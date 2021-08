2021-08-12 10:08:59.81 More Than $99.5 Million In Prizes Won In July

Million-Dollar Winners $3 million Scratchers winner: *Anthony Sleeth, Union $1 million Scratchers winner: *Candace Robertson, St. Louis (63129) Promotion Winners "The Great Outdoors" Summer Promotion “Outdoor Oasis” ($32,000 taxes-paid) winner: Terri Crider, Marshfield "The Great Outdoors" Summer Promotion “Splash Into Cash” ($1,000 taxes-paid) winners: Brittany Johnston, Blue Springs Erika Wright, Cape Girardeau Marissa Sewell, Harrisonville Kathy Jensen, Iberia Larry Hentges, Jefferson City John Heflin, Kansas City (64132) Rodney Scott, O’Fallon Helen Wilper, Oak Grove Lisa Ray, St. Ann Shanta Williams, St. Louis (63136) Draw Games Winners Powerball winners: *Kim Hall, Aurora, $50,000 *James Norris, Godfrey, Ill., $50,000 *Nathaniel Golden, Independence, $50,000 *Kevin Chappell, Morehouse, $50,000 Mega Millions winners: Vladimir Kmonicek, Ballwin, $2,000 Ronald Bardmass, Edwardsville, Ill., $10,000 Edna Aguayo, Kansas City (64112), $1,500 Michael Bodkin, Kansas City, Kan., $1,500 John Bagwell, Kirkwood, $20,000 Michael Butler, Sarcoxie, $1,000 Billie Houston, Smithville, $10,000 Larry Guessfeld, Weldon Spring, $10,000 Cash4Life winners: Isaiah Foulks, Cape Girardeau, $2,504 Yvonne Cole, Florissant, $2,500 Barbara Simpson, Florissant, $2,500 Anthony Tompkins, Granite City, Ill., $2,502 Paul Berg, Parkville, $2,500 Raymond Uelk, St. Ann, $2,504 Paul Donaldson, St. Joseph, $2,500 Ivan Greer, St. Louis (63138), $2,502 Paul Mullins, Ste. Genevieve, $2,510 Lotto winners: Harold Loethen, Meta, $1,410 Taron Cahill, St. Louis (63136), $1,500 Derrick Coleman, St. Louis (63143), $1,244 Richard Shinstock, St. Peters, $1,244 Mary Wiggins, Springfield, $1,758 Show Me Cash winners: *Frank Hibler, Coal City, Ill., $262,000 *Linda Burton, High Ridge, $93,003 *Douglas Mansker, St. Louis (63139), $50,000 *John Egan, St. Peters, $262,000 Pick 3 winners: Dexter Smith, Edwardsville, Ill., $1,200 Mohamad Abedelrahman, Florissant, $1,200 Lisa Porter, Florissant, $1,050 Lawrence Rowe, Florissant, $4,000 Tareq Shaker, Florissant, $1,500 Sherri Verner, Raytown, $1,000 Kevin Allen, St. Louis (63121), $1,000 Tracy Bobo, St. Louis (63136), $1,000 Kagbaranen Gbarabe, St. Louis (63121), $1,050 Sherri Halk, St. Louis (63136), $1,400 Brett Stubblefield, St. Louis (63137), $1,200 Colleen Daniely, St. Robert, $1,000 Willis Barnes, Salem, $2,000 Angela Minfield, Springfield, $1,200 Pick 4 winners: Michelle Newby, Alton, Ill., $3,125 Robert Olson, Belton, $3,125 Linnelle Anderson, Berkeley, $3,500 Tessa Orr, Blue Springs, $3,125 Tekyra Cage, Blytheville, Ark., $3,250 Daydreanda Northern, Blytheville, Ark., $3,250 Joseph Tranchita, Branson, $14,000 Edward Williams, Bridgeton, $3,250 Tabatha Roberts, Butler, $3,250 Gina Jones, Cape Girardeau, $3,000 Kevin Conwell, Charleston, $3,000 Florence Dixon, Charleston, $3,125 Robin McCatrey, Charleston, $3,000 Roniqca Mitchell, Charleston, $3,250 Janki Patel, Chesterfield, $3,000 Jekheisia Coe, Columbia, $3,500 Joshua Eubanks, Columbia, $3,125 Leora Glasgow, Columbia, $10,500 Michelle Stapleton, Columbia, $3,125 Sandra Robison, De Soto, $3,125 Leonard Cole, Dexter, $3,250 Teresita Bailey, Doniphan, $1,500 Joia Bush, East Saint Louis, Ill., $3,000 Shawnya Slater Bates, Fairview Heights, Ill., $3,125 Daniel Hartnett, Fenton, $3,125 Gerry Moore, Fenton, $3,250 April Mueller, Fenton, $3,125 Gregory Hunter, Ferguson, $3,250 Regina Scott, Ferguson, $3,250 Robert Walker, Ferguson, $1,250 Aurielle Weaver, Festus, $3,000 Keith Logan, Fisk, $3,125 Mohamad Abedelrahman, Florissant, $15,000 Michael Adiasor, Florissant, $3,125 Sharon Brown, Florissant, $3,250 Shamya Cannon, Florissant, $3,125 Dennisha Caver, Florissant, $3,000 Bryan Doze, Florissant, $3,000 Lacreshia Edwards, Florissant, $3,000 Emily Flenoid, Florissant, $4,250 Michelle Folarin, Florissant, $1,500 Monica Forrest, Florissant, $6,375 Jacklyn Hall, Florissant, $1,000 Tiffany Hall, Florissant, $3,125 Stacey Harvey, Florissant, $3,000 Deborah Hudson, Florissant, $16,250 Kevin Jumper, Florissant, $3,250 Angela Keck, Florissant, $3,125 Daniel Lee, Florissant, $3,250 Louis McCormack, Florissant, $3,125 Richard Payne, Florissant, $3,750 William Powell, Florissant, $3,000 Tabatha Robertson, Florissant, $3,000 Traivia Rupert, Florissant, $6,000 Tareq Shaker, Florissant, $3,250 Sharlene Smith, Florissant, $3,125 Pamela Webb, Florissant, $3,125 Patricia Williams, Florissant, $3,125 Charles Winston, Florissant, $3,125 Dana Giles, Grandview, $3,125 Dwayne Rollins, Grandview, $3,000 Anthony