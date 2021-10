We breiden onze productlijn uit: Mozilla VPN is nu beschikbaar om Nederlandse gebruikers te beschermen

Mozilla VPN: Beveiliging, betrouwbaarheid en snelheid – op elk apparaat, waar u ook bent.

Mozilla VPN biedt extra privacy - van een merk dat u kent en vertrouwt.

BERLIN/AMSTERDAM, DUITSLAND/NEDERLAND, October 6, 2021 /EINPresswire.com/ -- Wie Mozilla al enige tijd volgt, weet dat onze focus op beveiliging en privacy ons echt onderscheidt van big tech bedrijven. We zetten gebruikers al twintig jaar op de eerste plaats en vechten al die tijd voor online privacy. Dit wordt ook weerspiegeld in al onze producten, die ontworpen zijn om uw privacy te beschermen en bedoeld zijn om de online veiligheid van onze gebruikers te verbeteren. Mozilla VPN is een goed voorbeeld van deze filosofie en we zijn verheugd te kunnen aankondigen dat het nu ook beschikbaar is voor gebruikers in Nederland (Windows 10, Mac, Linux, Android en iOS).

Uw privacy – onze missie

We hebben de afgelopen maanden geïnvesteerd in uitgebreid gebruikersonderzoek. Daarom weten we dat voor Nederlandse gebruikers het beschermen van hun online privacy en hun gegevens, vooral op openbare wifi-netwerken, de belangrijkste reden is waarom ze kiezen voor een Virtual Private Network (VPN). Dat is dan ook de reden waarom Mozilla VPN werd ontworpen: of u nu aan het surfen, streamen, gamen of aan het werk bent, het beschermt u tegen ongewenste indringers via een wereldwijd netwerk van honderden servers, aangedreven door Mullvad, in meer dan 30 landen.

Met behulp van het meest geavanceerde WireGuard®-protocol versleutelt Mozilla VPN uw netwerkactiviteiten en verbergt het uw IP-adres. Terwijl we ervoor zorgen dat niemand toegang heeft tot wat u doet, bemoeien wij er ons ook niet mee. We volgen namelijk de gemakkelijk te raadplegen, no-nonsense Data Privacy Principles die ons in staat stellen ons alleen te richten op de informatie die we nodig hebben om een dienst te leveren. We houden geen logboeken bij van gebruikersactiviteiten. We verkopen uw gegevens niet en we werken ook niet samen met externe partijen die een profiel willen opbouwen op basis van uw online activiteiten.

Laat u door niemand afremmen

Mozilla VPN is verbazingwekkend snel, omdat we uw online activiteiten niet bijhouden en omdat het is ontwikkeld op basis van een geavanceerde en efficiënte technologie. Het WireGuard-protocol bestaat uit een code van slechts 4.000 regels, wat een fractie is van de omvang van legacy-protocollen die door andere VPN-dienstverleners worden gebruikt. Wat is er immers erger dan te moeten kiezen tussen surfsnelheid en bescherming?

Mozilla VPN maakt het beschermen van uw privacy eenvoudig

Mozilla VPN is een product voor absoluut iedereen. Het is zo ontworpen dat het gemakkelijk te installeren en te gebruiken is. Download de applicatie op uw apparaat, meld u aan met uw Firefox-account, voltooi het installatieproces en maak met slechts een klik verbinding met een server op de locatie van uw voorkeur. Met één account kan u tot vijf apparaten beschermen – en dit zonder bandbreedtebeperkingen, limieten of risico's.

Als u Mozilla VPN nu wilt testen, kost het u niet meer dan 9,99 euro voor een maand. Als u er niet tevreden over bent, kan u eenvoudigweg binnen 30 dagen gebruikmaken van onze geldteruggarantie. Als u Mozilla VPN wilt blijven gebruiken, kan u blijven kiezen voor het maandplan of voor de 6- of 12-maandenoptie, die voor respectievelijk 6,99 en 4,99 euro per maand verkrijgbaar zijn.

Een betere webervaring voor u en voor iedereen

Een VPN biedt u een algehele betere webervaring. En met de geweldige feedback die we na de lancering afgelopen jaar hebben ontvangen van gebruikers uit heel de wereld, waaronder België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, en Noord-Amerika, weten we dat de Mozilla VPN een topproduct is dat die belofte waarmaakt.

Door Mozilla VPN te gebruiken, verbetert u overigens niet alleen het internet voor uzelf: het door een missie gedreven, onafhankelijke bedrijf achter deze service wordt gesteund door een non-profitorganisatie die zich al meer dan twintig jaar inzet voor een beter en gezonder internet voor iedereen. Met elke euro die u uitgeeft, draagt u dus bij aan dit hogere doel.

Over Mozilla: Mozilla is al meer dan twintig jaar een pionier en voorvechter van het Open Web. We creëren en promoten open standaarden die innovatie mogelijk maken en het internet promoten als een platform voor iedereen. Vandaag de dag gebruiken honderden miljoenen mensen wereldwijd Mozilla Firefox om het web te ervaren op computers, tablets en en mobiele apparaten. Ga voor meer informatie naar www.mozilla.org.