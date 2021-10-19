October 19, 2021 - Drug Takeback Day Events to Be Held Across Northern Virginia Region on Saturday

|Location Name
|Collection Site
|Address
|City
|State,Zip
|FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT
|MOUNT VERNON DISTRICT POLICE STATION
FRONT PARKING LOT 10AM - 2 PM
|2511 PARKERS LANE
|ALEXANDRIA
|VA,22306
|FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT
|FRANCONIA DISTRICT POLICE STATION
FRONT PARKING LOT 10AM - 2PM
|6121 FRANCONIA ROAD
|ALEXANDRIA
|VA,22310
|ALEXANDRIA POLICE DEPARTMENT
|FIRST BAPTIST CHURCH OF ALEXANDRIA
COLLECTION SITE WILL BE OUTSIDE IN FRONT LOT
|2932 KING STREET
|ALEXANDRIA
|VA,22302
|ALEXANDRIA SHERIFF'S OFFICE
|NEIGHBORHOOD PHARMACY
FRONT OF THE BUILDING
|2204 MT. VERNON AVENUE
|ALEXANDRIA
|VA,22301
|ALEXANDRIA SHERIFF'S OFFICE
|ALEXANDRIA FIRE STATION 210
|5255 EISENHOWER AVE
|ALEXANDRIA
|VA,22304
|ALEXANDRIA POLICE DEPARTMENT
|CITY OF ALEXANDRIA POLICE DEPARTMENT
THE COLLECTION POINT WILL BE OUTSIDE IN FRONT OF HQ
|3600 WHEELER AVENUE
|ALEXANDRIA
|VA,22304
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|DISTRICT 4 - OXON HILL
|5135 INDIAN HEAD HIGHWAY
|OXON HILL
|MD,20745
|ARLINGTON COUNTY POLICE DEPARTMENT
|ARLINGTON CO. FIRE STATION # 5
|1750 S. HAYES ST
|ARLINGTON
|VA,22202
|DEA - HEADQUARTERS
|DEA HEADQUARTERS
ALONG HAYES STREET, ACROSS FROM THE MALL
|700 ARMY NAVY DRIVE
|ARLINGTON
|VA,22202
|ARLINGTON COUNTY POLICE DEPARTMENT
|ARLINGTON CO. POLICE HEADQUARTERS
|1425 NORTH COURTHOUSE ROAD
|ARLINGTON
|VA,22202
|ARLINGTON COUNTY POLICE DEPARTMENT
|ARLINGTON CO. FIRE STATION # 5
|1750 S. HAYES ST
|ARLINGTON
|VA,22202
|DEA - HEADQUARTERS
|DEA HEADQUARTERS
ALONG HAYES STREET, ACROSS FROM THE MALL
|700 ARMY NAVY DRIVE
|ARLINGTON
|VA,22202
|ARLINGTON COUNTY POLICE DEPARTMENT
|ARLINGTON CO. POLICE HEADQUARTERS
|1425 NORTH COURTHOUSE ROAD
|ARLINGTON
|VA,22202
|FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT
|WEST SPRINGFIELD DISTRICT POLICE STATION
LOWER PARKING LOT 10AM - 2PM
|6140 ROLLING ROAD
|SPRINGFIELD
|VA,22152
|SIBLEY MEMORIAL HOSPITAL
|JOHNS HOPKINS SIBLEY MEMORIAL HOSPITAL
|5215 LOUGHBORO ROAD, NW
|WASHINGTON
|DC,20016
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|DISTRICT 5 - CLINTON STATION
|6707 GROVETON DRIVE
|CLINTON
|MD,20735
|FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT
|MASON DISTRICT POLICE STATION
FRONT PARKING LOT 10AM - 2PM
|6507 COLUMBIA PIKE
|ANNANDALE
|VA,22003
|FALLS CHURCH POLICE DEPARTMENT
|FALLS CHURCH CITY HALL
EXTERIOR
|300 PARK AVE
|FALLS CHURCH
|VA,22046
|MEDSTAR GOOD SAMARITAN HOSPITAL
|MEDSTAR NATIONAL REHABILITATION HOSPITAL
|102 IRVING ST NW
|WASHINGTON
|DC,20010
|WASHINGTON METROPOLITAN POLICE DEPT
|HOWARD UNIVERSITY
COLLEGE OF PHARMACY
|2300 4TH STREET NW
|WASHINGTON
|DC,20059
|FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT
|MCLEAN DISTRICT POLICE STATION
FRONT PARKING LOT 10AM - 2PM
|1437 BALLS HILL ROAD
|MCLEAN
|VA,22101
|MONTGOMERY COUNTY PD
|2ND DISTRICT
2ND DISTRICT POLICE STATION
|4823 RUGBY AVE
|BETHESDA
|MD,20814