Smalls, Grandview, $30,000 Robert Parnell, Hallsville, $3,125 Charles Sheppard, Hallsville, $3,125 Cynthia Lawrence, Hayti, $6,500 Lakishia Macklin, Hayti, $3,750 Ernest Holliam, Hazelwood, $3,250 Robert Isreal, Hazelwood, $3,250 Samuella Walker, Hazelwood, $9,125 Michael Elmore, Higginsville, $3,250 Jessica Lewis, Hillsboro, $3,250 Bernard Delehant, Independence, $3,000 James Miles, Independence, $3,750 Mary Pence, Independence, $3,250 Emily Smith, Independence, $1,563 (two-way split) Kevin Smith, Independence, $1,563 (two-way split) Wilma Bailey, Kansas City (64131), $3,250 Charles Brown, Kansas City (64128), $12,000 Regina Brown, Kansas City (64141), $3,000 Janice Cook, Kansas City (64130), $1,500 Louis Harris, Kansas City (64132), $3,625 Maurice Hill, Kansas City (64129 6412), $3,000 Donna James, Kansas City (64118), $3,750 Taliyah Johnson, Kansas City (64134 6413), $1,625 Zaria Johnson, Kansas City (64134), $1,625 Sha Darreus Jones, Kansas City (64134), $9,375 Makelle Miller, Kansas City (64158), $3,000 Robbie Moore, Kansas City (64130), $3,125 James Pearson, Kansas City (64131), $3,250 Makeshwar Ray, Kansas City (64118), $21,000 Rudolph Smith Jr., Kansas City (64138), $3,500 James Toliver, Kansas City (64130), $3,250 Percy Turner Jr., Kansas City (64129), $3,000 Brian Whitaker, Kansas City (64134), $6,500 Kristi Whitaker, Kansas City (64134), $3,250 William Williams, Kansas City (64138), $1,500 Ricarido Moriel, Kansas City, Kan., $3,063 (two-way split) Dominica Santiago, Kansas City, Kan., $3,063 (two-way split) Maretta Williams, Kansas City, Kan., $3,000 Melissa Lemons, Kennett, $6,250 Luis Morales Martinez, Kennett, $2,500 Mildred Daughtry, Lake Saint Louis, $10,500 Tonique Sauls, Lee’s Summit, $3,750 Timothy Williams, Lee’s Summit, $6,000 Mitchell Wilson, Lenexa, Kan., $12,000 Lynnette Jenkins, Malden, $3,250 Regina Giles, Maryland Heights, $6,250 Ruth Lewis, Moberly, $3,000 Jermaine Nabors, Moberly, $9,000 Connie Sills, Moberly, $3,750 Cecilia Bush, Moscow Mills, $3,125 Rasheila Smith, New Madrid, $3,000 Daniel Hennessey, O’Fallon, $3,250 James McCormick Jr., O’Fallon, $3,250 Edward McCrea, Overland Park, Kan., $3,125 Shah Meghav, Overland Park, Kan., $3,125 Teresa White, Poplar Bluff, $6,500 Cedric Bobo, Raymore, $3,250 Leslie Kerr, Raymore, $6,250 Ruth Brown, Raytown, $3,250 Rodney Gillians, Raytown, $3,750 Gary Turner, Raytown, $3,000 Vivian Wilson, Raytown, $3,250 Linda Gladney, St. Ann, $3,250 Lateycia Smith, St. Ann, $6,000 David Julian, St. Charles, $6,125 Daphine Montgomery, St. Charles, $3,250 Martha Smith, St. Charles, $52,375 Hasmukh Patel, St. Joseph, $3,250 Latricia Allen, St. Louis (63121), $1,000 Henry Anderson, St. Louis (63130), $1,000 Tartonia Anderson, St. Louis (63138), $3,125 Sharon Bagby, St. Louis (63133), $6,000 Floridus Bain, St. Louis (63121), $9,125 Antonio Baker, St. Louis (63115), $16,250 David Bates, St. Louis (63119), $3,000 Wanda Bates, St. Louis (63119), $6,000 Max Beyer, St. Louis (63111), $3,250 Marie Black, St. Louis (63121), $12,250 Rosemary Bourrage, St. Louis (63121), $3,250 Rodney Bowden, St. Louis (63118), $3,500 Charles Boyd, St. Louis (63104), $1,625 Jessie Boyd, St. Louis (63112), $3,000 Josephine Boyd, St. Louis (63108), $1,500 Jerome Branch, St. Louis (63147), $7,500 Shalina Bricker, St. Louis (63116), $3,000 Patrick Broadway, St. Louis (63146), $31,500 Brennae Brown, St. Louis (63115), $3,125 Brittany Brown, St. Louis (63136), $1,250 David Brown, St. Louis (63136), $6,125 Tara Brown, St. Louis (63135), $1,000 Willie Brown, St. Louis (63134), $3,750 Jessie Butler, St. Louis (63115), $3,500 Otis Butler, St. Louis (63133), $3,000 Gwendolyn Butts, St. Louis (63141), $9,750 Matthew Caldwell, St. Louis (63107), $3,125 Feadel Caldwell Jr., St. Louis (63120), $3,250 Wonder Cannon, St. Louis (63135), $3,125 John Carter, St. Louis (63136), $3,000 Eli Caruthers, St. Louis (63108), $3,000 Lajuan Chalmers, St. Louis (63147), $3,000 Kimberly Coleman, St. Louis (63119), $3,125 Wesley Cooper, St. Louis (63137), $3,000 Darnell Crawford, St. Louis (63108), $1,500 Jeron Cue, St. Louis (63138), $2,250 Fred Cutts, St. Louis (63122), $3,250 Kelvin Daigle, St. Louis (63146), $6,000 Keith Davis, St. Louis (63103), $3,000 Michelle Davis, St. Louis (63121), $3,125 Sharon Dennis, St. Louis (63115), $6,250 Klementina Duka, St. Louis (63123), $3,125 Edin Dzafic, St. Louis (63123), $3,250 Helen Edwards, St. Louis (63132), $3,125 Marsha Elliott, St. Louis (63113), $3,500 Joyce Fields, St. Louis (63114), $3,000 Thelma Flowers, St. Louis (63121), $13,000 Norman Foster, St. Louis (63120), $3,125 Alfonzo Fowler, St. Louis (63147), $1,875 Gregory Griffin, St. Louis (63115), $3,125 