Die Gorilla präsentiert Partner Pulse™, eine bahnbrechende Technologie zur der Through-Channel-Marketing-Automation

MüNCHEN, GERMANY, July 14, 2021 / EINPresswire.com / -- München, 14.07.2021 - Die Gorilla Corporation, ein führendes Unternehmen im Bereich der strategischen sowie operativen Channel- und Partnerschafts-Marketing-Automation, hat das Scorecarding-Modul für Partner Pulse™ in den Markt eingeführt. Damit wurde eine brandneue Technologie vorgestellt, mit der die Kompetenzen, Aktivitäten und Resultate von Channel-Partnern erfasst, getrackt und bewertet werden können.Mit Partner Pulse™ Scorecarding werden Aktivitäten so angepasst, dass sie sich auf das Ranking und Tiering aktiver Partner konzentrieren und die nächsten Schritte definiert werden können. Scorecarding wird auch genutzt, um neue Partner zu identifizieren, die ebenfalls zur strategischen Ausrichtung des jeweiligen Anbieters passen. Partner-Segmente werden mit vorkonfigurierten Tools für das Partner-Marketing gepflegt. Unternehmen können sich so über Lernprozesse Ziele setzen und Strategien weiterentwickeln, um die Performance ihrer Partner noch besser zu erkennen."Anbieter in unserer Branche haben lange darum gerungen, die Fähigkeiten und Leistungsverbesserungen ihrer Partner auf komfortable und dynamische Weise zu verstehen und zu visualisieren“, erklärt Maarten Elsenaar, CTO der Gorilla Corporation, und ergänzt: "Dank unseres ebenso stabilen wie dynamischen Scorecardings können Anbieter nun verlässlich die passenden Partner rekrutieren und dabei erkennen, welche Partner sie wann supporten müssen.“ Dies sei, so Elsenaar weiter, ein entscheidender Faktor für die Effizienz und Effektivität des Partner-Managements.Eine 360-Grad-AnsichtMit Partner Pulse können Unternehmen dynamische Partner-Scorecards effektiv erstellen und implementieren. So können detaillierte Berichte zu Kernbereichen erstellt werden, die dabei helfen, leistungsstarke Partner, aber auch solche, die hinter den gesetzten Erwartungen zurückbleiben, zu identifizieren. Die Entwicklung neuer Strategien wird mit dem Ziel der Wachstumsförderung unterstützt. Das Scorecarding-Modul von Partner Pulse kann sowohl eigenständig als auch integriert mit bestehenden Systemen und Plattformen genutzt werden.Channel-SegmentierungMit Partner Pulse Scorecarding können Unternehmen ihr Partner-Ökosystem in einzelne Segmente für automatisierte und gezielte Kampagnen unterteilen. Über eine effektive Segmentierung lässt sich das Engagement der Partner zügig maximieren und durch gezielte Maßnahmen steuern.Eine ergebnisorientierte TechnologieDie zukunftsweisenden Grundlagen von Partner Pulse bilden die Basis zur Optimierung der Marketing-, Vertriebs- und Partner-Performance. Dadurch werden die wichtigsten Features und Anforderungen der Through-Channel-Marketing-Automation (TCMA) gebündelt. Die Plattform umfasst Funktionen zur Rekrutierung und für das Enablement von Partnern sowie eine Roadmap für künstliche Intelligenz (KI). So werden Plattformtechnologie und KI für ein bahnbrechendes TCMA-Erlebnis miteinander kombiniert.Mit entsprechender Technologie kombinierte Services von Gorilla setzen neue Maßstäbe für das Wachstum und die Ergebnisse von Vertriebskanälen. Mit der Einführung von Partner Pulse vereinfacht Gorilla die Benutzerfreundlichkeit der Plattform deutlich und macht so die Anwendung zu einem wahren Kinderspiel.Ergänzende ModuleAls integrierte Umgebung bietet Partner Pulse eine Reihe von Modulen mit Funktionen, die neben dem Scorecarding auch die TCMA-Prozesse verbessern. Partnern wird außerdem ermöglicht, professionelle Marketing- und Co-Branding-Kampagnen zu fahren – zusätzlich zur Partner-Rekrutierung und zum Onboarding dank gebrauchsfertiger sowie leicht zugänglicher Inhalte und Hilfsmittel. Pipeline- und Lead-Management ist eine weitere Schlüsselfunktion, die durch voreingestellte Parameter mehr Abschlüsse generiert, Benachrichtigungen bei sich ergebenden Verkaufs-Chancen automatisiert sowie Leads automatisch verteilt.Partner Pulse verfügt über APIs zu bestehenden Systemen wie Salesforce oder Hubspot sowie weiteren Lösungen von Drittanbietern. Dies gewährleistet die Flexibilität und die Integrationsmöglichkeiten, die Partner benötigen. Die Betreuung von Vertriebspartnern erfolgt über einen Chatbot in einfach verständlicher Sprache und wird darüber hinaus von Gorillas muttersprachlichen globalen Marketing-Concierge-Teams unterstützt.Lizenzierung und VerfügbarkeitPartner Pulse ist seit 1. Juli 2021 für den Gesamtmarkt verfügbar und wird auf SaaS-Basis lizenziert. Die gestaffelte Preisgestaltung orientiert sich an der Anzahl der Partner und ist so konzipiert, dass sie allen Anwendern attraktive Modelle bietet. Ergänzende Services sind ebenfalls verfügbar und können an die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden angepasst werden.Zu Anfragen für Demos und zu Preisen kontaktieren Sie uns bitte hier. Presseanfragen richten Sie bitte an media@gorillaict.com.Die Gorilla Corporation ist ein führender Technologie- und Dienstleistungsanbieter für das Vertriebspartner-Marketing in der IT-Branche. Um mehr über die Gorilla Corporation zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gorillaict.com NP Business Solutions ist Teil der Avidly-Gruppe und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit und ihren Verkaufserfolg mit Inbound- und Content-Marketing zu steigern. Weitere Informationen zu NP Business Solutions finden Sie hier und hier.Kontakt:Dirk-Jan Bösingerdirk-jan.boesinger@netpress.deBusiness Unit ManagerNetPress GmbHGERMANY