert.

Für NPOs ist das Eintreten für ihre Sache nur die Hälfte der Geschichte. Auch Geld spielt eine Rolle! Die Durchführung erfolgreicher Spendenkampagnen ist von entscheidender Bedeutung für die Erneuerung ihres Budgets, ihre Wirkung und die Steigerung des Bekanntheitsgrades. Aus diesem Grund ist die E-Mail-Kommunikation für NPOs als primärer Kanal zur Durchführung effektiver Spenden- und Crowdfunding-Kampagnen entscheidend.

In seinem Global NPO Technology Report berichtet Fundraise.org, dass 71 % der NPOs mindestens vierteljährlich E-Mails an ihre Unterstützer senden. E-Mail-Updates gehören neben ihrer Website und den sozialen Medien zu den drei effektivsten Kommunikations- und Spendenaktion-Tools. Leider ist der E-Mail-Versand auch der Ort, an dem Cyberkriminelle NPOs am meisten schaden: direkt im Adressbuch ihrer Spender.

In seiner NPO Industry Research analysierte EasyDMARC die Top-2000-Domains im Non-Profit-Sektor und kam zu ebenso besorgniserregenden Ergebnissen. Etwa 40 % der genannten Top-2000-Nonprofits sind DMARC-Nutzer, was bedeutet, dass der Rest der Nonprofits DMARC übernehmen und implementieren muss, um ihre Kunden und Mitarbeiter vor Phishing-Angriffen zu schützen. Die folgende Grafik zeigt die Richtlinien der letzten 5 Jahre und einen Anstieg der DMARC-Annahme von 2017 bis 2021. Die Anzahl der Domains, bei denen DMARC auf "p=reject" oder "p=quarantine" eingestellt ist, steigt allmählich an.

EasyDMARC fand heraus, dass 57 % der gemeinnützigen Organisationen nicht über die DMARC-Richtlinien verfügen, die die unbefugte Nutzung ihrer E-Mail-Domänen verhindern sollen. Das bedeutet, dass Cyber-Kriminelle im Namen dieser Organisationen gefälschte E-Mail-Adressen generieren können, um Social-Engineering-Angriffe durchzuführen, die als "Phishing" bekannt sind.

NPOs verwalten in der Regel große, manchmal sensible Listen von Mitgliedern, Unterstützern, Aktivisten und Wohltätern. Die Kombination aus persönlichen Daten, Zahlungsmöglichkeiten für Spenden und dem emotionalen Kontext der Wohltätigkeitsarbeit bietet Hackern ein günstiges Terrain für Social-Engineering-, Phishing- und Business-E-Mail-Betrügereien. Erschwerend kommt hinzu, dass NTEN in seinem Bericht über den Stand der Nonprofit-Cybersicherheit berichtet, dass 68,2 % der NPOs nicht über Verfahren und Richtlinien verfügen, um auf einen Cyberangriff zu reagieren.



Für NPOs ist es daher unerlässlich, mit der Sicherung ihrer E-Mail-Umgebung zu beginnen. Nicht nur, um die Wirksamkeit ihrer Fundraising-Kampagnen zu schützen, sondern auch, um ihre Mitglieder, Spender und ihren eigenen Ruf im Non-Profit-Sektor zu sichern. Um NPOs dabei zu helfen, das Vertrauen ihrer Gemeinschaft zu erhalten, bietet EasyDMARC flexible, einfach zu implementierende Tools, die sie vor Cyberkriminellen schützen.

Der Service ist für kleine Organisationen kostenlos, mit anpassbaren Plänen für NPOs, und kann in weniger als 24 Stunden implementiert werden. EasyDMARC ermöglicht es Non-Profit-Organisationen, ihr E-Mail-Ökosystem um 4 wesentliche E-Mail-Datensätze zu sichern: DMARC, SPF, DKIM, BIMI. Einmal eingerichtet, stellen diese Schutzmaßnahmen sicher, dass sich Hacker nicht als die E-Mail-Domäne der Organisation ausgeben können.

Ein weiterer Vorteil von EasyDMARC für NPOs besteht darin, dass ihre E-Mails viel seltener im Junk-Ordner der vorgesehenen Empfänger landen: Spender, Newsletter-Abonnenten oder Partner. Gerasim Hovhannisyan, CEO von EasyDMARC, erklärt: "Sobald DMARC auf ihren E-Mail-Domains implementiert ist, können NPOs ihre Unterstützer und die breite Öffentlichkeit einfacher und direkter erreichen, ohne von Spam-Filtern ausgebremst zu werden. Wir freuen uns, ihnen dabei zu helfen, ihre Kommunikationseffizienz zu steigern, damit ihre Stimme von mehr Menschen gehört wird und sie mehr Geld für ihre Sache sammeln können."

Dank der drastisch verbesserten E-Mail-Sicherheit durch die Sicherung ihrer DMARC-Datensätze mit EasyDMARC können sich gemeinnützige Organisationen wieder auf das konzentrieren, was sie am besten können: ihre Mitglieder zu erreichen, zu informieren und einzubinden, um das Leben in ihrer Gemeinschaft und Gesellschaft zu verbessern.

----------

Über EasyDMARC

EasyDMARC bietet Lösungen für Unternehmen, um ihre E-Mail- und Direktmarketing-Sicherheit im Cyberspace zu gewährleisten, und zwar schnell und ohne Expertenwissen. Die Lösungen von EasyDMARC schützen Unternehmen vor Datenverlusten, finanziellen Verlusten, E-Mail-Phishing-Angriffen und verhindern die unbefugte Nutzung ihrer Domainnamen und E-Mail-Adressen. Weitere Informationen finden Sie unter https://easydmarc.com/.

Quellen