Kristen Hake, St. Louis (63137), $3,125 Billy Hall, St. Louis (63111), $3,125 La Tonia Hall, St. Louis (63112), $3,000 Michael Hall, St. Louis (63104), $3,750 Russell Hardy Jr., St. Louis (63121), $3,500 Maryree Harris, St. Louis (63121), $3,500 Jeffery Hayes, St. Louis (63121), $3,125 Vernice Hill, St. Louis (63114), $3,125 Tonya Holmes, St. Louis (63136), $3,000 Willie Hopkins, St. Louis (63114), $2,000 Lacresha Ingram, St. Louis (63130), $3,000 Charles Jenkins, St. Louis (63136), $3,000 Joseph Johnson, St. Louis (63138), $3,125 Cynthia Jones, St. Louis (63136), $12,000 Edna Jones, St. Louis (63121), $3,250 Larry Jones, St. Louis (63119), $3,500 Taquisha Jordan, St. Louis (63113), $3,250 John Kemp, St. Louis (63136), $3,250 Yolanda Kendrick, St. Louis (63116), $3,125 Maggie Kidd, St. Louis (63121), $1,500 Kandice King Jewett, St. Louis (63114), $3,250 Katina Kinnel, St. Louis (63141), $3,125 Rosie Knox, St. Louis (63132), $3,125 Latasha Lawuary, St. Louis (63107), $6,000 Christopher Lee, St. Louis (63135), $3,250 Bill Levy, St. Louis (63112), $3,000 Ronald Lewis, St. Louis (63121), $1,500 Kevin Light, St. Louis (63126), $3,250 Patricia Lynch, St. Louis (63125), $3,250 Kenneth Manning, St. Louis (63132), $6,125 Ebonee Martin, St. Louis (63138), $3,250 Richard McAlpine, St. Louis (63136), $6,000 Harriet McCollum, St. Louis (63136), $3,125 Sammekia McDole, St. Louis (63136), $3,250 James McKay, St. Louis (63132), $3,000 Tamara McKinney, St. Louis (63118), $3,125 Sheila Mischeaux, St. Louis (63113), $3,000 Terry Mitchell, St. Louis (63136), $3,250 Kelvin Nelson, St. Louis (63110), $3,125 Norma Netterville, St. Louis (63121), $1,000 Quiana Nixon-Tyson, St. Louis (63108), $3,125 Brenda Norris, St. Louis (63113), $2,250 Larry Palmer, St. Louis (63104), $3,250 Windy Parker, St. Louis (63115), $3,500 Shannon Parks, St. Louis (63115), $3,375 Ripal Patel, St. Louis (63146), $3,000 Tyana Patrick, St. Louis (63136), $6,375 Miquel Pendelton, St. Louis (63111), $3,250 Joycelyn Perry, St. Louis (63134), $3,000 Tawanda Peterson, St. Louis (63137), $3,250 Brenda Powell, St. Louis (63135), $3,750 Trina Randle, St. Louis (63136), $3,250 Louis Redmond, St. Louis (63146), $3,125 Tommie Rhine Jr., St. Louis (63134), $3,125 Katrina Roberson, St. Louis (63133), $3,250 Faith Royston Lemon, St. Louis (63147), $3,000 Zenabou Samandoulougou, St. Louis (63121), $3,250 Todd Shackelford, St. Louis (63130), $3,125 Rodney Sharp, St. Louis (63121), $3,500 Wiley Sherman, St. Louis (63130), $3,250 Kendra Simpkins, St. Louis (63103), $1,625 Larry Sipes, St. Louis (63121), $3,125 Arenthia Smith, St. Louis (63138), $9,250 Barbara Smith, St. Louis (63137), $3,250 Byron Smith, St. Louis (63118), $3,750 Charles Smith, St. Louis (63114), $6,500 Joseph Smith, St. Louis (63115), $3,250 Shawn Smith, St. Louis (63114), $3,125 Robert Snider, St. Louis (63136), $3,250 Phyllis Spann, St. Louis (63121), $3,250 Stacy Spencer, St. Louis (63108), $3,000 Brian Strauss-Barrett, St. Louis (63126), $1,500 Etter Sutton, St. Louis (63121), $3,125 Emanuel Taylor, St. Louis (63136), $3,000 Rhonda Thomas, St. Louis (63134), $3,250 Sheila Thomas, St. Louis (63114), $1,500 Mark Thornton, St. Louis (63136), $52,000 Debra Townsend, St. Louis (63107), $3,250 Robert Transou, St. Louis (63112), $12,000 Emmanuel Uwalaka, St. Louis (63130), $3,000 Dana Vence, St. Louis (63111), $3,000 Donald Wade, St. Louis (63113), $3,125 George Wadlington, St. Louis (63115), $3,250 Brent Walker, St. Louis (63134), $3,000 Zora Washington, St. Louis (63109), $3,125 Elaine Weathersby, St. Louis (63135), $3,250 Patricia Webb, St. Louis (63115), $3,000 Patricia Webb, St. Louis (63115), $3,750 Martin Wehrman, St. Louis (63129), $10,500 Maggie Wells, St. Louis (63135), $3,125 Christina Wesson, St. Louis (63113), $3,250 Tracy Wheeler, St. Louis (63111), $7,000 Cidney White, St. Louis (63138), $3,250 Otis White, St. Louis (63107), $3,125 Carol Wiley, St. Louis (63130), $1,000 Maxine Willey, St. Louis (63115), $3,500 Harold Williams, St. Louis (63115), $31,500 Jarron Williams, St. Louis (63113), $3,000 Ramont Williams, St. Louis (63136), $3,125 Joe Wines, St. Louis (63115), $3,500 Jeffrey Wright, St. Louis (63116), $3,000 Reginald Young, St. Louis (63136), $6,002 Mary Holmes, St. Peters, $9,500 Taff Overton, St. Peters, $3,500 Kathleen Bevacqua, St. Robert, $3,250 Walter Moore, Sedalia, $3,125 Edward Farr Jr., Sikeston, $3,250 Janeil Hatchett, Sikeston, $3,000 Lee Warfield, Sikeston, $12,625 Timiyah Winston, Sikeston, $3,250 Carol Courdin, Springfield, $3,125 Kelly Ervin, University City, $6,375 David Davis, Vandalia, $3,250 Paul Grisham, West Plains, $3,125 Ahmed Salameh, Wildwood, $6,000 