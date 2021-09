Le Conseil mondial d’optométrie lance un site en ligne pour la prise en charge de la myopie

WCO Myopia Online Resource

ST. LOUIS, MO, USA, September 9, 2021 / EINPresswire.com / -- Poursuivant leurs efforts visant à définir une norme de soins pour la gestion de la myopie, le Conseil mondial d’optométrie (WCO) et CooperVision, un des leaders mondiaux de sa catégorie dans la prise en charge de la myopie, ont développé conjointement une site en ligne, facile à utiliser ,qui fournit des ressources et des approches multilingues permettant aux professionnels de la vue à l’horaire chargé, quelle que soit leur situation géographique, d’appliquer une norme de soins pour la prise en charge de la maladie. Le site de ressources est en ligne et se trouvz ici « Cette ressource en ligne fournit aux ophtalmologistes du monde entier un lieu centralisé leur permettant d’accéder aux informations dont ils ont besoin pour l’implémentation d’une norme de soins pour traiter ou prendre en charge la progression de la myopie d’un patient », a déclaré Paul Folkesson, président du Conseil mondial d’optométrie. « Grâce au soutien de CooperVision, les informations concernant le traitement de la myopie sont plus accessibles que jamais. Ce n’est que le début. Nous avons pour objectif de fournir davantage de documents et de programmes éducatifs que cette collaboration permettra. »Le site en ligne sur la myopie a été développée pour centraliser des informations qui n’étaient pas facilement accessibles et fournir un forum permettant de favoriser l’échange de connaissances et d’expériences au sein de la communauté optométrique mondiale. Le site est organisé autour des trois principales composantes de la norme de soins fondée sur des données probantes qui ont été adoptées à l’unanimité par le Conseil d’administration du WCO : atténuation, mesure et prise en charge. Chaque composante fournit une liste d’articles et d’études qui sont publiés sous forme de documents d’une page intitulés « Moments de la myopie » qui sont disponibles en arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol. Les visiteurs du site peuvent télécharger un Moment de la myopie qui leur donne des conseils fondés sur des données probantes dans le but de prodiguer des soins à un patient. Le site leur permet également d’approfondir leurs connaissances en accédant aux nombreux articles et études qui ont été rassemblés à partir de sources tierces indépendantes.L’OMD et CooperVision ont annoncé en mars dernier un partenariat mondial pour sensibiliser à la progression de la myopie et encourager les optométristes à adopter une norme de soins permettant la prise en charge de la maladie. Peu de temps après cette annonce, le Conseil d’administration de l’OMD a approuvé à l’unanimité une résolution conseillant aux optométristes d’intégrer une norme de soins pour la prise en charge de la myopie dans leurs pratiques. Le lancement du site en ligne sur la prise en charge de la myopie est l’étape suivante qui doit fournir aux ophtalmologistes les informations, les connaissances et les conseils nécessaires permettant d’établir une norme de soins dans leur pratique.« Le Conseil mondial d’optométrie a pour mission de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l'éducation, l’élaboration de politiques et l'action humanitaire » a déclaré Folkesson. « La poursuite de cette mission par le WCO est la meilleure illustration des efforts que nous entreprenons pour lutter contre l’épidémie de myopie chez les enfants. Nous avons besoin que les ophtalmologistes soutiennent et utilisent les ressources et la plateforme fournies par le WCO afin qu’ils puissent commencer à implémenter une norme de soins dans leurs pratiques pour traiter cette maladie. »###À propos du Conseil mondial d’optométrieLe Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d'accéder à des soins oculaires et de la vue de bonne qualité accessibles à tous. Sa mission est de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l'éducation, l’élaboration de politiques et l'action humanitaire. Pour en savoir plus, visitez www.worldoptometry.org ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.Contact médias :Charla Kucko, McDougall Communicationscharla@mcdougallpr.com ou 1-585-434-2146Dan Smith, McDougall Communicationsdan@mcdougallpr.com ou 1-585-434-2154