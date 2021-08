Beekeeper AG wählt Mila AG als Training-Servicepartner für die mobile Beekeper-Plattform

Ein Arzt an vorderster Front, der die Beekeeper-Plattform verwendet. Bildnachweis @nci Beekeeper's screenshot der Aufgabe Ein Mitarbeiter an vorderster Front, der die Plattform von Beekeeper nutzt.

ZüRICH, SWITZERLAND, August 10, 2021 / EINPresswire.com / -- Mila Inc., der europäische Marktführer für technischen Support, und Beekeeper , der führende Anbieter einer mobilen und sicheren Mitarbeiter-App speziell für Frontline-Mitarbeitende, haben eine Partnerschaft angekündigt. Beekeeper hat Mila als exklusiven Dienstleister für Kunden aus verschiedenen Branchen ausgewählt: Hotellerie, Gastgewerbe, Produktion, Gesundheitswesen, Bauwesen und weitere Branchen mit mobilen Teams.Unternehmen mit einer großen Anzahl an gewerblichen Mitarbeitenden stehen vor der Herausforderung, diese mit dem Rest der Organisation auf dem Laufenden zu halten.Die Mitarbeiter-App von Beekeeper verbindet operative Prozesse und Kommunikationskanäle mit einer sicheren Plattform, die sowohl von mobilen als auch von Desktop-Geräten aus zugänglich ist. Die Prozesse werden einfacher, und die Mitarbeitenden bleiben miteinander verbunden und motiviert.„Wir fühlen uns geehrt, dass Beekeeper uns als Service Partner für Trainingsleistungen ausgewählt hat und Mila seinen weltweiten Kundenstamm anvertraut“, sagt Christian Viatte, CEO und Mitgründer von Mila, Inc. „Als Dienstleister, der in fünf Ländern tätig ist, verstehen wir, dass Mitarbeiterkommunikation bei einem hohen Anteil an Non-Desk-Beschäftigten ein Schlüsselfaktor für den Zusammenhalt und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sowie für starke Kundenbeziehungen ist.“Hoch qualifizierte Techniker aus dem Mila Techniker Netzwerk, werden grundlegende Einführungs-Workshops sowie vertiefende Schulungen in mehreren Sessions für Neukunden von Beekeeper abhalten. Die Unternehmen planen zudem, dass Mila in der Zukunft in der Lage sein soll, dem weltweiten Mila-Kundenstamm aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) Beekeeper-Serviceleistungen anzubieten, und dass Kunden über die Beekeeper-App Zugang zu Milas technischem Support haben können."Die Zusammenarbeit mit MILA ist ein entscheidender Baustein unserer Expansionsstrategie", erklärt Cris Grossmann, CEO und Mitgründer von Beekeeper. "Unsere Mission ist es, das Leben von so vielen Frontline-Mitarbeitenden wie möglich besser und einfacher zu gestalten. Für diese Mission brauchen wir starke Partner wie Mila, die uns auf unserem Weg unterstützen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, von der unsere geschätzten Kunden direkt profitieren können."Die Zusammenarbeit wird in der Schweiz gestartet, wo beide Unternehmen ihren Hauptsitz haben. Mehr Informationen zu den von Mila angebotenen Beekeeper Einführungs-Workshops finden Sie unter https://www.mila.com/en-ch/brands/beekeeper/ Über MilaSeit 2016 bietet Mila auf Abruf raschen lokalen technischen Support in hoher Qualität. Von der Schweiz aus hat Mila durch ein Netzwerk starker Einzelhandels- und Unternehmenspartnerschaften in neue Märkte expandiert und bietet nunDienstleistungen in Deutschland, Österreich, Frankreich und Großbritannien an.Über BeekeeperMit der mobilen Plattform von Beekeeper haben Ihre Mitarbeitenden in Service, Verkauf und Produktion auf alle Tools und Kommunikationskanäle in einer zentralen App Zugriff. Das sorgt bei Ihren Mitarbeitenden für mehr betriebliche Agilität, Produktivität, Arbeitssicherheit.Teams können dank intuitiver Benutzeroberfläche und nahtloser Integrationen Probleme schneller lösen und nicht routinemäßige Arbeiten effizienter erledigen.