William Zengel, Wildwood, $6,000 Abdul Amir Hussain, Willard, $3,250 Marquavion Pettigrew, Wyatt, $30,000 Club Keno winners: Club Keno winners: Cheyenne Davis, Barnett, $3,250 Kenneth Daire, Belton, $4,517 Crystal Brown, Bloomfield, Iowa, $3,648 Brandon Wilson, Bolivar, $1,000 Emmett Gaddy, Bonne Terre, $3,525 Joseph Tranchita, Branson, $1,000 Dalton McKenney, Clarksville, $1,104 Ronald Wilson, Creighton, $1,302 Chris Cook, Dardenne Prairie, $1,884 Melissa Hahn, Dexter, $1,229 Paul Mondloch, Dixon, $1,409 William Tennison, Doniphan, $4,344 Christopher Adams, Eureka, $1,059 Christopher Brady, Florissant, $1,578 Damon Dorris, Florissant, $3,513 Brenda Grant, Forsyth, $3,152 John Marty, Fulton, $1,302 Charlotte Webb, Holts Summit, $1,530 Lisa Stevens, Imperial, $5,500 Corey Bickford, Independence, $6,520 Val Wilson Jr., Independence, $1,660 Donovan Barb, Jefferson City, $2,325 Kathy Smith, Jefferson City, $1,272 Tammy Hoffman, Kansas City (64131), $1,500 Donnie Darrow, Lebanon, $1,123 Timothy Williams, Lee’s Summit, $6,324 Royce Kelb, Lincoln, $1,344 Angela Hoisington, Long Lane, $3,000 Andrew Paprzycki, Macomb, Mich., $9,045 Christopher Wilcox, Maryville, $2,838 Catherine Michael, Monett, $1,255 Michele Taylor, Monett, $1,414 Bradley Porter, Monroe City, $1,550 James Vogt, O’Fallon, $1,030 Lyubov Brooks, Osage Beach, $1,500 Rachel Yulich, Osceola, $40,445 Minnie Brown, Ottumwa, Iowa, $1,320 Mike Vigil, Pea Ridge, Ark., $2,922 Marilyn Walker, Platte City, $1,500 Sandra Maas, Portage Des Sioux, $2,088 Jerry Shaffer, Raytown, $1,234 Tammy Sterling, Republic, $1,754 Vicki Taylor, Riverside, $3,621 Richard Moore, Rockaway Beach, $1,860 Lauren Emge, St. Charles, $2,200 Michael Olson, St. Charles, $4,299 Courtney Peachee, St. Charles, $1,804 Matthew Hannon, St. Clair, $4,546 Terry Anderson, St. Louis (63125), $1,201 Jason Fleming, St. Louis (63119), $1,180 Heather Hulsey, St. Louis (63119), $1,802 Dacey McCarthy, St. Louis (63103), $10,201 Pearl McCoy, St. Louis (63120), $3,003 Eric Olson, St. Louis (63116), $3,252 Daniel Ritter, St. Louis (63123), $3,305 Amanda Rodebaugh, St. Louis (63129), $3,975 Paul Rutledge, St. Louis (63123), $62,505 Cathy Slemmens, St. Louis (63123), $5,007 Teresa Vaccaro, St. Louis (63109), $32,830 Robert Watts, St. Louis (63135), $1,110 Robbie O’Rourke, St. Peters, $3,642 Christopher Castro, Sedalia, $1,318 Shelley Hicks, Sedalia, $2,038 Jeffrey Martin, Sedalia, $2,775 William Hoffman, Sibley, $8,679 Beau Robinson, Springfield, $1,754 Garrett Wilson, Springfield, $1,800 Jake Daub, Sugar Creek, $2,327 Michael Wright, Sunrise Beach, $1,845 Julie Adelmann, Troy, $1,047 Daniel Pierce, Tunas, $3,253 Robert Cowsert III, Union, $3,787 Shannon Whittle, Versailles, $14,765 Lois Lofton, Waynesville, $1,970 Mariah Obea, Waynesville, $2,820 Anthony West, Wentzville, $1,100 Stella Zombo, Wildwood, $1,347 Scratchers Winners $100,000 Scratchers winners: *Franklin Hall, Belton *Daniel McQuirter, Las Vegas, Nev. *Wayne Ahrndt, Leavenworth, Kan. *Lewis Russell, Sikeston *Aaron Flower, Wentzville $55,558 Scratchers winner: *Larry Musick, St. Louis (63135) $50,000 Scratchers winners: *Shannon Pitts, Blue Springs *Melissa March, Dexter *Michael Drinkard, St. Joseph *Brenda Buckman, Stoutsville *Justin Roberts, Wentzville $30,000 Scratchers winner: David Coughlin, St. Louis (63139) $25,000 Scratchers winner: Martha Wimmer, Springfield $20,000 Scratchers winners: Hannah McHenry, Hazelwood Janet Hokamp, Lake Saint Louis Daniel Gargus, Pevely Justin Cashmer, Sikeston $15,000 Scratchers winner: Rachel Livermore, Rolla $10,000 Scratchers winners: Jerome Hagenhoff, Argyle Sylvia Moore, Overland Milton E Johnson, Springfield $7,777 Scratchers winner: John Murphy, St. Louis (63125) Domerl Shields, St. Louis (63119) Donald Swarthout, Vienna Ray Farris, Winona $6,000 Scratchers winners: Bridget Ross, Festus Cynthia Junkins, Joplin Danny Porter, Monroe City Joseph Mason, St. Louis (63118) $5,000 Scratchers winners: Teresa Schulte, Arnold Fredrick Reed, Blytheville, Ark. Franklin Engle, Breckenridge Hills Constance Kay Hill, Buffalo Chase Jones, Cabool Weston High, Cantril, Iowa Erika Wright, Cape Girardeau Janet Parkins, Carl Junction Lamarion Allen, Columbia Marvin Lamkey, Elkland Kraig Roth, Fenton Benjamin Berntson, Garrison, N.D. Alexander Willis, Hollister Dolores Chapa De Acevedo, Independence Sophia Giokas, Independence Marion Dobbs, Joplin Melissa Webb, Joplin Dana Starr Fudge, Kansas City (64117 6411) Renee Shutt, Kansas City (64132) Michael Lowe, La Grange Lawrence Nowland, Lathrop Robert O’Neil, Nixa Daniel Smith III, Oak Grove Robert Calvin, Ozark Tammie Robinson, Pacific Todd Sherman, Pleasant Hope