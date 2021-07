Investoo Group richtet sich mit edukativen Websites für den Aktienhandel an Österreichische Investoren

Das britische Affiliate-Marketing-Unternehmen Investoo Group hat heute sein Portfolio an Websites zum Thema Investment um 11 neue Marken erweitert.

LONDON, UNITED KINGDOM, July 15, 2021 /EINPresswire.com/ -- Das britische Affiliate-Marketing-Unternehmen Investoo Group hat heute sein Portfolio an Websites zum Thema Investment um 11 neue Marken erweitert. Die edukativen Inhalte sollen Interessierten in ganz Europa und Asien dabei helfen, die ersten Schritte in die komplexe Welt der Aktieninvestitionen zu wagen. Eine dieser Seiten, Aktien.at, richtet sich speziell an Trader aus Österreich.

Die neuen Websites sind in Englisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Dänisch, Indonesisch und Französisch verfügbar, wobei das Unternehmen für die zweite Hälfte des Jahres 2021 weitere Sprachversionen angekündigt hat.

David Merry, Geschäftsführer der Investoo Group, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unser Portfolio mit diesen neuen Websites zu erweitern und damit Einsteigern verständliche und informative Inhalte zu bieten. Dem Markt fehlt es an einfachem, jargonfreiem Lehrmaterial, das den Leuten die ersten Schritte erleichtert. Wir glauben, dass unsere Websites diese Lücke füllen und freuen uns darauf, sie im Laufe der Zeit wachsen zu sehen.“



Die Webseiten wurden nicht nur sprachlich übersetzt, sondern auch für bestimmte Regionen lokalisiert: Anleitungen und Ratgeber wurden so angepasst, dass sie nur Beispiele von Handelsplattformen enthalten, die in der Region des Lesers auch verfügbar sind. Länderspezifische Informationen, wie zum Beispiel Mindesteinzahlungen für Handelsplattformen, werden für jede Region in der jeweiligen Landeswährung angegeben. Aktien.at zum Beispiel richtet sich an Österreichische Nutzer und zeigt alle Beispiele für Handelsbeträge und Mindesteinzahlungen in Euro an, während diese bei der britischen Sprachversion in Pfund angegeben sind. Dies trägt zu einem besseren Verständnis bei.

„Der Einstieg in die Welt des Investments kann schon etwas abschreckend sein. Unsere Leitfäden sind nicht nur in die Sprache der Leser übersetzt, sondern auch für das jeweilige Land lokalisiert, damit sich die Leute bei den ersten Schritten sicherer fühlen. Seit ihrer Gründung ist dies eines der Hauptziele der Investoo Group“, so CEO David Merry weiter.

