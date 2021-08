Luis Doporto Alejandre prevede un miglioramento delle catene di valore per gli avocado messicani

Luis Doporto Alejandre foresees a boost in value chains for Mexican avocados Luis Doporto Alejandre foresees a boost in value chains for Mexican avocados Luis Doporto Alejandre foresees a boost in value chains for Mexican avocados

MILAN, ITALY, August 10, 2021 / EINPresswire.com / -- Dato il crescente successo degli avocado messicani negli Stati Uniti, il principale importatore di questo prodotto, e nell'Unione Europea, l'uomo d'affari e specialista Luis Doporto Alejandre è convinto che bisogna promuovere le catene di valore tra i produttori di Michoacán e i consumatori di avocado per standardizzare i prezzi e mantenere la qualità del prodotto.Come è noto, la regione di Michoacán è la principale produttrice del avocado, così come l'unico stato certificato per poter esportare il prodotto negli Stati Uniti, il quale sta restringendo i requisiti per mantenere i livelli di esportazione attuali sebbene tale mercato sia vincolato dal quadro normativo del trattato Messico-Stati Uniti-Canada (T-MEC).Recentemente, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) hanno presentato il loro Agricultural Outlook 2021-2030, prevedendo che l'avocado diventerà il frutto tropicale più scambiato durante il 2021 e il decennio successivo, lasciandosi alle spalle la contrazione dello 0,6% delle importazioni mondiali subita nel 2020.Allo stesso modo, per il Messico, il rapporto dell'OCSE e della FAO sembra positivo perché anticipa che il nostro paese avrà una crescita esponenziale del 5,2% all'anno nella produzione ed esportazione di avocado, collocandolo addirittura con una quota del 63% delle esportazioni mondiali nel 2030.In tal senso, Doporto Alejandre, imprenditore di rilievo nel campo della coltura dell'avvocato ha sottolineato che man mano che le catene di valore adiacenti ai produttori di Michoacán si adegueranno, esse sperimenteranno una grande crescita globale, diventando un solido riferimento per il mercato dei produttori nonché un punto di riferimento internazionale per le esportazioni di tale prodotto."Come sostiene l'Associazione dei produttori e degli imballatori ed esportatori di avocado in Messico (APEAM), il frutto del Michoacán è ancora il più pregiato al mondo. È molto apprezzato e rappresenta l'82% della produzione totale del paese; tuttavia, le catene di valore che coinvolgono la sua produzione, stoccaggio, distribuzione, trasporto e commercializzazione richiedono ulteriori investimenti.Allo stesso modo, la promozione delle catene di valore dei produttori di Michoacán servirà a compensare la crescente espansione dell'offerta produttiva di paesi come Perù, Colombia e Kenya, le cui esportazioni sono cresciute a due cifre nel 2020 e insieme hanno raggiunto una quota totale del 25% nelle esportazioni globali di avocado.D'altra parte, l'imprenditore messicano, Luis Doporto Alejandre ha voluto sottolineare che, fino a prima della pandemia, secondo i dati della FAO, il Messico ha raggiunto una quota del 46,5% nelle esportazioni mondiali di avocado, equivalenti a 6 miliardi 270 milioni di dollari, sperimentando una crescita di più di tre volte tra il 2012 e il 2019, passando da un export di 558 mila a 1,28 milioni di tonnellate."Quanto sopra, è stato il risultato dell'espansione dell'area dedicata alla coltivazione di avocado, che in Messico è cresciuta del 4% e, è passata da 215 mila a 244 mila ettari secondo i dati del Servizio d'Informazione Agroalimentare e della Pesca (SIAP); da questo dato la necessità di promuovere il rafforzamento delle catene di valore", ha dettagliato l'uomo d'affari messicano