Tammy Smith, Seymour Boni Bronkema Lawhorn, Springfield Chelsey Gerleman, Springfield Courtney Smith, Springfield Michael Stahl, St. Charles Ralph Burnett, St. Louis (63104) Hamdija Nesimovic, St. Louis (63129) Joyce Wilson, St. Louis (63120) Mary Brown, Warsaw Homer Culbertson, Waynesville $4,000 Scratchers winners: Douglas Williams, Bonnots Mill Donald Calvert, Clarkton Nathaniel Durell, Elsberry Daniel Smith, Fenton Jason Arrowsmith, Godfrey, Ill. Anthony Davis, Lee’s Summit David Parker, Lee’s Summit Stephanie Winston, Memphis, Tenn. Mary Nunez, Springfield Christine Millaway, St. Louis (63123) (two-way split) George Millaway, St. Louis (63123) (two-way split) John Ritter, St. Peters Doris J Danielson, Strafford John Stearn, Wentzville Ahmed Hasan, Wildwood $3,333 Scratchers winner: Kelly Richardson-Fite, Doniphan $3,003 Scratchers winner: Sheila Boyd, Independence $3,000 Scratchers winners: Jeremiah Clary, Bloomfield Rosa Patti, Cameron Steve Effrein, Farmington Diana Hayes, Festus Nicole Vaughn, Licking Aneesah Garretson, Moberly Benjamin Hagen, Springfield $2,500 Scratchers winners: Kyle Tomasetti, Anderson Precious Rand, Kansas City (64133) $2,000 Scratchers winners: Floyd Crabtree, Alton Kevin Le Grand, Anderson Erik Nilsen, Arnold Joseph Johnson, Bismarck Joseph Ferling, Columbia Mirla Pinacho, Florissant Ira Beuer, Fulton John Adamson, Gladstone Deborah Glenn, Kansas City (64133 6413) Debra Suvie, Moody Jennifer Shortt, Rogersville Ray Harter, St. Louis (63144) Bryan Schwappach, Kansas City (64156 6415) Sandra Pruitt, St. Louis (63109) Jim Schwaller, Washington $1,500 Scratchers winners: Stacey Hart, Canalou William Kohlschmidt, Doniphan John Bauer, St. Louis (63109) Lisa Hendry, Wappapello Charles Burgess, Wayland $1,003 Scratchers winners: Stacey Hart, Canalou William Kohlschmidt, Doniphan John Bauer, St. Louis (63109) Lisa Hendry, Wappapello Charles Burgess, Wayland $1,000 Scratchers winners: Kelly Vinson, Affton Judy Allen, Alicia, Ark. Elizabeth Warren, Alton Jenny Miller, Anderson Jason Myracle, Arcadia Danielle Bossaller, Arnold Tammy Conn, Arnold Christopher Jones, Arnold Lauren Wilber, Ashland Angela Gold, Aurora Ibeth Gonzalez, Aurora Matthew Dorner, Auxvasse Michael Androlewicz, Ballwin Israel Carroll, Ballwin Susan Geldmacher, Ballwin Susan Morris, Ballwin Bobby Wayne, Ballwin Gregory Wisniewski, Ballwin Wesley Stout, Barnett Jeffrey Derickson, Barnhart Mark Konersman, Barnhart Joe Yaekel, Barnhart Anita Phillips, Barry, Ill. Daniel Hennessey, Belton Desmond Theel, Belton John Vangilder, Belton Steve Dukes, Billings Tiffany Harding, Birch Tree Tony Phillips, Black Jack Marvin Lawrence Jr., Bloomfield Melissa Bennett, Blue Springs Kraig Blaeuer, Blue Springs Mark Johnston, Blue Springs Randall Murray, Blue Springs Brandon Sheperd, Blue Springs Lynette Bilyeu, Bois D’Arc Wayne Boswell, Bolivar Stevie Garretson, Bolivar Kelley Gruhala, Bonne Terre Angela Webb, Bonne Terre Cliff Ruffin, Branson Nam Chau, Bridgeton Vanessa Mitchell, Brighton Da Phillips, Brookfield William P Morris, Brookline David Latsabidze, Brooklyn, N.Y. Lester Robinett, Brumley Vonda Truelove, Buffalo Rene Arredondo Jr., Bushland, Texas Benigno Corona, California Mary Starr, California Kristina Calouro, Calvert City, Ky. Margaret Naylor, Cameron Jennifer Shannon, Cameron Latayvia Green, Cape Girardeau Jeanette Hines, Cape Girardeau Katherine McDonough, Carrollton James Rutherford, Carrollton Charles Breedlove, Carterville Somer Parman, Carthage Toby Stubbs, Carthage Rondall Swindle, Caruthersville Eduardo Abelardez, Caseyville, Ill. David Lucas, Catawissa Royce Carson, Cedar Rapids, Iowa Thelma Attebery, Centralia Taylor Niehues, Centralia, Kan. Cory Jones, Chadwick Julie Duenne Humphrey, Charleston Nashiya Johnson, Charleston Carlota Mims, Charleston Steven Putman, Cherokee Village, Ark. David Berkowitz, Chesterfield Bradley Griffith, Chesterfield Shereen Mohammed, Chesterfield Sandra Foster Boyd, Chillicothe Amanda Dejesus, Chillicothe Lindsay Smith, Clever Didid Kurniawan, Clinton Donna McCurdy, Clinton James Rogers, Colby, Kan. Courtney Hickman, Collinsville, Ill. Laniece Bradshaw, Columbia Kelsey Burns, Columbia Ladonya Hill, Columbia Charles Holmes, Columbia Danese Johnson, Columbia John Leake, Columbia Timothy Mawia, Columbia Timothy McGinnis, Columbia Penny McNear, Columbia Shawn Rutledge, Columbia Carlos San Agustin, Columbia Angela Shy, Columbia Vanessa Smith, Columbia Curtis Sousley, Columbia Leola Tabb, Columbia Jeffery Wilson, Columbia Saem Yem, Columbia Kesa Crawford, Cooter Gail Young, Cottleville Bonnie Harris, Crane Syreeta Posey, Crest Hill, Ill. Randy Diveley, Crocker Susan Massa, Crystal City