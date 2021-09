Environmental 360 Solutions annoncers qu'elle a reçu un investissement important par Oaktree Capital Management, L.P.

TORONTO, ONTARIO, CANADA, September 3, 2021 / EINPresswire.com / -- Environmental 360 Solutions Inc. (" E360S " ou la " Société ") est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu un investissement stratégique important de la part de fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. (" Oaktree "). L'investissement d'Oaktree soutiendra la croissance continue de la société."Nous sommes ravis de nous associer au fondateur et PDG, Donato (Danny) Ardellini, à son équipe de direction exceptionnelle et aux investisseurs existants. Nous sommes impatients de soutenir la croissance et le succès continu d'E360S", a déclaré Jared Parker, directeur général d'Oaktree. M. Parker rejoindra le conseil d'administration d'E360S.Danny Ardellini, fondateur et PDG d'E360S, a ajouté : "Nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique entre E360S et Oaktree. L'équipe d'Oaktree apporte une expérience et des ressources considérables qui nous permettront de poursuivre la mise en œuvre de notre solide pipeline d'acquisitions et de nos initiatives de croissance organique en Amérique du Nord. Depuis sa création, E360S s'est développée par le biais de 21 acquisitions et de plusieurs développements zone verte grâce au travail acharné et au dévouement de toute l'équipe d'E360S."UBS Investment Bank a servi de conseiller financier à Oaktree dans le cadre de la transaction et Goodmans LLP a servi de conseiller juridique, et Miller Thomson LLP a servi de conseiller juridique à E360S.Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.À propos d'E360SFondée en novembre 2018 par un vétéran de l'industrie, Donato (Danny) Ardellini, avec le soutien d'Almada Inc, un investisseur en capital-investissement et en capital-risque basé à Toronto, et des investissements stratégiques du Fonds de croissance des entreprises canadiennes ("CBGF"), et du Fonds fiduciaire du régime de retraite du SEFPO ("OPTrust"). E360S a réalisé 21 acquisitions depuis sa création. La société fournit des solutions de gestion de l'environnement et des déchets aux municipalités ainsi qu'à des clients industriels, commerciaux et institutionnels. E360S est basée à Aurora, Ontario, Canada, et opère dans diverses régions de l'Alberta, de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique. E360S a pour objectif de devenir la société de gestion environnementale la plus importante et la plus fiable d'Amérique du Nord.À propos d'OaktreeOaktree est un leader parmi les gestionnaires d'investissements mondiaux spécialisés dans les investissements alternatifs, avec 156 milliards de dollars US d'actifs sous gestion au 30 juin 2021. La société met l'accent sur une approche opportuniste, axée sur la valeur et le contrôle du risque pour les investissements dans le crédit, le capital-investissement, les actifs réels et les actions cotées. En 2019, la société torontoise Brookfield Asset Management a acquis une participation majoritaire dans Oaktree. Ensemble, Brookfield et Oaktree fournissent aux investisseurs l'une des offres les plus complètes de produits d'investissement alternatifs disponibles aujourd'hui. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web d'Oaktree à l'adresse http://oaktreecapital.com