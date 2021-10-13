Intime Artisan de Parfum「香味品牌營銷」專家為品牌設計專屬「香氣標誌」 與顧客建立情感聯繫 提昇品牌價值
Intime Artisan de Parfum 創辦人 Angel Cheung（張詩敏）– 擁有專業調香知識與經驗，並具備豐富市場營銷知識與實戰經驗，將「以香氣說故事」帶到商業層面，致力推動「香味品牌營銷」(Scent Branding)。
Angel 憑藉其於調香及營銷兼備的獨特專業背景，將「以香氣說故事」帶到商業層面，致力於香港推動在歐美盛行的「香味品牌營銷」(Scent Branding)，為企業創作「香氣標誌」以增加銷售及品牌價值，甚具策略意義。香港, October 13, 2021 /EINPresswire.com/ -- 高清版圖片下載：按此
香港是一個國際大都會，迎來世界各地不同企業到香港發展，近年亦出產多個大大小小的本地初創公司和品牌；為了吸引目標客戶群及消費者，各品牌都會「落重本」於廣告創作、社交媒體等營銷渠道。事實上，要在充斥着各式各樣廣告的市場上脫穎而出，最好的方法是透過有效的品牌營銷 （Brand Marketing） ，而近年「香味品牌營銷 (Scent Branding)」在歐美等地也漸漸開始盛行。
嗅覺是人類五感中唯一直接將刺激傳到大腦，並與大腦中許多與情感、記憶相關的腺體連接；人類能夠從嗅覺喚起記憶的可能性差不多是其他四感的 100 倍。專門研究品牌趨勢及行為心理學的國際知名品牌顧問 Martin Lindstrom 曾指出，人的情緒有 75% 是由嗅覺產生；他亦指出，人的視覺記憶在三個月後只剩下 50%，而嗅覺記憶的準確度卻高達 65% ；換句話說，氣味雖然不能「吸引眼球」，但在五感中卻更能有效地令人留下印象。根據哈佛商業評論（Harvard Business Review），氣味有如裝飾、設計、甚至廣告一樣，能夠定義企業及品牌形象；「香味品牌營銷」亦有一種可與客戶及消費者瞬間連結情感的獨特能力，有效建立品牌記憶、提升品牌辨識度及忠誠度 。最近，香港半島酒店也邀請了Intime de Artisan Parfum 創辦人 Angel Cheung（張詩敏）創作一款演繹其品牌故事的專屬香氣，用於其客房沐浴用品系列。
以「香氣說故事」 提升品牌價值及辨識度
設計一個品牌專屬的「香氣標誌 (Olfactory Logo)」除了要對香水創作有豐富經驗和專業知識外，亦需對品牌營銷策略有充足的實戰經驗。曾遠赴「世界香水之都」法國格拉斯（Grasse）深造香水創作及具有英國註冊香薰治療師資格的 Angel Cheung 畢業於香港中文大學市場學理學碩士課程（MSc in Marketing），擁有豐富品牌營銷知識與經驗，曾為香港浸會大學市場及品牌學擔任客席講師，並於國際知名香水品牌任職市場營銷管理層，在香水行業超過 10 年經驗。而 Intime Artisan de Parfum 亦一直秉持著「香水個性化演繹」的理念，引進法式香水創作技術，並以「香氣說故事（Scent Storytelling）」的技巧為逾千名香水愛好者進行調香及製作香水，大受好評。
Angel 表示：「在外國，一般 Scent Branding 也是由營銷策略師及調香師合作創作品牌香氣，而我則可糅合這兩方面的專業知識與經驗，更加有效地為企業設計一個專屬他們的「香氣標誌 (Olfactory Logo)」。而我的創作亦有別於一般香味營銷 (Scent Marketing)，「香味品牌營銷 (Scent Branding)」不只以氣味吸引顧客、刺激消費，更是透過「香氣標誌」與客人建立情感聯繫，以「香氣說故事」，讓他們更了解品牌的個性特質及故事、加深對品牌的印象、提高品牌辨識度。個人認為 Scent Branding 比 Scent Marketing 更高一個層次；對品牌而言，是一個長遠的品牌營銷策略，有效增加品牌價值（brand equity）及銷售。」
為香港半島酒店創作專屬香氣
貴為香港的「香味品牌營銷」專家，Angel 最近被歷史悠久的香港半島酒店邀請，為其最新推出的環保客房沐浴用品創作一種以「香中之最」的沉香木，配搭茉莉及琥珀為主調的獨特香氣，此香氣不但能代表香港歷史及訴說酒店的故事，更彰顯了半島酒店的尊貴和別樹一幟的形象和風格。此外，她過去亦曾為多個品牌及產品創作專屬香氣，包括 Hearts On Fire 美國高級鑽飾品牌、新鴻基地產旗下低密度半山住宅 Central Peak、美國運通信用卡 The Centurion Lounge 開幕慶典等，深受客戶喜愛。
為品牌注入氣味元素 以「香氣標誌」連結顧客
不同企業及品牌都可使用「香味品牌營銷」，不過對於以顧客體驗為主的服務性行業如酒店、零售店鋪、房地產、健身室等，營銷效益會更大。Angel 指：「品牌可考慮把專屬香氣散發於店舖或客人經常會接觸到的空間，久而久之，可以深化客人的記憶，從而增加對品牌之歸屬感及忠誠度。另外，對於剛起步的企業及品牌，更加應該好好利用 Scent Branding，使他們能在芸芸品牌中以香氣突圍而出，提升辨識度及加深顧客對其印象。」事實上，Scent Branding 不單適合有實體店的商店，即使是網上商店，也可以使用「香氣標誌」，在包裝上噴上專屬品牌的香氣，使客人收到貨品的同時，透過氣味加深對品牌的形象。
