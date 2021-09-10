2021-09-10 09:54:52.567 More Than $77.6 Million Won In August
Draw Games Winners
Powerball winners:
$50,000 COLUMBIA PETRO MART 47, 601 SCOTT BLVD CRYSTAL CITY CAPTAIN Z'S, 520 BAILEY RD JOPLIN MURPHY USA 5789, 2619 W 7TH ST KANSAS CITY CLOUD 9 LIQUOR 121, 121 NE 91ST. ST SPRINGFIELD PRICE CUTTER 34, 1831 W KEARNEY ST
Mega Millions winners:
$10,000 SARCOXIE KUM & GO 29, 2577 HIGH ST
$1,500 INDEPENDENCE QUIKTRIP 248, 4740 S ARROWHEAD DR LAKE OZARK BAGNELL EAGLE STOP, 308 N SHORE DR LEE’S SUMMIT BREAK TIME 3161, 3021 NE INDEPENDENCE AVE
$1,000 WENTZVILLE DIERBERGS-WENTZVILLE CRS, 1820 WENTZVILLE PKWY
Cash4Life winners:
$2,500 AURORA PRICE CUTTER 15, 708 S ELLIOT AVE BELTON QUIKTRIP 171, 7920 E 171ST. ST EL DORADO SPGS SMOKER FRIENDLY 812, 105 W US HWY 54 FLORISSANT SPIRITS PLUS INC, 3803 VAILE AVE JASPER PUMP N PETES 42, 309 NORTH 6TH STREET PERRYVILLE BARNES MART, 509 S KINGSHIGHWAY ST PLATTE CITY PRICE CHOPPER 415, 2600 ENSIGN HILL DR RICHMOND RICHMOND SHELL, 609 E SOUTH ST ST. PETERS SCHNUCKS MARKET 124, 6083 MID RIVERS MALL DR SPRINGFIELD WALMART #138 SUP, 1923 E KEARNEY ST ST. LOUIS CAPTAIN Z'S, 2874 TELEGRAPH RD ST. LOUIS ENERGY EXPRESS 274, 7741 BIG BEND BLVD WARRENSBURG CASEYS 3887, 303 N MAGUIRE ST
Lotto winners:
$1,008 FLORISSANT QUIKTRIP 627, 150 HOWDERSHELL RD
$1,068 ST. CHARLES QUIKTRIP 623, 3889 MEXICO RD
$1,216 ST. LOUIS CIRCLE K 1618, 35 S GRAND BLVD
$1,334 ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 258, 60 HAMPTON VILLAGE PLAZA
$1,124 STOCKTON CASEYS 1071, 606 SOUTH ST
$1,910 VERSAILLES SMOKER FRIENDLY 820, 813 W NEWTON
Show Me Cash winners:
$345,000 JEFFERSON CITY GERBES 122, 2805 W TRUMAN BLVD
$161,500 (Split $323,000 jackpot) BELTON CASEYS 3903, 6801 E 163RD ST KANSAS CITY PRICE CHOPPER 102, 1030 W 103RD ST
$50,000 ST. CLAIR ROUTE 66 CONVENIENCE STORE, 920 N COMMERCIAL AVE
$37,500 (Split $75,000 jackpot) CANTON AYERCO 32, 1700 OAK ST RAYTOWN APPLE MARKET 137, 11501 E 63RD ST
Pick 4 winners:
$6,000 FERGUSON QUIKTRIP 676R, 10768 W FLORISSANT AVE FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 184, 74 GRANDVIEW PLZ SHP CTR FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 184, 74 GRANDVIEW PLZ SHP CTR FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 184, 74 GRANDVIEW PLZ SHP CTR FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 184, 74 GRANDVIEW PLZ SHP CTR FLORISSANT HALLS FERRY FUEL & FOOD, 12815 NEW HALLS FERRY RD FLORISSANT INFINITY MARKET 5, 2975 PATTERSON RD KANSAS CITY QUIKTRIP 204, 6835 E TRUMAN RD KANSAS CITY FAST. STOP, 131 E 39TH ST LEE’S SUMMIT LAKEWOOD LOCAL, 811 NE LAKEWOOD BLVD ST. LOUIS MJS FOOD MART LLC, 5531 JENNINGS ST. RD ST. LOUIS CIRCLE K 1611, 1940 UNION RD ST. LOUIS DJ'S PKG LIQUOR, 6109 PAGE AVE ST. LOUIS GUJJARS LLC, 2200 S BIG BEND BLVD ST. LOUIS YO MINI MART, 1916 UNION BLVD
$3,750 BERKELEY HANLEY MOBIL, 6800 N HANLEY RD BERKELEY HANLEY MOBIL, 6800 N HANLEY RD BERKELEY HANLEY MOBIL, 6800 N HANLEY RD CHARLACK ON THE RUN 606, 8566 ST. CHARLES ROCK RD FLORISSANT BW LIQUOR & FOOD MART, 11734 W FLORISSANT AVE INDEPENDENCE CONOCO SHORT STOP, 9013 E US HIGHWAY 40 STE 40 JENNINGS GAS MART 4, 9301 LEWIS & CLARK BLVD JENNINGS GAS MART 4, 9301 LEWIS & CLARK BLVD MAPLEWOOD SCHNUCKS MARKET 225, 7355 MANCHESTER ROAD ST. LOUIS GRAND CURRENCY EXCHANGE, 4318 N GRAND BLVD ST. LOUIS QUIKTRIP 636, 4101 GRAVOIS ST. LOUIS MPC 7, 2110 CHOUTEAU AVE ST. LOUIS CONVENIENCE DOUBLE XPRESS, 8815 N BROADWAY ST ST. LOUIS KINGHWY PHILLIPS 66, 4300 S KINGSHIGHWAY
$3,250 AFFTON WALLIS PETROLEUM 533, 8445 GRAVOIS RD BLACK JACK BLACK JACK LIQUOR, 12420 OLD HALLS FERRY RD BONNE TERRE CASEYS 2069, 805 BENHAM ST CHARLACK ON THE RUN 606, 8566 ST. CHARLES ROCK RD CHARLESTON CASEYS 2907, 211 S STORY ST COLUMBIA PETRO MART 42, 1004 N STADIUM FENTON PETRO MART 5, 982 S HWY DR FERGUSON QUIKTRIP 676R, 10768 W FLORISSANT AVE FLORISSANT NEW HALLS FERRY PIT STOP, 12785 NEW HALLS FERRY RD FLORISSANT INFINITY MARKET 5, 2975 PATTERSON RD FLORISSANT INFINITY MARKET 5, 2975 PATTERSON RD FLORISSANT INFINITY MARKET 5, 2975 PATTERSON RD FREDERICKTOWN MURPHY USA 7230, 1021 WALTON DR FULTON CASEYS 2086, 2407 N BLUFF ST GRANDVIEW DISCOUNT SMOKE & LIQUOR WRHSE, 6100 E STATE ROUTE 150 HANNIBAL CASEYS 3313, 4215 MCMASTERS AVE HAZELWOOD THOELE CONV STORE #750, 6025 HOWDERSHELL JENNINGS GAS MART 4, 9301 LEWIS & CLARK BLVD JENNINGS GAS MART 4, 9301 LEWIS & CLARK BLVD JENNINGS GAS MART 4, 9301 LEWIS & CLARK BLVD JENNINGS GOODTIMES 3, 9484 LEWIS & CLARK BLVD KANSAS CITY MARSH'S SUN FRESH, 4001 MILL ST KANSAS CITY QUIKTRIP 190, 344 W 72ND ST KANSAS CITY BROOKSIDE SUNFRESH 144, 14 W 62 TERR KANSAS CITY FAST. STOP, 131 E 39TH ST LADUE SCHNUCKS MARKET 188, 8867 LADUE RD MARYLAND HEIGHTS QUIKTRIP 622, 11829 LACKLAND RD RAYMORE RAYMORE PRICE CHOPPER 285, 900 W FOXWOOD DR RAYTOWN PAK AMERICAN TEXACO, 8111 E 87TH ST ROGERSVILLE G & W APPLE MARKET, 319A S MAIN ST ST. LOUIS QUICK MART, 9725 LACKLAND ROAD ST. LOUIS QUIKTRIP 671, 904 S VANDEVENTER AVE ST. LOUIS PHILLIPS 66 AT GRAVOIS, 2327 GRAVOIS AVE ST. LOUIS BP OF AFFTON, 8501 MORGANFORD RD ST. LOUIS MJS FOOD MART LLC, 5531 JENNINGS ST. RD SIKESTON SIKESTON KWIK STOP INC, 905 S MAIN ST SIKESTON SIKESTON KWIK STOP INC, 905 S MAIN ST ST. ANN QUIKTRIP 635, 11150 ST. CHARLES ROCK RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 141, 9074 OVERLAND PLAZA ST. LOUIS QUIKTRIP 628R, 2791 DUNN RD ST. LOUIS QUIKTRIP 628R, 2791 DUNN RD ST. LOUIS QUIKTRIP 639, 12100 LUSHER RD ST. LOUIS QUIKTRIP 639, 12100 LUSHER RD ST. LOUIS QUIKTRIP 639, 12100 LUSHER RD ST. LOUIS QUIKTRIP 639, 12100 LUSHER RD ST. LOUIS QUIKTRIP 639, 12100 LUSHER RD ST. LOUIS PULSE PETROLEUM CO, 5003 GOODFELLOW BLVD ST. LOUIS PULSE PETROLEUM CO, 5003 GOODFELLOW BLVD ST. LOUIS LEWIS & CLARK AMOCO, 9925 LEWIS & CLARK BLVD ST. LOUIS MPC 12, 12188 BELLEFONTAINE RD ST. LOUIS ON THE RUN 607, 9403 PAGE AVE ST. LOUIS CIRCLE K 1624, 8600 WATSON RD ST. LOUIS BELLEFONTAINE BP, 10844 BELLEFONTAINE RD ST. LOUIS UNITED MART BP, 7430 NATURAL BRIDGE RD ST. LOUIS KINGHWY PHILLIPS 66, 4300 S KINGSHIGHWAY ST. LOUIS GAS MART #27, 6020 N BROADWAY ST. LOUIS CROWN MART 6, 1513 N 13TH ST ST. LOUIS HERLU LLC, 8433 PAGE BLVD ST. LOUIS LP MART BEL RIDGE, 9038 NATURAL BRIDGE RD ST. ROBERT DISCOUNT SMOKE SHOP 37, 215 ST. ROBERT BLVD STE 5 WENTZVILLE DIERBERGS-WENTZVILLE CRS, 1820 WENTZVILLE PKWY WENTZVILLE QUIKTRIP 663, 55 WENTZVILLE PKWY
$3,125 BALLWIN WALLIS PETROLEUM 504, 15221 MANCHESTER RD BALLWIN WALLIS PETROLEUM 504, 15221 MANCHESTER RD BERKELEY QUIKTRIP 612, 6805 N HANLEY RD BLACK JACK BLACK JACK LIQUOR, 12420 OLD HALLS FERRY RD BLUE SPRINGS HAPPY HOUR, 1801 NW STATE ROUTE 7 BRIDGETON SCHNUCKS MARKET 191, 11253 ST. CHARLES RK RD BRIDGETON SCHNUCKS MARKET 191, 11253 ST. CHARLES RK RD BRIDGETON BRIDGETON MOBIL, 12239 NATURAL BRIDGE RD BRIDGETON BRIDGETON MOBIL, 12239 NATURAL BRIDGE RD BRIDGETON BRIDGETON MOBIL, 12239 NATURAL BRIDGE RD CARUTHERSVILLE JIFFY JIM'S ONE STOP, 300 TRUMAN BLVD CARUTHERSVILLE JIFFY JIM'S ONE STOP, 300 TRUMAN BLVD CLEARMONT TREX MART 8, 10043 US HWY 71 CREVE COEUR ON THE RUN 610, 11109 OLIVE BLVD ELDORADO SPRINGS WOODS SUPERMARKET 474, 312 W US HIGHWAY 54 FENTON MAHIL PETROLEUM, 101 OLD SUGAR CREEK RD FENTON PHILLIPS 66 OF FENTON, 600 GRAVOIS RD FENTON PHILLIPS 66 OF FENTON, 600 GRAVOIS RD FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 184, 74 GRANDVIEW PLZ SHP CTR FLORISSANT HUCKS FOOD STORE 264, 3500 PATTERSON RD FLORISSANT HALLS FERRY FUEL & FOOD, 12815 NEW HALLS FERRY RD FLORISSANT HALLS FERRY FUEL & FOOD, 12815 NEW HALLS FERRY RD FLORISSANT PETRO MART 11, 1200 SHACKLEFORD RD FLORISSANT NEW HALLS FERRY PIT STOP, 12785 NEW HALLS FERRY RD FLORISSANT MINI MARKET 4, 1763 N NEW FLORISSANT RD GRANDVIEW QUIKTRIP 186, 6015 E 147TH