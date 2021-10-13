Intime Artisan de Parfum「香味品牌營銷」專家為品牌設計專屬「香氣標誌」 與顧客建立情感聯繫 提昇品牌價值

Intime Artisan de Parfum 創辦人 Angel Cheung（張詩敏）– 擁有專業調香知識與經驗，並具備豐富市場營銷知識與實戰經驗，將「以香氣說故事」帶到商業層面，致力推動「香味品牌營銷」(Scent Branding)。

Angel 與美國高級鑽飾品牌 Hearts On Fire 合作，為品牌及其系列匠心獨運地設計了 4 款不同風格的專屬香水，以獨特香氣反映品牌的不同故事。

Angel Cheung受邀為香港半島酒店最新推出的環保客房沐浴用品創作的獨特香氣，不僅代表香港歷史及訴說酒店的故事，亦彰顯了半島酒店的尊貴和別樹一幟的形象和風格。