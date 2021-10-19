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October 19, 2021 - Drug Takeback Day Events to Be Held Across Northern Virginia Region on Saturday

Location Name Collection Site Address City State,Zip FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT MOUNT VERNON DISTRICT POLICE STATION FRONT PARKING LOT 10AM - 2 PM 2511 PARKERS LANE ALEXANDRIA VA,22306 FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT FRANCONIA DISTRICT POLICE STATION FRONT PARKING LOT 10AM - 2PM 6121 FRANCONIA ROAD ALEXANDRIA VA,22310 ALEXANDRIA POLICE DEPARTMENT FIRST BAPTIST CHURCH OF ALEXANDRIA COLLECTION SITE WILL BE OUTSIDE IN FRONT LOT 2932 KING STREET ALEXANDRIA VA,22302 ALEXANDRIA SHERIFF'S OFFICE NEIGHBORHOOD PHARMACY FRONT OF THE BUILDING 2204 MT. VERNON AVENUE ALEXANDRIA VA,22301 ALEXANDRIA SHERIFF'S OFFICE ALEXANDRIA FIRE STATION 210 5255 EISENHOWER AVE ALEXANDRIA VA,22304 ALEXANDRIA POLICE DEPARTMENT CITY OF ALEXANDRIA POLICE DEPARTMENT THE COLLECTION POINT WILL BE OUTSIDE IN FRONT OF HQ 3600 WHEELER AVENUE ALEXANDRIA VA,22304 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT DISTRICT 4 - OXON HILL 5135 INDIAN HEAD HIGHWAY OXON HILL MD,20745 ARLINGTON COUNTY POLICE DEPARTMENT ARLINGTON CO. FIRE STATION # 5 1750 S. HAYES ST ARLINGTON VA,22202 DEA - HEADQUARTERS DEA HEADQUARTERS ALONG HAYES STREET, ACROSS FROM THE MALL 700 ARMY NAVY DRIVE ARLINGTON VA,22202 ARLINGTON COUNTY POLICE DEPARTMENT ARLINGTON CO. POLICE HEADQUARTERS 1425 NORTH COURTHOUSE ROAD ARLINGTON VA,22202 ARLINGTON COUNTY POLICE DEPARTMENT ARLINGTON CO. FIRE STATION # 5 1750 S. HAYES ST ARLINGTON VA,22202 DEA - HEADQUARTERS DEA HEADQUARTERS ALONG HAYES STREET, ACROSS FROM THE MALL 700 ARMY NAVY DRIVE ARLINGTON VA,22202 ARLINGTON COUNTY POLICE DEPARTMENT ARLINGTON CO. POLICE HEADQUARTERS 1425 NORTH COURTHOUSE ROAD ARLINGTON VA,22202 FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT WEST SPRINGFIELD DISTRICT POLICE STATION LOWER PARKING LOT 10AM - 2PM 6140 ROLLING ROAD SPRINGFIELD VA,22152 SIBLEY MEMORIAL HOSPITAL JOHNS HOPKINS SIBLEY MEMORIAL HOSPITAL 5215 LOUGHBORO ROAD, NW WASHINGTON DC,20016 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT DISTRICT 5 - CLINTON STATION 6707 GROVETON DRIVE CLINTON MD,20735 FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT MASON DISTRICT POLICE STATION FRONT PARKING LOT 10AM - 2PM 6507 COLUMBIA PIKE ANNANDALE VA,22003 FALLS CHURCH POLICE DEPARTMENT FALLS CHURCH CITY HALL EXTERIOR 300 PARK AVE FALLS CHURCH VA,22046 MEDSTAR GOOD SAMARITAN HOSPITAL MEDSTAR NATIONAL REHABILITATION HOSPITAL 102 IRVING ST NW WASHINGTON DC,20010 WASHINGTON METROPOLITAN POLICE DEPT HOWARD UNIVERSITY COLLEGE OF PHARMACY 2300 4TH STREET NW WASHINGTON DC,20059 FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT MCLEAN DISTRICT POLICE STATION FRONT PARKING