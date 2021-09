LES FEMMES INFLUENTES DE L’ESPORTS PRENDRONT LA PAROLE A ESPORTS BAR CANNES

Esports BAR Cannes 2021 Claire Hungate, Présidente & Chef des Opérations, Team Liquid Kim Phan, Co-fondatrice & Chef des Opérations, RTS

Esports BAR, l’évènement mondial BtoB de l’esports, annonce que 2 des plus grandes femmes du secteur participeront à la programme à Cannes: 13-15 octobre 2021.

LONDON, UNITED KINGDOM, September 29, 2021 / EINPresswire.com / -- Esports BAR Cannes , France, 13-15 OCTOBRE 2021EN PARTENARIAT AVEC INFRONT X, GRID, NIELSEN SPORTS & SPORTFIVELa 9ème édition d’Esports BAR réunira toute la communauté des esports en un seul endroit pour discuter de l’avenir de l’industrie, le mois prochain à Cannes. L’événement, de retour sur la Côte d’Azur pour la première fois depuis février 2020, se déroule au Palais des Festivals, à un moment où l’industrie se tourne avec beaucoup d’optimisme vers l’avenir dans une atmosphère de croissance continue, malgré les défis des 18 derniers mois.Dans le cadre d’un programme axé sur la monétisation, l’innovation, les audiences, l’investissement et la société dans l’esport, deux des femmes les plus influentes de l’industrie s’adresseront aux participants à Cannes en tant que tête d’affiche. Claire Hungate, récemment nommée Présidente et chef des opérations à Team Liquid, présentera un discours sur L’évolution du divertissement : ce que les médias traditionnels et les esports peuvent apprendre les uns des autres. Kim Phan, Co-fondatrice & Chef des Opérations chez RTS et ancienne dirigeante de Blizzard et Endeavor, parlera lors d’une keynote sur Le contenu créant des bonnes campagnes. Hungate et Phan mène un programme de conférences Esports BAR mettant en vedette certaines des femmes les plus prospères du secteur, notamment Heather Blair (Cinema Esports), Jessica Stahlbom (Mastercard), Maria Carmen Fernández (MediaPro Group), Michelle Tierney (Guild Esports), et Zeynep Gencaga (Riot Games).Claire Hungate, Présidente & Chef des Opérations, Team Liquid, déclare, “La liste des conférenciers de cette année met en vedette certains des esprits les plus brillants de plusieurs secteurs d’activité. Je suis heureuse d’avoir l’occasion de me joindre à mes homologues et de discuter de l’évolution continue de l’esports et de la façon dont nous pouvons engager son public grandissant de fans passionnés.”Kim Phan, Co-fondatrice & Chef des Opérations chez RTS, confie, “Nous sommes à un point charnière dans l’industrie de l’esports et dans celle des créateurs alors que nous continuons à perfectionner un modèle d’affaires gagnant-gagnant pour les marques et les talents afin de construire une industrie stable et durable. J’ai hâte de participer à une discussion sur la façon dont les marques et les talents peuvent s’entendre.”La responsable du contenu d’Esports BAR, Debora Atala ajoute, “Nous sommes impatients de réunir la communauté des esports à Cannes en octobre. Nous célébrerons une industrie qui connaît une croissance impressionnante et entendrons certaines des plus grandes femmes du monde en matière d’esports. Nous sommes honorés d’avoir ces intervenantes sur notre scène à Esports BAR Cannes le mois prochain.”L’édition de cette année se déroulera aux côtés du MIPCOM (11-14 Octobre), le marché mondial du contenu de divertissement sur toutes les plateformes. Ainsi, le thème de l’esport en tant que divertissement à l’écran, de plus en plus important et son engagement auprès d’un public en croissance, sera un aspect très intéressant pour les visiteurs de l’événement du mois prochain. Vous trouverez ci-dessous des détails sur certaines des sessions d’Esports BAR Cannes portant sur ce sujet:Mercredi 13 Octobre14:30 - 15:00 CETKEYNOTE: Évolution du divertissement : Ce que les médias traditionnels et les sports électroniques peuvent apprendre les uns des autresClaire Hungate, Présidente & Chef des Opérations, Team Liquid16:35 – 17:05 CETPANEL: Jouer sur un terrain mondial : Jeunes, Esports & le MetaverseIntervenants: Adam Woodgate, SVP Media Insights, DubitSam Mathews, PDG, FnaticModérateur: Erik Londré, PDG & Fondateur, Karta17:40 - 18:15 CETSCREENING & PANEL: Humaniser le Gaming & l’EsportIntervenants: Alvaro Alvarez, Réalisateur de documentaires, BBCNick Jekyll, Directeur de création, Paradise London18:10 - 19:00 CETPANEL: Tendances des audiences en 2021 & A quoi s’attendre pour 2022Intervenants: Ivan Danishevsky, Fondateur, Esports ChartsLinette Zaulich, Directrice, ZDFE.UnscriptedMaria Carmen Fernández Tallon, Directrice de l’innovation et du nouveau business, MediaproStefan Zant, MD, Seven.One Sports GmbHJeudi, 14 Octobre09.00 - 09.30 CETPANEL: Esports sur mobile: Opportunités & ChallengesIntervenants: Jin Ho James Yang, Directeur Mondial des Esports Center, Tencent GamesFabian Scheuermann, Vice President Senior, Game Management, ESLLeo De Biase, Pioner en Esports, Fondateur & PDG, BBL09:35 - 10:05 CETKEYNOTE: Le contenu créant des bonnes campagnesIntervenante: Kim Phan, Co-fondatrice & Chef des Opérations, RTS11.00 - 11.30 CETPANEL: Luxe & EsportsFt. Ralph Lauren & G2 EsportsMecredi, 15 Octobre10:20 - 10:50 CETPANEL (Organisé par Fantasyexpo): Pensez mondial, agissez local : les meilleures pratiques du sport et des modèles régionaux de ligue d’esportsIntervenants: Leo de Biase, Pioner en Esports, Fondateur & PDG, BBLPawel Kowalczyk, PDG, Polska Liga EsportowaQui assiste à Esports BAR? L’ensemble de l’écosystème des esports participe à Esports BAR Cannes. Les participants, les conférenciers et les sponsors représenteront tous les secteurs de l’industrie, des éditeurs et développeurs de jeux, aux équipes et ligues, aux marques de grande consommation, aux sociétés de capital-risque et aux investisseurs, aux fournisseurs de services et les médias.Sécurité à l’évènementLa sécurité et le bien-être de tous les participants, du personnel et des visiteurs de l’événement Esports BAR sont de la plus haute priorité pour les organisateurs. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les principales mesures de sécurité ici (en anglais).Partenaires de l’évènementEsports BAR aimerait remercier ces partenaires:Asia Gaming Brief / BriefEsports / Broadcast Sport / DOT Esports / Esports Bureau / ESTNN /Freaks4u Gaming / GamesIndustry.biz / Hurrah.group / International Esports Federation /LatAm Media Group / MediaTainment Finance / Play The Game Agency / Plus Gaming /Señal News / STYNGR / the*gameHERs / UKIEAccréditez vous et vivez l’expérience Esports BAR Cannes ici

