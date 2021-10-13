Intime Artisan de Parfum 引進法式香水創作 傳承「以香氣說故事」創作技巧 帶領個性化專屬香水新潮流
Intime Artisan de Parfum 品牌代表作 – Journey of Love 愛情香水系列，以女性不同愛情階段的思想情感變化為題材，創作出6個不同的獨特香氣故事。Journey of Love 愛情香水系列一套共六支，每支10ml，售價為港幣 $1,230。
Intime Artisan de Parfum 為香水愛好者在位於尖沙咀的 Intime studio 舉辦專業的「法式香水創作工作坊」，私人教授「以香氣說故事」的調香技巧。二人課程價錢為港幣 $3,500，亦備有禮券可供選購。
個性化專屬香水品牌 Intime Artisan de Parfum 深信，挑選自己最愛的香調、親手創作具個人風格的專屬香水，是現代人表達自我的首選。不需要華麗的包裝，浮誇的宣言；香水的品質、創意和個人化才是 Intime 的著眼點。HONG KONG, October 13, 2021 /EINPresswire.com/ -- 高清版圖片下載：按此
香味與人的個性有著微妙且密不可分的關係，不論男性或女性，每個人都應有自己的形象風格，不人云亦云；外表的打扮固然重要，但也不可忽略身上散發出的個人香氣。有研究曾指出，香味能影響一個人給予他人的觀感，並有助建立其鮮明的形象。市場上很多國際大品牌的香水，質素雖然有保證，但卻難以展現用家的性格特質，因此成就了「專屬香水」的出現。然而，要創作出能展現個性品味的個人專屬香水是一門學問，並非簡單地將材料隨意混合就能成事。個性化專屬香水品牌 Intime Artisan de Parfum 深信，挑選自己最愛的香調、親手創作具個人風格的專屬香水，是現代人表達自我的首選。不需要華麗的包裝，浮誇的宣言；香水的品質、創意和個人化才是 Intime 的著眼點。
創辦人遠赴法國學藝 引進法式香水創作「以香氣說故事」
曾遠赴「世界香水之都」法國格拉斯（Grasse）深造香水創作及擁有英國註冊香薰治療師專業資格的 Intime Artisan de Parfum 創辦人 Angel Cheung（張詩敏）是一位本地小眾香水調香師，有一套獨特的香水創作風格，擅於以「香氣說故事」，能以不同香調演繹對人物或事物的思想感情及故事回憶。Angel「以香氣說故事」的獨特創作風格受到香港半島酒店垂青，並邀請她為酒店最新推出的環保客房沐浴用品調製專屬香氣。Angel 匠心獨運地以「香中之最」的沉香作為主調，配以茉莉及琥珀，創作一種連繫了香港歷史及香港半島酒店故事的獨特香氣，彰顯了酒店的尊貴和別樹一幟的風格。Angel 將這種獨特的創作風格應用於專屬香水創作上，成就了「香水個性化演繹」。她認為顧客才是創作香水的靈感來源，每個人的個性與特質不盡相同，因此應該擁有演繹自己獨特性的專屬香水，以香氣細訴自己的故事。
Angel 憑藉其於香水行業超過 10 年經驗及專業香水創作實踐與技巧，研究出不同特色、只此一家的專屬香水創作工作坊。她表示：「香水創作是一個『由內而外』的自我探索過程，很開心能夠讓香水愛好者感受到擁有個性化專屬香水的喜悅及創作過程中的滿足感。」
香港半島酒店調香師 私人教授「說故事式」調香秘技
Angel 於「法式高級香水創作工作坊（French Perfume Making Private Workshop）」中，以一對一的形式私人教授及承傳其獨特的「以香氣說故事」創作技巧 (Scent Storytelling Technique)，指導香水愛好者訂立創作概念、選材配搭以至份量調配等，他們更可以在170多種高級香水材料中挑選一些稀有珍貴又難以駕馭的材料。就算是初學者，也能在3小時內學習到專業調香技巧，親手調製出最獨特及最能代表自己的高級專屬香水。
根據「普魯斯特效應」(Proust Effect)，五感中嗅覺的記憶效果最強，故創作個人化專屬香水確可喚起重要時刻的美好回憶。Angel 表示，很多客人也精心安排這個獨特及富心思的體驗作為特別日子的慶祝活動，例如拍拖或周年紀念日、生日、情人節或聖誕節，甚至婚前香水派對等， 而製成品更會成為彼此浪漫的香氣標記。
香水個性化演繹 以香氣為性格代言
Angel 對於「香味與個性」向來素有研究，為實踐「香水個性化演繹」的理念，她創製了獨家的「專屬個性香水創作坊（Perfume & Personality Bespoke Perfume Making Workshop）」，精心挑選了32種香氣，讓參加者從不記名的香氣中揀選喜歡的香味，再以 12 種個性香調分析客人內在個性特質，最後為他們調配出具有獨特個性風格的專屬高級法式香水。參加此工作坊的參加者不但能得到由調香專家為他們度身訂造專屬香水，更是一個自我尋找及探索的旅程。「專屬個性香水創作坊」自 2017 年推出以來深受好評，從過千名顧客的分析結果中引證出香味與個性確實有著微妙的關係。
以上兩個創作坊中所製作的專屬香水配方均被保存在資料庫內，以便參加者隨時再次訂製，而香水瓶上亦會印上由參家者創作的香水名字及獨家配方編號。另外，所有工作坊均可以禮券形式選購，方便大家送贈此獨特而且富心思的體驗給摯愛親朋。