LOT 10AM - 2PM 1437 BALLS HILL ROAD MCLEAN VA,22101 MONTGOMERY COUNTY PD 2ND DISTRICT 2ND DISTRICT POLICE STATION 4823 RUGBY AVE BETHESDA MD,20814 JOHNS HOPKINS HOME CARE GROUP SUBURBAN HOSPITAL 8600 OLD GEORGETOWN RD BETHESDA MD,20814 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT RITE AID 5741 SILVER HILL RD DISTRICT HEIGHTS MD,20747 MARYLAND STATE POLICE MARYLAND STATE POLICE BARRACK L - FORESTVILLE 3500 FORESTVILLE ROAD DISTRICT HEIGHTS MD,20747 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT WALGREENS 7008 MARLBORO PIKE DISTRICT HEIGHTS MD,20747 PRINCE GEORGE'S COUNTY HEALTH DEPARTMENT PRINCE GEORGE'S COUNTY HEALTH DEPARTMENT THE ATHLETIC REPUBLIC 6417 MARLBORO PIKE DISTRICT HEIGHTS MD,20747 MONTGOMERY COUNTY PD 3RD DISTRICT MCPD 3RD DISTRICT SUBSTATION 8110 GEORGIA AVE SILVER SPRING MD,20910 VIENNA POLICE DEPARTMENT VIENNA POLICE DEPARTMENT 301 CENTER ST S VIENNA VA,22180 TAKOMA PARK POLICE DEPARTMENT TAKOMA PARK POLICE DEPARTMENT LOBBY 7500 MAPLE AVENUE TAKOMA PARK MD,20912 PRINCE WILLIAM CO. PD SENTARA LAKE RIDGE 12825 MINNIEVILLE ROAD WOODBRIDGE VA,22192 MONTGOMERY COUNTY PD 4TH DISTRICT 4TH DISTRICT POLICE STATION 2300 RANDOLPH RD SILVER SPRING MD,20902 UNIVERSITY PARK POLICE DEPARTMENT UNIVERSITY PARK POLICE DEPARTMENT 6724 BALTIMORE AVENUE HYATTSVILLE MD,20782 MARYLAND STATE POLICE MARYLAND STATE POLICE BARRACK H - LA PLATA 9500 MITCHELL ROAD LA PLATA MD,20646 MONTGOMERY COUNTY PD 1ST DISTRICT JEWISH COMMUNITY CENTER 6125 MONTROSE RD ROCKVILLE MD,20852 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT WALGREENS 9530 CRAIN HIGHWAY UPPER MARLBORO MD,20772 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT DISTRICT 8 - FORESTVILLE 8903 PRESIDENTIAL PARKWAY UPPER MARLBORO MD,20772 FAIRFAX POLICE DEPARTMENT CITY OF FAIRFAX POLICE DEPARTMENT 3730 OLD LEE HIGHWAY FAIRFAX VA,22030 VIRGINIA STATE POLICE DIV. 7 VIRGINIA STATE POLICE DIV 7 OFFICE 4977 ALLIANCE DRIVE FAIRFAX VA,22030 HYATTSVILLE CITY POLICE HYATTSVILLE CITY POLICE DEPARTMENT 4310 GALLATIN STREET HYATTSVILLE MD,20781 MONTGOMERY COUNTY PD 4TH DISTRICT LEISURE WORLD 3305 N. LEISURE WORLD BLVD SILVER SPRING MD,20906 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT DISTRICT 3 - LANDOVER STATION 7600 BARLOWE ROAD PALMER PARK MD,20785 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT WALGREENS 6498 LANDOVER ROAD HYATTSVILLE MD,20785 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT RITE AID 6130 BALTIMORE AVENUE RIVERDALE MD,20737 UNIVERSITY OF MD POLICE DEPT OF PUBLIC SAFETY UNIVERSITY OF MD POLICE DEPT OF PUBLIC SAFETY 7569 BALTIMORE AVENUE COLLEGE PARK MD,20742 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT DISTRICT 1 - HYATTSVILLE STATION 5000 RHODE ISLAND AVENUE HYATTSVILLE MD,20784 MARYLAND STATE POLICE MARYLAND STATE POLICE BARRACK Q - COLLEGE PARK 10100 RHODE ISLAND AVENUE COLLEGE PARK MD,20740 FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT FAIR OAKS DISTRICT POLICE STATION FRONT PARKING LOT 10AM - 2 PM 12300 LEE JACKSON MEMORIAL HIGHWAY FAIRFAX VA,22033 MONTGOMERY COUNTY PD 3RD DISTRICT 3RD DISTRICT POLICE STATION 1002 MILESTONE DRIVE SILVER SPRING MD,20904 MANASSAS CITY POLICE DEPARTMENT NOVANT HEALTH - PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER ENTRANCE TO WOMEN'S CENTER - OB/GYN 8700 SUDLEY ROAD MANASSAS VA,20110 DEA / MONTCLAIR LIONS CLUB MONTCLAIR SHOPPING CENTER IN FRONT OF FRAMING OUTLET 5183 WATERWAY DRIVE DUMFRIES VA,22025 MARYLAND STATE POLICE MARYLAND STATE POLICE BARRACK N - ROCKVILLE 7915 MONTROSE RD POTOMAC MD,20854 ROCKVILLE CITY POLICE DEPARTMENT ROCKVILLE CITY POLICE DEPARTMENT 2 W MONTGOMERY AVE ROCKVILLE MD,20850 MONTGOMERY COUNTY PD ROCKVILLE CITY PD RCPD POLICE STATION 2 W. MONTGOMERY AVE ROCKVILLE MD,20850 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT WALGREENS 9810 APOLLO DRIVE UPPER MARLBORO MD,20774 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT DISTRICT 2 - BOWIE STATION 601 SW CRAIN HIGHWAY UPPER MARLBORO MD,20774 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT DISTRICT 6 - BELTSVILLE STATION 4321 SELLMAN ROAD BELTSVILLE MD,20704 FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT RESTON HOSPITAL CENTER OUTSIDE PAVILION 1 AND ENTRANCE 3 / NEAR GARAGE B. 10AM-2PM 1850 TOWN CENTER PKWY RESTON VA,20190 GAITHERSBURG POLICE DEPARTMENT GAITHERSBURG POLICE DEPARTMENT 14 FULKS CORNER AVENUE GAITHERSBURG MD,20877 FAIRFAX COUNTY POLICE DEPARTMENT SULLY DISTRICT POLICE STATION FRONT PARKING LOT 10AM - 2PM 4900 STONECROFT BOULEVARD CHANTILLY VA,20151 MONTGOMERY COUNTY PD 6TH DISTRICT 6TH DISTRICT POLICE STATION 45A W. WATKINS MILL RD GAITHERSBURG MD,20878 MONTGOMERY COUNTY PD 1ST DISTRICT MCPD DISTRICT 1 100 EDISON PARK DRIVE GAITHERSBURG MD,20878 MONTGOMERY COUNTY PD 6TH DISTRICT LAKE MARION COMMUNITY CENTER 8821 EAST VILLAGE AVE MONTGOMERY VILLAGE MD,20886 LAUREL POLICE DEPARTMENT LAUREL POLICE DEPARTMENT 811 FIFTH STREET LAUREL MD,20707 BOWIE POLICE DEPARTMENT BOWIE POLICE STATION 15901 EXCALIBUR ROAD BOWIE MD,20716 LOUDOUN COUNTY SHERIFF'S OFFICE LOUDOUN COUNTY SHERIFF OFFICE-DULLES SOUTH STATION PARKING LOT 25216 LOUDOUN PARKWAY CHANTILLY VA,20152 LOUDOUN COUNTY SHERIFF'S OFFICE LOUDOUN COUNTY SHERIFF OFFICE - EASTERN STATION PARKING LOT 46620 EAST FREDERICK DRIVE STERLING VA,20164 KING GEORGE SHERIFF'S OFFICE WALMART SUPERCENTER PARKING LOT 16375 MERCHANT LANE KING GEORGE VA,22485 MONTGOMERY COUNTY PD 5TH DISTRICT 5TH DISTRICT POLICE STATION 20000 AIRCRAFT RD GERMANTOWN MD,20874 PRINCE GEORGE'S COUNTY POLICE DEPARTMENT WALGREENS 15990 ANNAPOLIS ROAD BOWIE MD,20715 HOWARD COUNTY POLICE DEPARTMENT HOWARD COUNTY POLICE DISTRICT 2 11226 SCAGGSVILLE RD. LAUREL MD,20723 STAFFORD COUNTY SHERIFF'S OFFICE STAFFORD HOSPITAL CENTER SOUTH SIDE OF HOSPITAL NEAR ER 101 HOSPITAL CENTER BLVD STAFFORD VA,22554 HOWARD