ST GRANDVIEW DISCOUNT SMOKE & LIQUOR WRHSE, 6100 E STATE ROUTE 150 HALLSVILLE CASEYS 1073, 103 RT 00 HOLLAND CAR-MAC'S, 85 STATE HWY O HOLLAND CAR-MAC'S, 85 STATE HWY O HOLLAND CAR-MAC'S, 85 STATE HWY O HOLLAND CAR-MAC'S, 85 STATE HWY O INDEPENDENCE QUIKTRIP 201, 19010 E US HWY 24 STE 201 INDEPENDENCE FASTSTOP #1, 3302 BLUE RIDGE CUTOFF INDEPENDENCE MINIT MART 587, 17600 E 39TH ST JENNINGS GOODTIMES 3, 9484 LEWIS & CLARK BLVD KANSAS CITY PRICE CHOPPER 102, 1030 W 103RD ST KANSAS CITY PHILLIPS 66, 201 W 6TH ST KANSAS CITY BLUE PARKWAY SUN FRESH, 4209 EAST. 50TH TERR KANSAS CITY DISCOUNT SMOKE & LIQUOR, 4019 INDEPENDENCE AVE KANSAS CITY WORLDS LIQUOR XPRESS, 4408 E 39TH ST KANSAS CITY WORLDS LIQUOR XPRESS, 4408 E 39TH ST KANSAS CITY WORLDS LIQUOR XPRESS, 4408 E 39TH ST KANSAS CITY WORLDS LIQUOR XPRESS, 4408 E 39TH ST KANSAS CITY WORLDS LIQUOR XPRESS, 4408 E 39TH ST KANSAS CITY WORLDS LIQUOR XPRESS, 4408 E 39TH ST KANSAS CITY WORLDS LIQUOR XPRESS, 4408 E 39TH ST KANSAS CITY LOVES TRAVEL STOP 786, 3201 N AMERISTAR DR KIRKWOOD 7-ELEVEN 19507D, 639 W WOODBINE AVE LEE’S SUMMIT CORNER MARKET 134 LLC, 909 NW CHIPMAN RD MEHLVILLE PETRO MART 26, 4205 BUTLER HILL RD MINDENMINES STATE LINE PIT STOP, 1738 W 160 HWY NEW MADRID CASEYS 2064, 510 US HWY 61 O’FALLON PETRO MART 18, 2140 W TERRA LN OVERLAND WOODSON GROCERY & LIQUOR, 2146 WOODSON RD PLATTE WOODS AUTOBAHN, 7538 NW PRAIRIE VIEW RD RAYTOWN HY-VEE 1542, 9400 E 350 HWY RAYTOWN APPLE MARKET 137, 11501 E 63RD ST ROCK HILL WALLIS PETROLEUM 522, 9401 MANCHESTER RD ROLLA PRICE CHOPPER, 1360 FORUM DRIVE ST. LOUIS SALAMA MARKET, 4956 ST. LOUIS AVE ST. LOUIS QUIKTRIP 687R, 2166 HAMPTON AVE ST. ROBERT CASEYS 3687, 340 MARSHALL DR SIKESTON LARRY'S PIT STOP, 2413 E MALONE AVE SIKESTON BREAK TIME 3133, 420 N MAIN ST SPRINGFIELD HY-VEE 1641, 1720 W BATTLEFIELD RD A ST. CHARLES DIERBERGS-BOGEY HILLS, 2021 ZUMBEHL RD ST. CHARLES QUIKTRIP 602, 1640 S 5TH ST ST. CHARLES GAS N SHOP, 3601 HARRY S TRUMAN BLVD ST. LOUIS 7-ELEVEN 27408B, 6909 SOUTHWEST AVE ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 107, 7450 HAMPTON AVE ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 258, 60 HAMPTON VILLAGE PLAZA ST. LOUIS MPC 55, 4403 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS WESTLAND TRVL CT LILAC15, 10866 LILAC ST. LOUIS DIERBERGS-BRENTWOOD POIN, 8450 EAGER RD ST. LOUIS EAGLE FOOD, 5590 W FLORISSANT AVE ST. LOUIS EAGLE FOOD, 5590 W FLORISSANT AVE ST. LOUIS EAGLE FOOD, 5590 W FLORISSANT AVE ST. LOUIS MARTINS MARKET, 4324 MARTIN L KING DR ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS EXPRESS LANE, 3846 KEOKUK ST ST. LOUIS CIG-LIQ OUTLET, 1375 DUNN RD ST. LOUIS ON THE RUN 607, 9403 PAGE AVE ST. LOUIS ON THE RUN 607, 9403 PAGE AVE ST. LOUIS CIRCLE K 1638, 9311 S BROADWAY ST. LOUIS CROWN MART, 4608 DR ML KING DR ST. LOUIS CROWN MART, 4608 DR ML KING DR ST. LOUIS EUROPE GROC STORE SEDO, 2258 UNION RD ST. LOUIS WEST END MARKET, 1148 UNION BLVD ST. LOUIS RAQQA MART, 352 CHAMBERS RD ST. LOUIS ST. JOHNS MARKET, 3314 BROWN RD ST. LOUIS QUICK STOP, 6800 OLIVE BLVD STE A ST. LOUIS WALLIS PETROLEUM 521, 3225 HAMPTON AVE ST. LOUIS WALLIS PETROLEUM 521, 3225 HAMPTON AVE ST. LOUIS WALLIS PETROLEUM 521, 3225 HAMPTON AVE ST. LOUIS GAS MART 33, 12095 BENHAM RD ST. LOUIS JS FOOD MART, 8901 RIVERVIEW DRIVE ST. LOUIS KINGS LIQUOR MART, 4192 JENNINGS STATION RD STEELE CABLE'S GROC, 23183 STATE LINE RD STEELE CABLE'S GROC, 23183 STATE LINE RD UNIVERSITY CITY PETE'S SHUR SAV MARKET, 7434 OLIVE ST. RD
$3,000 AFFTON WALLIS PETROLEUM 533, 8445 GRAVOIS RD BERKELEY QUIKTRIP 612, 6805 N HANLEY RD BERKELEY CROWNWAY OIL, 9790 NATURAL BRIDGE RD BOONVILLE C & R SUPERMARKET 2484, 1004 MAIN ST BRANSON COUNTRY MART 71, 1447 STATE HWY 248 STE J CHESTERFIELD DIERBERGS-4 SEASONS, 8 FOUR SEASONS CTR CREVE COEUR ON THE RUN 610, 11109 OLIVE BLVD CRYSTAL CITY CRYSTAL CITY 111, 801 N TRUMAN BLVD DELLWOOD ELITE LIQUOR, 9797 W FLORISSANT AVE FENTON PETRO MART 5, 982 S HWY DR FENTON PHILLIPS 66 OF FENTON, 600 GRAVOIS RD FENTON PHILLIPS 66 OF FENTON, 600 GRAVOIS RD FENTON PHILLIPS 66 OF FENTON, 600 GRAVOIS RD FENTON PHILLIPS 66 OF FENTON, 600 GRAVOIS RD FENTON PHILLIPS 66 OF FENTON, 600 GRAVOIS RD FLORISSANT QUIKTRIP 627, 150 HOWDERSHELL RD FLORISSANT HALLS FERRY FUEL & FOOD, 12815 NEW HALLS FERRY RD HAYTI R & P SERVICE, I 55 & HWY 84 JENNINGS JENNINGS CONVENIENCE CTR, 9311 LEWIS & CLARK BLVD JENNINGS GOODTIMES 3, 9484 LEWIS & CLARK BLVD JENNINGS GOODTIMES 3, 9484 LEWIS & CLARK BLVD KANSAS CITY QUIKTRIP 204, 6835 E TRUMAN RD KANSAS CITY LOVES TRAVEL STOP 786, 3201 N AMERISTAR DR LA GRANGE CASEYS 1232, 101 N MAIN ST ROGERSVILLE G & W APPLE MARKET, 319A S MAIN ST ST. LOUIS ELITE MARKET & GRILL, 1403 UNION BLVD SIKESTON SIKESTON KWIK STOP INC, 905 S MAIN ST SPRINGFIELD KUM & GO 1460, 1313 W BATTLEFIELD ST ST. LOUIS LACLEDE MARKET LLC, 4571 LACLEDE AVE ST. LOUIS MITCHELL'S PKG LIQ & CON, 4674 M L KING DR ST. LOUIS QUIKTRIP 639, 12100 LUSHER RD ST. LOUIS MPC 55, 4403 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS W FLORISSANT CURRENCY EX, 7533 W FLORISSANT AVE ST. LOUIS W FLORISSANT CURRENCY EX, 7533 W FLORISSANT AVE ST. LOUIS W FLORISSANT CURRENCY EX, 7533 W FLORISSANT AVE ST. LOUIS EAGLE FOOD, 5590 W FLORISSANT AVE ST. LOUIS MARTINS MARKET, 4324 MARTIN L KING DR ST. LOUIS HANLEY HILL GROC & LIQ, 7921 PAGE AVE ST. LOUIS CROWN MART, 4608 DR ML KING DR ST. LOUIS CROWN MART, 4608 DR ML KING DR ST. LOUIS CROWN MART, 4608 DR ML KING DR ST. LOUIS GAS MART 12, 4036 BAYLESS AVE ST. LOUIS GAS MART 11, 902 S BROADWAY ST. LOUIS GAS MART 11, 902 S BROADWAY ST. LOUIS 7-ELEVEN 32813D, 6197 LEMAY FERRY RD WILDWOOD ON THE RUN 609, 16509 MANCHESTER RD
$1,500 CAPE GIRARDEAU THE OUTLETS, 341 S SPRIGG ST CAPE GIRARDEAU THE OUTLETS, 341 S SPRIGG ST CAPE GIRARDEAU THE OUTLETS, 341 S SPRIGG ST CAPE GIRARDEAU SEMO GAS, 40 N SPRIGG ST CAPE GIRARDEAU SEMO GAS, 40 N SPRIGG ST CAPE GIRARDEAU SEMO GAS, 40 N SPRIGG ST FLORISSANT NEW HALLS FERRY PIT STOP, 12785 NEW HALLS FERRY RD GRANDVIEW DISCOUNT SMOKES AND LIQUOR, 13100 SPRING ST HAZELWOOD 7-ELEVEN 29038C, 6085 N LINDBERGH BLVD JENNINGS GAS MART 4, 9301 LEWIS & CLARK BLVD LEE’S SUMMIT TEMP STOP 112, 1125 NE DOUGLAS RD RAYTOWN QUIKTRIP 156, 8733 E 63RD ST ST. LOUIS CIRCLE K 1628, 1108 S FLORISSANT RD
Club Keno winners:
ARNOLD $3,300 HOT SHOTS SPORTS BAR &GRILL, 131 ARNOLD CROSSROADS CT BAKERSFIELD $2,325 EVANS KWIK STOP, 3820 ST. HWY 101 BAKERSFIELD $2,325 EVANS KWIK STOP, 3820 ST. HWY 101 BELTON $1,300 ROADSIDE BAR & GRILL, 444 N SCOTT AVE BELTON $1,860 EAGLES 4492, 310 MAIN ST BLUE SPRINGS $1,100 BPOE 2509, 100 NE BRIZENDINE RD BLUE SPRINGS $3,894 BPOE 2509, 100 NE BRIZENDINE RD BLUE SPRINGS $4,188 BPOE 2509, 100 NE BRIZENDINE RD BOLIVAR $2,500 CUT UPS BAR & GRILL, 1450 E MT GILEAD RD BONNE TERRE $1,300 MILLERS QUICK SHOP, 1601 ST. FRANCOIS RD BRANSON $1,800 COUNTRY MART 71, 1447 STATE HWY 248 STE J BRANSON $1,860 CHARLIES STEAK RIBS AND ALE, 3009 W 76 COUNTRY BLVD BRANSON $2,190 WHITE OAK MOARK 20, 4017 W ST. HWY 76 BRIDGETON $1,800 PIRATE'S COVE, 10731 MARGATEHALL DR CALIFORNIA $1,320 BREAK TIME 3008, 200 W BUCHANAN ST CARROLLTON $1,300 BREAK TIME 3002, N 902 65 HWY CUBA $1,000 FRISCOS GRILL AND PUB, 121 S SMITH ST DES PERES $1,200 7-ELEVEN 19522E, 1193 COLONADE CTR EAST. LYNNE $1,300 FUGLYS BAR & GRILL, 109 S INDIANA ST EAST. PRAIRIE $1,450 RENO'S GAS-A-MAT, 613 E WASHINGTON ST ELLISVILLE $1,460 DOGWOOD SOCIAL HOUSE 2, 15682 MANCHESTER RD FENTON $2,269 GRAND SLAM SPORTS BAR, 519 MAE CT FLORISSANT $2,009 STREILERS PUB, 555 HOWDERSHELL RD FLORISSANT $2,500 MEYERS CAFETERIA/LOUNGE, 1767 N NEW FLORISSANT RD FLORISSANT $2,638 BUNKERS, 297 ST. FRANCOIS FLORISSANT $6,172 MATTINGLY'S INN, 8108 N LINDBERGH GRANDVIEW $1,860 CORNER BAR, 702 MAIN ST GRAVOIS MILLS $1,000 WHISKEY DICKS, 113 HIGHWAY 135 GRAVOIS MILLS $1,860 WHISKEY