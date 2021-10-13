Intime Artisan de Parfum 引進法式香水創作 傳承「以香氣說故事」創作技巧 帶領個性化專屬香水新潮流

Intime Artisan de Parfum 品牌代表作 – Journey of Love 愛情香水系列，以女性不同愛情階段的思想情感變化為題材，創作出6個不同的獨特香氣故事。Journey of Love 愛情香水系列一套共六支，每支10ml，售價為港幣 $1,230。 Angel Cheung受邀為香港半島酒店最新推出的環保客房沐浴用品創作的獨特香氣，不僅代表香港歷史及訴說酒店的故事，亦彰顯了半島酒店的尊貴和別樹一幟的形象和風格。 Intime Artisan de Parfum 為香水愛好者在位於尖沙咀的 Intime studio 舉辦專業的「法式香水創作工作坊」，私人教授「以香氣說故事」的調香技巧。二人課程價錢為港幣 $3,500，亦備有禮券可供選購。

個性化專屬香水品牌 Intime Artisan de Parfum 深信，挑選自己最愛的香調、親手創作具個人風格的專屬香水，是現代人表達自我的首選。不需要華麗的包裝，浮誇的宣言；香水的品質、創意和個人化才是 Intime 的著眼點。