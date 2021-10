Top 7 Xưởng May In Đồng Phục Ở Biên Hòa uy tín nhất

Tại Biên Hòa – Đồng Nai, nhu cầu tìm xưởng may in đồng phục nhiều. Mong muốn chọn được nơi làm đồng phục uy tín, Topnlist gợi ý xưởng may in đồng phục Biên Hòa.

BIêN HòA, VIệT NAM, October 12, 2021 / EINPresswire.com / -- Trong một tổ chức, tập thể thì đồng phục là yếu tố giúp truyền bá hình ảnh, tăng sự gắn kết, thể hiện phong cách chuyên nghiệp. Vì thế tìm kiếm các xưởng may in đồng phục chất lượng là vấn đề rất được các công ty, cơ quan, tập thể quan tâm – xưởng may uy tín sẽ mang đến những sản phẩm đồng phục ấn tượng, độ bền cao, form dáng thoải mái, giá hợp lý.Công Ty Tuấn Hải SơnCông Ty Tuấn Hải Sơn đã có nhiều năm kinh nghiệm về cung ứng đồng phục tại Biên Hòa. Với lợi thế về giá cả, Tuấn Hải Sơn trở thành đối tác may đồng phục cho nhiều đơn vị quy mô lớn, nhỏ trên địa bàn.Xưởng May DONYVới mong muốn tạo ra các mẫu đồng phục thiết kế ấn tượng, chất liệu thoải mái, đường may chắc chắn… Xưởng May DONY chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ trong hơn 30 năm hoạt động. Hiện DONY là đối tác cung cấp đồng phục cho nhiều công ty, cơ quan, đoàn thể… trên cả nước.Thông qua dịch vụ giao hàng nhanh tận nơi toàn quốc, DONY có thể đáp ứng nhu cầu may in đồng phục cho các khách hàng ở Biên Hòa. Đến với DONY, bạn có thể đặt may đa dạng sản phẩm đồng phục (quần áo, đầm váy, mũ nón, khẩu trang dony, bảo hộ lao động) ở đa dạng lĩnh vực (giáo dục, y tế, bảo vệ, nhà hàng, khách sạn…).Lý do nên đặt may in đồng phục ở Xưởng May DONY:+ DONY có chính sách miễn phí thiết kế – may – gửi hàng mẫu miễn phí tận nơi cho khách.+ Đội ngũ thiết kế đồng phục của DONY được đào tạo bài bản, trẻ trung, sáng tạo để cho ra những mẫu đồng phục ấn tượng, phù hợp nhất với từng đơn vị.+ Công nhân may được tuyển chọn kỹ lưỡng, được trau dồi tay nghề thường xuyên – đảm bảo tạo nên đồng phục có tính đồng nhất cao, chắc chắn và sắc sảo trong từng chi tiết.+ Nguồn vải may đồng phục áo thun local brand được xem xét kỹ càng về độ co giãn, tính thấm hút, độ an toàn trên da…+ Cam kết giao đồng phục đúng tiến độ, đúng mẫu, đúng chất lượng và đúng số lượng – nếu không đáp ứng có yêu cầu này thì khách hàng được hoàn tiền.+ Báo giá may đồng phục tận xưởng – tiết kiệm chi phí lên đến 20%.Lưu ý: Xưởng May DONY nhận đơn hàng đồng phục trên 50 sản phẩm.Thông tin liên hệ:+ Xưởng mẫu & Văn Phòng: 142/4 Bàu Cát 2, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM.+ Xưởng may: 355/23 Kênh Tân Hóa, Tân Phú, HCM.+ Xưởng in thêu: 8 Thép Mới, Tân Bình, HCM.+ Hotline: 0901893234 (Ms Ánh) – 0938508078 (Ms Thi).+ Website: dony.vn – dongphuc.dony.vn+ Note: Vietnam Garment Company announces new uniforms & workwear apparel choices Công Ty May Đồng Phục Anh TúCông Ty Anh Tú nhận may in đồng phục trọn gói không qua trung gian – mang đến mức giá ưu đãi cho khách hàng. Đến với Anh Tú, bạn được tư vấn đồng phục phù hợp với điều kiện làm việc, được miễn phí lên mẫu và may mẫu.Công Ty Huỳnh Gia MinhCông Ty Huỳnh Gia Minh cũng là cái tên uy tín trong lĩnh vực may in đồng phục ở Biên Hòa. Đồng phục tại đây đa dạng về chất liệu: vải nỉ, vải PE, vải thun lạnh, vải cotton… để phù hợp với môi trường làm việc, hoạt động của từng đơn vị.Công Ty Nhật Long AnhSản xuất đồng phục bảo hộ là thế mạnh của Công Ty Nhật Long Anh. Đồng phục của Nhật Long Anh được sản xuất theo dây chuyền công nghệ châu u, đáp ứng hiệu quả các tiêu chí về form dáng, chất vải, đường may, tính an toàn…Công Ty May Gia HuỳnhCông Ty May Gia Huỳnh sở hữu đội ngũ công nhân may đồng phục chuyên nghiệp, và điểm đặc biệt là tất cả công nhân đều được đơn vị trực tiếp đào tạo.Gia Huỳnh nhận may đồng phục đầu bếp, đồng phục công nhân, đồng phục công sở, đồng phục bệnh viện, đồng phục học sinh… Sản phẩm trước khi đóng gói đều được đơn vị kiểm tra kỹ càng, loại bỏ hàng lỗi. Gia Huỳnh cam kết hoàn tiền cho khách hàng nếu đơn hàng giao bị chậm tiến độ hay không đảm bảo chất lượng.Đồng phục là “bộ mặt” của các tổ chức, đoàn thể – với 7 xưởng may đồng phục trên đây, hy vọng các đơn vị ở Biên Hòa sẽ tìm được nơi cung ứng đồng phục tin cậy về chất lượng, hợp lý về giá cả.