DICKS, 113 HIGHWAY 135 HANNIBAL $1,100 AMERICAN LEGION POST. 55, 3819 HWY MM HARRISONVILLE $1,800 ROOSTERS/BOOKIES, 900 N COMMERCIAL ST IMPERIAL $1,500 FRANKIE GIANINO'S, 1209 MAIN ST INDEPENDENCE $1,500 PLAYERS CLUB THE, 1501 S NOLAND RD KANSAS CITY $1,650 THE RUNAWAY LOUNGE, 2418 NW VIVION RD KANSAS CITY $2,258 UGLY JOE'S, 1227 W 103RD ST KANSAS CITY $10,000 PROSPECT BP, 6245 PROSPECT AVE KIMBERLING CITY $1,241 CASTAWAYS PUB, 11863 STATE HWY 13 #24 KIRKWOOD $7,707 7-ELEVEN 19507D, 639 W WOODBINE AVE LAKE OZARK $1,090 ROCK ISLAND LINE, 1273 BAGNELL DAM BLVD LAKE OZARK $1,100 LUCKY'S, 1140 BAGNELL DAM BLVD LAKE ST. LOUIS $1,313 LAKESIDE PUB, 10600 VETERANS MEM PKWY LAKE ST. LOUIS $1,500 MATTINGLY'S SPORTS BAR & GRILL, 6245 RONALD REAGAN DR LEBANON $1,250 AMERICAN LEGION POST. #43, 2538 EVERGREEN PARKWAY LINCOLN $1,800 LINCOLN MEMORIAL VFW 5925, 22061 HANSEN AVE LINCOLN $4,500 LINCOLN MEMORIAL VFW 5925, 22061 HANSEN AVE MAPLEWOOD $1,468 MCLAINS CORNER BAR/GRILL, 3516 S BIG BEND MARTHASVILLE $1,067 CORI'S TWIN GABLES, 101 N HWY 47 MONETT $2,325 VFW POST. 4207, 5400 US HWY 60 NIXA $3,250 FRANK N STEINS, 105 W SHERMAN WAY STE 106 O’FALLON $1,300 FRONTIER BOWL, 177 FRONTIER PARK DR O’FALLON $1,439 BUFFALO WILD WINGS GRILL & BAR, 2352 STATE HWY K O’FALLON $3,335 THE IRISH GYPSY BAR & GRILL, 1250 BRYAN RD OSAGE BEACH $1,300 CHEVY'S PUB, 5151 HWY 54 STE E PARK HILLS $3,684 AMVETS 113, 3756 PIMVILLE RD PLATTE CITY $6,500 TANNERS BAR & GRILL, 2701 RUNNING HORSE RD RAYMORE $1,800 EAGLES, 314 S WASHINGTON ST RAYTOWN $5,303 SPANKY'S BAR & GRILL, 5230 BLUE RIDGE BLVD RICHMOND $1,800 BP AMOCO OF RICHMOND, 101 S SPARTAN DR RUSHVILLE $12,064 RUSHVILLE SMOKE & LIQUOR, 13595 SW US HWY 59W ST. LOUIS $1,500 SCHNUCKS MARKET 231, 9070 ST. CHARLES ROCK RD ST. LOUIS $3,552 MIMIS SUBWAY BAR & GRILL, 46 N FLORISSANT RD SEDALIA $1,100 END ZONE SPORTS BAR & GRILL, 3129 W BROADWAY BLVD SPRINGFIELD $4,500 GUNNYS MILL, 1414 WEST FARM RD 102 ST. CHARLES $3,820 PLAZA LANES, 506 DROSTE RD ST. CHARLES $135,275 MIDTOWNE MARKET, 317 HAWTHORNE AVE ST. JOSEPH $6,515 ZIP THRU, 4510 S 169 HWY ST. LOUIS $1,000 7-ELEVEN 19279F, 2807 SULPHUR AVE ST. LOUIS $1,005 PEPPERS GRILL & BAR, 5452 GRAVOIS AVE ST. LOUIS $1,089 CIRCLE K 1624, 8600 WATSON RD ST. LOUIS $1,300 7-ELEVEN 19279F, 2807 SULPHUR AVE ST. LOUIS $1,320 BARNEY'S SPORTS PUB, 6027 CHIPPEWA ST. LOUIS $1,500 GAS MART 26, 1110 SALISBURY ST ST. LOUIS $1,800 SCHMITT'S BAR & GRILL, 9580 PAGE ST. LOUIS $2,006 SCHMITT'S BAR & GRILL, 9580 PAGE ST. PETERS $5,000 GETTEMEIERS, 269 SALT LICK RD ST. ROBERT $1,300 ST. ROBERT CENEX, 333 HWY Z STE GENEVIEVE $20,437 MIDWAY BAR & GRILL, 13551 HWY 32 WENTZVILLE $1,011 GOAT HOUSE PUB, 11 W ALLEN ST WENTZVILLE $1,100 ROOKIES BAR & GRILL, 1544 S SERVICE RD WENTZVILLE $1,800 ROOKIES BAR & GRILL, 1544 S SERVICE RD
Scratchers Winners
“$1,000 In a Flash” Scratchers winners:
$10,000 JEFFERSON CITY BEE LINE SNACK SHOP 10, 6318 STATE RT B
$1,000 CLINTON BUCK STOP, 93 E HIGHWAY 7 FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 276, 1160 SHACKELFORD RD HOLLISTER MO #5, 18 INDUSTRIAL PARK DR KANSAS CITY MURPHY USA 7559, 8281 N CHURCH RD MEXICO MURPHY USA 7181, 4800 S CLARK ST MEXICO XPRESS MART, 1109 E LIBERTY ST MONETT MONETT TRUCK STOP, 1100 S LINCOLN OVERLAND SMOKESHOP, 11086 MIDLAND BLVD OZARK BULLSEYE 30, 1657 W STATE HWY J PERRYVILLE BARNES MART, 509 S KINGSHIGHWAY ST PLATTE CITY QUIKTRIP 236, 1850 BRANCH ST PLEASANT HOPE NEXT STOP #6, 103 W HWY 215 POPLAR BLUFF MUNCH N PUMP SOUTHSIDE, 1401 S BROADWAY ST POTOSI MURPHY USA 6894, 2 MEMORIAL DRIVE SALISBURY MIKE'S, 600 W HWY 24 ST. CHARLES CIRCLE K 1644, 1750 O’FALLON RD ST. JOSEPH ON THE GO, 2014 S BELT HWY ST. LOUIS MO LOTTERY ST. LOUIS, 1831 CRAIG PARK CT ST. LOUIS HUCKS FOOD STORE 252, 3443 WATSON RD ST. LOUIS LEWIS & CLARK AMOCO, 9925 LEWIS & CLARK BLVD ST. LOUIS GAS MART 14, 710 GOODFELLOW BLVD
“$100 Million Cash Bonanza” Scratchers winners:
$10,000 ST. LOUIS BUCKYS EXPRESS 397, 9791 PAGE AVE
$4,000 ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 136, 8650 BIG BEND BLVD
$1,000 BALLWIN CIRCLE K 1648, 595 BIG BEND RD BLUE SPRINGS MURPHY USA 7192, 610 NE CORONADO DR BOONVILLE PILOT TRAVEL CENTERS 044, 1701 W ASHLEY RD BRANSON RHODES FAMILY PRICE CHOPPER, 2210 W HWY 76 CARDWELL MR. T'S LIQUOR STORE, 510 US HWY 412 CLINTON BUCK STOP, 93 E HIGHWAY 7 CLINTON BREAK TIME 3121, 217 NW HWY 7 COLUMBIA BREAK TIME 3001, 900 CONLEY RD EUREKA WAYSIDE, 5150 STATE RT 109 FENTON ON THE RUN 625, 1000 BOWLES AVE FLORISSANT HUCKS FOOD STORE 264, 3500 PATTERSON RD FLORISSANT ENERGY EXPRESS 1988, 8231 N LINDBERGH BLVD FREEMAN FREEMAN COUNTRY MKT, 27500 S STATE RT C GLADSTONE DISCOUNT SMOKES & LIQUOR, 7603 N OAK ST GLADSTONE DISCOUNT SMOKES & LIQUOR, 7603 N OAK ST INDEPENDENCE XPRESS MART 40 HWY, 9040 E US HIGHWAY 40 INDEPENDENCE SMOKES FOR LESS & CONVENIENCE, 1701 S NOLAND RD JEFFERSON CITY SCHULTE'S FRESH FOODS, 1904 SOUTHWEST BLVD KANSAS CITY PRICE CHOPPER 106, 8700 E 63RD ST KANSAS CITY MILLENNIUM SUPER STORE 1, 1501 CLEVELAND AVE MATTHEWS TRAVELCENTERS OF AMERICA 051, 854 STATE HWY 80 OAK GROVE QUIKTRIP 150, 309 S BROADWAY PLATTE WOODS AUTOBAHN, 7538 NW PRAIRIE VIEW RD SPRINGFIELD PRICE CUTTER PLUS 50, 3260 E BATTLEFIELD ST SPRINGFIELD PRICE CUTTER 34, 1831 W KEARNEY ST ST. CHARLES PETRO MART 69, 2240 N 3RD ST ST. LOUIS PETRO MART 04, 2701 TELEGRAPH RD ST. LOUIS ZINGERS MART 3, 5204 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS ZINGERS MART 3, 5204 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS CRAZY DEALS, 5310 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS KING'S LIQUOR BEER WINE CIG, 3436 N UNION BLVD ST. PETERS PETRO MART 68, 6095 MEXICO RD SULLIVAN MOBIL 402, 771 NORTH SERVICE RD W VILLA RIDGE PETRO MART 40, 105 HWY AT WENTZVILLE ON THE RUN 1619, 42 W HWY N WEST ALTON GAS MART 31, 14700 US HWY 67 WILDWOOD SCHNUCKS MARKET 121, 16580 MANCHESTER RD
“$100,000 Cash” Scratchers winners:
$1,000 LAWSON CASEYS 1283, 311 W 6TH ST
“$100,000 Casino Royale” Scratchers winners:
$1,000 CALIFORNIA MR G'S LIQUOR, 306 W BUCHANAN ST ST. LOUIS ZINGERS MART 3, 5204 LEMAY FERRY RD
“$200,000 Extreme Cash” Scratchers winners:
$20,000 ELLISVILLE AUTO SPA ETC, 8 ELLISVILLE TOWNE CTR D
$10,000 NIXA CASEYS 2685, 1110 W MOUNT VERNON ST ST. JAMES MPC 30, 617 N JEFFERSON ST $1,000
$1,000 BRIDGETON SCHNUCKS MARKET 191, 11253 ST. CHARLES RK RD CABOOL CASEYS 2855, 316 OZARK ST CARL JUNCTION PUMP N PETES 9, 102 N MAIN ST CLINTON WALMART #20 SUP, 1712 E OHIO ST DONIPHAN WEST Y MARKET, HC 6 BOX 1 HWY 21 S FENTON WALMART #805 SUP, 653 GRAVOIS BLUFFS BLVD FESTUS MPC 37, 2854 HWY 67 FESTUS EXPRESS MART-FESTUS WEST, 801 COLLINS DR S FLORISSANT DIERBERGS-FLORISSANT, 222 N HWY 67 FLORISSANT SPIRITS PLUS INC, 3803 VAILE AVE FLORISSANT NEW HALLS FERRY PIT STOP, 12785 NEW HALLS FERRY RD FORISTELL FASTLANE 41, 21750 VETERANS MEM PKWY FORISTELL CHEAP N CHEAP, 3235 N SERVICE RD E FREDERICKTOWN CASEYS 2348, 507 LINCOLN DRIVE FULTON CASEYS 2086, 2407 N BLUFF ST HAWK POINT MINI MARKET, 16 SOUTH HWY 47 HILLSBORO KARSCHS VILLAGE MARKET, 10724 BUSINESS 21 INDEPENDENCE PRICE CHOPPER 650, 2301 S STERLING AVE INDEPENDENCE MINIT MART 604, 11109 EAST. 23RD ST. S JEFFERSON CITY JACK FLASH JEFFERSON CITY, 910 FAIRGROUNDS RD JENNINGS JENNINGS CONVENIENCE CTR, 9311 LEWIS & CLARK BLVD JENNINGS GAS MART 4, 9301 LEWIS & CLARK BLVD JOPLIN KUM & GO 454, 3434 S RANGELINE RD JOPLIN CASEYS 3020, 2764 W 32ND ST JOPLIN DOWNSTREAM Q STORE, 4777 DOWNSTREAM BLVD KEARNEY FUEL EXPRESSO, 405 W STATE ROUTE 92 LEBANON EASTGATE EXPRESS, 22993 PROFESSIONAL LN-K LEBANON CASEYS 1667, 669 W ELM LILBOURN CASEYS 1884, 650 STATE HWY D MALDEN CASEYS 1899, 1313 N DOUGLAS ST MARYLAND HEIGHTS PETRO MART 61, 12421 DORSETT RD MEXICO JB HAWKS #2120, 2120 E LIBERTY ST MOBERLY MURPHY USA 5748, 1303 HIGHWAY 24 E NEW HAVEN FAS-TRIP 