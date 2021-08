World Biz Magazine - The Best Banks for Business in 2021

World Biz Magazine - World Bank Awards

WORLD BANK AWARDS 2021 - Winners Selected By The Readership Of World Biz Magazine ----------------------------------------------------------------GLOBAL CATEGORIESBest For Corporate Banking: HSBC (Hong Kong / Global)Best Bank For Investment: JP Morgan (USA / Global)Best Private HNWI Bank: Citi (USA / Global)Best Bank For Virtual: Revolut (UK / Australia)Best Bank For Islamic Finance: Emirates NBD (UAE / Global)Best Bank For SME's: HSBC (Hong Kong / Global)Best Bank For Digital: Citi (USA / Global)Best Bank For CSR: Bank Of America (USA / Global)----------------------------------------------------------------ASIA-PACIFICBest Overall Bank: HSBCBest For Corporate Banking: HSBC2nd: Citi3rd: Standard Chartered4th: Industrial And Commercial BankBest For Private Banking: UBS2nd: Credit Suisse3rd: Citi4th: DBS BankBest For Investment Banking: Haitong Bank2nd: Credit Suisse3rd: Deutsche Bank4th: China CITIC BankBest For Virtual Banking: Webank China2nd: Kakao Bank South Korea3rd: Up Bank Australia4th: Jibun Bank Japan----------------------------------------------------------------EUROPEBest Overall Bank: BNP ParibasBest For Corporate Banking: BNP Paribas2nd: HSBC3rd: Banco Santander4th: Crédit AgricoleBest For Private Banking: BNP Paribas2nd: Société Générale3rd: ING Private Banking4th: Credit SuisseBest For Investment Banking: Barclays2nd: BNP Paribas3rd: JP Morgan4th: Deutsche BankBest For Virtual Banking: Revolut UK2nd: N26 Bank Germany3rd: Monzo UK4th: Hello Bank Belgium----------------------------------------------------------------NORTH AMERICABest Overall Bank: JP MorganBest For Corporate Banking: Bank Of America2nd: Citi3rd: Royal Bank Of Canada4th: JP MorganBest For Private Banking: JP Morgan2nd: Goldman Sachs3rd: Citi4th: Royal Bank Of CanadaBest For Investment Banking: JP Morgan2nd: Goldman Sachs3rd: Morgan Stanley4th: UBSBest For Virtual Banking: Chime USA2nd: Varo Bank USA3rd: Tangerine Canada4th: Dave USA----------------------------------------------------------------LATAM & CARIBBEANBest Overall Bank: BTG PactualBest For Corporate Banking: BBVA2nd: Itaú Unibanco3rd: Banco Santander4th: Banco BradescoBest For Private Banking: BTG Pactual2nd: Banco Bradesco3rd: Itau Unibanco4th: Banco SantanderBest For Investment Banking: JP Morgan2nd: Citi3rd: BTG Pactual4th: BBVABest For Virtual Banking: Nubank Brazil2nd: Ualá Argentina3rd: Neon Brazil4th: Mibo Mexico----------------------------------------------------------------MIDDLE EASTBest Overall Bank: Emirates NBDBest For Corporate Banking: First Abu Dhabi2nd: HSBC3rd: Emirates NBD4th: Saudi National BankBest For Private Banking: Emirates NBD2nd: Qatar National Bank3rd: HSBC Private4th: Standard CharteredBest For Investment Banking: Citi2nd: HSBC3rd: First Abu Dhabi Bank4th: Morgan StanleyVirtual Banking: CBD Now UAE2nd: Meem Saudi Arabia3rd: Pepper By Bank Leumi Israel4th: Mashreq Neo UAE----------------------------------------------------------------AFRICABest Overall Bank: Standard BankBest For Corporate Banking: Standard Bank2nd: Société Générale3rd: Zenith Bank4th: Absa GroupBest For Private Banking: Standard Bank2nd: Absa Bank3rd: Guaranty Trust Bank4th: InvestecBest For Investment Banking: Standard Bank2nd: Firstrand Bank3rd: Nedbank4th: JP MorganBest For Virtual Banking: Kuda Bank Nigeria2nd: Discovery Bank South Africa3rd: Bank Zero South Africa4th: Equity Bank Kenya