Angel 笑言：「除此以外，品牌更可進一步為客戶送上『刻』有品牌專屬『香氣標誌』的禮物，如香水、蠟蠋、個人用品等，不但實用，而且每次客戶使用的時候，都會聯想起你的品牌。如果想體驗 Scent Branding 帶來的好處，最好就在即將來臨的聖誕節開始試行！」
引進法式香水創作技術 為品牌及團體提供創意體驗
Angel 於尖沙咀的 Intime 專屬香水創作室，將源自法國格拉斯的香水文化藝術及創作技術帶到香港，研發了不同類型的香水創作工作坊，讓香港的客人毋須遠赴法國，亦能掌握專業的技巧，親身體驗到製作個人專屬香水的樂趣和滿足感。除了為企業及品牌提供「香味品牌營銷」及為香水愛好者舉辦不同的創作坊外，她也受到多家本地及國際品牌邀請，到 Intime Studio 以外場地舉辦工作坊，作為 team building 活動或為尊貴客戶提供獨特而且富有生活品味的法式香水創作體驗。此外，Angel 亦曾為多個國際知名香水品牌如Parfum Christian Dior, La Lebo, Coty, Goutal Paris, L’Oréal 之員工進行專業香水培訓。Intime Artisan de Parfum 更於 2020 及 2021 年榮獲 TripAdvisor 的 Travellers' Choice 大獎，並長居 TripAdvisor「香港最佳工作坊」三甲位置。
Intime Artisan de Parfum
網頁 ：http://intimeperfume.com
Facebook ：https://www.facebook.com/intimeperfume
Instagram ：https://www.instagram.com/intime_perfume
創作室地址 ：九龍尖沙咀諾士佛台 9 號冠福中心 903 室
聯絡電話 ：+852 9782 1237
關於Intime Artisan de Parfum
Intime Artisan de Parfum 是一個富有獨特創作風格的小眾本地香水品牌。由擅於調配獨特香氣去抒發情感、記憶和故事的創辦人 Angel Cheung（張詩敏）於2015年創立，將世界香水之都格拉斯的創作藝術引進香港。「以香氣說故事」(Scent Storytelling) 是品牌的一大特色。品牌代表作 Journey of Love 愛情香水系列 – 以女性不同愛情階段的思想情感變化為題材，創作出6個不同的獨特香氣故事。
Intime 致力將歐美盛行的「香味品牌營銷」(Scent Branding) 拓展到香港，為品牌或企業設計一個演繹品牌形象及個性特質的「香氣標誌」(Olfactory logo)，令品牌與客人建立情感聯繫、加深對品牌印象、提高辨識度及忠誠度，從而增加銷售及品牌價值。
Intime 也致力於香港推動香氛文化及傳承香水創作藝術，為香水愛好者在 Intime studio 舉辦專業的法式香水創作工作坊及個性專屬香水創作坊，亦舉辦具有不同特色的香水創作工作坊為企業員工作團隊培訓或為各品牌顧客提供法式香水創作體驗。此外，Intime 更於2020及2021年榮獲Trip advisor 的Traveller’s Choice大獎，並長居Trip advisor「香港最佳工作坊」三甲位置。
關於創辦人 Angel Cheung（張詩敏）
Angel Cheung（張詩敏）畢業於香港中文大學市場學理學碩士課程，曾為香港浸會大學市場及品牌學擔任客席講師，並曾於國際知名香水品牌任職市場營銷管理層，在香水行業超過10年經驗。曾於世界香水之都法國格拉斯進修香水創作的 Angel 亦同時具備英國註冊香薰治療師專業資格，對香氣有敏銳觸覺及豐富想像力，成就出一種別樹一幟的創作風格，擅於以「香氣說故事」，能就不同題材調配出能表達思想感情、回憶與故事的獨特香氣。其為品牌創作的代表作 Journey of Love 愛情香水系列 – 以女性不同愛情階段的思想情感變化為題材，創作出6個不同的獨特香氣故事，深受歡迎。Angel 憑藉其於調香及營銷兼備的獨特專業背景，將「以香氣說故事」帶到商業層面，致力於香港推動在歐美盛行的「香味品牌營銷」(Scent Branding)，為企業創作「香氣標誌」以增加銷售及品牌價值，甚具策略意義。
Angel 近期被邀請擔任香港半島酒店調香師，為其客房淋浴用品系列創作以「香中之最」的沉香配搭茉莉及琥珀為主調的專屬香氣，此香氣不僅代表香港歷史及訴說酒店的故事，更彰顯了香港半島酒店的尊貴和別樹一幟的形象和風格。此外，她亦曾為其他本地及國際知名品牌例如美國高級鑽飾品牌 Hearts On Fire、新鴻基地産的半山住宅 Central Peak、美國運通 The Centurion Lounge 開幕慶典等，創作富有品牌特色及主題性的專屬香氣，深受客戶喜愛。
致力於推動本地香氛文化及傳承香水創作藝術的 Angel 於2015年回港創立 Intime Artisan de Parfum 至今，已為逾千名顧客調配出別具個人風格的專屬香水，口碑載道 。除了為香水愛好者在 Intime studio 舉辦專業的法式香水創作工作坊及個性專屬香水創作外，她亦被邀請到不同機構及品牌舉辦香水創作工作坊，作為 team building 員工活動或為其尊貴客戶提供法式香水創作體驗，更曾為多個國際知名香水品牌的員工，包括 Parfum Christian Dior、Le Labo、Goutal Paris、Coty、L’Oréal，進行專業調香培訓。
Jane Ng
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