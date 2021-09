Château, vignoble et un chai suisses entièrement restaurés seront mis aux enchères sans réserve via Concierge Auctions

chateau

Le Château Le Rosey sera proposé aux enchères sans réserve en octobre via Concierge Auctions en coopération avec Guive Emami de Swissroc Properties SA

C'est un endroit magique, extrêmement calme, où l'on peut vivre une vie exceptionnellement agréable à proximité de tout.” — Pierre Bouvier, vendeur

GENEVA, GENEVA, SWITZERLAND, September 23, 2021 /EINPresswire.com/ -- Située au cœur de la région de La Côte, cette opportunité unique pour les entrepreneurs et les amateurs de vin sera proposée aux enchères en octobre par Concierge Auctions, en coopération avec Guive Emami de Swissroc Properties SA. Précédemment listée pour 35 millions CHF, la propriété - comprenant le château, le vignoble et le chai - sera vendue sans réserve au plus offrant. Les enchères se dérouleront du 7 au 12 octobre, par le biais de la plateforme numérique de l'entreprise, ConciergeAuctions.com, qui permet aux acheteurs d'enchérir à distance aux quatre coins du monde.

« Le Château Le Rosey est un monument d'intérêt patrimonial régional que j'ai restauré pour révéler sa grandeur d'antan dans le plus grand respect de l'architecture existante mêlée aux moyens techniques d'aujourd'hui. C'est un endroit magique, extrêmement calme, où l'on peut vivre une vie exceptionnellement agréable à proximité de tout, et en même temps, suffisamment calme pour se sentir isolé même si ce n'est pas le cas. Nous sommes ravis de nous associer à Concierge Auctions pour trouver un acheteur exigeant qui saura apprécier tout ce que la propriété a à offrir, du château lui-même aux grands espaces de réception, en passant par le vignoble et les vignes que nous avons travaillé sans relâche pour garantir un produit biologique de la plus haute qualité », a déclaré Pierre Bouvier, vendeur.

Niché au cœur de la région du lac Léman (Genève), ce vaste domaine, construit au début du XIIIe siècle, a été entièrement restauré avec des équipements contemporains pour retrouver son charme historique sans sacrifier le confort du luxe moderne. Organisez un dîner et une réception pour soixante personnes dans la salle à manger ou invitez plusieurs centaines de convives à se réunir à l'extérieur. Prélassez-vous auprès de la cheminée gothique située dans la salle à manger, avec des sols anciens en terre cuite à vos pieds. Détendez-vous dans le spa privé disposant d'un bain turc et d'une piscine. Retrouvez-vous dans la cave pavée de galets pour une dégustation des meilleurs vins du domaine et terminez la soirée dans le salon spacieux et accueillant pour un dernier verre.

« En choisissant de s'associer à Concierge Auctions, mes clients obtiennent exactement ce qu'ils souhaitent lorsqu'ils entament le prochain chapitre de leur vie - une portée mondiale inégalée dans un délai déterminé. En tant que leader des ventes aux enchères de biens immobiliers de luxe, leur plateforme permet au client de contrôler sa vente et d'obtenir des liquidités en quelques semaines. Grâce à leur base de données de renommée internationale et à notre réputation locale, nous sommes ravis d'unir nos efforts pour trouver le prochain acheteur », a déclaré Emami, agent mandaté.

L'innovation constante et la volonté de produire des vins de très haut niveau ont porté leurs fruits en 2018, lorsque les Garanoir, Garanoir Barrique et Gamaret Barrique du Château Le Rosey ont reçu la très convoitée désignation de 1er Grand Cru. Une attention rigoureuse portée à l'écologie et aux méthodes de viticulture respectueuses de l'environnement ont valu à l'ensemble du domaine des certifications impressionnantes de Bio-Inspecta (agriculture biologique) et Demeter (agriculture biodynamique). Onze cépages sont récoltés à la main dans le domaine, pour ensuite donner naissance à 15 vins mono-cépage distincts. Les vignes, dont certaines ont près de quatre décennies, sont plantées à une densité de 6 000 pieds par hectare. Situé sur une pente douce de 430 à 470 mètres au-dessus du niveau de la mer dans tout le vignoble, le sol argilo-calcaire sous-jacent est léger à moyennement léger et constitué d'un mélange de sable et de gravier, idéal pour les cépages qui y sont plantés. De l'ensemencement à la mise en bouteille en passant par les vendanges effectuées à la main, l'ensemble du processus de vinification est réalisé sur place, au domaine, ce qui permet de contrôler le processus et d'obtenir un produit de la plus haute qualité. Les cuves en acier inoxydable contrôlent la température avec la plus grande précision pour une extraction optimale des arômes et des couleurs des cépages du domaine, et les fûts de chêne français légèrement grillés vieillissent le vin tout en conservant les propriétés uniques du raisin. La longue histoire du Château Le Rosey et ses nombreuses réalisations et reconnaissances parlent d'elles-mêmes comme étant une opportunité commerciale unique en son genre.

Le Château Le Rosey se trouve exactement à mi-chemin entre Genève et Lausanne. Dominant le village de Bursins et s'étendant vers les contreforts boisés du Jura, le château est entouré d'un paysage panoramique comprenant les Alpes, le Mont Blanc et le lac Léman (Genève), l'un des plus grands lacs d'Europe occidentale. Genève se trouve à seulement 30 minutes, c'est une ville animée avec une riche histoire et une multitude de restaurants, de magasins et d'offres culturelles. La région est connue pour son vin et sa qualité de vie. Le Château Le Rosey est idéal pour toute famille, quelle que soit sa période de vie, entourée d'écoles internationales réputées, de clubs de golf, de pistes de ski, d'organisations internationales et, bien sûr, de vin.

Le Château Le Rosey est disponible pour des visites sur rendez-vous et pour des visites virtuelles privées.

Dans le cadre du programme « Key for Key® » de Concierge Auctions, en partenariat avec Giveback Homes, la clôture de la vente permettra de construire une nouvelle maison pour une famille dans le besoin.

Les agents seront rémunérés selon les termes et conditions du mandat de vente. Voir les conditions générales de vente aux enchères pour plus de détails. Pour plus d'informations, y compris les détails de la propriété, une visite virtuelle exclusive, les documents de diligence, et plus encore, visitez ConciergeAuctions.com ou appelez le +1.212.202.2940.

À propos de Concierge Auctions

Concierge Auctions est la plus grande société de vente aux enchères de biens immobiliers de luxe au monde. Elle dispose d'une plateforme de marketing numérique, de visualisation des propriétés et d'enchères à la pointe de la technologie. La société met en relation les vendeurs de propriétés exceptionnelles avec les connaisseurs les plus fortunés de la planète. Les vendeurs bénéficient d'une portée, d'une rapidité et d'une certitude inégalées. Les acquéreurs réalisent des affaires incroyables. Les agents perçoivent leur commission dans un délai de 30 jours. Depuis sa création en 2008, Concierge Auctions a généré des milliards de dollars de ventes, battu quatre records mondiaux pour les maisons les plus chères jamais vendues aux enchères, et développé son activité dans 44 États/territoires des États-Unis et 30 pays. La société possède la base de données la plus complète et la plus pertinente d'acheteurs et de vendeurs immobiliers fortunés du secteur, et a contribué à ce jour au financement de plus de 300 maisons dans le cadre de son programme Key For Key® en partenariat avec Giveback Homes™, qui garantit que pour chaque propriété vendue par la société, une nouvelle maison est financée pour une famille dans le besoin. Pour plus d'informations, visitez ConciergeAuctions.com.

Chateau Le Rosey | Lac Léman, Geneva, Switzerland