|JOHNS HOPKINS HOME CARE GROUP
|SUBURBAN HOSPITAL
|8600 OLD GEORGETOWN RD
|BETHESDA
|MD,20814
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|RITE AID
|5741 SILVER HILL RD
|DISTRICT HEIGHTS
|MD,20747
|MARYLAND STATE POLICE
|MARYLAND STATE POLICE
BARRACK L - FORESTVILLE
|3500 FORESTVILLE ROAD
|DISTRICT HEIGHTS
|MD,20747
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|WALGREENS
|7008 MARLBORO PIKE
|DISTRICT HEIGHTS
|MD,20747
|PRINCE GEORGE'S COUNTY HEALTH DEPARTMENT
|PRINCE GEORGE'S COUNTY HEALTH DEPARTMENT
THE ATHLETIC REPUBLIC
|6417 MARLBORO PIKE
|DISTRICT HEIGHTS
|MD,20747
|MONTGOMERY COUNTY PD
|3RD DISTRICT
MCPD 3RD DISTRICT SUBSTATION
|8110 GEORGIA AVE
|SILVER SPRING
|MD,20910
|VIENNA POLICE DEPARTMENT
|VIENNA POLICE DEPARTMENT
|301 CENTER ST S
|VIENNA
|VA,22180
|TAKOMA PARK POLICE DEPARTMENT
|TAKOMA PARK POLICE DEPARTMENT
LOBBY
|7500 MAPLE AVENUE
|TAKOMA PARK
|MD,20912
|PRINCE WILLIAM CO. PD
|SENTARA LAKE RIDGE
|12825 MINNIEVILLE ROAD
|WOODBRIDGE
|VA,22192
|MONTGOMERY COUNTY PD
|4TH DISTRICT
4TH DISTRICT POLICE STATION
|2300 RANDOLPH RD
|SILVER SPRING
|MD,20902
|UNIVERSITY PARK POLICE DEPARTMENT
|UNIVERSITY PARK POLICE DEPARTMENT
|6724 BALTIMORE AVENUE
|HYATTSVILLE
|MD,20782
|MARYLAND STATE POLICE
|MARYLAND STATE POLICE
BARRACK H - LA PLATA
|9500 MITCHELL ROAD
|LA PLATA
|MD,20646
|MONTGOMERY COUNTY PD
|1ST DISTRICT
JEWISH COMMUNITY CENTER
|6125 MONTROSE RD
|ROCKVILLE
|MD,20852
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|WALGREENS
|9530 CRAIN HIGHWAY
|UPPER MARLBORO
|MD,20772
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|DISTRICT 8 - FORESTVILLE
|8903 PRESIDENTIAL PARKWAY
|UPPER MARLBORO
|MD,20772
|FAIRFAX POLICE DEPARTMENT
|CITY OF FAIRFAX POLICE DEPARTMENT
|3730 OLD LEE HIGHWAY
|FAIRFAX
|VA,22030
|VIRGINIA STATE POLICE DIV. 7
|VIRGINIA STATE POLICE DIV 7 OFFICE
|4977 ALLIANCE DRIVE
|FAIRFAX
|VA,22030
|HYATTSVILLE CITY POLICE
|HYATTSVILLE CITY POLICE DEPARTMENT
|4310 GALLATIN STREET
|HYATTSVILLE
|MD,20781
|MONTGOMERY COUNTY PD
|4TH DISTRICT
LEISURE WORLD
|3305 N. LEISURE WORLD BLVD
|SILVER SPRING
|MD,20906
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|DISTRICT 3 - LANDOVER STATION
|7600 BARLOWE ROAD
|PALMER PARK
|MD,20785
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|WALGREENS
|6498 LANDOVER ROAD
|HYATTSVILLE
|MD,20785
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|RITE AID
|6130 BALTIMORE AVENUE
|RIVERDALE
|MD,20737
|UNIVERSITY OF MD POLICE DEPT OF PUBLIC SAFETY
|UNIVERSITY OF MD POLICE DEPT OF PUBLIC SAFETY
|7569 BALTIMORE AVENUE
|COLLEGE PARK
|MD,20742
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|DISTRICT 1 - HYATTSVILLE STATION
|5000 RHODE ISLAND AVENUE
|HYATTSVILLE
|MD,20784
|MARYLAND STATE POLICE
|MARYLAND STATE POLICE
BARRACK Q - COLLEGE PARK
|10100 RHODE ISLAND AVENUE
|COLLEGE PARK
|MD,20740
|FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT
|FAIR OAKS DISTRICT POLICE STATION
FRONT PARKING LOT 10AM - 2 PM
|12300 LEE JACKSON MEMORIAL HIGHWAY
|FAIRFAX
|VA,22033
|MONTGOMERY COUNTY PD
|3RD DISTRICT
3RD DISTRICT POLICE STATION
|1002 MILESTONE DRIVE
|SILVER SPRING
|MD,20904