103, 9333 HWY 100 OAK GROVE CHEERS CONV & LIQUOR, 1400 S BROADWAY STE A&B O’FALLON FASTLANE 33, 1001 TOM GINNEVER OSAGE BEACH MURPHY EXPRESS 8545, 4294 OSAGE BEACH PKWY OWENSVILLE OLD DUTCH MILL LLC, 1988 HWY 50 PARK HILLS C MART, 900 E MAIN ST PLATTE WOODS AUTOBAHN, 7538 NW PRAIRIE VIEW RD RICHMOND CASEYS 1487, 424 W MAIN ST ROCK PORT CASEYS 2627, 102 E US HWY 136 SALEM CASEYS 2245, 800 E SCENIC RIVERS BLVD SEDALIA CASEYS 1601, 3500 W 16TH ST SEDALIA CASEYS 3257, 3050 S LIMIT AVE SHELL KNOB HARTER HOUSE SHELL KNOB, 24988 STATE HWY 39 SPRINGFIELD KUM & GO 464, 2704 S CAMPBELL AVE SPRINGFIELD KUM & GO 480, 777 E BATTLEFIELD ST SPRINGFIELD KUM & GO 1484, 1211 W SUNSHINE ST SPRINGFIELD BATTLEFIELD EAGLE STOP, 820 E BATTLEFIELD ST SPRINGFIELD KUM & GO 566, 1701 W SMITH ST ST. ANN PRINCE MKT LIQUOR & MORE, 9826 ST. CHARLES RK RD ST. CHARLES PETRO MART 16, 3799 ELM STREET ST. JOSEPH CULVER'S RIVERSIDE 66, 5430 FREDERICK ST. JOSEPH CULVER'S RIVERSIDE 66, 5430 FREDERICK ST. LOUIS MCCAUSLAND AMOCO, 7003 MANCHESTER AVE ST. LOUIS GAS MART 18, 1212 FEE FEE RD ST. LOUIS FERGUSON PHILLIPS 66, 10620 NEW HALLS FERRY RD ST. LOUIS MERAJ PETROLEUM, 3605 S BROADWAY ST. PETERS ON THE RUN 616, 203 MID RIVERS MALL DR TROY CASEYS 3784, 11 TURNBULL TRL WASHINGTON FAS-TRIP 102, 904 E 5TH ST WELLSVILLE CASEYS 1035, 222 W HUDSON ST WENTZVILLE PETRO MART 27, 40 WENTZVILLE PKWY WEST PLAINS SNAPPY MART 9, 1671 S HWY 63 WINONA TOWN & COUNTRY 2494, 710 HIGHWAY 19 SOUTH
“$2,500 A Week for Life” Scratchers winners:
$1,000 SEDALIA PRIME FAVTRIP, 216 W BROADWAY BLVD ST. CHARLES SCHNUCKS MARKET 111, 1950 ZUMBEHL RD ST. CHARLES SCHNUCKS MARKET 111, 1950 ZUMBEHL RD ST. JOSEPH ZIP THRU, 4510 S 169 HWY
“$25,000 Money Multiplier” Scratchers winners:
$1,000 PIEDMONT BREAK TIME 3126, 615 N MAIN ST
“$300 Million Cash Explosion” Scratchers winners:
$20,000 MOBERLY BRATCHER MARKET, 301 S MORLEY ST
$4,000 BRIDGETON SCHNUCKS MARKET 191, 11253 ST. CHARLES RK RD CHILLICOTHE HY-VEE GAS 1077, 1230 WASHINGTON ST KANSAS CITY HY-VEE GAS 1261, 14170 E HWY 40 ST. JOSEPH HY-VEE GAS, 205 NORTH BELT HWY ST. LOUIS 7-ELEVEN 27379B, 8250 WATSON RD WASHINGTON SCHNUCKS MARKET 719, 2073 WASHINGTON CROSSING
$1,000 ARNOLD WALLIS PETROLEUM 514, 3611 WEST. OUTER RD BELLEFONTAINE QUIKTRIP 605, 10845 LILAC AVE BELTON HY-VEE GAS 1034, 1303 E NORTH AVE BENTON EXPRESS FUEL CENTER, 6156 ST. HWY 77 BETHANY HY-VEE 1036, 1104 S 25TH ST BLUE EYE MO #6, 4833 E HWY 86 BLUE SPRINGS PRICE CHOPPER 109, 1305 N 7 HWY BLUE SPRINGS WALMART 5149 NHM, 1700 NW STATE ROUTE 7 BOONVILLE PILOT TRAVEL CENTERS 044, 1701 W ASHLEY RD BOURBON ON THE RUN 60, 214 W PINE ST BOURBON BOURBON ONE STOP SHOP, N 161 OUTER RD BOWLING GREEN CROSSROADS GENERAL STORE, 1001 S BUSINESS 61 BRANSON WHITE OAK MOARK 10, 3200 GREEN MTN DR CARROLLTON SINCLAIR SMART MART, 1400 N HWY 65 CAULFIELD BULLSEYE 24, 347 US HWY 160 CENTRALIA CASEYS 1387, 208 W HWY 22 CHESTERFIELD EDISON EXPRESS, 158 LONG RD CLEVELAND FUEL EXPRESSO 35, 24620 SOUTH STATE RT D COLUMBIA BREAK TIME 3021, 2402 PARIS RD COLUMBIA BREAK TIME 3003, 1416 OLD 63 HWY S COLUMBIA FASTLANE HH, 7701 ROANOKE DR COLUMBIA MOSER'S FOODS 7, 4840 N HWY 763 COLUMBIA MIDWAY LITTLE GENERAL, 6751 HIGHWAY 40 W CREVE COEUR DIERBERGS-HERITAGE PL, 12595 OLIVE BLVD CRYSTAL CITY MSD LIQUOR, 506 N TRUMAN BLVD DESLOGE CASEYS 3802, 300 N DESLOGE DR ELDON WOODS SUPERMARKET 2065, 1002 S AURORA ELLISVILLE CLARKSON BP, 28 CLARKSON RD FAIR GROVE KUM & GO 1435, 249 W OLD MILL RD FENTON ROAD RANGER 145, 205 N HIGHWAY DRIVE FENTON SHANTY THE, 1663 S OLD HWY 141 FERGUSON SCHNUCKS MARKET 233, 49 N FLORISSANT RD FESTUS MURPHY USA 5775, 630 S TRUMAN BLVD FLORISSANT DIERBERGS-FLORISSANT, 222 N HWY 67 FLORISSANT CIRCLE K 1622, 1545 S NEW FLORISSANT RD FLORISSANT MINI MARKET 4, 1763 N NEW FLORISSANT RD FORSYTH SCOOTERS EXPRESS, 13022 STATE HWY 76 FULTON SHORT STOP, 4425 ST. RD J GLADSTONE HY-VEE 1219, 7117 N PROSPECT AVE GRANDVIEW PRICE CHOPPER 16, 12220 S 71 HWY GRAVOIS MILLS G2M SUPERMART, 220 N MAIN ST GREENVILLE GREENVILLE GAS MART, 102 FRONT ST HANNIBAL ABEL'S QUIK SHOP 20, 100 SHINN LANE HIGH RIDGE SCHNUCKS MARKET 122, 20 DILLON PLAZA HOLCOMB JUNCTION, 419 CHURCH ST. HWY 25 & B HOLLAND CAR-MAC'S, 85 STATE HWY O HOLLISTER HARTER HOUSE HOLLISTER, 175 GAGE DR IMPERIAL CIRCLE K 1601, 1060 MAIN ST INDEPENDENCE HY-VEE 1261, 4545 S NOLAND RD INDEPENDENCE SUNFRESH 161, 18001 E US HWY 24 INDEPENDENCE PRICE CHOPPER 650, 2301 S STERLING AVE IRONTON TOWN & COUNTRY 2681, 616 N MAIN JACKSON HARPS FOOD STORE 209, 309 E JACKSON BLVD JEFFERSON CITY XPRESS LIQUOR & SMOKES 7, 510 ELLIS BLVD STE A JEFFERSON CITY JACK FLASH JEFFERSON CITY, 910 FAIRGROUNDS RD JEFFERSON CITY EDGE EXPRESS, 2727 W EDGEWOOD DR STE 101 JEFFERSON CITY SPEEDY B'S 9, 4404 RAINBOW DR JONESBURG FASTLANE JONESBURG, 512 1ST. ST JOPLIN CASEYS 3398, 2604 N RANGE LINE RD JOPLIN CASEYS 3398, 2604 N RANGE LINE RD JOPLIN ZIPZ, 2702 S MAIN ST KANSAS CITY MARSH'S SUN FRESH, 4001 MILL ST KANSAS CITY PRICE CHOPPER 102, 1030 W 103RD ST KANSAS CITY PRICE CHOPPER 102, 1030 W 103RD ST KANSAS CITY NEW MARK SUNFRESH 156, 10225 NORTH OAK TRFWY KANSAS CITY US FUELS, 1301 PROSPECT AVE KANSAS CITY HY-VEE 1322, 5330 NW 64TH ST KANSAS CITY DISCOUNT SMOKES & LIQUOR, 17 NE US 69 HWY KANSAS CITY PASEO XPRESS MART, 4341 PASEO BLVD KANSAS CITY STOP IN SHOP, 5151 E RED BRIDGE RD KANSAS CITY BROADWAY SHELL, 3786 BROADWAY ST KANSAS CITY SHOP N GO 1, 700 E 85TH ST KENNETT CASEYS 2065, 1117 ST. FRANCIS ST KIRKSVILLE SPEEDMART, 1112 S BALTIMORE ST LAKE ST. LOUIS HUCKS FOOD & FUEL 391, 501 CIVIC CENTER DRIVE LAWSON CASEYS 1283, 311 W 6TH ST LEE’S SUMMIT HY-VEE 1380, 301 NE RICE RD LEE’S SUMMIT HY-VEE 1380, 301 NE RICE RD LEE’S SUMMIT PRICE CHOPPER 157, 937 NE WOODS CHAPEL RD LEE’S SUMMIT MINIT MART 577, 5050 NE LAKEWOOD WAY MACON CASEYS 2323, 807 E BRIGGS DRIVE MANCHESTER ENERGY EXPRESS 1877, 13970 MANCHESTER RD MARSHFIELD MURPHY USA 7344, 14724 STATE HWY 38 MARYVILLE HY-VEE GAS 1406, 1215 SOUTH MAIN STREET MEXICO XPRESS MART 6, 1411 W MONROE ST MOBERLY GET IT N GO EXPRESS, 601 S MORLEY ST MOBERLY FL59 MOBERLY, 600 HWY 24 E MOBERLY CASE N KEG, 1802 S MORLEY ST NEVADA CASH N DASH EAST, 1518 E AUSTIN BLVD NIXA CASEYS 2856, 1306 W MOUNT VERNON ST O’FALLON WALLIS PETROLEUM 501, 102 MCDONALD LANE OSAGE BEACH HY-VEE 1475, 929 HIGHWAY D OSAGE BEACH HY-VEE GAS 1475, 997 HWY D OZARK PRICE CUTTER 4, 5504 NORTH 17TH ST PARKVILLE STATION THE, 15399 BRINK MEYERS RD PINEVILLE WALMART #5261 SUP, 100 COMMERCIAL LN PITTSBURG ALPS, 25817 STATE HWY 64 POPLAR BLUFF HEARTLAND X'PRESS, 4155 S WESTWOOD BLVD RAYMORE HARMON TIRE CO, 101 S MADISON AVE RAYMORE COMBANC DEVELOPMENT LLC, 715 W FOXWOOD DR REPUBLIC KUM & GO 1458, 638 US HIGHWAY 60 E RICHLAND JUNCTION PIT STOP, 104 S PINE ST RIVERSIDE RED X, 2401 NW PLATTE RD ROGERSVILLE KUM & GO 499, 1894 S STATE HWY 125 ROLLA DO DROP IN CONVENIENCE, 1358 S BISHOP AVE ROLLA DO DROP IN CONVENIENCE, 1358 S BISHOP AVE ST. LOUIS QUICK MART, 9725 LACKLAND ROAD ST. LOUIS BP OF AFFTON, 8501 MORGANFORD RD ST. ROBERT MURPHY USA 7605, 195 ST. ROBERT BLVD SEDALIA WOODS SUPERMARKET 2493, 1400 S LIMIT AVE STE 3 SIKESTON LARRY'S PIT STOP, 2413 E MALONE AVE SIKESTON LARRY'S PIT STOP, 2413 E MALONE AVE SPARTA CASEYS 3017, 7530 STATE HWY 14 E SPRINGFIELD SIGNAL FOOD STORE #107, 2415 S CAMPBELL SPRINGFIELD KUM & GO 1463, 3434 W CHESTNUT PKWY SPRINGFIELD KUM & GO 464, 2704 S CAMPBELL AVE SPRINGFIELD KUM & GO 1467, 2963 E DIVISION ST SPRINGFIELD KUM & GO 474, 2930 S NATIONAL AVE SPRINGFIELD KUM & GO 561, 3445 E KEARNEY ST SPRINGFIELD PRICE CUTTER 20, 335 N NOLTING SPRINGFIELD WEST. BYPASS EAGLE STOP, 3459 W DIVISION ST ST. CHARLES SCHNUCKS MARKET 111, 1950 ZUMBEHL RD ST. CHARLES ST. CHARLES QUICK SHOP, 2010 CAMPUS DR ST. CHARLES CIRCLE K 1641, 1525 CAULKS HILL RD ST. CHARLES CIRCLE K 1642, 2702 DROSTE RD ST. CHARLES NEW