Investoo Group cible les investisseurs français avec une série de nouveaux sites web éducatifs sur le trading d'actions

La société britannique de marketing affilié Investoo Group a ajouté aujourd'hui 11 nouvelles marques à son portefeuille de sites Web d'investissement.

LONDON, UNITED-KINGDOM, July 15, 2021 /EINPresswire.com/ -- Le Groupe Investoo a élargit aujourd'hui son portefeuille de sites web éducatifs liés à l'investissement pour inclure 11 nouvelles marques qui visent à aider les personnes à travers l'Europe et l'Asie à faire leurs premiers pas dans le monde intimidant de l'investissement boursier, y compris AcheterDesActions.io, un site web spécifiquement axé sur les traders français.

Les nouveaux sites sont disponibles en anglais, néerlandais, norvégien, portugais, polonais, espagnol, allemand, italien, danois, indonésien et français. Le Groupe Investoo promet que d'autres versions linguistiques seront disponibles au cours du second semestre 2021.

David Merry, PDG du Groupe Investoo, a déclaré : « Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille pour inclure ces nouveaux sites web, qui offrent un contenu clair et informatif aux investisseurs débutants. Le marché manque de matériel éducatif simple et sans jargon pour aider les gens à faire les premiers pas. Nous pensons que ces sites Web remplissent cette fonction et nous sommes ravis de les voir se développer au fil du temps. »

En plus d'être localisé par langue, chaque site est également adapté à une région spécifique, les guides et les modes d'emploi étant modifiés pour n'inclure que des exemples de plateformes de trading disponibles sur le territoire du lecteur. Les informations géo spécifiques, telles que les dépôts minimums sur les plateformes de trading, sont également affichées dans la devise locale de chaque région. AcheterDesActions.io, par exemple, qui s'adresse aux utilisateurs de France, affiche tous les exemples de montants de trading et de dépôts minimums en EUR, ce qui facilite et simplifie la compréhension ; alors que la version française anglaise affiche ses exemples en GBP.

Le PDG, David Merry, a ajouté : « Commencer à investir peut être assez intimidant et nous avons pensé qu'en fournissant ces guides éducatifs non seulement dans la langue du lecteur, mais aussi localisés dans la région où ils sont lus, les gens se sentiront plus à l'aise et plus confiants pour faire leurs premiers pas, ce qui a toujours été l'un des principaux objectifs du Groupe Investoo depuis sa création. »



— FIN —

À propos du Groupe Investoo

Le Groupe Investoo fournit aux utilisateurs des informations fiables sur la finance digitale, des formations fiables et des analyses de marché par le biais d'un vaste portefeuille de marques mondiales multilingues qui font autorité.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

David Merry, david.merry@investoogroup.com