Carlex Glass America Nomme Une Responsable De La Durabilité Et De La Responsabilité Sociale

Carrie Barnette, Responsable De La Durabilité Et De La Responsabilité Sociale

NASHVILLE, TENNESSEE, UNITED STATES, August 26, 2021 /EINPresswire.com/ -- Carlex Glass America, LLC est heureuse d’annoncer la nomination de Carrie Barnette au poste Manager, Global Sustainability & Reporting, un poste nouvellement créé, avec effet immédiat.

Barnette dirigera le développement et la mise en œuvre continu de la stratégie SSR de Carlex dans l’ensemble de l’entreprise, cela inclus les sites américains et européens. Elle agira également en tant que représentante de Carlex alors que nous travaillons avec nos clients / OEM, pour renforcer la durabilité dans le segment automobile.

Carrie s’est jointe à Carlex en 2014 et a occupée des postes d’ingénieure qualité/superviseure de laboratoire et gestionnaire de programme pour Ford, BMW et Subaru. Mme Barnette est titulaire d’un baccalauréat ès sciences, en sciences de l’environnement de l’Université de Floride et a passé deux ans en tant qu’employée fédérale travaillant pour le Commandement environnemental de l’armée américaine, elle a effectuée des audits environnementaux et a gérée des initiatives environnementales et de durabilité, puis deux autres années en tant que consultante environnementale professionnelle.

En gestion des exigences en matière de collecte de données et de rapports, Carrie possède une connaissance opérationnelle approfondie des produits et des processus Carlex, combiné à une compréhension plus large des règles et réglementations environnementales. Elle appliquera ces éléments à toutes les opérations commerciales et établira les objectifs et les stratégies de mise en œuvre correspondants.

« Nous sommes très heureux de nommer Carrie à ce nouveau poste. Notre programme de durabilité et de responsabilité sociale est un pilier clé de notre stratégie de croissance globale », a ajouté Chris Herrmann, directeur de la santé environnementale et de la sécurité de Carlex. « Cette nomination est une étape importante dans le développement de l’engagement de Carlex envers la durabilité et la responsabilité sociale, qui vise à intégrer des principes durables dans toutes les opérations. »

Carrie agira également à titre de liaison avec la société mère de Carlex, Central Glass, alors qu’elle collabore à l’appui de leurs initiatives en matière de durabilité et d’environnement.

A PROPOS DE CARLEX GLASS AMERICA

Carlex Glass America, LLC, basé à Nashville, Tennessee, est un premier fournisseur mondial tier-1 d’équipement d’origine et de verre de rechange pour les constructeurs automobiles et l’industrie de l’après-vente des premiers équipementiers. Carlex est une filiale de Central Glass Co., Ltd. au Japon.