TOWN MOTO MART 3369, 3750 NEW TOWN BLVD ST. CHARLES SCHNUCKS MARKET 176, 1900 FIRST. CAPITOL DR ST. CHARLES SCHNUCKS MARKET 228, 60 HARVESTER SQ ST. JAMES ON THE RUN 140, 101 HWY B ST. JOSEPH IMPERIAL SUPER GAS, 811 S 6TH ST ST. JOSEPH FASTGAS 1, 3804 MITCHELL AVE ST. JOSEPH HY-VEE 1552, 201 N BELT HWY ST. JOSEPH JESSE'S LAST. STOP, 12751 COUNTRY PLACE DR ST. JOSEPH FASTGAS 8, 2119 S RIVERSIDE RD ST. JOSEPH K HWY FOOD MART, 5530 K HIGHWAY ST. LOUIS DIERBERGS-SOUTHROADS, 12420 TESSON FERRY RD ST. LOUIS HUCKS FOOD STORE 252, 3443 WATSON RD ST. LOUIS CAPTAIN Z'S, 2874 TELEGRAPH RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 125, 6920 OLIVE BLVD ST. LOUIS ENERGY EXPRESS 274, 7741 BIG BEND BLVD ST. LOUIS ON THE RUN 607, 9403 PAGE AVE ST. LOUIS CIRCLE K 1625, 5253 MATTIS RD ST. LOUIS ZINGERS MART 3, 5204 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS CIRCLE K 1675, 3282 JAMIESON AVE ST. LOUIS PEAK C-STORES, 2600 LEMAY FERRY ST. LOUIS 7-ELEVEN 19279F, 2807 SULPHUR AVE ST. PETERS ON THE RUN 616, 203 MID RIVERS MALL DR ST. PETERS FASTLANE 34, 994 KNAUST. RD STEELVILLE CASEYS 2648, 388 W MAIN ST SUNRISE BEACH WOODS SUPERMARKET 477, 13655 N STATE HWY 5 TAYLOR FASTLANE 63, 6725 HWY 6 TOWN AND COUNTRY SCHNUCKS MARKET 142, 1060 SCHNUCKS WOODML PLZ TRENTON TRENTON BP, 1904 E 9TH ST TRIMBLE TREX MART 13, 107 N 169 HWY TROY FASTLANE TROY, 310 EAST. HWY 47 TROY FASTLANE TROY, 310 EAST. HWY 47 TWIN OAKS SCHNUCKS MARKET 173, 1393 BIG BEND BLVD STE 1 TWIN OAKS SCHNUCKS MARKET 173, 1393 BIG BEND BLVD STE 1 VALLEY PARK FASTLANE 43, 901 MERAMEC STATION RD VILLA RIDGE WAYSIDE, 3302 HWY 100 VILLA RIDGE WAYSIDE, 3302 HWY 100 WARRENSBURG BREAK TIME 3165, 1299 N 13 HIGHWAY WEBB CITY CASEYS 3016, 337 S MAIN ST WENTZVILLE DIERBERGS-WENTZVILLE CRS, 1820 WENTZVILLE PKWY WENTZVILLE ON THE RUN 1619, 42 W HWY N WEST. PLAINS RAMEY SUPER MARKET 9, 1211 PKWY SHPPNG CTR 27 WEST. PLAINS 10 BOX COST-PLUS 363, 705 KENTUCKY AVE WESTON TREXMART 6, 18310 STATE ROUTE 45 N WHEATON FASTRIP WHEATON, 221 W SANTEE ST
“$300,000,000 Golden Ticket” Scratchers winners:
$1,000 CAMDENTON GERBES 119, 1159 E US HWY 54 CAMDENTON C & N QUICK STOP, 691 S ST. HWY 5 ST. LOUIS DIERBERGS-SOUTHROADS, 12420 TESSON FERRY RD UNION CASEYS 2081, 812 HIGHWAY 50 W WENTZVILLE SCHNUCKS MARKET 725, 1960 WENTZVILLE PKWY
“$4,000,000 Payout” Scratchers winners:
$10,000 ST. JOSEPH GREEN HILLS SOUTH, 7014 KING HILL AVENUE
$1,000 ANDERSON PIT STOP, 924 HWY 71 N AURORA MURPHY USA 7446, 3018 S ELLIOTT AVE CAMDENTON JIFFY STOP FOOD MART 597, 641 W US HWY 54 CAPE GIRARDEAU WINKS CONVENIENCE STORE, 2017 PERRYVILLE RD CARTHAGE FLYIN W, 13011 STATE HWY 96 FARMINGTON SCHNUCKS MARKET 743, 942 VALLEY CREEK DR FLORISSANT HUCKS FOOD STORE 264, 3500 PATTERSON RD FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 276, 1160 SHACKELFORD RD FREDERICKTOWN MURPHY USA 7230, 1021 WALTON DR INDEPENDENCE PRICE CHOPPER 650, 2301 S STERLING AVE JOPLIN KUM & GO 454, 3434 S RANGELINE RD KANSAS CITY DISCOUNT LIQUOR & TOBACCO, 5810 NE ANTIOCH RD LEE’S SUMMIT MCKEEVER'S MARKET 950, 840 NW PRYOR DR PARK HILLS HARPS FOOD STORE 205, 301 T J STEWART DR PERRYVILLE BARNES MART, 1004 W ST. JOSEPH ST PLEASANT VALLEY QUIKTRIP 179, 8600 PLEASANT VALLEY RD SPRINGFIELD KUM & GO 488, 1704 W NORTON RD SPRINGFIELD PRICE CUTTER 34, 1831 W KEARNEY ST SPRINGFIELD DR PHILS FOOD SHOP & STORAGE, 3328 N GLENSTONE AVE ST. CHARLES PETRO MART 67, 1990 S 1ST. CAPITAL DR ST. JOSEPH CITY STAR 1, 320 EDMOND ST ST. LOUIS CIRCLE K 1624, 8600 WATSON RD ST. LOUIS CIRCLE K 1654, 1514 HAMPTON AVE ST. LOUIS LEMAY BP, 3307 LEMAY FERRY RD WARRENTON SCHNUCKS 710, 499 E VETERANS MEMORIAL PKWY WENTZVILLE SCHNUCKS MARKET 725, 1960 WENTZVILLE PKWY
“$5,000,000 Cash Extravaganza” Scratchers winners:
$1,000 CHESTERFIELD PETRO MART 66, 14201 OLIVE BLVD GRANDVIEW GRANDVIEW CORNER, 815 MAIN ST GRANDVIEW EVERYDAY, 5802 E 125TH ST ST. PETERS BADWAN LLC, 150 SALT LICK RD
“$50,000 Crossword Extra” Scratchers winners:
$5,000 CLINTON CLINTON BP, 1607 N 2ND ST COLUMBIA HY-VEE GAS 1076, 3120 W BROADWAY COLUMBIA MOSER'S FOODS 9, 900 N KEENE ST JEFFERSON CITY JC MART, 105 W DUNKLIN ST O’FALLON SCHNUCKS MARKET 129, 8660 VETERANS MEMORIAL P PACIFIC SPEEDIE MART, 3889 HIGHWAY NN SPRINGFIELD KUM & GO 1479, 510 W REPUBLIC RD SPRINGFIELD KUM & GO 489, 4020 W BATTLEFIELD ST ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 143, 3430 S GRAND BLVD
$1,000 BOONVILLE CASEYS 3281, 2450 S MAIN ST PINEVILLE WALMART 5261 NHM FUEL CENTER, 100 COMMERCIAL LN SPRINGFIELD CASEYS 2679, 3120 W REPUBLIC RD VANDALIA ABEL'S QUIK SHOP 13, 708 W US HWY 54 WARSAW MURPHY USA 6991, 102 W POLK ST
“100X The Bucks” Scratchers winners:
$5,000 BOWLING GREEN CASEYS 3615, 900 US 61 BUS HWY DEXTER TOOTIES, 13166 MO-25 ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 143, 3430 S GRAND BLVD WEST. ALTON GAS MART 31, 14700 US HWY 67
$1,000 AFFTON 7-ELEVEN 23889E, 8000 MACKENZIE RD BATTLEFIELD KUM & GO 431, 5505 STATE HWY FF BERNIE CASEYS 1562, 408 S WALNUT ST BOLIVAR FAST. N FRIENDLY BOL E 14, 1602 E BROADWAY ST BOLIVAR C-STORE BOLIVAR, 1342 HIGHWAY U BRANSON COUNTRY MART 71, 1447 STATE HWY 248 STE J CAMDENTON LAKE OASIS CONV STORE #1, 321 N BUSINESS HWY 5 CAMDENTON MURPHY USA 7182, 90 CECIL ST CHILLICOTHE HY-VEE 1077, 1210 WASHINGTON ST CHILLICOTHE WALMART #135 SUP, 1000 GRAVES ST COLUMBIA BREAK TIME 3025, 1410 FORUM BLVD COLUMBIA BREAK TIME 3115, 1000 SMILEY LN EL DORADO SPGS SMOKER FRIENDLY 812, 105 W US HWY 54 FORSYTH COUNTRY MART 73, 15720 US HWY 160 FULTON CASEYS 2086, 2407 N BLUFF ST HANNIBAL ABEL'S QUIK SHOP 20, 100 SHINN LANE HARRISONVILLE CASEYS 1629, 1801 N COMMERCIAL ST HOLDEN CASEYS 1089, 400 W 2ND ST HOLLAND CAR-MAC'S, 85 STATE HWY O IMPERIAL MPC 27, 5209 WARREN RD INDEPENDENCE HY-VEE GAS 1260, 1523 E 23RD ST. S JEFFERSON CITY MPC 47, 301 ELLIS BLVD JEFFERSON CITY STADIUM 66, 807 STADIUM BLVD KANSAS CITY PRICE CHOPPER 102, 1030 W 103RD ST KANSAS CITY EXPRESS STOP 2, 4815 INDEPENDENCE AVE KANSAS CITY KC LIONS, 5425 PROSPECT AVE LAKE OZARK BAGNELL EAGLE STOP, 308 N SHORE DR MONETT PACK & GO, 310 S KYLER ST NEW FLORENCE LOVES TRAVEL STOP 788, 482 TREE FARM ROAD NEW MADRID RAMEY SUPER MARKET 2, 1 VILLA SHOPPING CTR PARK HILLS HARPS FOOD STORE 205, 301 T J STEWART DR PERRYVILLE PERRYVILLE PIT STOP, 312 S KINGSHIGHWAY ST PEVELY MR FUEL 718, 8915 WEIER RD RICHLAND JUNCTION PIT STOP, 104 S PINE ST ROCK PORT TRAILS END, 1303 WEST. US HWY 136 ROLLA MPC 51, 1400 E STATE ROUTE 72 ST. LOUIS QUICK MART, 9725 LACKLAND ROAD ST. LOUIS CROWN MART 18, 4540 UNION BLVD ST. LOUIS CLOVER LEAF SPORTS LOUNGE, 6070 TELEGRAPH RD STE H ST. LOUIS WALMART #2213 SUP, 3270 TELEGRAPH RD SPRINGFIELD SAVE A LOT, 1117 E COMMERICAL ST SPRINGFIELD WALMART 2839 NHM, 444 W GRAND ST SPRINGFIELD WALMART #2221 SUP, 2021 E INDEPENDENCE ST ST. ANN PRINCE MKT LIQUOR & MORE, 9826 ST. CHARLES RK RD ST. LOUIS ENERGY EXPRESS 274, 7741 BIG BEND BLVD ST. PETERS CIRCLE K 1639, 6105 MEXICO RD STE GENEVIEVE COUNTRY MART, 180 PLAZA DR TROY VICTORY LANE FUEL & FOOD, 1424 S MAIN ST VALLEY PARK CORNER MARKET THE, 700 ST. LOUIS AVE WARRENSBURG JERRYS 1 STOP, 712 S MAGUIRE ST WARRENTON THOELE CONV STORE #290, 1001 N HWY 47 WARRENTON SCHNUCKS 710, 499 E VETERANS MEMORIAL PKWY WAYNESVILLE LMC CONVENIENCE STORE, 1302 HISTORIC 66 W WEST. PLAINS SNAPPY MART 49 LLC, 502 PORTER WAGNER BLVD
“10X The Cash” Scratchers winners:
$1,000 BERKELEY PETRO MART 72, 8601 AIRPORT RD HOLLAND CAR-MAC’S, 85 STATE HWY O
“200X The Money” Scratchers winners:
$20,000 PILOT KNOB STEVE & GARRETTS LLC, 205 HWY 21
$10,000 CALEDONIA ROY'S #2, 220 N ST. HWY 21 MALDEN CASEYS 2082, 401 W MAIN ST
$5,000 KANSAS CITY STATE LINE BP, 13015 STATE LINE RD
