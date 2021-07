Investoo Group mira agli Investitori Italiani, con un’Ondata di Nuovi Siti Web Educativi per il Trading di Azioni

Investoo Group ha ampliato il portafoglio di siti Web relativi agli investimenti. Nuovi siti educativi specificamente finalizzati ai trader Italiani.

LONDRA, REGNO UNITO, July 16, 2021 /EINPresswire.com/ -- Investoo Group ha ampliato oggi il proprio portafoglio di siti web relativi agli investimenti allo scopo di educare gli utenti, includendo 11 nuovi siti che mirano ad aiutare le persone in Europa ed in Asia a muovere i primi passi nello scoraggiante mondo degli investimenti azionari. Nel portafoglio di Investoo Group compare https://comprareazioni.it/, un sito web specificamente finalizzato ai trader Italiani.

I nuovi siti Web sono disponibili in inglese, olandese, norvegese, portoghese, polacco, spagnolo, tedesco, italiano, danese, indonesiano e francese. Investoo Group promette ulteriori versioni linguistiche che verranno lanciate successivamente nella seconda metà del 2021.

David Merry, CEO di Investoo Group, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di espandere il nostro portafoglio per includere questi nuovi siti web, fornendo contenuti chiari e informativi per gli investitori esordienti. Il mercato manca di materiale educativo semplice e privo di gergo tecnico in grado di aiutare le persone a muovere i primi passi correttamente, crediamo per tale ragione, che questi siti web compenseranno tale mancanza e siamo entusiasti di vederli crescere ed espandere nel tempo”

Oltre ad essere localizzato in base alla lingua, ogni sito è personalizzato territorialmente, ciò grazie a delle Guide Esplicative ottimizzate per includere solo esempi di piattaforme di trading disponibili nel territorio del lettore. Le informazioni geografiche specifiche, tra cui i depositi minimi della piattaforma di trading, vengono visualizzate anche nella valuta locale per ciascuna area territoriale. ComprareAzioni.it ad esempio, i cui utenti target si trovano in Italia, mostra tutti gli esempi di importi commerciali e depositi minimi in EUR, mentre ad esempio la versione in lingua inglese mostra i suoi esempi in GBP, rendendolo più facile e comprensibile a tutti gli utenti possibili.

Il CEO, David Merry, ha aggiunto: "Iniziare la strada per investire può essere abbastanza scoraggiante, abbiamo quindi ritenuto che fornire tali guide educative nella lingua del lettore ed anche localizzate al territorio in cui stanno leggendo, contribuirà a far sentire le persone più a loro agio e fiduciosi nel muovere i primi passi. Questo, sin dalla sua costituzione, è sempre stato uno degli obiettivi principali di Investoo Group”.



— FINE—

Su Investoo Group

Investoo Group fornisce agli utenti notizie ufficiali riguardo la finanza digitale, la formazione e le analisi di mercato tramite un ampio portafoglio di autorevoli marchi globali multilingue.

Per ulteriori informazioni contattare:

David Merry, david.merry@investoogroup.com