Sheila Whaley, De Soto Gary Kier, Dearborn Paul Cunningham, Deering Judith Marks, Defiance Carol Hufford, Dexter Kyle Worley, Dexter Amanda Davis, Dittmer Shanna Neese, Dixon Leslie Sinden, Dixon Brian Williams, Dixon Charles Adams, Doniphan Cheryl Ramage, East Alton, Ill. Christopher Garner, East Prairie Brittany Carraway, East Saint Louis, Ill. Shawn Luckett, East Saint Louis, Ill. Johnny Lindsey, Edgar Springs William Leffert, Eldon Terry Stokes, Elkland Billy Martin, Ellisville Christopher Kiefer, Elsberry Tony Gross, Eureka Heather Morgan, Eureka Rosie McIntire, Everton William Madden, Excelsior Springs Glen Stice II, Excelsior Springs Joseph Pearce, Exeter Larry Ryan, Fair Grove Bern Johns, Fair Play Rodney Love, Fairburn, Ga. William Graves, Fairfax Carl Millender Jr., Fairview Heights, Ill. Myra Bess, Farmington James Simpson, Farmington Gayle Tipton, Farmington April Quint, Fayette James Burnes, Fenton Jerry Bynum, Fenton Jere Dorough, Fenton Kathy Dunn, Fenton Tara Farrow, Fenton Joseph Juntti, Fenton Jeremy Locke, Fenton James Marsh, Fenton Kevin Sullivan, Fenton Stephen Swast, Fenton Richard Trober, Fenton John Beshears, Festus Shane Frederick, Festus Keith Schackmann, Festus Charles Underwood, Festus Betty Williams, Festus Andrew Williamson, Festus Elizabeth Giles, Fisk Roosevelt Brooks, Florissant Rick Carothers, Florissant Joseph Euler, Florissant Nita Fetherlin, Florissant Glenn Haury, Florissant Julie Holliday, Florissant Abreonna Johnson, Florissant Shay Lewis, Florissant Kelly Sneed, Florissant Debra Snider, Florissant Vera Whittington, Florissant Virgie Williams, Florissant Ladonna Baumgardner, Forsyth John Major, Forsyth Roselee Wilson, Fulton Monica Lillygren, Grain Valley Rocky Ford, Granby Hasan Povlakic, Grand Rapids, Mich. Harvey Kendall, Grandview William Fite, Granite City, Ill. Shelia Morales-Benitez, Granite City, Ill. Whitni Haby, Gravette, Ark. Delynna Jones, Green Castle Javier Atilano, Greensboro, N.C. Thomas Kreeb, Grovespring Timothy Watson, Hallsville Trampis Coombs, Hamburg, Ark. Raymond Charlton, Hannibal Kenneth McGruder, Hannibal Dallas Hunter, Harrison, Ark. Shannon Carter, Hazelwood Patrick Matney, Herculaneum Linda Orzel, High Ridge David Martin, Hillsboro Clay Starek, Hillsboro Eric Anderson, Holden Jerel Brittain, Hollister Jeffrey Rick, Hollister Dylan Turbyfill, Hollister Betty Bogart, Holt Herman Gillotte, Holt Greg English, House Springs Tracy Normann, House Springs Ronald Bean, Hughesville Helene Hammond, Imperial Michael Kahney, Imperial Roy Rhodes, Imperial Leslie Wallis, Imperial Michael Ballou, Independence Debra Briscoe, Independence Tivis Carr, Independence Donald Countryman, Independence Sonya Crowe, Independence Douglas Cunningham, Independence Trea Danner, Independence David Jones, Independence Paula Smith, Independence Ivory Thompson, Independence Bobbie McCray, Indianapolis, Ind. Mary Stanton, Jackson Becky Styer, Jackson Vernon Bennett, Jamestown Steve Adams, Jefferson City Larry Beck, Jefferson City Bernadette Lootens, Jefferson City Vernice McDonald, Jefferson City Danny Pham, Jefferson City Cynthia Safford, Jefferson City Dale Verslues, Jefferson City Leon Smith, Jennings Donnie Baker, Joplin Wilma Bevenue, Joplin Michael Doerr, Joplin Johnnie Edens, Joplin Laqueta Elmore, Joplin Katherine Hardee, Joplin Cynthia Junkins, Joplin Mary McDaniel, Joplin Betsy Moehr, Joplin Vince Oberley, Joplin Kevin Woods, Joplin Adam Watts, Judsonia, Ark. Michelle Andonie, Kansas City (64132) Rolanda Bailey, Kansas City (64134) Ryan Brown, Kansas City (64119 6411) Jerry Burns, Kansas City (64123) Christopher Cherry, Kansas City (64129 6412) Douglas Clemons, Kansas City (64153 6415) Andrew Cole, Kansas City (64118) Nancy Craddock, Kansas City (64128 6412) Tiffany Edwards, Kansas City (64130) Scott Fox, Kansas City (64114 6411) Karen Hale, Kansas City (64157 6415) Teresa Haynes, Kansas City (64114) Donna Henry, Kansas City (64130 6413) Madison Hummer, Kansas City (64111 6411) Juamelia Hutton, Kansas City (64133 6413) Robert Jarrett, Kansas City (64105) Fikadu Kisi, Kansas City (64150 6415) Jeffrey Larson, Kansas City (64118 6411) Katrina McCoy, Kansas City (64136 6413) Michael Mitchell, Kansas City (64110) Roxanne Owens, Kansas City (64134 6413) Anna Palatynusz, Kansas City (64133) Stanley Powell, Kansas City (64110) Kevin Preston, Kansas City (64126) Camille Reese, Kansas City (64131 6413) Jennifer Riddick, Kansas City (64116 6411) Henry Rode, Kansas City (64152) Erik Roush, Kansas City (64137) Terrence Savwoir, Kansas City (64110) Lindie Seneh, Kansas City (64124) Wallace Shelton, Kansas City (64137) Anthony Williams, Kansas City (64134 6413) Pushpanath