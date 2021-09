Zusammenarbeit zwischen Wellbeing Software und contextflow, um Radiologen dynamische KI-Unterstützung zu bieten

contextflow logo contextflow SEARCH Lung CT identifies 19 different patterns in Lung CTs, including those related to COVID-19. Wellbeing Software Logo

Die Software von contextflow gibt Radiologen die Möglichkeit, effektiv und effizient zu arbeiten

Unser Ziel ist es, Radiologen in die Lage zu versetzen, ihr tägliches Arbeitspensum schneller und mit qualitativ besseren Ergebnissen zu erledigen.” — contextflow CEO & Co-Founder Markus Holzer

VIENNA, AUSTRIA, September 15, 2021 / EINPresswire.com / -- Wellbeing Software, Spezialist für Connected Healthcare , hat sich mit dem Deep-Learning-Spezialisten contextflow zusammengetan, um dessen System zur Unterstützung klinischer Entscheidungen über Wellbeing’s AI Connect Marketplace an Radiologen in Großbritannien zu liefern.contextflow entwickelt Deep-Learning-basierte Tools, um die täglichen klinischen Arbeitsabläufe von Radiologen zu verbessern. Die Kerntechnologie des Unternehmens ist ein auf 3D-Bildern fokussiertes Clinical Decision Support (CDS) -System namens contextflow SEARCH Lung CT, das dazu beitragen soll, Zeit zu sparen und gleichzeitig die Qualität und Sicherheit der Befundung zu erhöhen. Die Software liefert quantitative und qualitative Bildanalyseergebnisse für 19 lungenspezifische Bildgebungsmuster, einschließlich Lungenrundherden in Thorax-CTs, und stellt relevante Statistiken, Referenzfälle und Differentialdiagnosen direkt im Workflow der Radiologen bereit.Markus Holzer, CEO und Mitbegründer von contextflow, sagt: " Unser Ziel ist es, Radiologen in die Lage zu versetzen , ihr tägliches Arbeitspensum schneller und mit qualitativ besseren Ergebnissen zu erledigen. Die Expertise von Wellbeing Software als Workflow- und Integrationsspezialist wird uns dabei helfen, Klinikern die Werkzeuge an die Hand zu geben die sie benötigen, um klinisches Denken und technologische Fähigkeiten zu vereinen und sinnvolle Veränderungen in der Arbeitsweise der Radiologen zu schaffen."Chris Yeowart, General Manager, Business Development bei Wellbeing Software, fügte hinzu: "Bei Wellbeing sind wir immer auf der Suche nach den innovativsten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten können. Die Arbeit von contextflow verbessert die Art und Weise, wie Radiologen ihre Arbeitsabläufe steuern und Patienten sowohl schneller als auch genauer diagnostizieren können, und sie sind eine wertvolle Bereicherung für unseren AI Connect Marketplace."contextflow ist die jüngste Ergänzung auf dem AI Connect Marketplace von Wellbeing Software mit dem Ziel Krankenhäusern, unabhängig von deren RIS oder PACS, die Einbindung der von Algorithmen in den Radiologie-workflow zu ermöglichen.Über Wellbeing SoftwareWellbeing Software ist ein führender Anbieter von Technologie für das Gesundheitswesen, der in mehr als 75 % der NHS-Einrichtungen vertreten ist. Das Unternehmen hat seine umfangreichen Ressourcen in Großbritannien und seine beispiellose Erfahrung in seinen Fachabteilungen - Pathologie, Onkologie, Radiologie, Geburtshilfe, Datenmanagement und elektronische Patientenakten - gebündelt, um seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, auf bestehenden IT-Investitionen aufzubauen und so vernetzte Patientenakten und eine bessere Patientenversorgung zu bieten.Die Fähigkeit von Wellbeing, seine Spezialsysteme mit anderer Software von Drittanbietern zu verbinden, ermöglicht es Gesundheitsorganisationen, wichtige Ziele wie papierloses Arbeiten und die Erstellung vollständiger elektronischer Gesundheitsakten zu erreichen. Durch seine etablierte Präsenz, sein Fachwissen und seine beträchtlichen Entwicklungsressourcen schafft das Unternehmen die Grundlagen für die Konnektivität innerhalb von NHS-Organisationen und darüber hinaus.Über contextflowcontextflow ist ein Spin-off der Medizinischen Universität Wien (MUW) unterstützt durch die Technische Universität Wien (TU) und das europäischen Forschungsprojekt KHRESMOI, dessen Ziel es war, ein multimodales, mehrsprachiges Such- und Erkennungssystem für medizinische Bilder und Dokumente zu entwickeln. Gegründet von einem Team aus KI- und Engineering-Experten im Juli 2016, erhielt das Unternehmen den BCS Search Industry Most Promising Startup Award 2016, den 2017 Digital Innovation Award des österreichischen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft & Forschung und wurde als eines von 19 Startups aus über 700 Bewerbungen für den Philips HealthWorks Accelerator 2018 ausgewählt. Die Central European Startup Awards zeichneten contextflow als Best Healthcare Startup 2019 - Austria aus, und Forbes DACH listete das Unternehmen als eines der Top AI30 Startups für 2020.