$1,000 AVA CASEYS 3018, 1803 S JEFFERSON ST BARNHART KARSCH'S VILLAGE MARKET, 1730 OLD STATE RD M BARNHART EAGLE MART, 7017 US HIGHWAY 61 67 BLOOMFIELD BLOOMFIELD C MART, 405 STATE HWY 25 BOLIVAR KUM & GO 433, 2565 S SPRINGFIELD AVE BOONVILLE MURPHY USA 7471, 2148 MAIN ST BOONVILLE CASEYS 3281, 2450 S MAIN ST BOURBON ON THE RUN 60, 214 W PINE ST BRIDGETON EZ PANTRY, 10711 MARGATEHALL DR CAPE GIRARDEAU AMERIMART 5, 865 N KINGSHIGHWAY ST CASSVILLE WHITE OAK MOARK 77, 86 S MAIN ST CHAMOIS JERRY'S STOP & GO, 109 MAIN ST COLUMBIA MOSER'S FOODS 4, 705 BUSINESS LOOP 70 W COLUMBIA FASTLANE PARIS RD, 2116 PARIS RD DESLOGE MURPHY USA 6870, 403 N STATE ST ELLISVILLE PETRO MART 34, 15670 MANCHESTER RD ELLISVILLE AUTO SPA ETC, 8 ELLISVILLE TOWNE CTR D EUREKA WAYSIDE, 5150 STATE RT 109 EXCELSIOR SPG MY STORE 5, 1005 ISLEY BLVD FARMINGTON SCHNUCKS MARKET 743, 942 VALLEY CREEK DR FENTON ROAD RANGER 145, 205 N HIGHWAY DRIVE FESTUS EXPRESS MART-FESTUS, 999 W GANNON DR FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 276, 1160 SHACKELFORD RD GALENA SPEE-DEE'S CONV STORE, 30841 STATE HWY 413 GREENVILLE GREENVILLE GAS MART, 102 FRONT ST HOLLISTER KUM & GO 441, 195 GAGE DR IMPERIAL MPC 27, 5209 WARREN RD INDEPENDENCE HY-VEE GAS 1260, 1523 E 23RD ST. S JEFFERSON CITY SPEEDY B'S 9, 4404 RAINBOW DR JOPLIN KUM & GO 442, 1631 E 4TH ST KANSAS CITY HY-VEE GAS 1261, 14170 E HWY 40 KANSAS CITY LOVES TRAVEL STOP 786, 3201 N AMERISTAR DR KENNETT MURPHY USA 5745, 1502 FIRST. ST LEE’S SUMMIT 7-ELEVEN 13283B, 909 SW OLDHAM PKWY LEE’S SUMMIT CLOUD 9 CONVENIENCE 201, 201 SE GRAND AVE MARSHFIELD CASEYS 1408, 538 COMMERCIAL ST MARYLAND HEIGHTS QUICK STOP SHOP, 2301 MCKELVEY RD MOUNTAIN GROVE WALMART #88 SUP, 2100 N MAIN AVE MT VERNON KUM & GO 571, 900 E MOUNT VERNON BLVD NEW BLOOMFIELD SPEEDY B'S 4, 300 STATE RD AE NEW MADRID RAMEY SUPER MARKET 2, 1 VILLA SHOPPING CTR RICHMOND CASEYS 1487, 424 W MAIN ST SAVANNAH NOBLES LIQUOR AND TOBACCO, 304 N 71 HIGHWAY SEDALIA WOODS SUPERMARKET 470, 701 E BROADWAY SIKESTON BREAK TIME 3133, 420 N MAIN ST SPRINGFIELD BROWN DERBY 17, 3340 E SUNSHINE ST SPRINGFIELD KUM & GO 471, 2953 N NATIONAL AVE SPRINGFIELD KUM & GO 560, 215 S KANSAS EXPY SPRINGFIELD CASEYS 3011, 2805 N KANSAS EXWY SPRINGFIELD CONOCO GAS STATION, 1687 S STATE HWY N ST. JOSEPH FASTGAS 8, 2119 S RIVERSIDE RD ST. JOSEPH JESSE'S LAST. STOP 1, 6101 N BELT HWY ST. JOSEPH TREX MART 14, 3625 KING HILL AVE ST. LOUIS DIERBERGS-SOUTHROADS, 12420 TESSON FERRY RD ST. LOUIS VINCENT'S 12TH ST. MARKET, 2400 S 12TH ST ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 104, 8800 MANCHESTER RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 143, 3430 S GRAND BLVD ST. LOUIS MPC 63, 1314 GRAVOIS AVE SULLIVAN MPC 49, 513 N SERVICE RD TAYLOR SMOKER FRIENDLY 814, 8434 HIGHWAY 24 TRACY TREX MART 2, 15590 HWY 92 WARRENTON SCHNUCKS 710, 499 E VETERANS MEMORIAL PKWY WARSON WOODS DIERBERGS-WARSON WOODS, 9901 MANCHESTER RD WASHINGTON FAS-TRIP 108, 1980 WASHINGTON CROSSING WAYLAND COUNTY MKT EXPRESS 789, 104 LAKE AVE WAYNESVILLE CASEYS 1314, 1106 HISTORIC 66 W
“20X” Scratchers winners:
$25,000 ST. PETERS COUNTRY CLUB EXPRESS WAS, 6280 MID RIVERS MALL DR
$5,000 MARSHALL POP SHOP, 470 N MIAMI AVE SALEM CASEYS 2245, 800 E SCENIC RIVERS BLVD
$1,000 BERNIE CASEYS 1562, 408 S WALNUT ST BISMARCK ROY'S 10, 600 CENTER ST BUTLER SMOKER FRIENDLY 811, 1009 B W FORT SCOTT RD FENTON QUICK STOP, 1091 GRAVOIS RD KANSAS CITY ROYAL LIQUORS, 801 SOUTHWEST. BLVD KIRBYVILLE M M FOOD MART, 134 STATE HWY MM ROGERSVILLE KUM & GO 499, 1894 S STATE HWY 125 ROLLA ROLLA MOTOMART, 119 HOWARD JOHNSON DR ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 231, 9070 ST. CHARLES ROCK RD SALEM DIRT CHEAP 1150, 1103 S MAIN ST SEDALIA WALMART #219 SUP, 3201 W BROADWAY BLVD SPRINGFIELD KUM & GO 464, 2704 S CAMPBELL AVE WEST. PLAINS CASEYS 2860, 1510 PREACHER ROE BLVD WEST. PLAINS SNAPPY MART - NORTH, 1818 PORTER WAGONER BLVD
“300X” Scratchers winners:
$30,000 CLINTON BUCK STOP, 93 E HIGHWAY 7
$6,000 HANNIBAL COUNTY MARKET 182, 202 STEAMBOAT BEND SH CN SEDALIA TEMP STOP 103, 4575 S LIMIT ST. PETERS ON THE RUN 616, 203 MID RIVERS MALL DR
$3,000 FULTON MPC 97, 500 HWY 54 S ST. LOUIS QUIKTRIP 687R, 2166 HAMPTON AVE ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 231, 9070 ST. CHARLES ROCK RD ST. CHARLES QUIKTRIP 623, 3889 MEXICO RD ST. LOUIS MPC 55, 4403 LEMAY FERRY RD
$1,000 FENTON SAN LUIS ZX 190, 1501 HAWKINS RD FLORISSANT QUIKTRIP 670, 2105 N HWY 67 HAZELWOOD THOELE CONV STORE #750, 6025 HOWDERSHELL LEE’S SUMMIT CASEYS 1098, 1800 NE LANGFORD RD LIBERTY HY-VEE 1384, 109 N BLUE JAY DR OSAGE BEACH HY-VEE 1475, 929 HIGHWAY D ROGERSVILLE KUM & GO 498, 4996 S STATE HWY 125 SEDALIA BREAK TIME 3084, 318 W BROADWAY SMITHVILLE HOP IN, 219 N US HWY 169
“50X Payout” Scratchers winners:
$20,000 SPRINGFIELD KUM & GO 561, 3445 E KEARNEY ST
$1,000 ARNOLD ARNOLD EXPRESS MART, 1919 RICHARDSON RD ARNOLD JEFFCO BP, 3700 JEFFCO BLVD BARNHART WALLIS PETROLEUM 518, 1727 CATLIN DR BRIDGETON LOVES TRAVEL STOP 612, 13945 MISSOURI BOTTOM RD BUFFALO WOODS SUPERMARKET 461, 509 S ASH ST CALHOUN CALHOUN BULLSEYE, 200 W MAIN ST CALIFORNIA CALIFORNIA EAGLE STOP, 101 E BUCHANAN ST CHILLICOTHE CASEYS 2652, 610 W OLD HWY 36 CHILLICOTHE CASEYS 2652, 610 W OLD HWY 36 ELLINGTON DONS PLACE, 107 HIGHWAY Y FISK STEWART & SONS GROC/PKG, 7289 HWY B FLORISSANT 7-ELEVEN 26184D, 105 DUNN RD HAYTI CRAWFORD AMOCO, 1300 E HWY 84 INDEPENDENCE HY-VEE 1260, 1525 E 23RD ST JOPLIN LOVES TRAVEL STOP 282, 4013 HIGHWAY 43 KANSAS CITY GURU WORLD LIQUOR, 4205 E 24TH ST NAYLOR NAYLOR ONE STOP LLC, 15070 STATE HWY 142 E OAK GROVE WALMART #2856 SUP, 201 SE SALEM ST O’FALLON SCHNUCKS MARKET 129, 8660 VETERANS MEMORIAL P OWENSVILLE OWENSVILLE MOTOMART, 413 EAST. LINCOLN AVE PARK HILLS CASEYS 3803, 10 FLAT RIVER DR RAYTOWN APPLE MARKET 137, 11501 E 63RD ST RICHLAND JUNCTION PIT STOP, 104 S PINE ST RIDGEDALE RAPID ROBERT'S 104, 235 LAUREL RD ROLLA ON THE RUN 120, 1710 N BISHOP ST. LOUIS BEVERLY HILLS SUPERMARKET, 6714 NATURAL BRIDGE RD SEDALIA MURPHY USA 5783, 3203 W BROADWAY BLVD SPRINGFIELD KUM & GO 465, 5343 S CAMPBELL AVE SPRINGFIELD SIGNAL FOOD STORE #109, 2810 E BATTLEFIELD ST. A SPRINGFIELD FAST. N FRIENDLY BATT #15, 3015 S SCENIC AVE ST. JOSEPH SPEEDY CONV 2, 1525 ST. JOSEPH AVE ST. JOSEPH US OIL, 3215 S 22ND ST ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 266, 9540 WATSON RD ST. LOUIS ST. LOUIS MOBIL FOOD MART, 2601 DELMAR AVE ST. LOUIS ST. LOUIS MOBIL FOOD MART, 2601 DELMAR AVE ST. LOUIS JEFFERSON MOTOMART 3370, 3751 S JEFFERSON AVE ST. PETERS HUCKS FOOD STORE 222, 2875 ST. PETERS HOWELL RD TRENTON 7TH HEAVEN DISCOUNT STORE, 1419 E 9TH ST WASHINGTON MPC 78, 1000 E 5TH ST WELLSTON HRM BP, 1491 KIENLEN AVE WEST. PLAINS CASEYS 2860, 1510 PREACHER ROE BLVD
“5X Bingo” Scratchers winners:
$10,003 ELLSINORE SIMMON'S GROC & HARDWARE, HWY 60 W
“Big Riches” Scratchers winners:
$2,500 KANSAS CITY BARRY RD PHILLIPS 66, 6250 NW BARRY RD
“Bingo Plus” Scratchers winners:
$1,009 HAZELWOOD THOELE CONV STORE #750, 6025 HOWDERSHELL JOPLIN KUM & GO 459, 1832 S MAIDEN LN
$1,003 CAPE GIRARDEAU QUICK N'SAVE, 2861 THEMIS ST DONIPHAN CURRENT RIVER BAIT & TACKLE, HC 6 BOX 421 FESTUS MURPHY USA 5775, 630 S TRUMAN BLVD ST. LOUIS DIERBERGS-LEMAY, 2516 LEMAY FERRY RD
“Big Riches” Scratchers winners:
$2,500 KANSAS CITY BARRY RD PHILLIPS 66, 6250 NW BARRY RD
“Black Pearls” Scratchers winners:
$100,000 HERMANN HERMANN BP 125, 500 MARKET ST SPRINGFIELD KUM & GO 488, 1704 W NORTON RD
$5,000 NEVADA MURPHY USA 6910, 405 S BARRETT