Kumar Yadav, Kansas City (64151) Lemuel Alexander, Kansas City, Kan. David Rios, Kansas City, Kan. Nicholas Johnson, Kearney Joe Harvey, Kennett Derek Mitchell, Kennett Stefanie Oshea, Keokuk, Iowa Steven King, Ketchum, Okla. Rose Benson, Kirkwood Loretta Booth, Kirkwood Randall Grace, La Russell Andrew Campbell, Lake Saint Louis Forrest Demott, Lake Saint Louis Mike Quinn, Lake Saint Louis Marjorie Hargis, Lamar Isaac Marti, Lamar Kayleigh Lambirth, Lawson Brian Ahern, Leawood, Kan. Charles Baker, Lebanon Harry Harkness, Lebanon Deanna Hewitt, Lebanon Charlena Simmons, Lebanon David Brooks, Lee’s Summit Rachel Fall, Lee’s Summit Bryan Rahn, Lee’s Summit Sarah Schmidt, Lee’s Summit Mark Schwartz, Lee’s Summit Rick Thompson, Lee’s Summit David Lloyd, Leslie Terry Cramsey, Lewistown Phillip Bartley, Lexington Eric Collins, Liberty Lisa Rebel, Liberty Justin Ripple, Liberty Laura Padgett, Linn Michelle Hensley, Lone Jack Larry Mayers, Lone Jack Kerrie Laws, Macks Creek Carolyn Heaton, Macon Bosco Mitchell, Macon Donald Roebuck, Macon Gary Bieller, Manchester Karen Riley, Mansfield Timothy Stout, Mansfield Henry Morris, Marmaduke, Ark. Joseph Dahman, Maroa, Ill. Yaquelin Bonilla, Marshall Victor Cruz, Marshall Edwin Haley, Marshall Steve Ward, Marshfield Liricky Cox, Maryland Heights James Paris, Memphis Crystal Roman, Merriam Woods Village Christina Lynn, Mexico Brian McCulley, Mexico Jackie Slagle, Mexico Kelly Harlow, Miller Angela Gibson, Mineral Point Lonny Stump, Mission Hills, Kan. Deborah Cupp, Moberly Rebecca Reardon, Moberly Melissa Snow, Moberly Ebon Troy, Moberly Judy Henderson, Moline Acres Dustin Cash, Monett Lori Hilz, Monett Lindsey Brooks, Montgomery City Edward Weber, Moundville Michael David Kiser Jr., Mount Vernon Jimmy Bennett, Mountain View Nancy Dillman, Mountain View Crystal Lancaster, Mountain View Othel Herrin, Neosho Michele McGee, Neosho Janie Watkins, Neosho Cindy Brannan, Nevada Irven Ewing, New Bloomfield Lesa Litty, New Bloomfield Ralph Meyer, New Haven Henry Holloman, Nixa Charles Childers, Novinger Gary Lucy, O’Fallon Scott Schmidt, O’Fallon James Thompson, O’Fallon Jimmy Lett, Odessa Jeanna Hamilton, Olathe, Kan. Jackie Helms, Old Monroe Robert Bembinster, Ottumwa, Iowa Jaclyn Gimlin, Ozark Christopher Gressett, Ozark Brenda Hanley, Ozark Velda Harriss, Ozark Wyatt Barnett, Pacific Jason Meadows, Pacific Mukeshkumar Patel, Pacific Pamela Wrob, Pacific Michelle Dickerson, Park Hills Cicily Seifert, Park Hills Shauna Webb, Patterson Jordan Norcross, Peculiar Philip Schaaf, Perryville Regina Hearst, Pevely Charles Manasco, Pevely Darrel Vanbecelaere, Pittsburg, Kan. Austin Vanwolput, Plato Stephanie Elton, Platte City Kenton Stone, Plattsburg Derek Dixon, Pleasant Hill Mark Trujillo, Pleasant Hope Brian Harves, Pleasant Valley Jennifer Heady, Pleasant Valley Scott Fowler, Poplar Bluff Charles Morgan, Poplar Bluff Judy Pfeifer, Poplar Bluff Jerry Stevenson, Poplar Bluff Andrew Kincaid, Potosi Dewayne Haworth, Purdy David Macomber, Queen City Carrie Phelps, Raymore Edwin Redmond, Raytown Cathie Doubrava, Republic Autumn Farmer, Republic Barbara Ghan, Republic Christopher Verheyen, Republic Andrew Senka, Richmond, Va. Jessie Richards, Richwoods Emily Leon, Roach Raymond Baumgarden, Rockville Kristal Edmonds, Rolla Shelby Foltz, Rolla Gary Schneider, Roxana, Ill. Debbie Cavin, Saint Thomas Sharon Pace, Salem Denise Walser, Salisbury Curtis Jarrett, Scott City Ashton Walker, Scott City Susan Baker, Sedalia Meagan Hopkins, Sedalia Anna Marie Sutherland, Sedalia Tara Dogan, Senath Catalina Anderson, Seymour Michael Hyde, Seymour Scott Flickinger, Shawnee, Kan. Chris Parker, Shelbina Robert Dopson, Shelbyville Kemberlee Willey, Shell Knob Mark Jaynes, Sikeston Linda Mosby, Sikeston Lajos Brizs, Simpsonville, S.C. Christina Mathews, Smithton Austin Ames, Springfield Kathleen Ames, Springfield Diana Beasley, Springfield Dallas Bonjour, Springfield Cody Davis, Springfield Shara Ewing, Springfield Cynthia Ferrell, Springfield Eugene Gabriel, Springfield Charles Gregory, Springfield Keith Kollmeyer, Springfield William Louque, Springfield Lena Martin, Springfield Bryon McBroom, Springfield David McCarthy, Springfield Tarra Melvin, Springfield Steven Miller, Springfield Alice Mondt, Springfield Daniel Mottl III, Springfield Kristen Sample, Springfield Shannon Schneider, Springfield Cynthia Schnyder, Springfield Joshua Tuttle, Springfield Kathleen Watkins, Springfield Daniel Worley, Springfield Myrlo Hall, St Joseph Jason Hicks, St. Ann Tuan Nguyen, St. Ann Linda Schaeffer, St. Ann James Benton Jr., St. Charles Diana Cox, St. Charles Shelia Duke, St. Charles David Hazelwood, St. Charles