Investoo Group richt zich met een golf van nieuwe educatieve websites over de aandelenhandel op Belgische investeerders.

LONDON, UNITED KINGDOM, July 15, 2021 /EINPresswire.com/ -- Investoo Group heeft vandaag haar portfolio van beleggingsgerelateerde educatieve websites met 11 nieuwe namen uitgebreid, die de mensen in geheel Europa en Azië willen helpen hun eerste stappen in de ontmoedigende wereld van het beleggen in aandelen te zetten, waaronder AandelenKopen.be, een website die specifiek op Belgische handelaren gericht is.

De nieuwe websites zijn in het Engels, Nederlands, Noors, Portugees, Pools, Spaans, Duits, Italiaans, Deens, Indonesisch en Frans beschikbaar, en de Investoo Group belooft dat er later in de tweede helft van 2021 aanvullende taalversies uitgerold zullen worden.

David Merry, de CEO van de Investoo Group, zei: “We zijn verheugd om onze portfolio met deze nieuwe websites uit te breiden, die duidelijke en informatieve content voor beginnende beleggers bieden. De markt heeft een tekort aan jargon vrij educatief materiaal om mensen zo te helpen de eerste juiste stappen te zetten; we geloven dat deze websites die ruimte opvullen en zijn verheugd om ze in de loop van de tijd te zien groeien en uitbreiden”

Voorbeelden van handelsplatformen op te nemen die in het gebied van de lezer beschikbaar zijn. Geo-specifieke informatie, zoals de minimale stortingen op het handelsplatform, wordt eveneens in de lokale valuta voor elke regio weergegeven. AandelenKopen.be bijvoorbeeld, dat zich op gebruikers in Nederland richt, toont dan alle voorbeelden van de handelsbedragen en minimale stortingen in EUR, terwijl de Deense versie de voorbeelden in DKK toont, waardoor het gemakkelijker en eenvoudiger te begrijpen is.

De CEO David Merry voegde toe: “Het kan al een hele uitdaging zijn om met beleggen te beginnen en we zijn van mening dat door deze educatieve gidsen niet alleen in de taal van de lezer te verstrekken, maar ook gelokaliseerd voor de plaats waar zij deze lezen, de mensen zich meer op hun gemak zullen voelen, om zo vol vertrouwen hun eerste stappen te zetten. Dit is sinds de oprichting altijd één van de kerndoelen van de Investoo Group geweest.”