$1,000 ARNOLD ARNOLD EXPRESS MART, 1919 RICHARDSON RD BELTON ZEDZ 8, 844 N SCOTT AVE BELTON CASEYS 3903, 6801 E 163RD ST BLACK JACK BLACK JACK LIQUOR, 12420 OLD HALLS FERRY RD BLUE SPRINGS PRICE CHOPPER 109, 1305 N 7 HWY BLUE SPRINGS ZZOOM LIQUOR AND TOBACCO, 1501 SW US HIGHWAY 40 BONNE TERRE CIRCLE K 1683, 1015 HIGHWAY K BOONVILLE LUCKYS EAGLE STOP, 205 E MORGAN ST BOWLING GREEN ABEL'S QUIK SHOP 4, 606 N BUS HWY 61 BRANSON WEST. MURPHY USA 5796, 18419 STATE HIGHWAY 13 BUTLER SMOKER FRIENDLY 811, 1009 B W FORT SCOTT RD CAMDENTON MJ'S MINI MART II, 8699 N ST. HWY 5 CARTHAGE PRICE CUTTER 21, 1223 W CENTRAL AVE CAULFIELD BULLSEYE 24, 347 US HWY 160 COLUMBIA GERBES 9125, 2900 N PARIS RD CRANE RAPID ROBERTS 132, 506 W ROSE AVE DESOTO FISH'S QUICK STOP, 12973 HWY 21 DESOTO CASEYS 2039, 1900 N MAIN ST DEXTER BREAK TIME 3135, 609 N CATALPA ST DOE RUN SHERRYS, 3229 HIGHWAY 221 EAGLEVILLE EAGLEVILLE TRAVEL CTR, 25024 E STATE HWY N ELDORADO SPRINGS WOODS SUPERMARKET 474, 312 W US HIGHWAY 54 EUGENE EUGENE EAGLE STOP, 14318 MT CARMEL RD EUREKA WALMART #295 SUP, 131 ERKA TWN CNTR DR FAIR GROVE D DIAMOND TRAVEL PLAZA, 13 STATE HWY 215 FARMINGTON WALMART #37 SUP, 707 WALTON DR FENTON DIERBERGS-FENTON, 450 OLD SMIZER MILL ROAD FENTON WALLIS PETROLEUM 524, 1119C GRAVOIS RD FENTON WALLIS PETROLEUM 524, 1119C GRAVOIS RD FENTON PHILLIPS 66 OF FENTON, 600 GRAVOIS RD FLORISSANT ENERGY EXPRESS 1988, 8231 N LINDBERGH BLVD FLORISSANT ENERGY EXPRESS 1988, 8231 N LINDBERGH BLVD FLORISSANT 7-ELEVEN 26184D, 105 DUNN RD GALLATIN CASEYS 2646, 304 N MAIN ST GRAVOIS MILLS HAPPY JACKS GENERAL STORE, 25564 HIGHWAY 5 HAZELWOOD HAZELWOOD 66, 7323 N LINDBERGH BLVD HIGH RIDGE WALMART #313 SUP, 2700 RIDGE POINT DR HOUSE SPRINGS CIRCLE K 1609, 4671 HIGHWAY W IMPERIAL ON THE RUN 1620, 1111 MAIN ST INDEPENDENCE PRICE CHOPPER 100, 4201 S NOLAND RD INDEPENDENCE STERLING APPLEMARKET, 11215 E US HIGHWAY 24 INDEPENDENCE ZEDZ 3, 3459 S STERLING AVE JACKSON HARPS FOOD STORE 209, 309 E JACKSON BLVD JEFFERSON CITY BEE LINE SNACK SHOP 3, 1100 MISSOURI BLVD JOPLIN DOCS STOP, 2703 EAST. 32ND ST KANSAS CITY HY-VEE GAS 1261, 14170 E HWY 40 KANSAS CITY CASEYS 3483, 10751 N OAK TRAFFICWAY KANSAS CITY EVERYDAY MART, 5401 BLUE PKWY KENNETT MURPHY USA 5745, 1502 FIRST. ST LADUE SCHNUCKS MARKET 188, 8867 LADUE RD LIBERTY DIRT CHEAP SMOKE & LIQUOR, 1177 W KANSAS ST LICKING CORNER EXPRESS, 211 S HWY 63 MALDEN CASEYS 1899, 1313 N DOUGLAS ST MALDEN CASEYS 2082, 401 W MAIN ST MARSHALL CASEYS 1240, 1267 S ODELL AVE MARSHFIELD SPUR EAGLE STOP, 1308 SPUR DRIVE MARYVILLE BREAK TIME 3111, 1517 E 1ST. ST NEOSHO WILDCAT CORNER, 817 S NEOSHO BLVD NEVADA HOT SPOT #5, 320 N OSAGE BLVD NOEL DASS, 20616 STATE HIGHWAY 59 OAK GROVE QUIKTRIP 150, 309 S BROADWAY OAKVILLE WALLIS PETROLEUM 511, 6161 TELEGRAPH RD OREGON COZZ CORNER, 200 E NODAWAY ST ORONOGO BRAD'S CONVENIENCE STORE, 1201 E HWY 96 STE A OSAGE BEACH HY-VEE 1475, 929 HIGHWAY D PERRYVILLE BARNES MART, 509 S KINGSHIGHWAY ST PIEDMONT PIEDMONT GAS MART, 523 S MAIN ST PILOT GROVE CASEYS 1344, 104 HARRIS ST POPLAR BLUFF VIDEO PLAYHOUSE, 1612 S BROADWAY RICHMOND RICHMOND SHELL, 609 E SOUTH ST RIVERSIDE RED X, 2401 NW PLATTE RD ROACH QUIETSIDE QUICK SHOP, 601 STATE ROAD AA ROLLA MPC 51, 1400 E STATE ROUTE 72 ST. LOUIS ZOOM, 1300 N TUCKER BLVD SALEM PHIL-MART, 500 S MAIN SHELBYVILLE CASEYS 1286, 108 S JACKSON SPRINGFIELD KUM & GO 1460, 1313 W BATTLEFIELD ST SPRINGFIELD KUM & GO 1484, 1211 W SUNSHINE ST SPRINGFIELD KUM & GO 563, 3015 W REPUBLIC RD SPRINGFIELD MINIT MART #27, 2540 N GLENSTONE AVE SPRINGFIELD FAST. N FRIENDLY GOLDEN ST. 19, 3109 W SUNSHINE ST ST. CHARLES CIRCLE K 1644, 1750 O’FALLON RD ST. LOUIS DIERBERGS-MCKNZIE PNT, 7233 WATSON RD ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 105, 4333 BUTLER HILL RD ST. LOUIS GAS MART #27, 6020 N BROADWAY ST. ROBERT KUM & GO 578, 130 OLD ROUTE 66 STOCKTON WOODS SUPERMARKET 473, 1109 SOUTH ST SUCCESS PITTMAN GENL MERCHANDISE, 10808 HWY 17 THAYER SMOKER FRIENDLY 834, 210 RISNER STREET UNIT 3 UNION MPC 81, 495 S HWY 47 VALLEY PARK ON THE RUN 608, 1266 DOUGHTERY FERRY VIENNA VIENNA QUIK SPOT, 104 US 63 & JCT 42 WARRENSBURG MURPHY USA 7725, 301 A EAST. COOPER AVE WARSAW OSAGE MINI MART, 915 E MAIN ST WAYNESVILLE INTERSTATE FOOD MART, 26075 HWY 17 WEST. PLAINS SNAPPY MART - NORTH, 1818 PORTER WAGONER BLVD WINDSOR CASEYS 1287, 500 W BENTON ST
“CA$H TASTIC” Scratchers winners:
$1,000 NEOSHO THE CORNER OF NEOSHO, 301 W COLER ST ST. LOUIS PHILLIPS 66, 10001 PAGE AVE
“Crossword Multiplier” Scratchers winners:
$1,000 DESLOGE CASEYS 3802, 300 N DESLOGE DR ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 218, 1032 LEMAY FERRY RD ST. JOSEPH IMPERIAL SUPER GAS, 811 S 6TH ST TRENTON TRENTON BP, 1904 E 9TH ST
“Double Cash” Scratchers winners:
$20,000 HAYTI JIM'S GROCERY, 611 N 3RD ST ST. LOUIS DIERBERGS-TELEGRAPH, 5640 TELEGRAPH RD ST. LOUIS MPC 83, 3311 MORGANFORD RD
$2,500 ELLISVILLE DIERBERGS-CLARKSON, 1322 CLARKSON/CLAYTON CT FESTUS SCHNUCKS MARKET 731, 1181 GANNON DR KANSAS CITY INNER CITY 2, 5901 SWOPE PKWY LATHROP TREX MART 3, 7812 HWY 116 & I-35 PALMYRA BREAK TIME 3073, 410 E MAIN CROSS ST SPRINGFIELD WALMART 5693 NHM, 1320 S GLENSTONE AVE ST. ANN CROWNWAY MART #2, 3161 ASHBY RD TROY Q-STOP, 2 MERLIN DR
$1,000 BELTON QUIKTRIP 233, 501 E NORTH AVE BOLIVAR WOODS EXPRESS LLC, 804 S SPRINGFIELD AVE COLUMBIA MOSER'S FOODS 9, 900 N KEENE ST FORSYTH CASEYS 2632, 15581 HWY 160 GAINESVILLE BULLSEYE 38, 21340 US HIGHWAY 160 KANSAS CITY FOOD EXPRESS, 3700 E GREGORY BLVD LEBANON LEBANON EAGLE STOP, 2545 GRANITE LN MARYLAND HEIGHTS ON THE RUN 622, 13553 RIVERPORT DR NEVADA CASH N DASH EAST, 1518 E AUSTIN BLVD RAYMORE CASEYS 2565, 901 E WALNUT ST SHELL KNOB RAPID ROBERT'S 106, 24755 STATE HWY 39 SPRINGFIELD KUM & GO 558, 959 S GLENSTONE AVE ST. CHARLES WEST. CLAY PKG LIQUOR, 2319 WEST. CLAY ST WEST. PLAINS 10 BOX COST-PLUS 363, 705 KENTUCKY AVE
“Double Match” Scratchers winners:
$1,000 SALEM PHIL-MART, 500 S MAIN
“CA$H TASTIC” Scratchers winners:
$1,000 NEOSHO THE CORNER OF NEOSHO, 301 W COLER ST ST. LOUIS PHILLIPS 66, 10001 PAGE AVE
“Fast $100s” Scratchers winners:
$30,000 ST. LOUIS ELITE SUPERMARKET, 8337 N BROADWAY
“Fast $50s” Scratchers winners:
$2,500 MOUNTAIN GROVE MURPHY USA 6604, 2106 N MAIN AVE ST. LOUIS GAS MART 6, 209 E GRAND AVE
$1,000 CHILLICOTHE CASEYS 1932, 2600 N WASHINGTON ST FULTON BREAK TIME 3032, 1405 N BLUFF KINGDOM CITY FASTLANE CROSSROADS, 3154 US HWY 54
“Fat Wallet” Scratchers winners:
$1,000 LEBANON EXPRESS STOP STORE 4, 1215 MILL CREEK RD POTOSI EXPRESS MART-POTOSI, 602 E HIGH ST
“Fireball 7s” Scratchers winners:
$5,000 WILLARD BULLSEYE 37, 8374 W FARM RD 68
“Find $500” Scratchers winners:
$5,000 POPLAR BLUFF KERR'S EXPRESS, 2930 N WESTWOOD BLVD
“Gold Mine” Scratchers winners:
$50,000 ST. CHARLES THOELE CONV STORE #350, 2212 FIRST. CAPITOL
$1,000 BROOKFIELD COUNTY LINE CONVENIENCE, 322 W HELM ST FULTON BREAK TIME 3132, 405 W 4TH INDEPENDENCE 7-ELEVEN 13294D, 11001 E 23RD ST ST. JOHN QUIKTRIP 607R, 8583 ST. CHARLES ROCK RD ST. LOUIS QUIKTRIP 609, 702 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS MERELLO CONVENIENCE, 10901 OLD HALLS FERRY RD
“Gold Rush” Scratchers winners:
$1,000 DESOTO SMOKEY'S PLACE, 2031 ROCK RD PLAZA REEDS SPRING RANTZ COUNTRY EXPRESS, 3577 US HWY 160
“Happy Holidays” Scratchers winners:
$1,000 LAMAR CASEYS 1631, 401 E 12TH ST
“Hot Hot Cash” Scratchers winners:
$1,000 CAMERON SHELL FOOD MART, 1514 BOB GRIFFIN RD HANNIBAL EXPRESSWAY, 2610 ST. MARYS AVE HAZELWOOD A-1 MARKET & PACKAGE LIQ, 7311 N HANLEY KANSAS CITY PRICE CHOPPER 154, 6327 BROOKSIDE PLZ VERONA VERONA 1 STOP, 300 E MAIN ST
“Jingle Bell Tripler” Scratchers winners:
$1,006 ST. LOUIS QUIKTRIP 624, 9101 GRAVOIS RD
“Jumbo Bucks” Scratchers winners:
$1,000 ST. CLAIR ROUTE 66 CONVENIENCE STORE, 920 N COMMERCIAL AVE
“Max-A-Million” Scratchers winners:
$1,000 SPARTA CASEYS 3017, 7530 STATE HWY 14 E
“Millionaire Money” Scratchers winners:
$1,000 ST. LOUIS ENERGY EXPRESS 2001, 710 RUSSELL ST. LOUIS PETRO MART 12, 4317 BUTLER HILL RD WAYNESVILLE SMITTY'S 56, 300 ICHORD AVE
“Money Bags Multiplier” Scratchers winners:
$25,000 UNION UNION MOTOMART, 301 US HIGHWAY 50 E