Kathleen Heeter, St. Charles Peter Leach, St. Charles Jerry Mollison, St. Charles Lacey Mueller, St. Charles Robert O’Leary, St. Charles Christopher Rollins, St. Charles Ashley Roloff, St. Charles Victoria Sievers, St. Charles Marnelle Stedman, St. Charles James Terbrock, St. Charles Earl Fox, St. Clair Cassandra James, St. Clair Patrick Brott, St. Joseph James Ortman, St. Joseph Tempestt Stillman, St. Joseph Peggy Thorp, St. Joseph Darrell Wentworth, St. Joseph Mark Wheatley, St. Joseph Rachel Addison, St. Louis (63109) Harrietta Addoh, St. Louis (63147) Robert Alsop, St. Louis (63132) Tyreek Anderson, St. Louis (63136) Sam Antinora, St. Louis (63128) Shawn Baker, St. Louis (63119) Antoinette Baldwin, St. Louis (63120) Chad Ballentine, St. Louis (63118) Thomas Barr, St. Louis (63129) Richard Bell, St. Louis (63123) Tayler Bolin, St. Louis (63134) Joetta Boyd, St. Louis (63108) Barbara Branchfield, St. Louis (63129) Pamela Briggs, St. Louis (63138) Jeremiah Brown, St. Louis (63103) Roy Brown, St. Louis (63130) James Carroll, St. Louis (63123) Tiffany Clark, St. Louis (63147) Angelique Collins, St. Louis (63114) Brian Cummings, St. Louis (63118) Demarko Davis, St. Louis (63134) Derrick Davis, St. Louis (63136) Ann Dedeaux, St. Louis (63121) Tiffany Dorsey, St. Louis (63118) Ruby Edmond, St. Louis (63130) Mary Ellis, St. Louis (63114) Luella Evans, St. Louis (63121) Marilynn Falls, St. Louis (63147) Lillian Finan, St. Louis (63122) Thomas Floyd, St. Louis (63109) Roubins Francois, St. Louis (63125) Scott Gant, St. Louis (63146) Shyyonta Gant, St. Louis (63115) Maryree Harris, St. Louis (63121) June Jeffers, St. Louis (63122) Angela Jenkins, St. Louis (63113) Frederic Jenkins, St. Louis (63107) Jennifer Judkins, St. Louis (63125) Almir Kalabic, St. Louis (63125) Richard Knoll, St. Louis (63126) Lesie Krafft, St. Louis (63114) Phyllis Lawler, St. Louis (63136) Clarice Lewis, St. Louis (63132) Lindita Lewis, St. Louis (63123) Louis Lopilato, St. Louis (63110) Richard Macek, St. Louis (63109) John Marshall, St. Louis (63109) Scott Mayfield, St. Louis (63141) Pearl McCoy, St. Louis (63120) Vashonna McGhee, St. Louis (63104) Kenneth Meyer, St. Louis (63129) Kevin Moore, St. Louis (63139) Marcus Moore, St. Louis (63113) Grace Nator-Mundin, St. Louis (63134) Karen Norman, St. Louis (63135) Chanda Otterson, St. Louis (63123) Joseph Palmer, St. Louis (63133) Jimmie Payne, St. Louis (63106) Donald Rizzo, St. Louis (63128) Craig Romans, St. Louis (63109) Stanley Safron, St. Louis (63117) Sean Saunders, St. Louis (63126) Chris Schlutow, St. Louis (63123) Elinor Schmidt, St. Louis (63119) Douglas Smith, St. Louis (63122) Mae Spann, St. Louis (63130) Harry Steger Jr., St. Louis (63129) Timothy Sweet, St. Louis (63128) Walter Thompson, St. Louis (63137) Luom Tran, St. Louis (63146) Craig Turner, St. Louis (63137) Jackie Turner, St. Louis (63114) Zemir Veljacic, St. Louis (63129) Marcella Ward, St. Louis (63135) Christie Webb, St. Louis (63123) Anna Williams, St. Louis (63136) Carolyn Young, St. Louis (63136) Alen Zdrnja, St. Louis (63126) Lowell Hedgecorth, St. Peters Edward McEachern, St. Peters Victor Rekosh, St. Peters Robin White, St. Peters Betty Wyatt, St. Peters Maurice Powell, St. Robert Alicia Davis, Ste. Genevieve Brian Flood, Steele Kevin Bean, Steelville Irma Jones, Steelville Mark Crump, Stewartsville Rebecca Kleinkauf, Strafford William Kemner, Sturgeon Mitchell Wilson, Sullivan Dennis Waters, Taylor Anita Wilson, Tecumseh Trevor Bailey, Topeka, Kan. Sean Soder, Topeka, Kan. Aliaksandr Filipovich, Trenton, N.J. James McGovney, Trimble Jeremy Gregory, Troy Elaine Koonter, Troy Jessica Myers, Troy Antonio Torres, Troy April Walker, Troy Rolla Declue, Union John Jones, Union Anthony Sleeth, Union Patrick Holland, University City Laseen Strong, University City Nicholas Thacker, Villa Ridge Helen Mills, Warrensburg Esther Ray, Warrensburg Jess Tate, Warrensburg Blair Smith, Warrenton John Anglin, Washington Sara Kriebaum, Washington Mary Dozier, Washington Park, Ill. Gerald Sickmeier, Waterloo, Ill. James Griffin, Waynesville James Hake, Wellsville Michael Rust, Wentworth Trent Cole, Wentzville Bryan Durkos, Wentzville Leahan Ostmann, Wentzville Jeannie Scott, Wentzville Corey Webb, Wentzville Deanna Deddens Brill, West Des Moines, Iowa Erin Brummel, West Plains Anthony Littlejohn, West Plains Glen Johnson, Wheaton Carol Johns, White Hall, Ark. David Smith, Wiggins, Colo. Brad Stonecipher, Wildwood Amanda Gentry, Willard Kenneth Gentry, Willard Mikayla Green, Willow Springs Brenda Scogin, Wilmar, Ark. Brendan Gregg, Winchester Margaret Hachman, Winfield Brent Basler, Wright City Lisa Ludwig, Wright City