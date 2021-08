Honka Inc. a conçu une maison au bord de la rive du lac Sacacomie, au Québec pour la vente aux enchères

La Lodge Paradis Nord procédera à une vente aux enchères en août par l’entremise de Concierge Auctions

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, August 16, 2021 /EINPresswire.com/ -- Niché dans un coin tranquille du Québec, la Lodge Paradis Nord, située au bord de la rive du lac Sacacomie sur une superficie de plus de 500 kilomètres carrés, sera mis aux enchères le mois prochain par l’entremise de Concierge Auctions en collaboration avec Charles Paiement de l’agence immobilière Canora et Marc-Olivier Perron de l’agence immobilière Barnes International Realty. Actuellement inscrite pour un montant de 13,95 millions $ de dollars canadiens, la propriété se vendra sans réserve au soumissionnaire le plus élevé. Les enchères sont prévues du 26 au 31 août, sur le marché numérique de la société, ConciergeAuctions.com, permettant aux acheteurs de soumissionner à distance de n’importe où dans le monde.

« Cette demeure exquise du Paradis Nord est située sur un terrain magnifiquement aménagé, sur la rive du lac Sacacomie, au Québec, a déclaré Charles Paiement, courtier immobilier résidentiel de l’Agence immobilière CANORA. « L’imposante façade est un excellent exemple de cette riche architecture de style chalet. Véritable symbole culturel, cette maison spectaculaire a été admirablement réinventée pour être la retraite de luxe idéale pour son prochain acheteur. Il s’agit de l’une des deux seules maisons résidentielles construites selon les spécifications des plus exigeantes du format compatible Honka. L’approche brevetée de la structure et des matériaux faits en sorte que cette maison résistante aux tremblements de terre, ininflammable et particulièrement conçue avec une circulation d’air adéquate, tout en étant parfaitement étanche. Sa conception, tant au niveau de la forme que de la fonction, est unique pour résister aux intempéries. »

Évadez-vous dans la nature avec tout ce qu’elle a à offrir, où les collines vallonnées de la Mauricie se pointent d’abord présentant ainsi les montagnes des Laurentides pour se coucher au pied du lac Sacacomie. Accessible par une route privée et situé au 4140 chemin Yvon-plante, cet élégant manoir en bois présente une architecture de style québécois classique, avec une façade imposante de style chalet et des touches chic et modernes. La conception de Honka Inc. Garantit un luxe inégalé. D’une superficie de plus de 12 007,7 mètres carrés (13 000 pieds carrés), la résidence est idéale pour les réceptions en plein air et en intérieur. La superbe salle double avec des baies vitrées offre une vue imprenable sur le lac Sacacomie. Passez les journées d’été à vous prélasser sur le patio encerclant cette demeure, en admirant le lac et les montagnes qui s’étendent vers l’au-delà et vos nuits d’hiver recroquevillé près de la cheminée en bois avec son manteau en bois incroyable. La grande salle est le prologue de la grande cuisine et se rendant dans la salle à manger formelle, avec plusieurs points d’accès dans les espaces de rassemblement sur la terrasse de l’autre côté des portes vitrées. La Lodge Paradis Nord est une résidence d’un certain héritage entourée de sentiers forestiers bien entretenus, d’un accès sans fin aux activités de plein air et de vues sur l’extérieur.

Les caractéristiques additionnelles incluent parquet, céramique, ardoise et lambris de bois retrouvés partout dans la maison; plafonds présentant des poutres dans la cuisine avec surfaces en granit, îlot de préparation et bar à petit-déjeuner; plusieurs patios et balcons avec vues spectaculaires sur l’eau; une piscine intérieure d’eau salée, sauna et salle de billard; garage pour trois voitures; chalet séparé; eau de puits artésien; résistante aux tremblements de terre et ininflammable. La construction ancrée Honka Inc. à la plaque tectonique profonde sous le lac Sacacomie, tout ceci avec un accès direct au lac Sacacomie et à seulement une heure des villes de Shawinigan et de Trois-Rivières, en plus d’être à deux heures des villes de Montréal ou de Québec.

« Le partenariat avec Concierge Auctions ajoute une autre couche d’amplification à une opportunité déjà étonnante. Aux côtés de notre équipe, de la portée de Concierge, la rapidité et l’expertise de celui-ci nous permettent de susciter l’intérêt d’acheteurs potentiels hautement qualifiés dans le monde entier », a déclaré Marc-Olivier Perron, courtier immobilier résidentiel de Barnes International Realty, succursale de Québec. « Je suis déjà enthousiaste à l’idée de commencer les enchères. »

La Mauricie, une région de la province de Québec, l’une des provinces composant le Canada, est surnommée la belle d’à côté, ou la beauté voisine, pour ses forêts vertes sans fin et ses vastes étendues marines. Les eaux bleues cristallines du lac Sacacomie en font un lieu de prédilection comparé aux environs, avec le sommet de ses chaînes de montagnes le long de ses rives. La réserve faunique de Mastigouche borde le domaine, avec ses 38 000 hectares de rivières sinueuses, de lacs remplis de poissons et de chasse au petit gibier de classe mondiale. À quelques kilomètres seulement, vous pouvez pêcher dans le lac Saint-Pierre pour attraper des dorés jaunes et des maskinongés incroyables ou chasser la sauvagine comme les gibiers d’eau comme entre autres les branches, les canards colverts, les oies. Profitez des activités de plein air par temps chaud, notamment entre autres la randonnée, le camping, le canoë-kayak et lorsque le temps froid arrive à votre porte, tracez un sillon dans la poudre fraîche sur une motoneige, en raquettes ou avec un traîneau à chiens. Les deux centres économiques de la Mauricie, Trois-Rivières et Shawinigan, sont à moins d’une heure de route de votre entrée, tandis que la propriété elle-même est située à égale distance des villes de Montréal et de Québec.

La Lodge Paradis Nord est disponible pour visites quotidiennes de 13 h à 16 h et sur rendez-vous. Elle est également disponible pour les visites virtuelles privées.

Dans le cadre du programme de dons Key for Key® de Concierge Auctions en partenariat avec Giveback Homes, la conclusion présentera une nouvelle maison pour une famille dans le besoin.

Les agents seront indemnisés conformément aux modalités de la convention d’inscription. Voir les modalités de l’enchère pour en savoir davantage. Pour plus d’informations, y compris entre autres les détails de la propriété, la visite virtuelle exclusive, les documents de diligence, visitez le site ConciergeAuctions.com ou appelez au +1.212.202.2940.