為品牌及團體提供創意體驗 為企業引進「香味品牌營銷」策略
Intime 曾受到多家本地及國際品牌邀請，到 Intime Studio 以外場地舉辦工作坊，作為 team building 活動或為尊貴客戶提供獨特而且富有生活品味的法式香水創作體驗。此外，Angel 也為多個國際知名香水品牌如Parfum Christian Dior, La Lebo, Coty, Goutal Paris, L’Oreal 之員工進行專業香水培訓。Intime Artisan de Parfum 更於 2020 及 2021 年榮獲 TripAdvisor 的 Travellers' Choice 大獎，成為全球體驗中名列前 10% 的品牌，並長居 TripAdvisor 「香港最佳工作坊」三甲位置。除了為香水愛好者舉辦不同創作坊外，擁有豐富品牌營銷策略經驗及知識的 Angel，近年亦積極為不同企業及品牌提供「香味品牌營銷」，傳承「以香氣說故事」，助企業及品牌提升價值、與顧客建立情感聯繫。
Intime Artisan de Parfum
網頁 ：http://intimeperfume.com
Facebook ：https://www.facebook.com/intimeperfume
Instagram ：https://www.instagram.com/intime_perfume
創作室地址 ：九龍尖沙咀諾士佛台 9 號冠福中心 903 室
聯絡電話 ：+852 9782 1237
關於Intime Artisan de Parfum
Intime Artisan de Parfum 是一個富有獨特創作風格的小眾本地香水品牌。由擅於調配獨特香氣去抒發情感、記憶和故事的創辦人 Angel Cheung（張詩敏）於2015年創立，將世界香水之都格拉斯的創作藝術引進香港。「以香氣說故事」(Scent Storytelling) 是品牌的一大特色。品牌代表作 Journey of Love 愛情香水系列 – 以女性不同愛情階段的思想情感變化為題材，創作出6個不同的獨特香氣故事。
Intime 致力將歐美盛行的「香味品牌營銷」(Scent Branding) 拓展到香港，為品牌或企業設計一個演繹品牌形象及個性特質的「香氣標誌」(Olfactory logo)，令品牌與客人建立情感聯繫、加深對品牌印象、提高辨識度及忠誠度，從而增加銷售及品牌價值。
Intime 也致力於香港推動香氛文化及傳承香水創作藝術，為香水愛好者在 Intime studio 舉辦專業的法式香水創作工作坊及個性專屬香水創作坊，亦舉辦具有不同特色的香水創作工作坊為企業員工作團隊培訓或為各品牌顧客提供法式香水創作體驗。此外，Intime 更於2020及2021年榮獲Trip advisor 的Traveller’s Choice大獎，並長居Trip advisor「香港最佳工作坊」三甲位置。
關於創辦人 Angel Cheung（張詩敏）
Angel Cheung（張詩敏）畢業於香港中文大學市場學理學碩士課程，曾為香港浸會大學市場及品牌學擔任客席講師，並曾於國際知名香水品牌任職市場營銷管理層，在香水行業超過10年經驗。曾於世界香水之都法國格拉斯進修香水創作的 Angel 亦同時具備英國註冊香薰治療師專業資格，對香氣有敏銳觸覺及豐富想像力，成就出一種別樹一幟的創作風格，擅於以「香氣說故事」，能就不同題材調配出能表達思想感情、回憶與故事的獨特香氣。其為品牌創作的代表作 Journey of Love 愛情香水系列 – 以女性不同愛情階段的思想情感變化為題材，創作出6個不同的獨特香氣故事，深受歡迎。Angel 憑藉其於調香及營銷兼備的獨特專業背景，將「以香氣說故事」帶到商業層面，致力於香港推動在歐美盛行的「香味品牌營銷」(Scent Branding)，為企業創作「香氣標誌」以增加銷售及品牌價值，甚具策略意義。
Angel 近期被邀請擔任香港半島酒店調香師，為其客房淋浴用品系列創作以「香中之最」的沉香配搭茉莉及琥珀為主調的專屬香氣，此香氣不僅代表香港歷史及訴說酒店的故事，更彰顯了香港半島酒店的尊貴和別樹一幟的形象和風格。此外，她亦曾為其他本地及國際知名品牌例如美國高級鑽飾品牌 Hearts On Fire、新鴻基地産的半山住宅 Central Peak、美國運通 The Centurion Lounge 開幕慶典等，創作富有品牌特色及主題性的專屬香氣，深受客戶喜愛。
致力於推動本地香氛文化及傳承香水創作藝術的 Angel 於2015年回港創立 Intime Artisan de Parfum 至今，已為逾千名顧客調配出別具個人風格的專屬香水，口碑載道 。除了為香水愛好者在 Intime studio 舉辦專業的法式香水創作工作坊及個性專屬香水創作外，她亦被邀請到不同機構及品牌舉辦香水創作工作坊，作為 team building 員工活動或為其尊貴客戶提供法式香水創作體驗，更曾為多個國際知名香水品牌的員工，包括 Parfum Christian Dior、Le Labo、Goutal Paris、Coty、L’Oréal，進行專業調香培訓。
Jane Ng
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