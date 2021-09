Profiscient, enfin une agence digitale conçue pour aider les PME à améliorer leur savoir-faire en marketing numérique

Bien que 71% des PME françaises aient un site web, seulement 15% d’entre elles vendent en ligne (Eurostat). De plus : 1 TPE-PME sur 2 rapporte le manque de temps et de budget comme frein principal à sa digitalisation, 50% des TPE-PME ont besoin d’être ac Logo de Profiscient

Profiscient répond à un besoin urgent des PME françaises en matière de communication digitale en plaçant le transfert de compétences au cœur de sa méthodologie.

Notre objectif n'est pas de garder notre expertise secrète, mais bien de la partager avec le plus grand nombre de PME possible.” — Alexis Lhuillier

PARIS, FRANCE, September 8, 2021 / EINPresswire.com / -- la promesse d’Internet était tellement alléchante : chaque entreprise allait pouvoir atteindre un marché quasiment illimité tout en contrôlant ses dépenses et en mesurant son retour sur investissement. Une révolution !20 ans après la bulle Internet de 2001, le constat est sans appel : les PME-TPE n’ont pas pu profiter de ce potentiel énorme, puisque seulement 15 % d’entre elles vendent en ligne.Pourtant, il existe plus de 7000 outils digitaux pour être visible sur le Web en 2021. Le problème est bien là ! Ça va trop vite. Les petites entreprises ne savent pas où donner de la tête, elles manquent d’accompagnement et la crise sanitaire n’arrange pas les choses.Il est donc temps d’aider les PME françaises à développer leur savoir-faire en marketing numérique, d’autant plus que 65 % d’entre elles pensent que se digitaliser est la seule solution pour survivre à la crise !C’est pour répondre à ce besoin urgent que Profiscient a été créé.Profiscient combine le meilleur des services d’agences digitales traditionnelles et des organismes de formation. Cette double casquette est unique ! Elle offre aux PME la possibilité de se digitaliser tout en développant leurs compétences en marketing numérique, de la création de leur site internet à la mise en place des premières campagnes de communication digitale.Grâce à 4 services modulables à volonté, Profiscient est complètement en mesure de satisfaire les besoins spécifiques des PME : la sous-traitance, le conseil, l’accompagnement et la formation.Cette flexibilité de services permet aux clients de choisir le degré d’implication de Profiscient dans leur projet. Par exemple, une PME peut décider de sous-traiter l’ensemble de son activité digitale ou nous demander de seconder son équipe marketing et la former.L’ensemble des services de création de sites web et de performance digitale que nous offrons sont basés sur le principe du transfert de compétences. En travaillant avec Profiscient, une PME peut donc, dans un premier temps, booster sa performance sur le Web en sous-traitant cette mission, et dans un second temps, assimiler les compétences grâce aux formations par visioconférence.Cela correspond à un besoin exprimé, puisque 33% des PME demandent de l’accompagnement dans la formation de leur équipe, et 50% ont besoin d’être conseillées dans leur digitalisation.Vous l’aurez compris, Profiscient se différencie par sa volonté de partager son expertise pour en faire bénéficier les PME, et ainsi l’économie française. L'enjeu est énorme : si l'ensemble des PME françaises étaient digitalisées, le BIP augmenterait de 208 milliards de dollars (USD) soit 8 % du PIB de 2020 !Profiscient a été fondée par Alexis Lhuillier MBA, entrepreneur et spécialiste en marketing numérique. Lors de sa thèse de MBA à l’université de Warwick (Royaume-Uni), il démontra que les compétences en marketing numérique des PME françaises sont positivement corrélées à la performance commerciale. C’est ainsi qu’il décida de les aider à améliorer leurs compétences.Pour en savoir plus sur la situation des PME, et comment Profiscient peut leur apporter son soutien, veuillez lire la version longue (lien ci-dessous) et contacter Alexis Lhuillier qui sera ravi d’organiser un entretien avec vous.Pour contacter Alexis Lhuillier :Courriel : alexis.lhuillier@profiscient.orgTéléphone : +33 (0)6 56 68 47 09Profiscient.fr