Con REPX arrivano le nuove Carte Prepagate che donano l’8x1000 alle Non Profit scelte dall’utilizzatore

La fintech inglese lancia un prodotto totalmente innovativo a favore del Terzo Settore per la raccolta dell’8x1000

MILANO, MI, ITALIA, July 5, 2021 /EINPresswire.com/ -- Continua ad essere fortemente innovativa ed a caratterizzarsi per il lancio di nuovi prodotti di pagamento elettronico, REPX https://therepx.com/, la fintech inglese con tanto dna italiano nel magement, ormai vicina all’ IPO alla Borsa di Londra per una capitalizzazione di mercato attesa intorno ai 55 milioni di euro.

Per prima in Italia, attraverso una tecnologia proprietaria sviluppata attraverso una delle sue participate, REPX lancerà infatti a breve sul mercato italiano due tipologie di carte prepagate.

8xMille Gift Card, sarà la prima carta ad essere lanciata sul mercato ad inizio agosto, nella forma di un carta prepagata anonima e non ricaricabile, dal valore nominale di 100 euro, che permetterà di destinare l’8x1000 di quanto speso con tale carta ad una “Non profit” autorizzata e scelta dal titolare della carta al momento della sua attivazione. Tale carta verrà prodotta e commercializzata in collaborazione con la società leader nel settore delle Gift Card e distribuita attraverso la grande distribuzione e l’e-commerce attraverso i 50'000 punti vendita di quest’ultima.

8xMille Prepaid Card sarà invece disponibile ad inizio autunno e sarà una carta tradizionale prepagata, nominale e ricaricabile, che consentirà le tradizionali operazioni di tali strumenti di pagamento, unita ad una App bancaria di gestione. Anche questa carta consentirà di donare l’8x1000 di quanto speso e pagato attraverso tale carta all’associazione del Terzo Settore scelta dall’utilizzatore. L’Istituto di Moneta Elettronica selezionato da REPX per quest’ innovativo prodotto sarà annunciato nelle prossime settimane a seguito di un’attenta selezione, che attualmente vede tre opzioni di primissimo piano.

“Grazie alla nostra tecnologia ed a questa semplice ed efficace idea – spiega il Chairman di REPX – l’utilizzatore di una delle nostre “8xMille Cards” a brand REPX potrà, in fase di registrazione tramite la nostra App dedicata, scegliere la realtà del “Non Profit” cui destinerà in maniera permanente l’8x1000 di tutto il transato della carta, ovvero del montante globale dei suoi acquisti di beni e servizi. Ovviamente, per il titolare della carta, questa donazione non avrà alcun costo aggiuntivo e sarà REPX a rinunciare ad una quota dei suoi profitti su tutte le transazioni, sapendo così non solo di poter contribuire al sostegno di quelle realtà di associazionismo del cosiddetto “Terzo Settore”, ma anche di favorire la singola associazione in base ai desideri del cliente.

REPX è conosciuta per avere nella personalizzazione più spinta dei suoi prodotti di pagamento la sua caratteristica essenziale e le nuove Cards 8XMille confermano e rafforzano questa peculiarità societaria”.

Secondo quanto si legge nell’ultima edizione disponibile dell’”Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments” curato da Assofin, Nomisma e Ipsos, con il contributo di CRIF, e pubblicato nel settembre del 2020, “Il 2019 ha confermato l’ampio utilizzo delle carte prepagate, riprendendo il trend di crescita (+5%) che si era interrotto nel 2018. Si riduce il valore medio per operazione (38 euro) e cresce in modo importante il numero medio di transazioni per carta (34)”. Se ne deduce che la spesa media annuale in Italia per una prepagata è di 1.292,00 euro.

Attualmente in Italia vi sono 29 milioni di carte prepagate in circolazione, mentre circa 1 italiano su due seleziona consapevolmente la “Non Profit” a cui destinare l’8x1000. “Stiamo parlando quindi di un mercato potenziale molto importante ed in crescita e si ritiene che, proprio poiché le carte REPX 8x1000 non solo hanno tutte le funzioni offerte dalle concorrenti ma anche costi paragonabili e non superiori, fino ad offrire ciò che i concorrenti non fanno - ovvero la possibilità di veder donata per finalità benefiche ad una associazione scelta dal consumatore una percentuale del denaro speso senza un costo addizionale - REPX possa conquistare in modo prudenziale, con le sue carte 8x1000, una quota di mercato attorno al 5% nel primo anno d’attività. Con l’emissione di circa 600 mila carte prepagate previste in quel periodo, REPX potrà dunque fornire un supporto di oltre 6 milioni di euro a realtà italiane del settore “Non Profit”.

“Non è infine da dimenticare – conclude il Chairman di REPX – che la promozione di dette carte sarà effettuata in stretta collaborazione con le “Non Profit” stesse, favorendone in questo modo la distribuzione e l'uso di queste nuove carte prepagate.