|MANASSAS CITY POLICE DEPARTMENT
|NOVANT HEALTH - PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER
ENTRANCE TO WOMEN'S CENTER - OB/GYN
|8700 SUDLEY ROAD
|MANASSAS
|VA,20110
|DEA / MONTCLAIR LIONS CLUB
|MONTCLAIR SHOPPING CENTER
IN FRONT OF FRAMING OUTLET
|5183 WATERWAY DRIVE
|DUMFRIES
|VA,22025
|MARYLAND STATE POLICE
|MARYLAND STATE POLICE
BARRACK N - ROCKVILLE
|7915 MONTROSE RD
|POTOMAC
|MD,20854
|ROCKVILLE CITY POLICE DEPARTMENT
|ROCKVILLE CITY POLICE DEPARTMENT
|2 W MONTGOMERY AVE
|ROCKVILLE
|MD,20850
|MONTGOMERY COUNTY PD
|ROCKVILLE CITY PD
RCPD POLICE STATION
|2 W. MONTGOMERY AVE
|ROCKVILLE
|MD,20850
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|WALGREENS
|9810 APOLLO DRIVE
|UPPER MARLBORO
|MD,20774
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|DISTRICT 2 - BOWIE STATION
|601 SW CRAIN HIGHWAY
|UPPER MARLBORO
|MD,20774
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|DISTRICT 6 - BELTSVILLE STATION
|4321 SELLMAN ROAD
|BELTSVILLE
|MD,20704
|FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT
|RESTON HOSPITAL CENTER
OUTSIDE PAVILION 1 AND ENTRANCE 3 / NEAR GARAGE B. 10AM-2PM
|1850 TOWN CENTER PKWY
|RESTON
|VA,20190
|GAITHERSBURG POLICE DEPARTMENT
|GAITHERSBURG POLICE DEPARTMENT
|14 FULKS CORNER AVENUE
|GAITHERSBURG
|MD,20877
|FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT
|SULLY DISTRICT POLICE STATION
FRONT PARKING LOT 10AM - 2PM
|4900 STONECROFT BOULEVARD
|CHANTILLY
|VA,20151
|MONTGOMERY COUNTY PD
|6TH DISTRICT
6TH DISTRICT POLICE STATION
|45A W. WATKINS MILL RD
|GAITHERSBURG
|MD,20878
|MONTGOMERY COUNTY PD
|1ST DISTRICT
MCPD DISTRICT 1
|100 EDISON PARK DRIVE
|GAITHERSBURG
|MD,20878
|MONTGOMERY COUNTY PD
|6TH DISTRICT
LAKE MARION COMMUNITY CENTER
|8821 EAST VILLAGE AVE
|MONTGOMERY VILLAGE
|MD,20886
|LAUREL POLICE DEPARTMENT
|LAUREL POLICE DEPARTMENT
|811 FIFTH STREET
|LAUREL
|MD,20707
|BOWIE POLICE DEPARTMENT
|BOWIE POLICE STATION
|15901 EXCALIBUR ROAD
|BOWIE
|MD,20716
|LOUDOUN COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|LOUDOUN COUNTY SHERIFF OFFICE-DULLES SOUTH STATION
PARKING LOT
|25216 LOUDOUN PARKWAY
|CHANTILLY
|VA,20152
|LOUDOUN COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|LOUDOUN COUNTY SHERIFF OFFICE - EASTERN STATION
PARKING LOT
|46620 EAST FREDERICK DRIVE
|STERLING
|VA,20164
|KING GEORGE SHERIFF'S OFFICE
|WALMART SUPERCENTER
PARKING LOT
|16375 MERCHANT LANE
|KING GEORGE
|VA,22485
|MONTGOMERY COUNTY PD
|5TH DISTRICT
5TH DISTRICT POLICE STATION
|20000 AIRCRAFT RD
|GERMANTOWN
|MD,20874
|PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT
|WALGREENS
|15990 ANNAPOLIS ROAD
|BOWIE
|MD,20715
|HOWARD COUNTY POLICE DEPARTMENT
|HOWARD COUNTY POLICE
DISTRICT 2
|11226 SCAGGSVILLE RD.
|LAUREL
|MD,20723
|STAFFORD COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|STAFFORD HOSPITAL CENTER
SOUTH SIDE OF HOSPITAL NEAR ER
|101 HOSPITAL CENTER BLVD
|STAFFORD
|VA,22554
|HOWARD COUNTY POLICE DEPARTMENT
|GARY ARTHUR COMMUNITY CENTER
|2400 RT. 97
|COOKSVILLE
|MD,21723
|CALVERT COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|NORTHEAST COMMUNITY CENTER
|4075 GORDON STINNETT AVE.