COUNTY POLICE DEPARTMENT GARY ARTHUR COMMUNITY CENTER 2400 RT. 97 COOKSVILLE MD,21723 CALVERT COUNTY SHERIFF'S OFFICE NORTHEAST COMMUNITY CENTER 4075 GORDON STINNETT AVE. CHESAPEAKE BEACH MD,20732 HOWARD COUNTY POLICE DEPARTMENT HOWARD COUNTY POLICE COMMUNITY OUTREACH 10741 LITTLE PATUXENT PARKWAY COLUMBIA MD,21044 JOHNS HOPKINS HOME CARE GROUP HOWARD COUNTY GENERAL HOSPITAL 5755 CEDAR LN COLUMBIA MD,21044 PRINCE WILLIAM CO. PD NOVANT HEALTH UVA HEALTH MEDICAL CENTER 15225 HEATHCOTE BOULEVARD HAYMARKET VA,20169 LOUDOUN COUNTY SHERIFF'S OFFICE LOUDOUN COUNTY SHERIFF OFFICE - ASHBURN STATION PARKING LOT 20272 SAVIN HILL DR ASHBURN VA,20147 MARYLAND STATE POLICE MARYLAND STATE POLICE BARRACK A - WATERLOO 7777 WASHINGTON BOULEVARD JESSUP MD,20794 HOWARD COUNTY POLICE DEPARTMENT HC DRUGFREE 10451 TWIN RIVERS ROAD COLUMBIA MD,21045 CALVERT COUNTY SHERIFF'S OFFICE HARRIET BROWN COMMUNITY CENTER 901 DARES BEACH RD PRINCE FREDERICK MD,20678 MARYLAND STATE POLICE MARYLAND STATE POLICE BARRACK U - PRINCE FREDERICK 210 MAIN STREET PRINCE FREDERICK MD,20678 CARROLL COUNTY SHERIFF'S OFFICE ZUMBRUN FUNERAL HOME 6028 SYKESVILLE RD SYKESVILLE MD,21784 MARYLAND STATE POLICE MARYLAND STATE POLICE BARRACK J - ANNAPOLIS 610 TAYLOR AVENUE ANNAPOLIS MD,21401 HOWARD COUNTY POLICE DEPARTMENT HOWARD COUNTY POLICE DISTRICT 1 3410 COURTHOUSE DR. ELLICOTT CITY MD,21043 FAUQUIER COUNTY SHERIFF'S OFFICE FAUQUIER COUNTY SHERIFF'S OFFICE 78 W. LEE ST WARRENTON VA,20186 LEESBURG POLICE DEPARTMENT LEESBURG POLICE DEPARTMENT 65 PLAZA STREET NE LEESBURG VA,20176 NAVAL SUPPORT ACTIVITY ANNAPOLIS SECURITY DEPARTME NSA 695 KINKAID ROAD ANNAPOLIS MD,21402 MARYLAND STATE POLICE MARYLAND STATE POLICE BARRACK P - GLEN BURNIE 6800 AVIATION BOULEVARD GLEN BURNIE MD,21061 BALTIMORE COUNTY POLICE DEPARTMENT PRECINCT 1 WILKENS 901 WALKER AVE. CATONSVILLE MD,21228 UNIVERSITY OF MARY WASHINGTON BELL TOWER 1301 COLLEGE AVENUE FREDERICKSBURG VA,22401 FREDERICKSBURG POLICE DEPARTMENT WEGMANS 2281 CARL D SILVER PKWY FREDERICKSBURG VA,22401 FREDERICKSBURG POLICE DEPARTMENT MARY WASHINGTON HOSPITAL TOMPKINS-MARTIN MEDICAL PLAZA 1101 SAM PERRY BLVD FREDERICKSBURG VA,22401 MARYLAND MOTOR VEHICLE ADMINISTRATION POLICE MARYLAND DOT MOTOR VEHICLE 6601 RITCHIE HIGHWAY NE, SUITE 126 GLEN BURNIE MD,21062 SPOTSYLVANIA COUNTY SHERIFF'S OFFICE SPOTSYLVANIA REGIONAL MEDICAL CENTER UNDER MAIN ENTRANCE AWNING 4600 SPOTSYLVANIA PARKWAY FREDERICKSBURG VA,22408 SPOTSYLVANIA COUNTY SHERIFF'S OFFICE MARY WASHINGTON HEALTHCARE EMERGENCY AND OUTPATIENT CENTER - LEES HILL 10401 SPOTSYLVANIA AVENUEUNDER THE AWNING FREDERICKSBURG VA,22408 UNIVERSITY OF MD BALTIMORE COUNTY POLICE UMBC POLICE DEPARTMENT POLICE STATION 1000 HILLTOP CIRCLE,LOT 8 BALTIMORE MD,21250 MARYLAND STATE POLICE MARYLAND STATE POLICE BARRACK G - WESTMINSTER 1100 BALTIMORE BOULEVARD WESTMINSTER MD,21157

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