$1,000 EAST. PRAIRIE CASEYS 1749, 605 W WASHINGTON ST LAKE ST. LOUIS CIRCLE K 1652, 1001 LAKE ST. LOUIS BLVD LOUISIANA COUNTY MARKET 391, 3328 GEORGIA ST RICHLAND WHITE OAK MOARK 12, 27050 S HWY 133 ST. LOUIS UNITED MART 1, 949 CHAMBERS RD SPRINGFIELD FAST. N FRIENDLY #16, 501 W CHESTNUT EXPY ST. LOUIS ST. LOUIS MOBIL FOOD MART, 2601 DELMAR AVE ST. LOUIS CONOCO BROADWAY, 4355 S BROADWAY
“Money Match” Scratchers winners:
$5,000 DESOTO EXPRESS MART, 518 S MAIN ST DEXTER HARPS FOOD STORE 212, 707 SPECIALTY DR ELDON TEMP STOP 102, 7 ACORN RD RICHMOND RICHMOND SINCLAIR, 800 E MAIN ST
$1,000 BLUE SPRINGS PRICE CHOPPER 109, 1305 N 7 HWY FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 184, 74 GRANDVIEW PLZ SHP CTR INDEPENDENCE QUIKTRIP 245, 17815 E 39TH ST. S JOPLIN DISCOUNT SMOKE & LIQUOR, 1804 E 7TH STREET KANSAS CITY MILLENNIUM SUPER STORE 1, 1501 CLEVELAND AVE KIRKSVILLE HY-VEE 1335, 500 N BALTIMORE ST MOSCOW MILLS FASTLANE MOSCOW, 240 COLLEGE CAMPUS DR O’FALLON WALLIS PETROLEUM 501, 102 MCDONALD LANE ROLLA PRICE CHOPPER, 1360 FORUM DRIVE ST. LOUIS JR MARKET INTERNATIONAL, 2230 OLIVE ST SPARTA CASEYS 3017, 7530 STATE HWY 14 E SPRINGFIELD SIGNAL FOOD STORE #101, 960 S GLENSTONE AVE
“Pac-Man®” Scratchers winners:
$1,000 CAPE GIRARDEAU WINKS, 2505 VETERANS MEMORIAL DR VAN BUREN CURRENT RIVER XPRESS, 101 CURRENT EXPRESS
“Queen of Hearts” Scratchers winners:
$1,000 PALMYRA BREAK TIME 3073, 410 E MAIN CROSS ST ROLLA MPC 41, 1211 E 10TH ST
“Ride to Riche$” Scratchers winners:
$1,000 MEXICO BREAK TIME 3124, 420 W MONROE ST
“Rose Gold” Scratchers winners:
$1,000 BRENTWOOD ON THE RUN 633, 2120 SOUTH BRENTWOOD FLORISSANT SCHNUCKS MARKET 276, 1160 SHACKELFORD RD HIGGINSVILLE MOOSES MARKET, 1601 N MAIN ST KANSAS CITY MIDWEST. FUELS, 4501 CLEVELAND AVE MARYLAND HEIGHTS QUICK STOP SHOP, 2301 MCKELVEY RD
“Santa Paws” Scratchers winners:
$1,000 ST. LOUIS QUIKTRIP 641, 604 BIG BEND RD
“Show Me $1,000,000!” Scratchers winners:
$5,000 MOBERLY MOBERLY MART, 1400 N MORLEY ST SPRINGFIELD PRICE CUTTER 20, 335 N NOLTING
$1,000 IMPERIAL CIRCLE K 1601, 1060 MAIN ST NIXA CASEYS 2631, 1015 N MAIN ST TRENTON TRENTON MAIN STOP, 410 MAIN ST
“Show Me $25,000!” Scratchers winners:
$1,000 JOPLIN CORNER MART, 419 W 4TH ST LEE’S SUMMIT CORNER MARKET 134 LLC, 909 NW CHIPMAN RD ST. LOUIS A-1 LIQUOR & FOOD MART, 9361 NATURAL BRIDGE RD
“Silver 7s” Scratchers winners:
$77,777 DESLOGE WALMART #95 SUP, 407 N STATE ST KANSAS CITY CASEYS 3241, 7907 N OAK TRAFFICWAY OSAGE BEACH HY-VEE 1475, 929 HIGHWAY D ST. LOUIS MK MARKET LLC, 4401 ATHLONE AVE
$7,777 OVERLAND QUIKTRIP 630, 2621 WOODSON RD
$1,000 CAMERON SBJ FUELS, 1314 N WALNUT ST COLUMBIA BREAK TIME 3168, 4701 E ELK PARK DR HOUSE SPRINGS EXPRESS MART, 5701 OLD STATE ROUTE 21 PURDY COUNTRY CORNER STORE, 405A W HIGHWAY C
“Stacks of Cash” Scratchers winners:
$5,000 JEFFERSON CITY WALMART #29 SUP, 724 STADIUM WEST. BLVD LAURIE LAKE OASIS CONV STORE #2, 114 N MAIN RIDGEDALE WILD BILL'S TRAVEL CTR, 3799 RIDGEDALE RD WARSAW CASEYS 1090, 613 WEST. MAIN STREET
$1,000 BATTLEFIELD BATTLEFIELD EAGLE STOP S, 4022 B N REPUBLIC RD BLUE SPRINGS HY-VEE 1033, 625 SW 40 HWY BOWLING GREEN ABEL'S QUIK SHOP 4, 606 N BUS HWY 61 BRANSON BULL CREEK FOOD MART, 1850 STATE HWY F BRANSON COUNTRY MART 71, 1447 STATE HWY 248 STE J BRANSON TURKEY CREEK MARKET, 200 ST. HWY F CAMERON SBJ FUELS, 1314 N WALNUT ST CASSVILLE MURPHY USA 7320, 1201 OLD EXETER RD CASSVILLE L&L STORES, 19057 STATE HWY 112 CLINTON WALMART #20 SUP, 1712 E OHIO ST COLUMBIA FASTLANE HINTON, 520 E HINTON COLUMBIA HY-VEE 1081, 405 E NIFONG BLVD ELDON WHITTLES BAR & GRILL LLC, 108 S MAPLE ST FARMINGTON DISCOUNT CIGS & BEER 101, 905 E KARSCH BLVD FARMINGTON HARPS FUEL 206, 125 W KARSCH FENTON ON THE RUN 538, 102A DELORES DR FENTON WALMART #805 SUP, 653 GRAVOIS BLUFFS BLVD FESTUS EXPRESS MART-FESTUS WEST, 801 COLLINS DR S FLORISSANT QUIKTRIP 670, 2105 N HWY 67 FULTON WRIGHT BROTHERS STORE, 7498 STATE RD Z GAINESVILLE BULLSEYE 36, 78 1ST. STREET GROVESPRING KRAZY KORNER NO 2 LLC, 9407 HWY 5 HARRISONVILLE CASEYS 1961, 2204 E MECHANIC ST HAWK POINT THOELE CONV STORE, 62 S HWY 47 HAZELWOOD ROYALS LIQUOR, 7927 N LINDBERGH HERMANN VILLAGE MARKET THE, 2092 VILLAGE LANE INDEPENDENCE QUIKTRIP 161, 2601 S 291 HWY JEFFERSON CITY BREAK TIME 3050, 1907 E MCCARTY JENNINGS GAS MART 4, 9301 LEWIS & CLARK BLVD KANSAS CITY PRICE CHOPPER 105, 5800 WILSON RD KANSAS CITY TRUMAN TOWN, 4302 E TRUMAN RD KANSAS CITY 7-ELEVEN 26590E, 4251 NE ANTIOCH RD KANSAS CITY KC LIONS, 5425 PROSPECT AVE KIRKSVILLE FOOD MART, 2700 N BALTIMORE ST KIRKWOOD KIRKWOOD DELI & CONVENIENCE, 500 W ESSEX AVE LAKE OZARK BAGNELL EAGLE STOP, 308 N SHORE DR LAMAR CASEYS 1631, 401 E 12TH ST LEBANON ROUTE 66 EAGLE STOP, 1850 W ELM ST MARYVILLE HY-VEE GAS 1406, 1215 SOUTH MAIN STREET MEXICO BREAK TIME 3124, 420 W MONROE ST OAK GROVE QUIKTRIP 150, 309 S BROADWAY OAK GROVE CASEYS 3801, 807 S BROADWAY O’FALLON MPC 18, 2700 TECHNOLOGY DR OLIVETTE ON THE RUN 614, 9371 OLIVE RD QUEEN CITY CASEYS 1034, 1207 N MAIN ST ST. CLAIR ROUTE 66 CONVENIENCE STORE, 920 N COMMERCIAL AVE ST. JOSEPH COSENTINOS PRICE CHOPPER 416, 2219 N BELT HWY ST. LOUIS STEVENSONS HI-POINTE STA, 981 S SKINKER BLVD ST. LOUIS QUIKTRIP 687R, 2166 HAMPTON AVE ST. ROBERT CASEYS 3687, 340 MARSHALL DR SALISBURY CASEYS 2510, 502 N WEBER AVENUE SARCOXIE MAZOO LIQUOR HIGH STREET, 1624 HIGH ST SEDALIA BREAK TIME 3084, 318 W BROADWAY SENATH CASEYS 2255, 316 EAST. COMMERCIAL ST SIKESTON BREAK TIME 3151, 1302 S MAIN SIKESTON QUICK CHECK II, 206 E CENTER ST SPRINGFIELD SIGNAL FOOD STORE #101, 960 S GLENSTONE AVE SPRINGFIELD SUNSHINE LANES, 1500 W SUNSHINE ST SPRINGFIELD KUM & GO 1470, 1810 E KEARNEY ST SPRINGFIELD PRICE CUTTER PLUS 50, 3260 E BATTLEFIELD ST SPRINGFIELD KUM & GO 488, 1704 W NORTON RD SPRINGFIELD HY-VEE 1641, 1720 W BATTLEFIELD RD A ST. CHARLES PETRO MART 69, 2240 N 3RD ST ST. CLAIR K'S KWIK KORNER, 1213 GRAVOIS ST. LOUIS SCHNUCKS MARKET 180, 10275 CLAYTON RD ST. LOUIS ENERGY EXPRESS 2001, 710 RUSSELL ST. LOUIS QUIKTRIP 679, 8000 WATSON RD ST. LOUIS LEMAY PHILLIPS 66, 1210 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS CIRCLE K 1625, 5253 MATTIS RD ST. LOUIS ZINGERS MART 3, 5204 LEMAY FERRY RD ST. LOUIS KINGHWY PHILLIPS 66, 4300 S KINGSHIGHWAY WASHINGTON FAS-TRIP 108, 1980 WASHINGTON CROSSING WILLARD BULLSEYE 37, 8374 W FARM RD 68
“Super Crossword Tripler” Scratchers winners:
$100,000 HILLSBORO CIRCLE K 1600, 10201 BUSINESS 21 ST. LOUIS 7-ELEVEN 27838C, 703 UNION RD
$20,000 ST. LOUIS ADELAIDE FOOD MARKET, 4129 W FLORISSANT AVE
$15,000 HIGH RIDGE WALMART #313 SUP, 2700 RIDGE POINT DR
$10,000 CLINTON CASEYS 1462, 1100 S 2ND ST
$5,000 KIRKSVILLE TROY MILLS COUNTRY STORE, 23284 ST. HWY H
$1,500 CAPE GIRARDEAU WINKS, 2017 PERRYVILLE RD CAPE GIRARDEAU WINKS, 2017 PERRYVILLE RD FLORISSANT HUCKS FOOD STORE 264, 3500 PATTERSON RD PERRYVILLE BARNES MART, 509 S KINGSHIGHWAY ST
$1,000 BLUE SPRINGS ZZOOM LIQUOR AND TOBACCO, 1501 SW US HIGHWAY 40 CHILLICOTHE 7TH HEAVEN, 200 WASHINGTON ST KANSAS CITY MIDWEST. FUELS, 5901 TROOST. AVE LEBANON TWIN OAKS 1 STOP, 1130 LYNN ST NEOSHO WILDCAT CORNER, 817 S NEOSHO BLVD RAYTOWN BLUE RIDGE SMOKE SHOP, 5220 BLUE RIDGE CUT OFF ST. LOUIS MPC 67, 4216 W NATURAL BRIDGE AV TROY FASTLANE TROY, 310 EAST. HWY 47
“Triple 333” Scratchers winners:
$33,333 NEVADA HOT SPOT #5, 320 N OSAGE BLVD
$1,000 FARMINGTON CONVENIENCE BARN 5, 13 W KARSCH BLVD FENTON SHANTY THE, 1663 S OLD HWY 141 PIERCE CITY YONKERVILLE COUNTRY STOR, 2912 US HWY 60 RAYTOWN MINIT MART 751, 6024 BLUE RIDGE BLVD ST. LOUIS GOOD TIME, 7008 W FLORISSANT AVE
“Triple Cash Crossword” Scratchers winners:
$1,500 WEST. PLAINS CASEYS 3260, 1702 GIBSON ST
$1,000 BELTON SHELL 2, 7905 E 171ST. ST
“Triple Dough” Scratchers winners:
$6,000 KANSAS CITY SNACK SHOP 107, 5016 BLUE RIDGE BLVD
$2,000 RICHMOND CASEYS 1487, 424 W MAIN ST
$1,000 AMERIMART 27, 601 HIGHWAY J, MALDEN KANSAS CITY LINWOOD XPRESS STOP, 615 E LINWOOD BLVD