LATAM PHARMA A LE PLAISIR D'ANNONCER UN NOUVEAU MEMBRE DE SON ÉQUIPE

Jean-Pierre Jacquemoud

ZUG, ZUG, SWITZERLAND, July 27, 2021 /EINPresswire.com/ -- LATAM Pharma Innovative Ventures AG ("LATAM Pharma "), une société suisse qui promeut des solutions de vaccination sur mesure pour les marchés publics et privés des pays d'Amérique latine et des Caraïbes et qui s'efforce d'améliorer l'accès aux soins de santé en établissant des partenariats mondiaux, a annoncé la nomination de Jean-Pierre Jacquemoud en tant que conseiller officiel de la société en matière de réglementation et d'entreprise et membre du conseil d'administration.

En devenant le nouveau conseiller consultatif en réglementation, Jean-Pierre Jacquemoud, dont la pratique est axée sur le droit commercial, le droit bancaire et le droit de la santé, élargira sa relation existante avec l'entreprise, en lui fournissant des conseils d'expert allant de la réglementation des médicaments aux licences de produits et aux partenariats stratégiques, en s'appuyant sur sa connaissance approfondie de la réglementation des biotechnologies, de la propriété intellectuelle et de l'expérience commerciale.

"Nous sommes très heureux de l'arrivée récente de Jean Pierre Jacquemoud au sein de notre organisation, qui renforce notre engagement à créer des alliances, à proposer des produits innovants sur les marchés émergents et à poursuivre notre combat pour démocratiser l'accès aux soins de santé en Amérique latine et dans les pays en développement", a déclaré Luis Doporto Alejandre, président du conseil d'administration de LATAM Pharma.

Grâce au travail qui sera effectué sous la direction de Jean-Pierre Jacquemoud, l'entreprise trouvera de nouveaux moyens d'avoir un impact plus important sur la santé publique, précisément en ces temps postpandémiques où nous avons le plus besoin de collaborer, en travaillant main dans la main avec les chercheurs, les fabricants, les distributeurs, les marchés publics et privés pour renforcer les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique mondiales.

Pour plus d'informations sur LATAM Pharma : https://latampharma.ch

Contact presse : pr@latampharma.ch



À propos de LATAM Pharma

Dans un environnement sanitaire difficile et en constante évolution, LATAM Pharma propose des solutions de vaccination sur mesure pour les marchés publics et privés des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Notre objectif est d'améliorer l'accès aux soins de santé grâce à des partenariats mondiaux, en facilitant la recherche et le développement, la fabrication, le contrôle de la qualité et la distribution des vaccins.

Notre présence en Suisse, l'un des principaux pôles biopharmaceutiques du monde, nous permet de poursuivre des partenariats clés avec les acteurs de l'industrie pharmaceutique mondiale afin de répondre aux besoins de nos clients d'Amérique latine et des Caraïbes.

À propos de Jean-Pierre Jacquemoud

Jean-Pierre Jacquemoud est un avocat, ancien directeur de multinationales pharmaceutiques de premier plan ayant travaillé pour plusieurs sociétés, la plupart situées en Suisse.

Après des études de droit à l'Université de Genève, Jean-Pierre a été admis au barreau de Genève en 1973. Après avoir exercé la profession d'avocat pendant deux ans, Jean-Pierre s'est installé à Cologne de 1975 à 1976 pour étudier les affaires et le droit bancaires à l'Université de Cologne (Institut für Bankwirtschaft und Bankrecht). De retour à Genève, il obtient un diplôme d'études juridiques supérieures à l'Université de Genève.

Jean-Pierre, qui reste à ce jour le plus jeune membre jamais élu au Parlement de Genève (à 20 ans), obtient son Master en jurisprudence à l'Université du Texas (Austin) puis s'installe à San Francisco pour pratiquer le droit chez Pillsbury, Madison & Sutro (aujourd'hui Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP). Après avoir déménagé à New York et passé l'examen du barreau de New York en 1979, il a travaillé pour Sullivan & Cromwell à New York. À son retour en Suisse, Jean-Pierre s'est associé à Guy Stanislas. Il est toujours associé de Jacquemoud & Stanislas, où il conseille les grandes et moyennes entreprises pharmaceutiques, MedTech et biotechnologiques en matière de réglementation, de propriété intellectuelle et de commerce. Il est actuellement administrateur au sein du conseil d'administration de diverses institutions bancaires et sociétés multinationales.