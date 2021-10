Connexion au monde réel : l'Apocalypse est ouverte

Le président Man-Hee Lee de Shincheonji Eglise de Jésus s'exprimant lors du séminaire biblique des pasteurs africains.

NEW YORK, NY, USA, October 17, 2021 / EINPresswire.com / -- Dans un monde d’incertitude croissante sur le présent et l'avenir de l'humanité déclenchée par la pandémie, la désinformation autour du COVID-19, y compris la méfiance à l'égard du domaine médical et les malentendus dans le monde religieux, augmente diverses préoccupations dans la vie quotidienne.Aux États-Unis, des rumeurs circulent selon lesquelles le vaccin contre le COVID-19 est la "marque de la bête". Ce terme biblique apocalyptique est tiré d'Apocalypse 13 et est généralement interprété comme étant attaché à Satan et par la suite divergeant de Dieu. De plus, les gens, quelle que soit leur origine religieuse, sont souvent confrontés à la question : le COVID-19 signifie-t-il la fin du monde?Shincheonji Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage, a annoncé qu'elle organiserait une série de séminaires hebdomadaires intitulés « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu du 18 octobre au 27 décembre.Les séminaires, diffusés en direct sur YouTube, fourniront des explications sur les prophéties enregistrées à partir de chaque chapitre de l'Apocalypse sur la base de la méthode QQOQCP (qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi). Les conférenciers incluent le président Lee Man-hee, qui a dit qu'il est un témoin qui a vu et entendu tous les événements du livre se réaliser physiquement dans le monde réel (Apocalypse 22:16).Auparavant, le séminaire biblique de Shincheonji tenu en août a attiré 1 700 pasteurs et 28 000 individus mondialement. "Le nombre de participants en ce moment reflète leur intérêt et leurs efforts pour comprendre les paroles de l'Apocalypse de manière cohérente avec les paroles du reste des livres de la Bible," a déclaré M. Kim Shin-chang, directeur du Département des missions à l’étranger de l’Église de Shincheonji.L'Église de Shincheonji a ajouté que l'Apocalypse est écrite en langage figuré (paraboles), elle n'a donc pas été abordée à travers la réalité physique, mais uniquement à travers des pensées humaines et des théories spéculatives non bibliques qui ont induit les croyants en erreur, créant ainsi des troubles sociaux. L'Église de Shincheonji a également souligné que pour comprendre le vrai sens de l'Apocalypse il faut voir comment les prophéties exprimées en langage figuré (paraboles) se sont accomplies physiquement dans le monde d'aujourd'hui selon la Parole de la Bible.