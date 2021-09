Indiana County Maintenance Activities for the Week of September 13

09/10/2021 ​Maintenance Schedule for the week of September 13, 2021. State Routes Local Road Names Municipalities Activity RT 22 RT 22 WB at RT 217 Burrell Twp. Bridge Repair RT 56 SR 56 Brush Valley Twp. Side Dozing RT 119 SR 119 Center Twp. Side Dozing RT 119 SR 119 E. Mahoning, Rayne Twp. Patching RT 259 SR 259 Brush Valley Twp. Edge Boxing RT 259 SR 259 Brush Valley Twp. Sealcoat RT 286 SR 286 Green Twp. Patching RT 403 SR 403 Green Twp. Patching RT 954 Creekside Rd. Washington Twp. Flushing RT 2013 Grange Hall Rd. E. Wheatfield Twp. Pipe Reset RT 2014 Aulds Run Rd. Brush Valley, Center Twp. Sealcoat RT 2014 Aulds Run Rd. Center Twp. Edge Boxing RT 2018 Luciusboro Rd. Center Twp. Sealcoat RT 2019 Fire Academy Rd. Center Twp. Edge Boxing RT 2019 Fire Academy Rd. Center Twp. Sealcoat RT 2019 Fire Academy Rd. Center Twp. Patching RT 2019 Luciusboro Rd. Center Twp. Edge Boxing RT 2019 Luciusboro Rd. Center Twp. Patching RT 2020 Camerons Rd. Brush Valley, Buffington Twp. Shoulder Cutting RT 2021 Ridge Rd. Buffington Twp. Shoulder Cutting RT 2023 Lucerne Rd. Center Twp. Sealcoat RT 3004 Grange Rd. Conemaugh Twp. Pipe Replacement RT 3008 Thompson Rd. Blacklick Twp. Pipe Replacement RT 4021 Dayton Rd. W. Mahoning Twp. Patching RT 4033 Hudson Rd. Washington Twp. Flushing County Wide County Wide County Wide Sign Replacement/Repair 3 Digit State Routes SR 119, 217, 240, 286, 403, 580 County Wide Mowing For more information about this maintenance schedule please contact the Indiana County Maintenance Office at (724)357-2817.