|CHESAPEAKE BEACH
|MD,20732
|HOWARD COUNTY POLICE DEPARTMENT
|HOWARD COUNTY POLICE COMMUNITY OUTREACH
|10741 LITTLE PATUXENT PARKWAY
|COLUMBIA
|MD,21044
|JOHNS HOPKINS HOME CARE GROUP
|HOWARD COUNTY GENERAL HOSPITAL
|5755 CEDAR LN
|COLUMBIA
|MD,21044
|PRINCE WILLIAM CO. PD
|NOVANT HEALTH UVA HEALTH MEDICAL CENTER
|15225 HEATHCOTE BOULEVARD
|HAYMARKET
|VA,20169
|LOUDOUN COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|LOUDOUN COUNTY SHERIFF OFFICE - ASHBURN STATION
PARKING LOT
|20272 SAVIN HILL DR
|ASHBURN
|VA,20147
|MARYLAND STATE POLICE
|MARYLAND STATE POLICE
BARRACK A - WATERLOO
|7777 WASHINGTON BOULEVARD
|JESSUP
|MD,20794
|HOWARD COUNTY POLICE DEPARTMENT
|HC DRUGFREE
|10451 TWIN RIVERS ROAD
|COLUMBIA
|MD,21045
|CALVERT COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|HARRIET BROWN COMMUNITY CENTER
|901 DARES BEACH RD
|PRINCE FREDERICK
|MD,20678
|MARYLAND STATE POLICE
|MARYLAND STATE POLICE
BARRACK U - PRINCE FREDERICK
|210 MAIN STREET
|PRINCE FREDERICK
|MD,20678
|CARROLL COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|ZUMBRUN FUNERAL HOME
|6028 SYKESVILLE RD
|SYKESVILLE
|MD,21784
|MARYLAND STATE POLICE
|MARYLAND STATE POLICE
BARRACK J - ANNAPOLIS
|610 TAYLOR AVENUE
|ANNAPOLIS
|MD,21401
|HOWARD COUNTY POLICE DEPARTMENT
|HOWARD COUNTY POLICE
DISTRICT 1
|3410 COURTHOUSE DR.
|ELLICOTT CITY
|MD,21043
|FAUQUIER COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|FAUQUIER COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|78 W. LEE ST
|WARRENTON
|VA,20186
|LEESBURG POLICE DEPARTMENT
|LEESBURG POLICE DEPARTMENT
|65 PLAZA STREET NE
|LEESBURG
|VA,20176
|NAVAL SUPPORT ACTIVITY ANNAPOLIS SECURITY DEPARTME
|NSA
|695 KINKAID ROAD
|ANNAPOLIS
|MD,21402
|MARYLAND STATE POLICE
|MARYLAND STATE POLICE
BARRACK P - GLEN BURNIE
|6800 AVIATION BOULEVARD
|GLEN BURNIE
|MD,21061
|BALTIMORE COUNTY POLICE DEPARTMENT
|PRECINCT 1
WILKENS
|901 WALKER AVE.
|CATONSVILLE
|MD,21228
|UNIVERSITY OF MARY WASHINGTON
|BELL TOWER
|1301 COLLEGE AVENUE
|FREDERICKSBURG
|VA,22401
|FREDERICKSBURG POLICE DEPARTMENT
|WEGMANS
|2281 CARL D SILVER PKWY
|FREDERICKSBURG
|VA,22401
|FREDERICKSBURG POLICE DEPARTMENT
|MARY WASHINGTON HOSPITAL
TOMPKINS-MARTIN MEDICAL PLAZA
|1101 SAM PERRY BLVD
|FREDERICKSBURG
|VA,22401
|MARYLAND MOTOR VEHICLE ADMINISTRATION POLICE
|MARYLAND DOT MOTOR VEHICLE
|6601 RITCHIE HIGHWAY NE, SUITE 126
|GLEN BURNIE
|MD,21062
|SPOTSYLVANIA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|SPOTSYLVANIA REGIONAL MEDICAL CENTER
UNDER MAIN ENTRANCE AWNING
|4600 SPOTSYLVANIA PARKWAY
|FREDERICKSBURG
|VA,22408
|SPOTSYLVANIA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|MARY WASHINGTON HEALTHCARE
EMERGENCY AND OUTPATIENT CENTER - LEES HILL
|10401 SPOTSYLVANIA AVENUEUNDER THE AWNING
|FREDERICKSBURG
|VA,22408
|UNIVERSITY OF MD BALTIMORE COUNTY POLICE
|UMBC POLICE DEPARTMENT
POLICE STATION
|1000 HILLTOP CIRCLE,LOT 8
|BALTIMORE
|MD,21250
|MARYLAND STATE POLICE
|MARYLAND STATE POLICE
BARRACK G - WESTMINSTER
|1100 BALTIMORE BOULEVARD
|WESTMINSTER
|MD,21157